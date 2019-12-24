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 Політика України, Економіка
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 Вартість оренди землі поступово зростатиме, - Милованов

Вартість оренди землі поступово зростатиме.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов в інтерв'ю РБК-Україна.

Милованов упевнений у зростанні вартості оренди землі. Також він припустив, що для більшого попиту можна додати іноземців, які хочуть інвестувати, а не обробляти.

"Я впевнений, що зросте. Не швидко, але поступово буде зростати. Додаткові нові люди, можливо, прийдуть на ринок, але це не буде вибух попиту. Хто хотів, вже раніше купив землю через довгострокову оренду. Для більшого попиту ми могли тільки додати іноземців, які хочуть інвестувати, а не обробляти", - зазначив він.

За його словами, ціна зростатиме не через попит, а через те, що буде зростати продуктивність.

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"На гектарі можна більше заробити, прибуток має зрости. А для цього потрібна переробка, яку за два місяці не запустиш", - додав він.

Раніше повідомлялося, що законопроєкт про оцінку земель внесуть у Раду в першому кварталі 2020 року.

Додамо, що голосування за законопроєкт про відкриття ринку землі в Україні може відбутися до 31 грудня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167086
 
 
 Топ коментарі
 
І відповідно і вартості продукції, вирощеної на цій землі)))
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Уже добавляет иностранцев с целью последующих спекулятивных операций. Выблядки зеленые, вы кого привели к власти? А ты, ушлепок, даже не думай разевать роток на чужое.
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ну да особенно если мак виращивать для слуг народа
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ну да особенно если мак виращивать для слуг народа
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Этот Милованов действительно похож на наркомана, никакого интеллекта, никаких знаний в экономике и сельском хозяйстве, в финансах ноль и оно полезло в министры землю разбазаривать. Кто тебе разрешил, чмо? В Израиле 95% земли в госсобственности и сдается в аренду, нормально живут, а этому дебилу олигархи приказали распродавать, он и стоит на своем. Ни у одной богатой страны нет такого, чтобы земля вся была распродана. В Украине осталось в госсобственности 24% земли и ту пускают под нож. Берут пример не с богатых держав, а с нищих. И все в угоду криминальному олигархату. Геть, гадюка зеленая, из власти! Мир стоит перед угрозой выживания, климатические изменения, меняются полюса земли, вокруг одни катастрофы, то потопы, по засухи и пожары, то землетрясения, то торнадо, люди переселяются, голодают, урожаи гибнут, а этим зеленым мразям нужно последнее, что есть у украинцев забрать, чтобы они покупали урожай со своей земли у криминального олигархата за сумасшедшие деньги. Сейчас уже продукты в Украине по цене сравнялись с европейскими, хотя там зарплаты в 20 раз выше, а дальше что? Геть, зеленые рептилоиды, нах.
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Да, в цивилизованных странах продажа земли начинается с 5 га, чтобы самые мелкие фермеры могли купить,а у нас шандарахают с 50 тыс га минимум и рассказывают басни что это нормально.Это преступление, так как земля будет не по карману большинству фермеров.
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І відповідно і вартості продукції, вирощеної на цій землі)))
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От слов "стоимость аренды земли будет постепенно расти" у быдла наверное ликование? Нужно попробовать с другой стороны -"стоимость продуктов будет продолжать расти".
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Уже добавляет иностранцев с целью последующих спекулятивных операций. ******** зеленые, вы кого привели к власти? А ты, ушлепок, даже не думай разевать роток на чужое.
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В дополнение темы. "Columbus" не является инвестиционной группой. Это группа финансовых спекулянтов заинтересованных в максимально доходном возврате вложенных ресурсов. Они не собираются(только что об этом заявил сам Милованов) полученную землю обрабатывать. Они собираются ее перепродавать, получая нужную им прибыль. При таком варианте земля будет выведена из оборота и не будет обрабатываться несколько лет. Со всеми вытекающими для населения последствиями.
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Обкуренный проффесор Милованов обещает рост зп по 2000грн в год. Видать баклан получил очередную колумбийскую посылку
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Во как признал что рынок продажи земли не имеет ни какого отношения к аренде, а развитие техники и технологий к этому приведёт, по его словам, хотя почему так не понятно.
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В зв'язку з постійним зменшенням купівельної здатності українців, ціни на землю будуть тільки падать. Вельмишановні будуть додавлювати гумус.
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можливість продажу збільшить вартість, а вартість і оренду. Тут нічого не має дивного.
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Шановний розмір орендної плати не залежить від вартості землі , вона залежить від нормативної грошової оцінки 1га (земельної ділянки). Требапіднімати потолок орендної плати в ЗК зараз він 12 %.
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орендної плати не залежить від вартості землі

Чому усі противникі зняття мораторію такі тупі? ЯКОЇ землі від НГО залежить??? державної? До чого тут приватна земля, якої тотальна більшість!?
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Стоимость аренды земли будет постепенно расти, - після того, як ви її купите за копійки Вартість оренди землі поступово зростатиме, - Милованов - Цензор.НЕТ 5271
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tZE inform

@tZEinform

·4 минВчера Милованов подтвердил нашу информацию о том, что в приватизации украинской земли будут принимать участие "инвесторы не заинтересованные в обработке земли", участие которых повысит цену аренды.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_19.html

Зеленский и украинская земля.
Задолго до того, как "земельная реформа " в Украине вошла в стадию реализации проекта мы внимательно отслеживали все перипетии связанные с этим. Вокруг этого крутилось и крутится много разных интересантов, но на серьезные реализации в этой сфере, нужны серьезные деньги.

Особый интерес к украинской земле проявляла всегда франко-австрийско-израильская финансовая группа известная под неофициальным названием "Columbus", основанная в Вене в 2001 году как сообщество объединяющее крупнейших представителей финансовых кругов Европы для проведения совместных финансово-экономических операций в странах Восточной Европы и Ближнего Востока с совокупным финансовый ресурсом около 12-20 млрд. $.

Именно с ее представителем Oskar Deutsch встречался 14.09.2019 г. президент Зеленский (см. сообщение Хроники от этого числа). Присутствовал на этой встрече и организовал ее, помощник президента Анатолий Ермак.

Вартість оренди землі поступово зростатиме, - Милованов - Цензор.НЕТ 8187

(*Oskar Deutsch родился в 1964 году в Вене. Его отец родом из Румынии, мать - из Западной Украины. Дойч возлавляет компанию Alvorado, производящую кофе. Глава еврейской общины в Австрии).

Очевидно разговор был достаточно предметным и уже 21.09.2019 г. в Вене в конференц-зале Vienna Marriott Hotel состоялось заседание группы бизнесменов европейских стран численностью около 30 человек. Заседание было посвящено обсуждению участия в совместном проекте приватизации земель сельскохозяйственного назначения в Украине. В принципе даже был намечен основной вариант участия - выдача банковских кредитов под залог земельных участков.
Украинская сторона после этого была проинформирована об особых условиях группы в реализации этого проекта. Эти условия - принятие законов о прямом участии иностранцев в вопросе приватизации земли.

Но случилось непредвиденное, неожиданно к этому вопросу проявил интерес явно не профильный этому вопросу Коломойский. Именно ему удалось убедить Зеленского, что связываться с австрийцами и принятием законов об участии иностранцев в приватизации земли нет никакого смысла и деньги можно найти внутри страны.

08.10.2019 г. на встрече в Вене, помощник президента Зеленского Андрей Ермак, заявил группе вероятных инвесторов-иностранцев следующее - "Ваши условия неприемлемы, принятие законов о прямом участии иностранцев требует больших финансовых средств. У нас есть предложения от внутренних инвесторов, которые готовы вложить вполне сравнимые с вами суммы в покупку земли". Скорее всего "Columbus" знал о ком и чем идет речь, потому мило улыбнувшись Ермаку сказал что они готовы вернутся к обсуждению в любое время.

Откуда собирался Коломойский взять 2 млрд долларов в принципе было понятно. Но для этого нужно было добиться выплаты компенсаций ему за приватизированный "Приватбанк". Схема была простой - у государства нет денег, отдайте землей. Но решение вопроса с "Приватом" не состоялось. Более того резко обострилась ситуация в Лондоне и Делавэре и Зеленский плюнув на все решил вернутся к австрийскому варианту.

Последовали серии консультаций - обсуждений и за основу был принят вариант непрямого участия иностранцев в приватизации, но "Columbus", выставил при этом снова определенные условия.

Основная встреча судя по всему состоялась 13.11.2019 г. Как минимум 2 часа Ермак и Дойч находились в одном здании. Нами прямо их встреча не зафиксирована, но других причин находиться там, кроме личной встречи друг с другом, у них просто нет. Случайное совпадение почти исключено. Обычное местонахождение Дойча достаточно далеко от этого места. Исходя из этого вероятность их прямой встречи весьма велика.
Более того, 14.11.2019 г. Дойч собирает заседание представителей группы, и сообщает им что он "... провел плодотворную и интересную встречу с представителем наших украинских партнеров". Далее он сообщает, тезисно следующее

"...все договоренности остаются в силе"

"...ограничения на приватизацию земельных участков для иностранцев в Украине будет носить условный характер"
"Никакого обязующего референдума по земельным вопросам и участии иностранцев в приватизации земли не будет"
"Выдача Украиной государственных кредитов на покупку земли не будет превышать 50-80 млн. долларов"

И особо интересные последних заявления -

"Монополизация аграрного сектора Украины будет устранена"

Собственно тут речь идет о ликвидации, или серьезном ослаблении крупных украинских агрохолдингов, для препятствия прямой покупки ими земель сельскохозяйственного предназначения. Дело Бахматюка, раскручивающееся дело Косюка, направлено именно на это.
"Банковская система будет подготовлена для участия в приватизации земли"

Так как основным вариантом скупки земли определена выдача ссуд и кредитов под залог собственности (земли), нужно максимально ослабить возможных конкурентов в этой сфере. "Укрэксимбанк" - это начало процесса.
Какова сумма личной заинтересованности людей реализующих эту схему от украинского правительства сказать сложно, но несомненно она огромна.

Еще один важный нюанс для понимания ситуации. "Columbus" не является инвестиционной группой в прямом понимании этого слова. Это более группа финансовых спекулянтов заинтересованных в быстром и доходном возврате вложенных денег. Они вовсе не собираются полученную землю обрабатывать. Они просто собираются ее перепродать тем, кто заинтересован в этой земле, получив нужную им прибыль. При таком варианте земля не будет обрабатываться год-два. Со всеми вытекающими для Украины последствиями.
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вопрос кого ция аренда теперь нагнет -арендодателя или арендатора
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А при чём тут переработка Вартість оренди землі поступово зростатиме, - Милованов - Цензор.НЕТ 4350 ..? Это тема отдельная . Стоимость аренды прямо пропорционально зависит от технологий и , как следствие , от урожайности . Больше урожай - больше арендная плата .А переработка это уже " из другой оперы " ..
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Менше 12% від НГО уже не дають. В Черкаській обл це десь 4300 грн/га. Ми платимо десь 4000 грн/га. Чув, що десь є і по 5000 грн/га. Скільки у вас платять за га?
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Років через 50, коли вона вся зосередиться в руках декількох сімей.
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Тоесть и стоимость товара вырастет в цене. Тоесть товар станет не рентабельным и х*** кто будет вкладывать в етот бизнес деньги.
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Вот именно, что будет расти стоимость а не цена. Убирать надо соросовских дегенератов, пока они не добили Украину.
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Стоимость аренды повысится когда появится профиссионалы и порядок а не прдажные клоуны
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Сми кричат об оккупации югововостока одними врагами и молчат о внутренней оккупации, что другие враги захватили центральные органы власти.
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С одной стороны страну захвала вата, а с другой жи-пиды.
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Ну орендна плата не залежить від риночної вартості землі, вона залежить від нормативної грошової оцінки 1 га с/г угідь. І орендан плата не може вирости вище 12 % від нормативної грошової оцінки. (ЗК України, Закон про оренду землі) Вже начитався різних варіантів земельного опакалпсиса в Україні. один пише загвор другий пише землю продавать не можна бо країни не буде. Шановні як що бросатися із дуркування в фобіїї то ні хера і не буде. Хто із ва запропонував нормальний варіант. Щоб хто не казав і як не дуркували а ринок землі потрібен.Крапка. А от в якому виді і по яким правилам от тут як раз все не важко. Мені вже набридли генії які постійно винаходять велосипед. Перше. Який основний напрямок розвитку країни стосовно аграрного сектору і виробництва. Правильний варіант створення малих і середніх с/г підприємст і фермерскіх господарств. Крупні підприємства повинні займати 5 відсотків від всіх с/г виробників.. Друге. Правовий напрямок розвитку. Право розпорядження землею повинно буте повне. Правильний варіант землю можно продавати здавати в оренду та інш. Трете. Ідеологічний напрмок. Земля належить громадянам України (в прямому і переносному смислі) Продавати і покупати землі с/г в Україні повинні мати тільки гр. України Крапка. Розпір приватної власності не більше 500 га с/г земель. Крапка. Я вважаю що головною є завдання підняття єкономічної сили України а не виращювання оху...вшего земельногоь монополіста. Ось за це ви Українці повинні боротися і вимагати. Не треба слухати дурочек і дурнів (юлек , королевських медведчуків і шуфричей). Бо вони вам завжди брешуть. Треба бачити країну а не заговір. Заговорів не буде як що ви требуватимете дійсно правильних законів. Розумієте дурні зажди требують драки інормальні люди требують чесних правил.
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Плата за оренду залежить від розміру прибутку з гектара, а саме це питання жодного разу ніде не ставилось в залежність! Ніхто і ніде не буде платити більше ніж може заробити взагалі! Тому припиніть нести "бред", у Європі є збалансований ринок цін і збуту, що забезпечує можливість сплати більших ніж в Україні ставок оренди і ціни на землю. Тож шановні, не намагайтесь ставити в один ряд Запорожець і Мерседес, це не співставні порівняння...
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Те, що пропонують Милованов із Сольським - це вже не аргентинський, бразильський, болгарський чи навіть мадагаскарський сценарій, а набагато страшніший. Це Апокаліпсис для українського сільського господарства, сільського поселенського укладу і зрештою для України як суверенної держави. Пружина народного спротиву почала стискатися, і рано чи пізно реакція настане: радикалізація всіх верств суспільства, безконтрольний обіг нелегальної зброї, селянські (а за ними - голодні) бунти, на придушення котрих прийдуть різного роду «миротворці».
Жодні аргументи, наукові викладки українських і зарубіжних фахівців навіть не читаються (бо для цього, крім освіти, потрібен розум). Не вивчається й досвід будь-якої країни, яка так само шукає свого шляху. Навпаки: вони повторюють, як мантру, обіцянку зберігати вірність своїй партії, не реагуючи ні на світло, ні на голос, ні на фізичну небезпеку. Як наркомани останньої стадії.
Отже, під селян підвели велику масу вибухівки, і здетонувати вона може будь-якої миті. Отоді вже «реформатори» зітхнуть із полегшенням: не потрібно буде фарисействувати щодо малого й середнього бізнесу на селі, бо не буде ні села, ні цього бізнесу, який вони задушать у зародку.

farmer.co.ua/ua/presa/item/616-kamin-spotykannya-mykoly-solskoho
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Хотілосяб доповнити що вважаю що юридична особа не повинна мати у власності землі...ореннду будь ласки скільки треба а власність дулю . І треб срочно підняти нижню планку орендної плати з 3% до 10%.
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Конечно будет расти. Сначала олигархи скупят по дешевке землю, а потом уж аренда начнет расти... Все как всегда..
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це не міністр економіки це звичайний спекулянт, барига. і відповідна логіка чим більше коштує чим більше можна заробити.
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Я сторонник присутствия иностранцев в качестве арендаторов.Но и тут нельзя допускать консолидации земли.,Как у Бахматюка,порошенка и других толстопузых толстосумов и корпораций.Простые фермеры в их системе просто умрут.Консолидацию в пределах области района должен контролировать антимонопольный Комитет.Тут надо смотреть в динамике и регулировать по мере нарастания угроз фермерам и сельскому населению.Нужно не допускать к аренде и покупке не имеющих профильного образования.Нужно полностью перенимать американский опыт управления землёй ,а не изобретать велосипед с квадратными колесами.
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