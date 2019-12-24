EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України
  1655  11
Матеріали за темою:
Все про:НАБУ (2206) затримання (3086) Ситник (538) Антикорупційна прокуратура (1041) домашній арешт (59) Антикорупційний суд (518) Пімахова (21)

 Антикорупційний суд відправив під нічний домашній арешт експершу заступницю голови Міграційної служби Пімахову

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід колишній першій заступниці голови Державної міграційної служби України Діні Пімаховій у вигляді нічного домашнього арешту.

"Суд задовольнив клопотання прокурора САП та застосував до підозрюваної запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту строком до 21 лютого 2020 року", - повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), передає Цензор.НЕТ.

Крім того, на Пімахову покладено низку процесуальних обов'язків, а саме: носити електронний браслет, прибувати до детектива, прокурора чи суду, повідомляти про зміну місця роботи, утримуватися від спілкування зі свідками, а також здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повідомлено про підозру в хабарництві екс-першому заступнику голови Міграційної служби, - САП

Антикорупційний суд відправив під нічний домашній арешт експершу заступницю голови Міграційної служби Пімахову 01

Як повідомлялося, 24 січня 2019 року співробітники НАБУ проводили обшук у першої заступниці голови ДМС Д.Пімахової.

Нагадаємо, 29 листопада ввечері пресслужба Держміграції повідомила, що СБУ затримала агента НАБУ, сина ексрегіонала Боярського, під час спроби дати хабар заступниці голови Держміграції Пімаховій.

НАБУ зі свого боку заявило: "ГПУ і СБУ незаконно втрутилися в спецоперацію". Водночас СБУ провела обшуки в НАБУ.

А заступниця голови Держміграції Пімахова, розповідаючи подробиці спецоперації, заявила: виявилося, що Тітенков був Боярським і агентом НАБУ зі спецтехнікою.

19 грудня 2019 року детективи НАБУ повідомили про підозру колишній першій заступниці глави Держміграційної служби в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч.4 ст.368 ККУ, а саме в проханні надати і отриманні посадовою особою, яка обіймає особливо відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе, вчинення такою посадовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням службового становища.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167080
 
   
 Топ коментарі
 
Мародерам и коррупционерам - домашний арест или выход под залог, а ветеранам и волонтерам по фиктивным уголовным делам - тюрьмы без права выйте под залог.
 показати весь коментар
 
В этом суде клоуны заседают? Какой нах ночной домашний арест? У нас под таким арестом 99,9 процентов населения живёт.
 показати весь коментар
 
Відмазували, відмазували, а виявляється ще крапку не поставлено!
Її ж начебто темні сили спровокували? Тримали за горлянку і примушували сказати: "Тридцять тисяч....".
І тепер цю святу жінку знову захоплюють темні сили?
Зеленський, астанавісь!!!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Відмазували, відмазували, а виявляється ще крапку не поставлено!
Її ж начебто темні сили спровокували? Тримали за горлянку і примушували сказати: "Тридцять тисяч....".
І тепер цю святу жінку знову захоплюють темні сили?
Зеленський, астанавісь!!!
 показати весь коментар
 
 
Мародерам и коррупционерам - домашний арест или выход под залог, а ветеранам и волонтерам по фиктивным уголовным делам - тюрьмы без права выйте под залог.
 показати весь коментар
 
 
а если ещё у волонтера дома есть зелёная ху@ня, тогда его мочёй можно примочки делать!!!!! Порохоботам помогает.
 показати весь коментар
 
 
Я бы, с удовольствием её конвоиром поработал. Ещё ни разу не "тавой" тёток с накачанными губами. Да, кстати, ни единой Даны, тоже не приходилось "тавой". А это- упущение!
 показати весь коментар
 
В этом суде клоуны заседают? Какой нах ночной домашний арест? У нас под таким арестом 99,9 процентов населения живёт.
 показати весь коментар
 
 
сцють в очі людям, ляді! який сенс в нічному арешті?! гниди кончені судді, висіть вам на стовбах разом із зеленої пліснявою!!!
 показати весь коментар
 
Эту вороватую диночку пихуеву давно пора в камеру. Достаточно сравнить ее зарплату и условия, в которых она живет. Дорогущий дом, шикарные машины, украшения, накопления... Но НАЗК во главе с мордатой корчачкой конечно же ничего не обнаружили... Её уже пытались взять за задницу силовики, но петюня и Ко отмазали по шустрому
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору