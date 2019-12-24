 В Україні скоро з'явиться посада технічного директора країни, - Федоров

Про це на зустрічі керівництва Мінціфри і народних депутатів-членів Комітету ВРУ з питань цифрової трансформації заявив віцепрем'єр-міністр, Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на InternetUA.

- Ми пішли шляхом цивілізованих держав і вже скоро з'явиться посада СТО країни (технічного директора). Це людина, яка скаже, яка у нас архітектура, які технології ми вибираємо, як ми переходимо з "заліза" в "хмари" тощо. Ми окремо будемо презентувати його і його бачення щодо архітектури всієї країни, - розповів віцепрем'єр. - Мені здається, це дуже важливий крок, тому що у нас з'явиться рефері, який скаже, що це добре, а це - погано.

Як уточнив у коментарі перший заступник міністра Олексій Вискуб, посада СТО країни буде заснована при Міністерстві цифровий трансформації і на цей момент в Мінцифрі визначають її функціонал. Щоб зрозуміти, де ця посада буде максимально корисною.

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- Зараз ми формуємо розуміння того, що це буде за посада. Якщо коротко, то всі ми розуміємо, що в Україні - безліч цифрових проєктів. Роль СТО в тому, що він, фактично повинен бути відповідальним і стояти на захисті певної єдиної IT-інфраструктури держави (те, що стосується державного IT-сектору). За допомогою СТО ми повинні розробити своєрідну архітектуру, її затвердити і всі проєкти, які в державі ініціюються, вони повинні будуть відповідати єдиному баченню загальної архітектури, - каже Олексій Вискуб. - Тобто, він повинен контролювати, наприклад, щоб створення нового реєстру здійснювалося за певними принципами. СТО має виконувати функцію технічної експертизи дотримання у всіх проєктах єдиних правил і єдиної архітектури, забезпечувати сталість і оновлення цієї архітектури, її розвиток на технічному рівні. Це такий головний технічний директор країни.

Також Мінцифри ініціює створення посад CTDO в регіонах і галузях (при міністерствах). CDTO (Chief Digital Transformation Officer - директор з цифрової трансформації)

- Ця посада буде своєрідним драйвером певних змін. CDTO буде галузевою (в міністерстві) або регіональною (в кожній облдержадміністрації). У кожному міністерстві CDTO відповідатиме за цифрову трансформацію конкретної галузі (охорони здоров'я, освіти і т.д.), завдання ж регіонального CDTO - в рамках певної території розвивати ці зміни, - розповів заступник міністра цифровий трансформації.

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Передбачається, що CDTO в регіонах буде займати посаду рівня заступника голови ОДА, в міністерствах - заступника міністра.