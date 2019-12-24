 Вартість оренди землі поступово зростатиме, - Милованов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов в інтерв'ю РБК-Україна.
Милованов упевнений у зростанні вартості оренди землі. Також він припустив, що для більшого попиту можна додати іноземців, які хочуть інвестувати, а не обробляти.
"Я впевнений, що зросте. Не швидко, але поступово буде зростати. Додаткові нові люди, можливо, прийдуть на ринок, але це не буде вибух попиту. Хто хотів, вже раніше купив землю через довгострокову оренду. Для більшого попиту ми могли тільки додати іноземців, які хочуть інвестувати, а не обробляти", - зазначив він.
За його словами, ціна зростатиме не через попит, а через те, що буде зростати продуктивність.
"На гектарі можна більше заробити, прибуток має зрости. А для цього потрібна переробка, яку за два місяці не запустиш", - додав він.
Раніше повідомлялося, що законопроєкт про оцінку земель внесуть у Раду в першому кварталі 2020 року.
Додамо, що голосування за законопроєкт про відкриття ринку землі в Україні може відбутися до 31 грудня.
Чому усі противникі зняття мораторію такі тупі? ЯКОЇ землі від НГО залежить??? державної? До чого тут приватна земля, якої тотальна більшість!?
tZE inform
@tZEinform
·4 минВчера Милованов подтвердил нашу информацию о том, что в приватизации украинской земли будут принимать участие "инвесторы не заинтересованные в обработке земли", участие которых повысит цену аренды.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_19.html
Зеленский и украинская земля.
Задолго до того, как "земельная реформа " в Украине вошла в стадию реализации проекта мы внимательно отслеживали все перипетии связанные с этим. Вокруг этого крутилось и крутится много разных интересантов, но на серьезные реализации в этой сфере, нужны серьезные деньги.
Особый интерес к украинской земле проявляла всегда франко-австрийско-израильская финансовая группа известная под неофициальным названием "Columbus", основанная в Вене в 2001 году как сообщество объединяющее крупнейших представителей финансовых кругов Европы для проведения совместных финансово-экономических операций в странах Восточной Европы и Ближнего Востока с совокупным финансовый ресурсом около 12-20 млрд. $.
Именно с ее представителем Oskar Deutsch встречался 14.09.2019 г. президент Зеленский (см. сообщение Хроники от этого числа). Присутствовал на этой встрече и организовал ее, помощник президента Анатолий Ермак.
(*Oskar Deutsch родился в 1964 году в Вене. Его отец родом из Румынии, мать - из Западной Украины. Дойч возлавляет компанию Alvorado, производящую кофе. Глава еврейской общины в Австрии).
Очевидно разговор был достаточно предметным и уже 21.09.2019 г. в Вене в конференц-зале Vienna Marriott Hotel состоялось заседание группы бизнесменов европейских стран численностью около 30 человек. Заседание было посвящено обсуждению участия в совместном проекте приватизации земель сельскохозяйственного назначения в Украине. В принципе даже был намечен основной вариант участия - выдача банковских кредитов под залог земельных участков.
Украинская сторона после этого была проинформирована об особых условиях группы в реализации этого проекта. Эти условия - принятие законов о прямом участии иностранцев в вопросе приватизации земли.
Но случилось непредвиденное, неожиданно к этому вопросу проявил интерес явно не профильный этому вопросу Коломойский. Именно ему удалось убедить Зеленского, что связываться с австрийцами и принятием законов об участии иностранцев в приватизации земли нет никакого смысла и деньги можно найти внутри страны.
08.10.2019 г. на встрече в Вене, помощник президента Зеленского Андрей Ермак, заявил группе вероятных инвесторов-иностранцев следующее - "Ваши условия неприемлемы, принятие законов о прямом участии иностранцев требует больших финансовых средств. У нас есть предложения от внутренних инвесторов, которые готовы вложить вполне сравнимые с вами суммы в покупку земли". Скорее всего "Columbus" знал о ком и чем идет речь, потому мило улыбнувшись Ермаку сказал что они готовы вернутся к обсуждению в любое время.
Откуда собирался Коломойский взять 2 млрд долларов в принципе было понятно. Но для этого нужно было добиться выплаты компенсаций ему за приватизированный "Приватбанк". Схема была простой - у государства нет денег, отдайте землей. Но решение вопроса с "Приватом" не состоялось. Более того резко обострилась ситуация в Лондоне и Делавэре и Зеленский плюнув на все решил вернутся к австрийскому варианту.
Последовали серии консультаций - обсуждений и за основу был принят вариант непрямого участия иностранцев в приватизации, но "Columbus", выставил при этом снова определенные условия.
Основная встреча судя по всему состоялась 13.11.2019 г. Как минимум 2 часа Ермак и Дойч находились в одном здании. Нами прямо их встреча не зафиксирована, но других причин находиться там, кроме личной встречи друг с другом, у них просто нет. Случайное совпадение почти исключено. Обычное местонахождение Дойча достаточно далеко от этого места. Исходя из этого вероятность их прямой встречи весьма велика.
Более того, 14.11.2019 г. Дойч собирает заседание представителей группы, и сообщает им что он "... провел плодотворную и интересную встречу с представителем наших украинских партнеров". Далее он сообщает, тезисно следующее
"...все договоренности остаются в силе"
"...ограничения на приватизацию земельных участков для иностранцев в Украине будет носить условный характер"
"Никакого обязующего референдума по земельным вопросам и участии иностранцев в приватизации земли не будет"
"Выдача Украиной государственных кредитов на покупку земли не будет превышать 50-80 млн. долларов"
И особо интересные последних заявления -
"Монополизация аграрного сектора Украины будет устранена"
Собственно тут речь идет о ликвидации, или серьезном ослаблении крупных украинских агрохолдингов, для препятствия прямой покупки ими земель сельскохозяйственного предназначения. Дело Бахматюка, раскручивающееся дело Косюка, направлено именно на это.
"Банковская система будет подготовлена для участия в приватизации земли"
Так как основным вариантом скупки земли определена выдача ссуд и кредитов под залог собственности (земли), нужно максимально ослабить возможных конкурентов в этой сфере. "Укрэксимбанк" - это начало процесса.
Какова сумма личной заинтересованности людей реализующих эту схему от украинского правительства сказать сложно, но несомненно она огромна.
Еще один важный нюанс для понимания ситуации. "Columbus" не является инвестиционной группой в прямом понимании этого слова. Это более группа финансовых спекулянтов заинтересованных в быстром и доходном возврате вложенных денег. Они вовсе не собираются полученную землю обрабатывать. Они просто собираются ее перепродать тем, кто заинтересован в этой земле, получив нужную им прибыль. При таком варианте земля не будет обрабатываться год-два. Со всеми вытекающими для Украины последствиями.
Жодні аргументи, наукові викладки українських і зарубіжних фахівців навіть не читаються (бо для цього, крім освіти, потрібен розум). Не вивчається й досвід будь-якої країни, яка так само шукає свого шляху. Навпаки: вони повторюють, як мантру, обіцянку зберігати вірність своїй партії, не реагуючи ні на світло, ні на голос, ні на фізичну небезпеку. Як наркомани останньої стадії.
Отже, під селян підвели велику масу вибухівки, і здетонувати вона може будь-якої миті. Отоді вже «реформатори» зітхнуть із полегшенням: не потрібно буде фарисействувати щодо малого й середнього бізнесу на селі, бо не буде ні села, ні цього бізнесу, який вони задушать у зародку.
farmer.co.ua/ua/presa/item/616-kamin-spotykannya-mykoly-solskoho