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Все про:катастрофа (37) Росія (14799) літак (732)

 Новітній російський винищувач Су-57 розбився в тайзі

У Хабаровському краї РФ у тайзі під час випробувань впав винищувач п'ятого покоління Су-57. Льотчик встиг катапультуватися.

Про це повідомило агентство ТАСС, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про модель винищувача Т-50 Комсомольського-на-Амурі авіаційного заводу, який здійснював заводські випробування.

За даними агентства, на озброєнні частин Східного військового округу немає літаків Су-57.

Пресслужба заводу поки від коментарів утримується.

"РИА Новости" пише, що основними версіями того, що сталося, є несправність літака і помилка пілотування. Інформацію про катастрофу підтвердили агентству в уряді краю.

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Перші випробування Су-57 відбулися в 2010 році. Основними перевагами нового літака є висока маневреність, можливість здійснювати надзвукові польоти, новий комплекс бортового устаткування і мала помітність.

Винищувач п'ятого покоління Су-57 призначений для знищення всіх видів повітряних, наземних і надводних цілей.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167072
 
   
 Топ коментарі
 
Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 28 мин.28 минут назад

Новейший российский истребитель Су-57 разбился в тайге - Цензор.НЕТ 4284

Знаете, чем Су-57 отличается от Т-50?
Су-57, якобы принятый на вооружение (без нормального двигателя), резко превращается в Т-50 только когда падает.
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если бы он не упал сам, его бы сбили солдаты НАТО.. Новейший российский истребитель Су-57 разбился в тайге - Цензор.НЕТ 9694
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І не кажи! То в них серпень був головним місяцем катастроф, а зараз ще й грудень підтягнувся.
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Летел-летел та каааак ******* на бярёзки. Ляпотаааа.
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Давно і всім відомо що, заради зменшення видимості в технології "Стелс" треба похєрити аеродинаміку. По-суті, це літаюча праска в якій все управління покладено на десятки датчиків та мікроконтролерів і РІС тут їм не дуже допоможе.
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Опять опергруппа перепутала Закарпатье с тайгой )))
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Да там только два варианта . Опять тяжелее воздуха , или зацепился о лиственницу .
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С Новым годом, кацапстан!!! Да пребудет он у вас веки вечные...
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Пилот, сволочь, такую новость испортил...)))
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пилота поймают, обязательного на бочку с порохом посадить!... пущай и дальше летает.
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А вот интересно..
сбитый летчик - это тот, которого сбили. В бою, понятно.
летчик в отставке - тоже понятно.
а летчик, который упал в мирное время?
кто он?
это позор или победа?
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Падун, падучу підхватив, падший летчиг , падший человек,
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Сиволапых с почином. Хотя был удивлен. Ведь для того что бы упасть надо взлететь. Неужели рукожопам удалось преодолеть гравитацию?
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вот теперь малозаметен Новітній російський винищувач Су-57 розбився в тайзі - Цензор.НЕТ 7297.мало ли в тайге ям и буераков.поди разберись
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НАРОД , это первый экземпляр который должен был ПОСТУПИТЬ в войска и в серию !!! ))))
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Это типа кацапы-соперники сша,у которых УЖЕ несколько сот машин 5 поколения на вооружении.нахера рашка эти железки до сих пор испытывает?
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F35 тоже завершил испытания не так давно. При том испытывался лет 15. Новітній російський винищувач Су-57 розбився в тайзі - Цензор.НЕТ 3420
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Ну так то пендосы, а вы жопорукие и 100 лет, и толку не будет
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..а на кремль ТВ расскажут, что испытания новой кацапульты прошли успешно
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Скажут шо цаполет совершил жесткую посадку, летчиг не пострадал, с самолетом разбираются работники предприятия "В последний путь" авиатехники
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Кацапы не переставайте поздравлять своего фюрера всемирного презерватива ботоксного опарыша вовку *****
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Если не ошибаюсь, их уже около 15, и 76 заказано.
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Сашко, можна замовити і 8-го покоління, але коли стерху лячно, він їде на електричці, навіть шах Ірану їхав на потязі через міст, правда поставив конструктора з родиною під мостом.
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Сколько из заказаных будет поставлено на крыло в 2020!?))))
Заказать можно и 1 000 000)))) до 3020 года...когда пиндосы уже будут борощдить просторы вселенной на винамах)))
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Су 35 на пике производства делали больше 20 в год. Этот будут делать чуть медленнее и выйдут на максимум не сразу. По 3 в год их уже поднимали. В 20 году вполне могут сделать штук 5, в 21 - штук 10
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А сколько Ё-мобилей было заказано? Ранее заявлялось о начале производства в 2012 году и о цене от 360 тыс. рублей. Даже предоплаты взяли...
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Пускай лутше побухтят сколько самолетов вернула им Индия по контракту))))) ибо самолеты оказались редким говном...опасным для жизни пилотов....
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Это интересно, в каком же виде РФ вернули самолёты, если РФ туда поставляла самолётокомплекты, которые Индия сама доделывала? Разобрали и отдали Российское?
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Время рассудит за нас. Открытый вчера мост подтверждает что обычно РФ доводит до конца свои "всероссийские проекты".
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Иди к своей чертовой татаромордовской матери,аналоГовнет! Оть...сь от нас,дичь заповедная,животные,освоившие прямохождение
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США тоже доводят санкции до Конца!))))
Спроси о чем я у своей мамы....
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Вы его лучше спросите, когда по тому мосту груженые товарняки пойдут в составах под 60 вагонов.
А если "сверхтяжёлые поезда и повышенной массы. В России под понятие поездов повышенной массы попадают грузовые поезда весом свыше 6000 тонн" (Википедия) то пусть непременно не забудет сообщить.
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Когда по тому мосту составы груженые пойдут, из 58 товарных вагонов, как в СССР (или 59), тогда и отрапортуете.
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В самолёте 5-го поколения электроника допустила "ошибку пилотирования", как она ещё пилоту тогда разрешила катапультироваться?
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ERROR : инструкция по пилотировани по адресу "в бардачке" обратилась к памяти пилота по адресу " к мозгам" память не может бьіть "red vino+samogon" "ОК"-закрьіть окно и отправить отчет под елки
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пока что самовыпилился - надеюсь что ещё лет 10 будутновый гавналет ваять))
а новость хорошая Новітній російський винищувач Су-57 розбився в тайзі - Цензор.НЕТ 8099
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Хорошая новость!

Ждем продолжения!!!!!
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Та он у них один был, поколение 4++++ вся страна гордилась НАТО в ужасе что теперь, как жить ватанам?! Новітній російський винищувач Су-57 розбився в тайзі - Цензор.НЕТ 3118
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" Летчик успел катапультироваться" ****!!!! Проворный какой попался.
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Кацапи за час війни з Україною вже самі знищили свою цілу ескадрилью. Уже більше, чим збили наших.Такі вони герої.
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Как символично: летающий ХЛАМ разбился в дремучих дебрях /там ему и место/!

паРаша всегда не имела хороших двигателей /не авто, не авиа/, все ее движки это ворованые зарубежные прототипы с мизерными ресурсами эксплуатации /до капремонта/, дерьмовым качеством и тяп-ляп сборкой из гавняных материалов!
К тому же не только сборщики, но и "летчики" тоже жопорукие!
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во время прошлой большой войны каждый третий самолет не долетал до фронта /разбивался при перегоне/ и столько же в первом бою!
почти уаерен, что как минимум треть всех /важных/ агрегатов двигателей иностранного производства /думаю французкого/ и кацапов с лягушатниками в авиастоениее сейчас все "вась-вась" /и никакие "санкции" не помеха/!
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Жыццё з дэвізам "Ні дня без катастрофы!"
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Забрасывают тайгу металлоломом для китайцев?))))
Когда закончится лес...будут собирать металл!)))))
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Причина крушения -Сделано в раисе!
Вчера у раиси был 1 (!!!) серийный истребитель су-57. Сегодня и его уже нет. "Это уже рывок или ещё только подъем?"
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Жду не дождусь когда уже на раисе введут суверенный инет)))
Шо б поубавилось прокси АЛЕНЕЙ под флагами стран членов НАТО на цН!))))
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Почему-то среди лайков
мы не видим Лалалайки. Новітній російський винищувач Су-57 розбився в тайзі - Цензор.НЕТ 8294
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а коли тут востаннє була ця балалайка?
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Особливо веселить те що кацапи називають винищувач "5 покоління". Вони хоч мають уяву про те ЩО таке "5 покоління"? Чому його не назвали "нано-покоління"? Дешеві клоуни.
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Там в системі управління електронні лампи 5 покоління.
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Открою вам страшную тайну: есть не малая вероятность что микросхемы на электронику Су 57 и F35 делаются на одном и том же заводе. В Китае.
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Я пишу про лампи невипадково.
Коли Беленко угнав МІГ-25 то американці дуже здивувались
що його електроніка була на лампах. Тільки не треба мені писати про кращий
захист від випромінювання.
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Да что Вы говорите.
А какая компания выпускает оборудование для производства печатных плат, не подскажите?
"The company develops and manufactures equipment used in the wafer fabrication steps of creating a semiconductor device, including atomic layer deposition (ALD), chemical vapor deposition (CVD), physical vapor deposition (PVD), rapid thermal processing (RTP), chemical mechanical polishing (CMP), etch, ion implantation and wafer inspection"
Компания та в мире одна.

Как она называется?
Вы не торопитесь, Вы подумайте.
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Лампи - це не так погано як здається. Лампа 6С33С була розроблена в совку як стабілізатор струму для перших МИГів. І дуже сподобалася конструкторам аудіотехніки. На базі вмираючого завода "Светлана" за допомогою американців було створено підприємство Sovtek яке працювало виключно на експорт.
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Чем конкретно он не соответствует нормативам 5 поколения?
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Тим чим відрізнається "масквіч" від Крайслера. Чотири колеса, баранка, фари.
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Нет. Я этот вопрос хорошо знаю, готов спорить по каждому параметру (сверх маневренность, сверхзвук без форсажа, малозаметность, РЛС с АФАР и т д). От вас же пока слышу стандартные штампы человека который нифига "не в теме"... Новітній російський винищувач Су-57 розбився в тайзі - Цензор.НЕТ 9065
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(пока правда ушёл за покупками и продолжать спор не могу)
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его движок не обеспечивает сверхзвук на крейсерской. Есть национальная идея - изделие 30, но по самым оптимистическим прогнозам, он в серии с 25 года. Отраженный от него сигнал не заявлен, но по оценке спецов значительно больше, чем у 35-го и 22-го. Малозаметный режим ФАР у 35-го обеспечивает возможность сбивать противника так, что тот даже не понимает откуда прилитело. И т.д.
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Без западной электрики расийские боевые машины ничего не представляют. Тот же фрегат Горшков без гидроакустики, или Т90А не выпускаются без франзузских прицелов. Ковырните любой расийский БПЛА и там все из-за бугра.
А вот с высоты 10 км перемалывать в щебень сирийские города-милионники, это расии раз плюнуть.
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Бойцы Вейшнории партизанят не по детски!))))
Слава Вейшнории и ее героям))))
Видно им в детстве сказки про Бендеру читали на ночь?))))
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новейший укр истребитель кучмо кравчук потрох сидит в жопе
нахпутина писать о сраше
пишите о достижениях в Украине
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тайгу жалко бо її мокшанські окупанти так засрали ще з "паходов єрмака"...треба корінним народам вже рузькім горлянки різати!
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А вот еще новость. Медаль за объединение русских получил Махмуд из Дагестана.
Новітній російський винищувач Су-57 розбився в тайзі - Цензор.НЕТ 1601
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Увы, воздух оказался легче самолета, у кторого анала говнет
Новітній російський винищувач Су-57 розбився в тайзі - Цензор.НЕТ 621
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Просто это тайное оружие Новітній російський винищувач Су-57 розбився в тайзі - Цензор.НЕТ 6965 КНР - 10 млн. китайцев в это время медитировали и одновременно воскликнули: - ДЗЕН!!!
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Истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.

Мабуть цілей не знайшов - і самознищився Новітній російський винищувач Су-57 розбився в тайзі - Цензор.НЕТ 5371
Источник: https://censor.net.ua/n3167072
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Испытания проходят по плану: это была его штатная посадка с малой заметностью:
это технолоия "Стерх" "Стэлс" по-московитски:
после такой посадки истребитель полностью исчезает с радаров.
Аналогов не имеет.
.
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а може то був літак з ультраправих українських організації - і доблесні кацапсинські льотчики його ліквідували?
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ваєнна-каміческіє вайска,а фуле ви хатєлі... Новітній російський винищувач Су-57 розбився в тайзі - Цензор.НЕТ 7010
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За несколько секунд
до крушения российского СУ-57 астрономы многих стран мира заметили
блеснувший лучик лазера с американского спутника…
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Не так давно в Коленовстане гооврили о том, что до Нового года расия получит два серийных Су-57. Летом переиграли на только один. Это не он часом ? Или это гробанулся прототип, тогда он называется Т-50 ПАКФА.
В любом случае замечательная новость.
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На Різдво всі бажання збуваються!
Нещодавно побажала кацапам, щоб у них: все що літає - падало, все що плаває - тонуло, а все що стріляє - вбивало тільки їх самих.
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Это всё Зорян и Шкиряк подстроили, чесслово.
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Это же подводный истребитель! Как он в тайге оказался... Точно, ошибка пилотирования!
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