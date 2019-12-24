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 Політика України
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Все про:ІТ-індустрія (86) Федоров Михайло (26) Мінцифри (9)

 В Україні скоро з'явиться посада технічного директора країни, - Федоров

Міністерство цифрової трансформації ініціює створення посади CTO (англ. Chief technical officer або Chief technology officer - технічний директор) країни. Ця людина буде відповідати за дотримання принципів єдиної архітектури IT-інфраструктури держави.

Про це на зустрічі керівництва Мінціфри і народних депутатів-членів Комітету ВРУ з питань цифрової трансформації заявив віцепрем'єр-міністр, Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на InternetUA.

- Ми пішли шляхом цивілізованих держав і вже скоро з'явиться посада СТО країни (технічного директора). Це людина, яка скаже, яка у нас архітектура, які технології ми вибираємо, як ми переходимо з "заліза" в "хмари" тощо. Ми окремо будемо презентувати його і його бачення щодо архітектури всієї країни, - розповів віцепрем'єр. - Мені здається, це дуже важливий крок, тому що у нас з'явиться рефері, який скаже, що це добре, а це - погано.

Як уточнив у коментарі перший заступник міністра Олексій Вискуб, посада СТО країни буде заснована при Міністерстві цифровий трансформації і на цей момент в Мінцифрі визначають її функціонал. Щоб зрозуміти, де ця посада буде максимально корисною.

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- Зараз ми формуємо розуміння того, що це буде за посада. Якщо коротко, то всі ми розуміємо, що в Україні - безліч цифрових проєктів. Роль СТО в тому, що він, фактично повинен бути відповідальним і стояти на захисті певної єдиної IT-інфраструктури держави (те, що стосується державного IT-сектору). За допомогою СТО ми повинні розробити своєрідну архітектуру, її затвердити і всі проєкти, які в державі ініціюються, вони повинні будуть відповідати єдиному баченню загальної архітектури, - каже Олексій Вискуб. - Тобто, він повинен контролювати, наприклад, щоб створення нового реєстру здійснювалося за певними принципами. СТО має виконувати функцію технічної експертизи дотримання у всіх проєктах єдиних правил і єдиної архітектури, забезпечувати сталість і оновлення цієї архітектури, її розвиток на технічному рівні. Це такий головний технічний директор країни.

Також Мінцифри ініціює створення посад CTDO в регіонах і галузях (при міністерствах). CDTO (Chief Digital Transformation Officer - директор з цифрової трансформації)

- Ця посада буде своєрідним драйвером певних змін. CDTO буде галузевою (в міністерстві) або регіональною (в кожній облдержадміністрації). У кожному міністерстві CDTO відповідатиме за цифрову трансформацію конкретної галузі (охорони здоров'я, освіти і т.д.), завдання ж регіонального CDTO - в рамках певної території розвивати ці зміни, - розповів заступник міністра цифровий трансформації.

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Передбачається, що CDTO в регіонах буде займати посаду рівня заступника голови ОДА, в міністерствах - заступника міністра.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167085
 
 
 Топ коментарі
 
згоден, цього придурка зюзю вже треба міняти
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Чтоб вы, клоуны, до конца своих никчемных дней жрали только цифровую шаурму.
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Цифирный министр узко на проблему смотрит - надо создавать цельную техническую дирекцию с территориальными отделениями и достойными зарплатами. Ведь пристраивать друзей и одноклассников нужно не только в Киеве...)
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Той зюзя так і буде президентом. А нам нав'ящують "смотрящого" - посаду неконституційну і не передбачені жодним законом, але підозрюю з велетенськоб щпюарплатнею і не обмеженими повноваженнями. Два запитання:1) як бути з посадами президента, пем'єра, голови ВР? Це будуть декоративні посади? 2)хто і як буде призначати цього "технічного директора" - Коломойський і клуб олігархів, чи напряму пуцин? За такі ідеї Федорова потрібно висунути звинувачення у посягання на Конституційний лад.
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с ЗП как у Абромавичусу в 20 миллионов
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Адын палка, два струна
Я хозяин вся страна (с)
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В соседней к нам губернии паРаши есть директор колхоза...а нас будет директор сто...верной дорогой идем товарищи...
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Київський крематорій готовий прийняти участь в тендері.
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Цифирный министр узко на проблему смотрит - надо создавать цельную техническую дирекцию с территориальными отделениями и достойными зарплатами. Ведь пристраивать друзей и одноклассников нужно не только в Киеве...)
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Він якраз про це і говорить, тільки понтовими словами.
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Чтоб вы, клоуны, до конца своих никчемных дней жрали только цифровую шаурму.
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Что может сделать со страной обычный сисадмин.
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Це, єдина людина, яка може попросити у керівника грошей на пам'ять.
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а технічний завгосп буде?
технічний кат?
технічна шльондра?
технічний президент?
а зюська -хто? цар?
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Только вот если цифровая страна упадёт, её не восстановить из исходников или бекапа. Гоните нафиг этих сумасшедших!
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Та Гугл працює надійніше ніж наші чиновники в реалі.
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Скажите, что нужен регент при бубочке. Так будет понятней.
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На арене - Остап Биндер со товарищи! Больше джазу! Даешь 5G - интернет в каждую пещеру!
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За мобільний зв'язок у нас відповідає країна-агресор. З питань впровадження 5G в Україні звертайтеся в московський офіс.
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Для забезпечення функціонування електронної держави в мобільному потрібно легалізувати майнінг в Україні та ввести льготи на електроенергію для майнерів.
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дороги для начала хорошие постройте)) у корыта себе места придумывают как-будто уже достигли многого и осталось только все оцифровать))
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На какой планете у Слуг находится Украина? На той, где нет паРаши и потому - нет этой главной проблемы?
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) виртуальный мир, виртуальные машины, виртуальный министр с физической зарплатой.
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вот это мощная рехформа )))))

Предлагаю всем чинушам "зеленой власти" выплачивать зарплату криптовалютой... ))))
Это будет справедливой оплатой их работы на благо Украины.
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Чем больше автоматированы процессы в государстве, тем меньше возможность коррупции. Хоть где то Зе команда делает правильные шаги.
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ага, в судах вже справи розподіляються комп'ютером і шо?
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Тю, что значит появится. В Украине уже давно есть технический директор, который управляет президентом.
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С одной стороны, стыковать-согласовать все системы всех министерств - нужное дело. Но сколько времени будет создание-согласование единого стандарта?
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В Украине скоро появится должность технического директора страны, - Федоров.

Так у "зелених", не дай Боже, з такими темпами керування може з'явитись посада голови ліквідаційної комісії держави.
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нажаль, він вже призначений.
core de vulgares (бубочка звичайна)
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