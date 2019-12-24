 Через суттєве погіршення погоди на дорогах Карпатського регіону можливе обмеження руху транспорту, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Вранці в Україні, крім більшості західних областей, туман, видимість 200-500 м.

Протягом 24 грудня у західних областях значні дощі; в Карпатах пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї 25-28 м/с.

У Карпатах суттєве ускладнення погодних умов: сильний мокрий сніг, хуртовини, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

"Погодні умови можуть призвести до порушення та місцями припинення руху транспорту на дорогах Карпатського регіону", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомили в "Укравтодорі", станом на 06:00 год. 24.12.2019 р. опади у вигляді снігу з дощем спостерігаються у Львівській області, дощі в східних, центральних і південних областях; в Одеській, Чернігівській та Тернопільській областях туман, на решті території країни без істотних опадів.

Середня температура повітря -1+5°С, на півдні до +5+8°С.

Покриття на дорогах державного значення в більшості областей мокре.

На перевальних ділянках доріг місцями невеликий сніг на Латірському, Івашківському, Ужоцькому, Орявському, Вишківському перевалах. Температура повітря -1+3°С. Покриття мокре, на Вишківському перевалі місцями засніжене. Висота снігового покрову 3 см.

Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів в русі не зафіксовано.

З метою недопущення заторів у русі та оперативного розчищення доріг від снігу на перевальних ділянках введено тимчасове обмеження руху транспортних засобів до 09:00 год. 24.12.2019 р.

Львівська область - з 20:00 год 23.12.2019 р. тимчасово вводиться обмеження руху вантажних транспортних засобів на дорогах державного значення:

М-06 Київ-Чоп, ділянка м. Старий Самбір-межа Закарпатської області;

Н-13 Львів-Самбір-Ужгород, ділянка м. Старий Самбір-межа Закарпатської області;

Н-09 Мукачево-Рахів-Богородчани-Івано-Франківськ-рогатин-Бібрка-львів, ділянка с. Давидів-межа Івано-Франківської області;

Т-1402 Східниця-Пісочна, ділянка м. Східниця-м. Дрогобич.

Івано-Франківська область - з 2:00 год. 24.12.2019 р. тимчасово вводиться обмеження руху транспортних засобів на дорогах державного значення:

Мукачево-Львів, Яблунецький перевал;

Долина-Хуст, Вишківський перевал;

Татарів-Кам’янець-Подільський, Буковецький та Кривопільський перевали.

Закарпатська область - з 00:00 год. 24.12.2019 р. тимчасово вводиться обмеження руху транспортних засобів на дорогах державного значення, а саме гірських перевалах:

Київ-Чоп, Абранський та Латірський перевали;

Н-09 Мукачево-Львів, Яблунецький перевал;

Долина-Хуст, Торунський перевал.

На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, шляхопроводів, заокруглених ділянок тощо.