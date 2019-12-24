 Фінляндія засудила запуск РФ поїздів мостом через Керченську протоку

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє МЗС Фінляндії у Twitter.
"Підтримка Фінляндією територіальної цілісності і суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів залишається твердою", - йдеться в повідомленні.
У повідомленні МЗС Фінляндії також поширило заяву Європейського Союзу, яка засуджує запуск руху поїздів Керченським мостом.
Нагадаємо, раніше глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс назвав порушенням міжнародного права відкриття залізничного руху Керченським мостом.
Як повідомлялося, 23 грудня президент РФ Володимир Путін в окупованому Криму взяв участь у заходах, присвячених відкриттю залізничного руху Керченським мостом.
Завершення будівництва залізничної ділянки Керченського моста і відкриття сполучення з Кримським півостровом без згоди Києва є порушенням суверенітету і територіальної цілісності України, заявив офіційний представник Європейської зовнішньополітичної служби.
У кацапов нарисовался очередной повод накатить боярки. В Хабаровском крае во время испытаний разбился истребитель Су-57.
(ДВА) раза нападал на Финляндию. 30.11.1939 - "Незнаменитая война" - потери официально
1 к 5 (реально 24 000 к 280 000). 25.06.1941 - через 2 дня после
начала ВОВ - по кол-ву задействованных сил со стороны СССР (кто хоть
приблизительно знаком с военным делом) - можно сделать вывод - агрессия
панировалась и была утверждена заранее...
Если вор улучшает украденную территорию, она от этого не перестаёт быть украденной
собака лает корован идет