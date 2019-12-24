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 Росія наполегливо працює над переписуванням історії, - президент Литви Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа звинуватив Росію в прагненні переписати історію, назвавши як приклад заперечення впливу таємних протоколів пакту Молотова-Ріббентропа на історію Європи, її сьогодення і майбутнє.

"Останнім часом Росія наполегливо працює над переписуванням історії. Одним із прикладів є заперечення впливу секретних протоколів пакту Молотова-Ріббентропа на болісну історію Європи", - повідомляє Науседа, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він зазначив, що 24 грудня 1989 року з'їзд народних депутатів СРСР визнав існування таємних протоколів пакту Молотова-Ріббентропа 1939 року та оголосив їх недійсними.

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Литовський президент нагадує, що "ці секретні угоди між нацистською Німеччиною і комуністичним Радянським Союзом призвели до подальшої окупації країн Балтії. "Сьогодні давайте розглянемо, що пережила наша країна за ці десятиріччя. Давайте оцінимо ті важливі мотиви державності, громадянства і спротиву агресії, які надихнули народ Литви, Латвії та Естонії на боротьбу за незалежність. Історична пам'ять визначає сприйняття майбутнього. Давайте не будемо забувати уроки, які ми повинні винести з нашої власної та європейської історії. Давайте не будемо замінювати правду підпорами брехні", - резюмує президент Литви.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167071
 
   
 Топ коментарі
 
Называйте Россию всем Миром Московией и вся их выдуманная история сойдёт на нет. Россия упорно работает над переписыванием истории, - президент Литвы Науседа - Цензор.НЕТ 1084
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«Россия, не имеющая никакого отношения к Руси, и получившая, вернее укравшая свое нынешнее название, в лучшем случае в 18 веке, тем не менее - нагло претендует на историческое наследие Руси, созданной на восемьсот лет раньше. Однако Московская история - это история Орды, пришитая к истории Руси белыми нитками и полностью сфальсифицированная.» (Карл Маркс, Разоблачение дипломатической истории 18 века)
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Тётя Роза‏ @Anakoyher 2 ч.2 часа назад

Россия упорно работает над переписыванием истории, - президент Литвы Науседа - Цензор.НЕТ 6718

«Что бы ни строили людоеды: КОММУНИЗМ или КАПИТАЛИЗМ, у них всегда получается КАННИБАЛИЗМ.
История тому свидетель!»
Роза Анакойхер
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Если ложь можно назвать работой то паРашка не работает а пашет как на галерах перекручивая мировую историю.
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У них же своей нету.Какая история у орды:сплошные набеги и грабеж
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Называйте Россию всем Миром Московией и вся их выдуманная история сойдёт на нет. Россия упорно работает над переписыванием истории, - президент Литвы Науседа - Цензор.НЕТ 1084
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Можно ещё и КОЛОНИАЛЬНАЯ МОСКОВИЯ,кто с Московией тот есть представитель народов колонии Московии( чудное у них название РОССИЯНЕ Россия упорно работает над переписыванием истории, - президент Литвы Науседа - Цензор.НЕТ 5198 )
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«Россия, не имеющая никакого отношения к Руси, и получившая, вернее укравшая свое нынешнее название, в лучшем случае в 18 веке, тем не менее - нагло претендует на историческое наследие Руси, созданной на восемьсот лет раньше. Однако Московская история - это история Орды, пришитая к истории Руси белыми нитками и полностью сфальсифицированная.» (Карл Маркс, Разоблачение дипломатической истории 18 века)
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Может тогда поведаешь,тело, от кого первый рашенский сцать Иван Калита, он-же татарин Кулхан, получил ярлык, т.е. грамоту, на княжение во Владимире? И когда это было? И как звали его жену? "Имя, сестра, имя!"
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Да неужели? А как настаящая фамилия "главного" по истории имперской Раши - Карамзина? На книги которого теперь ссылаются все типа "ученые" историки в Раше. Ну и? Давай, вместе посмеемся.
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Тупо врешь, амеба. Почему тогда его потомки в Раше вернули себе настоящую фамилию Кара-Мурза и шибко этим теперь гордятся? А, чукча?
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Когда в Киеве Русь крестили, на мокшанских болотах не то, что городов не было, там еще два века одни жабы квакали. "Ква-ква", точно как и ты сейчас, амеба. А когда на болотах только начали землянки копать да лапти плести - Киевская княжна к этому времени уже была королевой Франции. Молчало бы уже, вЯликое ты наше. Да историю свою не по говноящику учило, амеба.
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Кстати - ссылка 404, как и Раша сейчас и ее история. Доказано, по крайней мере, спортивным судом в Лозанне. Страна без имени, без гимна, без флага и без идентичных цветов.
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вибачайте, але даний підвид барана Миша Шато, відправлено на відпочинок в бан... Штиняло надто.
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Тётя Роза‏ @Anakoyher 2 ч.2 часа назад

Россия упорно работает над переписыванием истории, - президент Литвы Науседа - Цензор.НЕТ 6718

«Что бы ни строили людоеды: КОММУНИЗМ или КАПИТАЛИЗМ, у них всегда получается КАННИБАЛИЗМ.
История тому свидетель!»
Роза Анакойхер
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а на Московии опять самолет упал . на этот раз новенький Су-57
https://mil.in.ua/uk/news/v-rosiyi-vpav-pershyj-serijnyj-su-57/
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А чего плохого в пакте Молотова-Риббентроппа ? Для Украины.
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Читай не маасковську історію, а справжню.
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Маасковія бреше з часів свого заснування.
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тому що у мокшан немає історії ...точніше є ...але з такою "історією" хіба що відгородженим від решти світу жити
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ДА У нас вся история это фальсификация. считать историю точной наукой - это абсурд! История всегда была оружием политики. ЕЕ нам тупо уничтожили и создали за последние 300 лет. с появлением инета и цифрования всех карт писменных источников оказалась, что вокруг тотальная фальсификация. Стоит уделить пару дней этому внимание и образованый человек прозреет
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Любой народ гордится своей историей, своими корнями, своими героями, любит свою землю, так принято в цивилизованном мире. В так называемой России (Московии) все на оборот. Своей истории они чураются, своих героев они не хотят знать, стыдятся их. Вместо этого они украли у Руси (Украины) ее историю, героев, религию, хотя в бога не веруют. Себя пытаются называть русскими, хотя это древнее название украинцев и Русь это Украина и к ней Московия не имеет ни какого отношения. Все время куда-то лезут, как саранча, лезут в Украину, Прибалтику, Беларусь, Польшу, оккупировали Сибирь, Дальний Восток и др. Принесли с собой крепостное право, организовали колхозы, голодомор, репрессии, развязали Вторую мировую войну. Когда уже это так называемая Россия (Московия) исчезнет с политической карты мира.
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.так как РФ ломает мозг своему же населению - нигде такого не было
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На своей ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин дал понять, что не собирается уходить с Донбасса, как и оставлять пост главы страны в 2024 году.
Об этом в материале для ТСН написал журналист Роман Цимбалюк. "Тема Украины действительно не дает покоя Путину. Фактически он прямо говорит, что пока жив, Украине с ним договориться не удастся", - отметил он.
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Вот и я говорю , пора Бубочке , и его адептам , перестать витать в облаках , забыть о мирелюбойценой , формулах штайнмайера , о разных минсках и нормандиях ,, потому как- его ( мира ) не будет ,, потому что этого не хочет х.йло Росія наполегливо працює над переписуванням історії, - президент Литви Науседа - Цензор.НЕТ 9943 ..!! Его цель - ликвидация Украины и её народа . Полная ликвидация . Поэтому - у нас нет выхода . Война будет продолжаться ещё очень долго .
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Історія кацапів настільки дермова, що навіть будучи переписаною вже десяток разів, вони її все рівно переписують
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И еще попутно верещат,что это все вокруг её "переписывают". Всё в кацапских традициях.
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Ну чого це прибалтів дивує? Ця кацапська мерзота століттями те й робила, що крала історію та переписувала її, крала технології, території, просто все, що погано лежить. Крала в інших навіть мистецтво, культуру, мови бо свого нічого не мали. Це не нація, це орда.
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Те же авторы в 1940-м, когда СССР и Германия были друзьями-партнерами.Росія наполегливо працює над переписуванням історії, - президент Литви Науседа - Цензор.НЕТ 1588
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Зачем фейки давать?
Гугль картинки этого не находит..... А первый рисунок, про союзников - как раз находит!
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Така вона московія. Своєї історії немає. Свого коріння не має. Своєї мови немає. Просто воровайка.
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В історичному сенсі ті що називають сьогодні себе Росією нею не являються а є МОКША осередок угро- фіно- мордва ... народностей мокшанських боліт.
Петро 1 - московський самодур вкрав, самовільно привласнив назву Росія території московії, мордви ..., можна сказати вкрав назву в дійсних історичних носіїв цієї назви мешканців Русі України, мокшанці привласнюють історію України - Руси, вкрали православну релігію (митрополію і митрополита) у Києва, настирно намагаються привласнити душу слов'янську, крадуть пісні, навіть казки : Золотий ключик у італійців, Доктор Ай боліт у англійців..... Сьогодні заводи , картини, унітази, насоси, розетки, плафони .... "мелочь" а приємно. Одним словом ОРДА. І тільки що вони і в кого не вкрали чи віджали!? Московія була завжди загарбником, окупантом українських земель, розбійником. Московія вже декілька століть займається злодійством, крадіжками надбання інших народів. Європа тільки не хоче цього помічати, кремлівські гроші не пахнуть і застилають їм очі.
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Я знаю, что некоторые /неглупые/ выпускники исторических факультетов советских ВУЗов, даже из всего того бреда и ахинеи, что печатали тогда в совковых "учебниках" приходили самостоятельно к ошеломляющемим для себя выводам, что не было никакого "татаро-монгольского ига" /совковая байка, которой аргументировали более, чем вековое отставание ымперии/, а совок являлся прямым потомком орды и ее "государственности", наследником азиатчины и жестокости, рабства большинства и самодурства и "безпридельщины" правящего меньшинства!
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ТО, что Расия сочиняет собственную историю - КАЖДОЕ государство имеет собственную ГОСУДАРСТВЕННУЮ историю - нет проблем.
Проблема в том, что Расия пытается свою историю втюхать окружающим государствам как ЕДИНСТВЕННО ПРАВИЛЬНУЮ.
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