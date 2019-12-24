 Погашення кредитів, збільшення видобутку газу і дивіденди для держави, - Герус розповів, на що підуть відсуджені у "Газпрому" $3 млрд

Про це заявив депутат (СН) Андрій Герус, глава енергетичного комітету Ради, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на hromadske.
Він зазначив, що $3 млрд, які погодився виплатити "Газпром" - відчутна сума для "Нафтогазу".
"По-перше, у них (у "Нафтогазу". - Ред.) є певні кредити, тобто це може бути погашення кредитів. Друге, це можуть бути кошти, які можуть інвестуватися в збільшення видобутку газу, це також важливо. І третє – "Нафтогаз" - це державна компанія, відповідно це дивіденди для держави - це поповнення державного бюджету", - розповів Герус.
- Раздам долги.
- А остальные?
- Остальные подождут.
А там накопилось аккурат на те 3 млрд!
Платят неплохо, зе-лошарам заходит - чего не потрындеть?
наш бубачка очень смелый! - он тому путину кааааак даст от ворот поворот!
наш бубачка - Величайший Политик современности, он таких путиных по десятку на завтрак кушает.
путин против нашего бубачки - полный ноль, и в ногах у бубачки валяется.
Г+Г ведь врать не будет, правда?
А теперь гарант у нас альтруист!
Как там стена яценюка - до 2030 года будет готова ???? Или не успеют. Я делаю прогноз, что метро на Троещину быстрее построят его стены.
родной! - да мы именно этого и ждали, и потираем руки, глядя, как все наши прогнозы (до мелочей) - оправдываются.
вампеста.
и мы это еще весной говорили.
а слугам бабло приятно.
ну так чего б не сделать хорошо и себе, и другим?
Хроника одного Президента ...
24.12.2019 г.
Кабинет министров готовит указ о принудительном переводе поступаемых платежей "Газпрома" со счетов "Нафтогаза" и оператора ГТС на специальные счета Кабинета министров.
Через 3 месяца отдавать ********* 3 лярда долга януковоща.. Вот куда они пойдут. путин не дурак, не то что наш клоун-кретин, он не прощает по 12 лярдов.