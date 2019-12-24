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 Політика України, Економіка
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Все про:Газпром (488) Нафтогаз (665) Герус (99)

 Погашення кредитів, збільшення видобутку газу і дивіденди для держави, - Герус розповів, на що підуть відсуджені у "Газпрому" $3 млрд

Три мільярди доларів, які "Газпром" повинен виплатити "Нафтогазу" за рішенням Стокгольмського арбітражу, використають на кілька цілей.

Про це заявив депутат (СН) Андрій Герус, глава енергетичного комітету Ради, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на hromadske.

Він зазначив, що $3 млрд, які погодився виплатити "Газпром" - відчутна сума для "Нафтогазу".

"По-перше, у них (у "Нафтогазу". - Ред.) є певні кредити, тобто це може бути погашення кредитів. Друге, це можуть бути кошти, які можуть інвестуватися в збільшення видобутку газу, це також важливо. І третє – "Нафтогаз" - це державна компанія, відповідно це дивіденди для держави - це поповнення державного бюджету", - розповів Герус.

Читайте також: Кого ми дуримо? Сьогодні і останні 5 років ми де-факто купували російський газ, - Герус

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167069
 
   
 Топ коментарі
 
Дядя, а ты не забыл, что бубачка согласилась отдавать "долги ОРДЛО" по газу?
А там накопилось аккурат на те 3 млрд!
Погашение кредитов, увеличение добычи газа и дивиденды для государства, - Герус рассказал, на что пойдут отсуженные у "Газпрома" $3 млрд - Цензор.НЕТ 4037
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Герус, а кто отсудил эти 3 миллиарда? и почему вы отказались даже от попытки отсудить еще 12 миллиардов, а также от взыскания 7 млрд. штрафа Антимонопольного комитета?
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- Что ты будешь делать с такими деньгами?
- Раздам долги.
- А остальные?
- Остальные подождут.
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- Что ты будешь делать с такими деньгами?
- Раздам долги.
- А остальные?
- Остальные подождут.
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Звісно це велика перемога. .. На душі стало легше. Правда дьявол криється в деталях, про які нам не повідомляють.
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Дядя, а ты не забыл, что бубачка согласилась отдавать "долги ОРДЛО" по газу?
А там накопилось аккурат на те 3 млрд!

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Но трындеть - эта да! - слуги любят.
Платят неплохо, зе-лошарам заходит - чего не потрындеть?
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Влажньіе мечтьі Путина тебе на воротник , размечтался !
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да-да-да! Погашення кредитів, збільшення видобутку газу і дивіденди для держави, - Герус розповів, на що підуть відсуджені у "Газпрому" $3 млрд - Цензор.НЕТ 1475
наш бубачка очень смелый! - он тому путину кааааак даст от ворот поворот! Погашення кредитів, збільшення видобутку газу і дивіденди для держави, - Герус розповів, на що підуть відсуджені у "Газпрому" $3 млрд - Цензор.НЕТ 1475
наш бубачка - Величайший Политик современности, он таких путиных по десятку на завтрак кушает.
путин против нашего бубачки - полный ноль, и в ногах у бубачки валяется.
Г+Г ведь врать не будет, правда? Погашення кредитів, збільшення видобутку газу і дивіденди для держави, - Герус розповів, на що підуть відсуджені у "Газпрому" $3 млрд - Цензор.НЕТ 1475
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Герус, а кто отсудил эти 3 миллиарда? и почему вы отказались даже от попытки отсудить еще 12 миллиардов, а также от взыскания 7 млрд. штрафа Антимонопольного комитета?
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На чужому струменті для гри по роялю заїхали в рай. Іншому в Трускавці їх не вчили.
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При барыги!
А теперь гарант у нас альтруист! Погашение кредитов, увеличение добычи газа и дивиденды для государства, - Герус рассказал, на что пойдут отсуженные у "Газпрома" $3 млрд - Цензор.НЕТ 6344
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Да вы их сначала получите. Обещать не значит жениться.зная Россию.
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Кридит это типо намек на Луганду? А разработки газодобычи типо деньги в никуда.
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Про увеличение добычи газа - эту хрень мы слышим много лет. И абсолютно нулевой результат в итоге.

Как там стена яценюка - до 2030 года будет готова ???? Или не успеют. Я делаю прогноз, что метро на Троещину быстрее построят его стены.
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Отсудила "воровская" власть, а РАЗДЕРЕБАНЯТ "честные".
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Говорят, что 500 000гр в месяц у Лещенко не зарплата, а стипендия на первом курсе киевского железнодорожного техникума. (Вот туда и пойдут эти деньги и не только они.)
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Дележ шкуры не убитого медведя. Деньги еще не получили, а уже все поделили.
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Т.е. деньги пойдут на увеличение добычи газа Коломойским.
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Збільшити видобування газу... А може треба нарешті провести інвентаризацію всіх українських скважин? Гарантовано що всі "законсервовані" та "недіючі" скважини качають газ. Хто контролює потоки газу від скважин в мережу? Маю велику підозру, що газу в Україні видобувається в рази більше, ніж в офіційних звітах. Нарешті, хто має доступ до приладів обліку газу на магістралях?
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Газ из скважины сразу нельзя пускать в магистраль, он как минимум - ядовит
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О, уже поделили. Даже договор еще не подписан... Турборежим называется
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порохоботам с каждым днем все хуже и хуже...
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ни хера себе! - зебилы завязли в говне намертво, на глазах идут ко дну, валят все, неспособны ни на что - а плохо почему-то порохоботам Погашення кредитів, збільшення видобутку газу і дивіденди для держави, - Герус розповів, на що підуть відсуджені у "Газпрому" $3 млрд - Цензор.НЕТ 928

родной! - да мы именно этого и ждали, и потираем руки, глядя, как все наши прогнозы (до мелочей) - оправдываются.
вампеста.
и мы это еще весной говорили. Погашення кредитів, збільшення видобутку газу і дивіденди для держави, - Герус розповів, на що підуть відсуджені у "Газпрому" $3 млрд - Цензор.НЕТ 8724
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Наращивание добычи газа в Украине возможно только после решение на ВЫСШЕМ государственном уровне ДИЛЕММЫ: Какое же главное предназначение отечественной нефтегазодобычи: наполнение бюджета, - наполнение ненаполняемого, здесь и сейчас!, - или же достижение подлинной энергонезависимости Украины. Неужели производство Boeing -ов авиастроительной корпорацией США Boeing Company или добыча сланцевых газа и нефти, или.... совершаются только ради наполнения бюджета !?
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Команда шмаркли в состоянии только разворовать выигранные в суде "барыгой" у рашки лярды((
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С бюджетом - вопросы. Наверное, какая-то часть пойдет в бюджет. Не исключено. Но боюсь, Геруса ждут новые открытия по этому поводу. Но даже если что-то и уйдет в бюджет, на фоне существующих проблем, это вряд ли поможет. Проблем чересчур много, а денег будет слишком мало. Если будут вообще...
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рашистское ********* на 3 лярда ,есть ********* украинского потребителя,а посему на 3 лярда зелени должно быть предоставлено украинцам газов,а не погашение кредитов, на выплату премиальных по несколько лимонов,закупку всякой дорогой хрени и т,д будучи всего навсего посредником ...
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Ага... можливо стягнуть 3, але сгодились великодушно "простити" третину національного ВВП - 12,5 мільярда долярів... Феєричні господарники чомусь дуже нагадують справжнісіньких пархатих відкатних в гівно корумпованих жидів. Кацапи таких дебілів ******* і звуть "братішками"....
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А Герус до цих грошей яке відношення має???
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Зебобики рассказывают сказки 75% лохов, а сами пилят бабло
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ну так лошары ж слушают, и им приятно.
а слугам бабло приятно.

ну так чего б не сделать хорошо и себе, и другим? Погашення кредитів, збільшення видобутку газу і дивіденди для держави, - Герус розповів, на що підуть відсуджені у "Газпрому" $3 млрд - Цензор.НЕТ 3539
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https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html

Хроника одного Президента ...
24.12.2019 г.

Кабинет министров готовит указ о принудительном переводе поступаемых платежей "Газпрома" со счетов "Нафтогаза" и оператора ГТС на специальные счета Кабинета министров.
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ахахаха. ржу в голос. в вас дірка в бюджеті 100 лярд. Ви цих 3 лярда баксів будете використовувати для закривання діри хоча все одно не вистачить. Саме тому ви погодились на предяви газпрома. В власний видобуток вони будуть вкладатись. )))) Та ви хочаб зп бюджетникам вчасно виплатили )))
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Герус рассказал, на что пойдут отсуженные у "Газпрома" $3 млрд..

Через 3 месяца отдавать ********* 3 лярда долга януковоща.. Вот куда они пойдут. путин не дурак, не то что наш клоун-кретин, он не прощает по 12 лярдов.
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