 Росія наполегливо працює над переписуванням історії, - президент Литви Науседа

"Останнім часом Росія наполегливо працює над переписуванням історії. Одним із прикладів є заперечення впливу секретних протоколів пакту Молотова-Ріббентропа на болісну історію Європи", - повідомляє Науседа, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Він зазначив, що 24 грудня 1989 року з'їзд народних депутатів СРСР визнав існування таємних протоколів пакту Молотова-Ріббентропа 1939 року та оголосив їх недійсними.
Литовський президент нагадує, що "ці секретні угоди між нацистською Німеччиною і комуністичним Радянським Союзом призвели до подальшої окупації країн Балтії. "Сьогодні давайте розглянемо, що пережила наша країна за ці десятиріччя. Давайте оцінимо ті важливі мотиви державності, громадянства і спротиву агресії, які надихнули народ Литви, Латвії та Естонії на боротьбу за незалежність. Історична пам'ять визначає сприйняття майбутнього. Давайте не будемо забувати уроки, які ми повинні винести з нашої власної та європейської історії. Давайте не будемо замінювати правду підпорами брехні", - резюмує президент Литви.
«Что бы ни строили людоеды: КОММУНИЗМ или КАПИТАЛИЗМ, у них всегда получается КАННИБАЛИЗМ.
История тому свидетель!»
Роза Анакойхер
https://mil.in.ua/uk/news/v-rosiyi-vpav-pershyj-serijnyj-su-57/
Об этом в материале для ТСН написал журналист Роман Цимбалюк. "Тема Украины действительно не дает покоя Путину. Фактически он прямо говорит, что пока жив, Украине с ним договориться не удастся", - отметил он.
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Вот и я говорю , пора Бубочке , и его адептам , перестать витать в облаках , забыть о мирелюбойценой , формулах штайнмайера , о разных минсках и нормандиях ,, потому как- его ( мира ) не будет ,, потому что этого не хочет х.йло ..!! Его цель - ликвидация Украины и её народа . Полная ликвидация . Поэтому - у нас нет выхода . Война будет продолжаться ещё очень долго .
Гугль картинки этого не находит..... А первый рисунок, про союзников - как раз находит!
Петро 1 - московський самодур вкрав, самовільно привласнив назву Росія території московії, мордви ..., можна сказати вкрав назву в дійсних історичних носіїв цієї назви мешканців Русі України, мокшанці привласнюють історію України - Руси, вкрали православну релігію (митрополію і митрополита) у Києва, настирно намагаються привласнити душу слов'янську, крадуть пісні, навіть казки : Золотий ключик у італійців, Доктор Ай боліт у англійців..... Сьогодні заводи , картини, унітази, насоси, розетки, плафони .... "мелочь" а приємно. Одним словом ОРДА. І тільки що вони і в кого не вкрали чи віджали!? Московія була завжди загарбником, окупантом українських земель, розбійником. Московія вже декілька століть займається злодійством, крадіжками надбання інших народів. Європа тільки не хоче цього помічати, кремлівські гроші не пахнуть і застилають їм очі.
Проблема в том, что Расия пытается свою историю втюхать окружающим государствам как ЕДИНСТВЕННО ПРАВИЛЬНУЮ.