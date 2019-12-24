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 Політика України, Економіка
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Все про:газ (1111) Газпром (488) Герус (99)

 Кого ми дуримо? Сьогодні і останні 5 років ми де-факто купували російський газ, - Герус

Народний депутат, глава енергетичного комітету Ради Андрій Герус вважає, що розмови про "непатріотичність" відновлення прямих поставок газу з Росії є обманом суспільства, тому що Україна так чи інакше купує російський газ, бо у Східній Європі РФ єдина "велика газова автозаправна станція" .

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Нині вже" на hromadske.

"Щоб ми нікого не обманювали: ми купуємо газ у фірми X, фірма X купує у "Газпрому". Таким чином, ми нібито у "Газпрому" не купуємо, але де-факто "Газпром" продав фірмі-посереднику - газ іде в Україну, але спочатку він проходить через Україну і стає дорожчим, з одного боку, а з другого, - ми отримуємо плату за транзит, і потім він через реверс, там Словаччина, повертається в Україну", - сказав депутат.

Герус вважає, що якби цей газ "Нафтогаз" купував напряму, то "по суті, по формі ситуація не сильно б відрізнялася".

"Якщо ми купуємо газ у фірми X, яка купила цей газ у "Газпрому" і додала свою націнку і продає його нам, це дуже принципова патріотична позиція, і ми не розуміємо, звідки цей газ прийшов? Ми кого хочемо обдурити? Для чого цей отакий пафос і навіть, я б сказав, обман суспільства. Ми розуміємо, що це газ походженням з Російської Федерації, тому що РФ як велика газова бензоколонка поставляє газ у всю Східну і Центральну Європу", - зауважив він.

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Очільник енергетичного комітету наголосив, що, на його думку, з цим "псевдопатріотизмом намагаються людей трішки обдурити".

"Ми ж кого обманюємо? Самі себе обманюємо. Я просто не розумію, чому ми намагаємося обманути когось. Ми купуємо сьогодні і останні 5 років ми купували де-факто російський газ", - резюмував він.

Раніше повідомлялося, що вже 5 українських компаній підписали контракти з "Газпромом" на прямі поставки газу.

Зазначимо, що можливість відновлення прямого постачання російського газу до України передбачена також і в підписаному протоколі про транзит газу.

Україна не купує газ напряму у "Газпрому" з листопада 2015 року, тобто вже 4 роки. Попри це, імпортний газ, який надходить до українських споживачів, має переважно російське походження. Його Україна купує у Польщі, Словаччини, Угорщини та інших країн на своєму західному кордоні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167066
 
   
 Топ коментарі
 
Договариваться на прямую с Рашкой и быть постоянно объектом унижений и шантажа - тайное желание малороссов.
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Беня рулит... у кацапов мы не покупали!!!-это факт... лучше с умным потерять, чем с дураком найти.
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Объясните этой сволочи, что, прежде чем купить этот газ, он проходил транзитом через территорию Украины и Украина получала от пацаков деньги за его транзит Кого мы обманываем? Сегодня и последние 5 лет мы де-факто покупали российский газ, - Герус - Цензор.НЕТ 2183
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Вон Игорь Д бреше что интересы Украины это покупать,а не добывать.
Поэтому Украина и в жопе мира.
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А що то за чорт такий- Ігор д?Може,треба Баканову зателефонувати?
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Так вот почему тарифы на газ были большими! Оказывается Петя нам все время брехал. Права была Юля...
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Кстати о тарифах. При Порошенко закупали газ по 260$, поэтому вынужденно тариф был по 8,5 грн/куб для населения. И оставил Порошенко рекордно заполненные газовые хранилища по 180$ . Но газ с 1 января будут продавать по 8 грн/куб и представляют это как достижение. Так ведь вроде бы как воровать перестали. И закупочная в 1,5 раза меньше. А газ уменьшится на жалкие 50 копеек. Как так?
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при порошепкно тариф был 8,5 грн/куб для населения сегодня 6,9.
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ПРЕДАЙТЕ ИУДЕ ХЕРЕСУ,что раньше это называлось дупой,а теперь жопой .
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Цей зелений відморозок повторює тези російської пропаганди
Звичайно, фізично ми купували російський газ
Але вентиль нам перекрити не могли. Герус - ідіот
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оказывается Порошенко с Гройсманом нам врали, что уже несколько лет не покупали российский газ?
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Ты немного туповатый. Газ не покупали у РФ напрямую, а покупали у европейских посредников. А вот Европу он боится обманывать. Потому что они объединились в ЕС и все дружно отстаивают свои интересы. А мы - одиноко стоим рядом и разрешаем обижать нас всяким гопникам.
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А с чего ты взял, что он российский?
Он у них так само может быть намешан с туркменским и др.
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И?
Зачем нам его цена 300-25%, если возьмем в Европе его же по 130-200?
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Ой е, ой е, мало пиз..ы Ляшко ему дал , мало
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да, это так, но кто помещал быть принципиальными и отказаться от тороговли с оккупантами и агрессорами!?
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неужели Порошенко нас все время обманывал? Даже не вериться, с виду настоящий патриот.
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Вообще-то обманываешь нас только ты с Путиным. Вернее пытаешься обмануть.
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Думаешь что все так запущено?
Тогда с этим даже разговаривать нет смысла.
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Вы мне льстите. Я не достиг таких высот как Петя, что бы брехать как Геббельс.
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Ты брешешь в интересах газпрома и против интеоесов Украины.
Этого достаточно.
А петя это всего лишь петя на которого ты брешешь в интересах газпрома.
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Мои интересы совпадают с интересами Украины. Что бы никто не брехал как Порошенко.
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Интересы Украины добывать свой сланцевый газ и не зависеть от Германии и россии.
Поэтому ты брехло и зрадник.
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Интересы Украины не сидеть в оффшорах, когда украинцы погибают в котлах.
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Так не сидите.
Может в интересах Украины что бы ее президент снимал фильмы для российского зомбоящика за деньги российского военного ведомства.
Что бы потом тупой российское мясо ехало убивать украинцев насмотревшись таких?
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наш президент не снимает фильмы и не делает конфеты для врагов.
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ну и кто повелся на его брехню? рабы и холопы, которые видели /и видят/ в нем пана-барина /благодетиля/! нынешный /клоун/, ну никак не тянет в их рабском сознании на вальяжного барина /хозяина/, вот они его так дружно и презирают!
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судя по этому форуму на брехню повелись только тупые порохоботы. Оно и не удивительно.
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дураков и идиотов всегда большинство /до 80%/, при этом по статистике каждый пятый (20%) неадекватен - имеет заметные нарушения психики, а каждый 20-й "больной на всю голову"(5%)!
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в любом обществе считается отклонением от нормы поведение меньшинства. Поэтом ты ни туда тыкнул свой опус?
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но это чисто "математический" казус /и психологический/ БОЛЬШИНСТВО - тупое, а значит и "норма" тоже идиотизм!
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это не казус, а ДИАЛЕКТИКА человеческого развития закрепленная в демократической форме правления государством.
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если газ идет "напрямую" - то зачем его вообще покупать? почему бы не конфисковать для помощи и реабилитации пострадавших от оккупации и аннексии Крыма и войны на Донбассе? Х#йло не зря пилил второй газопровод - это абсолютно логичное и адекватное поведение.
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хутин строит трубу что бы спокойно напасть на Украину и не перестать терять деньги. ес всё схавает и стурбуеться. Им то ещё лет 5-10 орда не угрожает
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Кроме мародёрства, ещё одно серьёзное преступление Порошенко- это вливания в уши лжи и пропаганды,которые впитали в себя люди с низким интеллектуальным развитием. Сейчас когда правда берёт своё(что имеет необратимый характер) уже становится жаль эти массы людей, а ведь впереди еще правда про убийства на Майдане, публикации расследований про "котлы" и д.т.
Крепитесь порохня!
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Правда состоит в том, что ты опять пытаешься нас обмануть. И обвиняет честных людей во лжи .
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Короче одни и тот же кидок, но теперь от зелени.
Обьясняю кратко тупым на дебилам пальцах)
"ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ" по 300уе - 25% скидки, это не спотовая цена по 150уе без скидок.
Дошло? Нет?
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Опять что ли какую то херню подписали?
У нас не будет рыночной цены на газ пока европа нас не пустит в рынок.
Это когда они не только будут продавать нам газ,а и покупать его на российско - украинской границе заключая с нами контракт на транзит своего газа.
Только тогда нас признают субъектом,а не объектом.
Но Германии это не выгодно.
Потому что у нас газохранилища и огромные запасы своего газа.
Поэтому Германии выгодно что бы у нас была война и что бы мы не развивались.
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Смотри, все очень просто.
Есть рыночная спотовая цена.
Есть цена для потребителей.
Таже Голландия на рынок продает по 150 допустим, а своим потребителям по 900, хотя при этом добывает много газа.
В разных странах по разному для своих потребителей.
Здесь вопрос в том, что рашка хочет на нащ внутренний рынок, получается она сможет дороже продавать чем по рыночной и при этом наша страна маржи иметь не будет.
Грубо говоря это очень жирный минус в бюджет и очень жирный плюс олигархам-посредникам которые будут жопу рвать за дружбу с рашкой.
Вот и все)
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Херус прикидывается дурачком, пытаясь лично заработать на поставках газа, как это делали и делают многие наши политики и олигархи, включая йулю, петюню, фирташей и пр. Совершенно забыв, что газ для засРашки - это инструмент политического влияния, давления и шантажа. Напрямую у этих олигофренов покупать газ не надо, даже по сниженной цене, потом выйдет боком. На своих ошибках учатся дураки, а если не учатся - то кто?! Популисты-идиоты? Считающие народ глупее себя?
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не читая порохоботский срач на форуме, все же хотелось бы спросить - а где мы берем последние пять лет топливо атомным станциям, что вырабатывают половину(!) электричества страны? у кого покупаем ядерные сборки? по газу: значит покупать у раши газ "зрада", а вот прокачивать ихний газ и брать за это деньги, верх патриотизма?! блин, кричать "крым це украина" и поставлять электрику в "крымский федеральный округ"...гребаные "патриоты"!!
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Ядергое топливо мы берем у гамерики.
А что бы мы не добывали свой газ по американским технологиям нам устроили войну.
А ты все как маленький сидишь задаешь вопросы.
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Времена меняются, пропаганда сейчас тоже сменится. Только покупай газ у РФ напрямую или нет, населению по чём его будут продавать, а?
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Да все они прекрасно понимают. Просто поцреотам нравится ощущать себя идиотами и отрицать очевидное.
Тема газа слишком политизирована зомбоящиком. Мы и без того много чего покупаем у РФ напрямую и продаем тоже, просто эти темы почему-то никто не нагнетает.
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В Європі повно газу з США, Катару, Норвегії і з росії, там він змішується і визначити більше російського чи американського газу спалив окремий конкретний споживач ніхто не зможе. А той факт, що на європейському газовому хабі в Нідерландах ціна газу набагато нижча ніж Газпром зі знижкою пропонує Україні - це факт. І якщо Герус, навіть після того як йому набили морду, наполягає, що газпромівський зашморг краще, ніж цивілізований, європейський ринок, то щоб ти падаль задихнувся тим газом разом з путіним.
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