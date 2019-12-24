 Новітній російський винищувач Су-57 розбився в тайзі

Про це повідомило агентство ТАСС, інформує Цензор.НЕТ.
Йдеться про модель винищувача Т-50 Комсомольського-на-Амурі авіаційного заводу, який здійснював заводські випробування.
За даними агентства, на озброєнні частин Східного військового округу немає літаків Су-57.
Пресслужба заводу поки від коментарів утримується.
"РИА Новости" пише, що основними версіями того, що сталося, є несправність літака і помилка пілотування. Інформацію про катастрофу підтвердили агентству в уряді краю.
Перші випробування Су-57 відбулися в 2010 році. Основними перевагами нового літака є висока маневреність, можливість здійснювати надзвукові польоти, новий комплекс бортового устаткування і мала помітність.
Винищувач п'ятого покоління Су-57 призначений для знищення всіх видів повітряних, наземних і надводних цілей.
сбитый летчик - это тот, которого сбили. В бою, понятно.
летчик в отставке - тоже понятно.
а летчик, который упал в мирное время?
кто он?
это позор или победа?
работники предприятия "В последний путь" авиатехники
Заказать можно и 1 000 000)))) до 3020 года...когда пиндосы уже будут борощдить просторы вселенной на винамах)))
Спроси о чем я у своей мамы....
А если "сверхтяжёлые поезда и повышенной массы. В России под понятие поездов повышенной массы попадают грузовые поезда весом свыше 6000 тонн" (Википедия) то пусть непременно не забудет сообщить.
а новость хорошая
Ждем продолжения!!!!!
паРаша всегда не имела хороших двигателей /не авто, не авиа/, все ее движки это ворованые зарубежные прототипы с мизерными ресурсами эксплуатации /до капремонта/, дерьмовым качеством и тяп-ляп сборкой из гавняных материалов!
К тому же не только сборщики, но и "летчики" тоже жопорукие!
почти уаерен, что как минимум треть всех /важных/ агрегатов двигателей иностранного производства /думаю французкого/ и кацапов с лягушатниками в авиастоениее сейчас все "вась-вась" /и никакие "санкции" не помеха/!
Когда закончится лес...будут собирать металл!)))))
Вчера у раиси был 1 (!!!) серийный истребитель су-57. Сегодня и его уже нет. "Это уже рывок или ещё только подъем?"
Шо б поубавилось прокси АЛЕНЕЙ под флагами стран членов НАТО на цН!))))
мы не видим Лалалайки.
Коли Беленко угнав МІГ-25 то американці дуже здивувались
що його електроніка була на лампах. Тільки не треба мені писати про кращий
захист від випромінювання.
А какая компания выпускает оборудование для производства печатных плат, не подскажите?
"The company develops and manufactures equipment used in the wafer fabrication steps of creating a semiconductor device, including atomic layer deposition (ALD), chemical vapor deposition (CVD), physical vapor deposition (PVD), rapid thermal processing (RTP), chemical mechanical polishing (CMP), etch, ion implantation and wafer inspection"
Компания та в мире одна.
Как она называется?
Вы не торопитесь, Вы подумайте.
А вот с высоты 10 км перемалывать в щебень сирийские города-милионники, это расии раз плюнуть.
Слава Вейшнории и ее героям))))
Видно им в детстве сказки про Бендеру читали на ночь?))))
нахпутина писать о сраше
пишите о достижениях в Украине
Мабуть цілей не знайшов - і самознищився
Источник: https://censor.net.ua/n3167072
это технолоия
"Стерх""Стэлс" по-московитски:
после такой посадки истребитель полностью исчезает с радаров.
Аналогов не имеет.
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до крушения российского СУ-57 астрономы многих стран мира заметили
блеснувший лучик лазера с американского спутника…
В любом случае замечательная новость.
Нещодавно побажала кацапам, щоб у них: все що літає - падало, все що плаває - тонуло, а все що стріляє - вбивало тільки їх самих.