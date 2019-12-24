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Все про:міст (345) Путін (4952) Фінляндія (152) Лінкявічюс (117) Керченський міст (127)

 Фінляндія засудила запуск РФ поїздів мостом через Керченську протоку

Фінляндія засудила запуск руху поїздів окупантів так званим кримським мостом через Керченську протоку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє МЗС Фінляндії у Twitter.

"Підтримка Фінляндією територіальної цілісності і суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів залишається твердою", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні МЗС Фінляндії також поширило заяву Європейського Союзу, яка засуджує запуск руху поїздів Керченським мостом.

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Фінляндія засудила запуск РФ поїздів мостом через Керченську протоку 01

Нагадаємо, раніше глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс назвав порушенням міжнародного права відкриття залізничного руху Керченським мостом.

Як повідомлялося, 23 грудня президент РФ Володимир Путін в окупованому Криму взяв участь у заходах, присвячених відкриттю залізничного руху Керченським мостом.

Завершення будівництва залізничної ділянки Керченського моста і відкриття сполучення з Кримським півостровом без згоди Києва є порушенням суверенітету і територіальної цілісності України, заявив офіційний представник Європейської зовнішньополітичної служби.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167061
 
   
 Топ коментарі
 
Kiitos Suomelle.
У кацапов нарисовался очередной повод накатить боярки. В Хабаровском крае во время испытаний разбился истребитель Су-57.
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Kiitos Suomelle.
У кацапов нарисовался очередной повод накатить боярки. В Хабаровском крае во время испытаний разбился истребитель Су-57.
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Перший пішов, а кажуть що в москалів нема винищувача 5-го покоління, он як полетів.
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Сталинский Совок (Сапог) 2
(ДВА) раза нападал на Финляндию. 30.11.1939 - "Незнаменитая война" - потери официально
1 к 5 (реально 24 000 к 280 000). 25.06.1941 - через 2 дня после
начала ВОВ - по кол-ву задействованных сил со стороны СССР (кто хоть
приблизительно знаком с военным делом) - можно сделать вывод - агрессия
панировалась и была утверждена заранее...
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⚡️⚡️⚡️ На рабсии в Хабаровском крае во время испытаний разбился супернавороченный истребитель пятого поколения Су-57, которым так гордится путлер. Земля ему стекловатой

Фінляндія засудила запуск РФ поїздів мостом через Керченську протоку - Цензор.НЕТ 1640
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их 3 штуки на крыле в строю осталось Фінляндія засудила запуск РФ поїздів мостом через Керченську протоку - Цензор.НЕТ 6255 их оставалось только трое из 11 ти касапят Фінляндія засудила запуск РФ поїздів мостом через Керченську протоку - Цензор.НЕТ 8797
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Какой там 5 поколения, двигателей нет на пятое поколение, так 4+ поколение.
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Кацапы украли у Финляндии Карелию , так что финны знают, о чем речь.
Если вор улучшает украденную территорию, она от этого не перестаёт быть украденной
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ой, кто скажет и как вся финляндия отразилась на этих поездах -они что заржавели???
собака лает корован идет
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корован пришёл и о чудо новый святой Ощадом зовут инвалиды исцелились Фінляндія засудила запуск РФ поїздів мостом через Керченську протоку - Цензор.НЕТ 7823 Фінляндія засудила запуск РФ поїздів мостом через Керченську протоку - Цензор.НЕТ 865
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Умные ватники защитили поезд от санкций на высшем уровне - на нем нет логотипа РЖД. Теперь Россия не при делах - это дети в паравозики играют.
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Дякуємо фіни!!! Ви не по розповідям знаєте, що таке орда.
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