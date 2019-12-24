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Все про:міськрада (261) Житомирщина (485) розтрата (116) СБУ (4962) Кохан (1)

 СБУ оголосила про підозру меру Коростишева Івану Кохану: інкримінують розтрату 800 тисяч гривень. ФОТО

Служба безпеки України викрила главу Коростишівської міської ради на службовій недбалості, яка призвела до розтрати коштів міського бюджету, виділених на будівництво автомобільних доріг.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними відомства, оперативники спецслужби встановили, що чиновник не забезпечив належну перевірку якості виконаних робіт за кошти, які виділяються на ремонт доріг місцевого значення, але підписав комерсантам відповідні акти.

СБУ оголосила про підозру меру Коростишева Івану Кохану: інкримінують розтрату 800 тисяч гривень 01

"Правоохоронці ініціювали проведення комплексної судової будівельно-технічної автодорожньої, економічної експертизи фінансово-бухгалтерської документації, вилученої у ході раніше проведених обшуків.

Експертиза підтвердила, що через дії голови міськради, бюджету Коростишева було завдано збитків на суму понад 800 тисяч гривень", - сказано в повідомленні.

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23 грудня 2019 року прокуратурою Житомирської області за супроводу співробітників Служби безпеки України посадовцю оголошено про підозру у вчиненні злочину, відповідальність за який передбачено ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167074
 
   
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Подумаешь, какие то сраные 800 тыс
Так, на мелкие расходы
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Не зрозуміло,чому СБУ пішло до цього мера за 800 тис. Агітував проти вєлічайшего лідєра?
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там є гранітний кар"єр ...та й майбуть кілька перспективних родовищ ...а ви що подумали ...
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не зрозумів своєчасно натяку під кого відводити землю з гранітними кар`єрами СБУ оголосила про підозру меру Коростишева Івану Кохану: інкримінують розтрату 800 тисяч гривень - Цензор.НЕТ 2094
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А у Іцика все в шоколаді? Там на підозру не тяне? Нє? Он дельтабанківському вручили, а цьому ну ніяк! А люди кажуть, що то місія ОБРЄ сліпа... Тут всі правоохоронні та судові органи країни сліпі! Добре, що хоч в Лондоні та Делавері на сліпоту не хворіють
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...Правоохранители инициировали проведение комплексной судебной строительно-технической автодорожной, экономической экспертизы финансово-бухгалтерской документации, изъятой в ходе ранее проведенных обысков.
...мер повинен бути "будівельником" "автодорожником-будівельником" ще й до кучі "бухгалтером" ...і всі ці професії знати і розуміти на рівні експерта ...якщо так то він винуватецю 100% (це якщо розтрату коштів доведуть) ...Источник: https://censor.net.ua/n3167074
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