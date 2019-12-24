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Все про:мораторій (63) земельна реформа (113) Держгеокадастр (77) ринок землі (77)

 Мораторій на продаж землі продовжить діяти і після 1 січня 2020 року, - Держгеокадастр

Головною умовою скасування мораторію на продаж землі сільгосппризначення є набуття чинності закону про ринок землі, повідомили в Держгеокадастрі України.

Мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення в Україні діятиме і після 1 січня 2020 року, повідомила пресслужба Держгеокадастру України, передає Цензор.НЕТ.

У відомстві наголосили, що головною умовою скасування мораторію є набуття чинності закону про ринок землі.

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"Щорічне продовження мораторію не мало юридичного сенсу, а виконувало насамперед PR-мету для окремих політичних сил. Відсутність популізму, продемонстрована парламентом цього року, аж ніяк не вплине на правила гри на земельному ринку. Тож, будь-які панічні прогнози не мають жодних підстав", - сказав глава Держгеокадастру Денис Башлик.

Із 2002 року в Україні діє мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. 20 грудня 2018 року Верховна Рада продовжила його до 2020 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167065
 
 
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Я вже заплутався в цих земельних танцях.
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На митинг выходить пока не надо: мораторий действует, поскольку закон не принят.
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спорное мнение и вывод как юрист говорю мораторий в виде Закона это ограничение или запрет установленный законодательно а Закон о рынке земли это процедура оперделенного порядка если нет запрета то вступает в работу выражение-то что НЕ ЗАПРЕЩЕНО -МОЖНО... через суд напрмиер ой ребятки боюсь что именно НА ТАКОЙ вариант эта шобла банда и расчитывала расшатать ситуацию потом заглохнуть и тихо келейно тайно скомундзить то что можно... и хочется.. высказываю свое мнение есть правда откат отмена решения уголовные дела и все такое.... естественно Закон о рынке земли для них самое то, но если нет закона, НО хочется, то почему бы и не попробывать....
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Украинцы не воспринимают рынок земли.Украинцы не верят зеленскому и не пойдут с ним в разведку.Зеленский остался клоуном и не смог стать президентом.Ему дали такой аванс,но игра на рояле победила.
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Про ринок землі є різні думки, просто закон ще не сформульовано до кінця, а в дрібницях криється....
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Мораторий нужно продлевать каждый год, в этом году этого не сделали.Если не принять закон о рынке начнется беззаконие.
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