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 Громадянин РФ намагався вивезти з України старовинні монети та Георгіївський хрест, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Прикордонники Харківського загону спільно зі співробітниками митниці запобігли незаконному переміщенню через кордон старовинних предметів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Східного регіонального управління Держприкордонслужби України.

"Так, в пункт пропуску "Гоптівка", на виїзд з України, прибув автомобіль марки "Фольксваген". Ним як пасажир їхав громадянин Росії 1965 року народження. Під час огляду валізи іноземця правоохоронці виявили шість старовинних монет, датованих ХIX-XX століттями, та Георгіївський хрест", - сказано в повідомленні.

Громадянин РФ намагався вивезти з України старовинні монети та Георгіївський хрест, - Держприкордонслужба 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 60 тонн контрабанди вартістю 117 млн ​​грн вилучили на "Барабашово" і складах Харкова. ФОТОрепортаж

Громадянин РФ намагався вивезти з України старовинні монети та Георгіївський хрест, - Держприкордонслужба 02

Громадянин РФ намагався вивезти з України старовинні монети та Георгіївський хрест, - Держприкордонслужба 03

Фото: пресслужба Східного регіонального управління Держприкордонслужби України

Як зазначили в Держприкордонслужбі, виявлені предмети були вилучені. Чи мають предмети культурну чи історичну цінність встановить експертиза.

Громадянин РФ намагався вивезти з України старовинні монети та Георгіївський хрест, - Держприкордонслужба 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167079
 
   
 Топ коментарі
 
Tut on mog vesti sebe,a ne na prodazu,u nas by takogo otpustili i izvenilis ecio.Monety desiovyje vse raznyje
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нашли контрабандиста , монеты средней ценовой стоимости. Даже не раритет. Это лишь бы галочку поставить.
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Почему Зеленая скотина до сих пор не ввела визовый режим с оккупантами? Почему по Украине шарят кацапские твари и убивают и обворовывают украинцев? Почему это происходит до сих пор? В Раде полная коалиция зеленых ублюдков и они не могут проголосовать за визовый режим? !!!
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Tut on mog vesti sebe,a ne na prodazu,u nas by takogo otpustili i izvenilis ecio.Monety desiovyje vse raznyje
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🤣Таможенник ещё номер протокола не получил из конторы, а погранцы уже рапортуют везде, находят таможенники, лавры погранцам.
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георгиевский крест - это пипец..... святыню отжали! удавится ***** в СИЗО......
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за вывоз георгиевских крестов и ленточек из Украины погранцы еще и премиальные должны выписывать,,,"деды воевали" ...
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Як на мене, якщо порушив закон то хай платить штраф, податок і вивозить "кацапські раритети". Взагалі питання купівлі, продажу та вивозу антикварної власності в будь яку країну легальним власником взагалі не повинно виникати.
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Ну так хай би цей громадянин РФ разом зі своїм мотлохом їхав би далі на свої "исконные болота". Нах воно нам треба?
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Якийсь барига дуже скромний, але кацапа не жаль
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Когда "СОВОК" в Украине уже закончится?

Если человек не РАБ, а ДЕЕСПОСОБНЫЙ, то его право СОБСТВЕННОСТИ неотъемлемо и имеет примат над другими правами /кроме свободы/, и никакие доводы и аргументы о "культурных и каких-либо иных ценностях" не должны вообще учитываться!
А что касаемо подрякушек и мелочи ЫМПЕРИИ - то это вообще ХЛАМ!
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Не кажіть. дебілізм якого не знає світова юриспруденція. і сроки дають я знаю за монетку в конверті цілком реальні - контрабанда культурних цінностей.
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пару месяцев назад один зебил предлагал кучу подобных монет просто на улице, возле гастронома, в Киеве, со стартовой ценой от 600 гривень за штуку.. не купил
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Крест прибить гвоздями ко лбу и отпустить.
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И нтересно девки плящут.У меня есть несколько редких монет за которые на украинских аукционах я молучу не более 3 тысячи гривен за штуку а вот за бугром не мение 3 тысяч баксов.Выходит если я буду вывозить свои монеты за кордон то я окажусь контробандистом.Что-то в этом не так,или законы тупые или страна жлобоватая.
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боюсь тебе за кордоном чекає розчарування стосовно вартості твоїх монет)
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А не копия ли? Чего то по настоящему ценного вроде не видно. Такие монеты обычно составляют основу коллекции среднего коллекционера. У меня например этих серебряных рублей все три. 21, 22 и 24 годы.
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нашли контрабандиста , монеты средней ценовой стоимости. Даже не раритет. Это лишь бы галочку поставить.
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пістец старинниє. дебілам на таможнє ваще ***** дєлать Особливо австралійський полтинниик і півдолара з Кенеді. 1886 рупь схоже на копію. Абстрагувавшись від того хто і куди винвозить, більш дебільно-маразматичної ситуації з так званими культ цінностями ніж в Україні немає. Подумати тільки, у себе в країні ти можеш ці монети викинути в річку, переплавити, ********** кувалдою сточити на порох напільником, а от вивезти чи продати за кордон нізззя. Бо вони виявляється кульруна цінність і не твої..ДЕБІЛИ.
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Дурака они валяют!
Эти монеты есть у любого коллекционера, цена их на вес серебра.
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