 Громадянин РФ намагався вивезти з України старовинні монети та Георгіївський хрест, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Східного регіонального управління Держприкордонслужби України.

"Так, в пункт пропуску "Гоптівка", на виїзд з України, прибув автомобіль марки "Фольксваген". Ним як пасажир їхав громадянин Росії 1965 року народження. Під час огляду валізи іноземця правоохоронці виявили шість старовинних монет, датованих ХIX-XX століттями, та Георгіївський хрест", - сказано в повідомленні.

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Фото: пресслужба Східного регіонального управління Держприкордонслужби України

Як зазначили в Держприкордонслужбі, виявлені предмети були вилучені. Чи мають предмети культурну чи історичну цінність встановить експертиза.