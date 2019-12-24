 Кого ми дуримо? Сьогодні і останні 5 років ми де-факто купували російський газ, - Герус

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Нині вже" на hromadske.
"Щоб ми нікого не обманювали: ми купуємо газ у фірми X, фірма X купує у "Газпрому". Таким чином, ми нібито у "Газпрому" не купуємо, але де-факто "Газпром" продав фірмі-посереднику - газ іде в Україну, але спочатку він проходить через Україну і стає дорожчим, з одного боку, а з другого, - ми отримуємо плату за транзит, і потім він через реверс, там Словаччина, повертається в Україну", - сказав депутат.
Герус вважає, що якби цей газ "Нафтогаз" купував напряму, то "по суті, по формі ситуація не сильно б відрізнялася".
"Якщо ми купуємо газ у фірми X, яка купила цей газ у "Газпрому" і додала свою націнку і продає його нам, це дуже принципова патріотична позиція, і ми не розуміємо, звідки цей газ прийшов? Ми кого хочемо обдурити? Для чого цей отакий пафос і навіть, я б сказав, обман суспільства. Ми розуміємо, що це газ походженням з Російської Федерації, тому що РФ як велика газова бензоколонка поставляє газ у всю Східну і Центральну Європу", - зауважив він.
Очільник енергетичного комітету наголосив, що, на його думку, з цим "псевдопатріотизмом намагаються людей трішки обдурити".
"Ми ж кого обманюємо? Самі себе обманюємо. Я просто не розумію, чому ми намагаємося обманути когось. Ми купуємо сьогодні і останні 5 років ми купували де-факто російський газ", - резюмував він.
Раніше повідомлялося, що вже 5 українських компаній підписали контракти з "Газпромом" на прямі поставки газу.
Зазначимо, що можливість відновлення прямого постачання російського газу до України передбачена також і в підписаному протоколі про транзит газу.
Україна не купує газ напряму у "Газпрому" з листопада 2015 року, тобто вже 4 роки. Попри це, імпортний газ, який надходить до українських споживачів, має переважно російське походження. Його Україна купує у Польщі, Словаччини, Угорщини та інших країн на своєму західному кордоні.
Поэтому Украина и в жопе мира.
Звичайно, фізично ми купували російський газ
Але вентиль нам перекрити не могли. Герус - ідіот
Он у них так само может быть намешан с туркменским и др.
Зачем нам его цена 300-25%, если возьмем в Европе его же по 130-200?
Тогда с этим даже разговаривать нет смысла.
Этого достаточно.
А петя это всего лишь петя на которого ты брешешь в интересах газпрома.
Поэтому ты брехло и зрадник.
Может в интересах Украины что бы ее президент снимал фильмы для российского зомбоящика за деньги российского военного ведомства.
Что бы потом тупой российское мясо ехало убивать украинцев насмотревшись таких?
Крепитесь порохня!
Обьясняю кратко тупым на дебилам пальцах)
"ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ" по 300уе - 25% скидки, это не спотовая цена по 150уе без скидок.
Дошло? Нет?
У нас не будет рыночной цены на газ пока европа нас не пустит в рынок.
Это когда они не только будут продавать нам газ,а и покупать его на российско - украинской границе заключая с нами контракт на транзит своего газа.
Только тогда нас признают субъектом,а не объектом.
Но Германии это не выгодно.
Потому что у нас газохранилища и огромные запасы своего газа.
Поэтому Германии выгодно что бы у нас была война и что бы мы не развивались.
Есть рыночная спотовая цена.
Есть цена для потребителей.
Таже Голландия на рынок продает по 150 допустим, а своим потребителям по 900, хотя при этом добывает много газа.
В разных странах по разному для своих потребителей.
Здесь вопрос в том, что рашка хочет на нащ внутренний рынок, получается она сможет дороже продавать чем по рыночной и при этом наша страна маржи иметь не будет.
Грубо говоря это очень жирный минус в бюджет и очень жирный плюс олигархам-посредникам которые будут жопу рвать за дружбу с рашкой.
Вот и все)
А что бы мы не добывали свой газ по американским технологиям нам устроили войну.
А ты все как маленький сидишь задаешь вопросы.
Тема газа слишком политизирована зомбоящиком. Мы и без того много чего покупаем у РФ напрямую и продаем тоже, просто эти темы почему-то никто не нагнетает.