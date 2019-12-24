 Через суттєве погіршення погоди на дорогах Карпатського регіону можливе обмеження руху транспорту, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Вранці в Україні, крім більшості західних областей, туман, видимість 200-500 м.
Протягом 24 грудня у західних областях значні дощі; в Карпатах пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї 25-28 м/с.
У Карпатах суттєве ускладнення погодних умов: сильний мокрий сніг, хуртовини, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.
"Погодні умови можуть призвести до порушення та місцями припинення руху транспорту на дорогах Карпатського регіону", - йдеться в повідомленні.
Як повідомили в "Укравтодорі", станом на 06:00 год. 24.12.2019 р. опади у вигляді снігу з дощем спостерігаються у Львівській області, дощі в східних, центральних і південних областях; в Одеській, Чернігівській та Тернопільській областях туман, на решті території країни без істотних опадів.
Середня температура повітря -1+5°С, на півдні до +5+8°С.
Покриття на дорогах державного значення в більшості областей мокре.
На перевальних ділянках доріг місцями невеликий сніг на Латірському, Івашківському, Ужоцькому, Орявському, Вишківському перевалах. Температура повітря -1+3°С. Покриття мокре, на Вишківському перевалі місцями засніжене. Висота снігового покрову 3 см.
Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів в русі не зафіксовано.
З метою недопущення заторів у русі та оперативного розчищення доріг від снігу на перевальних ділянках введено тимчасове обмеження руху транспортних засобів до 09:00 год. 24.12.2019 р.
Львівська область - з 20:00 год 23.12.2019 р. тимчасово вводиться обмеження руху вантажних транспортних засобів на дорогах державного значення:
- М-06 Київ-Чоп, ділянка м. Старий Самбір-межа Закарпатської області;
- Н-13 Львів-Самбір-Ужгород, ділянка м. Старий Самбір-межа Закарпатської області;
- Н-09 Мукачево-Рахів-Богородчани-Івано-Франківськ-рогатин-Бібрка-львів, ділянка с. Давидів-межа Івано-Франківської області;
- Т-1402 Східниця-Пісочна, ділянка м. Східниця-м. Дрогобич.
Івано-Франківська область - з 2:00 год. 24.12.2019 р. тимчасово вводиться обмеження руху транспортних засобів на дорогах державного значення:
- Мукачево-Львів, Яблунецький перевал;
- Долина-Хуст, Вишківський перевал;
- Татарів-Кам’янець-Подільський, Буковецький та Кривопільський перевали.
Закарпатська область - з 00:00 год. 24.12.2019 р. тимчасово вводиться обмеження руху транспортних засобів на дорогах державного значення, а саме гірських перевалах:
- Київ-Чоп, Абранський та Латірський перевали;
- Н-09 Мукачево-Львів, Яблунецький перевал;
- Долина-Хуст, Торунський перевал.
На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, шляхопроводів, заокруглених ділянок тощо.