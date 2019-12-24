 Мораторій на продаж землі продовжить діяти і після 1 січня 2020 року, - Держгеокадастр

Мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення в Україні діятиме і після 1 січня 2020 року, повідомила пресслужба Держгеокадастру України, передає Цензор.НЕТ.

У відомстві наголосили, що головною умовою скасування мораторію є набуття чинності закону про ринок землі.

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"Щорічне продовження мораторію не мало юридичного сенсу, а виконувало насамперед PR-мету для окремих політичних сил. Відсутність популізму, продемонстрована парламентом цього року, аж ніяк не вплине на правила гри на земельному ринку. Тож, будь-які панічні прогнози не мають жодних підстав", - сказав глава Держгеокадастру Денис Башлик.

Із 2002 року в Україні діє мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. 20 грудня 2018 року Верховна Рада продовжила його до 2020 року.