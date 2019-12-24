 Фінляндія засудила запуск РФ поїздів мостом через Керченську протоку

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє МЗС Фінляндії у Twitter.

"Підтримка Фінляндією територіальної цілісності і суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів залишається твердою", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні МЗС Фінляндії також поширило заяву Європейського Союзу, яка засуджує запуск руху поїздів Керченським мостом.

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Нагадаємо, раніше глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс назвав порушенням міжнародного права відкриття залізничного руху Керченським мостом.

Як повідомлялося, 23 грудня президент РФ Володимир Путін в окупованому Криму взяв участь у заходах, присвячених відкриттю залізничного руху Керченським мостом.

Завершення будівництва залізничної ділянки Керченського моста і відкриття сполучення з Кримським півостровом без згоди Києва є порушенням суверенітету і територіальної цілісності України, заявив офіційний представник Європейської зовнішньополітичної служби.