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 Політика України, За кордоном
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Все про:посол (574) Сорос (10) США (5858) Йованович (203) Джуліані (90)

 Усі чотири посли США в Україні були ставлениками Сороса, - Джуліані

Американський фінансист і мільярдер Джордж Сорос стояв за призначенням чотирьох послів США в Україні, включно з Марі Йованович.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кореспондент", про це повідомляє журнал New York.

Зазначається, що особистий адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані зробив відповідну заяву в інтерв'ю журналу 8 грудня після повернення в Нью-Йорк з поїздки в Україну.

Джуліані стверджує, що Сорос "контролював" Йованович.

"Усі чотири посли там, у Києві, були ставлениками Сороса. І він користується послугами агентів ФБР", - заявив адвокат Трампа.

Нагадаємо, раніше Джуліані оприлюднив висновки зі своєї поїздки в Україну у справі про імпічмент Трампу.

Юрист заявив, що Йованович навмисне не видавала візи свідкам, які володіли інформацією щодо корупційної діяльності колишнього віцепрезидента США Джо Байден і його сина Гантера.

Як повідомлялося, Марі Йованович, експосол США в Україні, була несподівано відкликана зі свого поста у травні. За словами високопоставленого співробітника Держдепартаменту Джорджа Кента, Джуліані здійснював щодо Йованович "наклепницьку кампанію".

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167060
 
   
 Топ коментарі
 
А почему Сорос - это плохо, а Джулиани - это хорошо?
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С наступающим Рождеством . Весь мир празднует
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Ну якщо нормальні Ярик, то йди наваляй московитам, вижени їх з Криму, я ж не про твої сподні а про геополітику.
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С наступающим Рождеством . Весь мир празднует
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А почему Сорос - это плохо, а Джулиани - это хорошо?
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вже не кажем про фуйла Все четыре посла США в Украине были ставленниками Сороса, - Джулиани - Цензор.НЕТ 2177
про його ставленників
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В принципе, для Украины и то и другое - внешнее управление.
Может лучше быть самостоятельными и независимыми?
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давай ты про свои маленькие штанцы расскажешь Усі чотири посли США в Україні були ставлениками Сороса, - Джуліані - Цензор.НЕТ 6905 Усі чотири посли США в Україні були ставлениками Сороса, - Джуліані - Цензор.НЕТ 6905 Усі чотири посли США в Україні були ставлениками Сороса, - Джуліані - Цензор.НЕТ 6905
у нас нормальные))) Усі чотири посли США в Україні були ставлениками Сороса, - Джуліані - Цензор.НЕТ 7591 Усі чотири посли США в Україні були ставлениками Сороса, - Джуліані - Цензор.НЕТ 7591 Усі чотири посли США в Україні були ставлениками Сороса, - Джуліані - Цензор.НЕТ 7591 Усі чотири посли США в Україні були ставлениками Сороса, - Джуліані - Цензор.НЕТ 7591
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Ну якщо нормальні Ярик, то йди наваляй московитам, вижени їх з Криму, я ж не про твої сподні а про геополітику.
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Сорос на новые не выделяет или сам не хочешь?
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Сорос падлюка, хоче мене послом призначити.
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За такої логіки, московитам пора випускати ікони з Джуліані.
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я фигею с лаптеногих петюшков ))
им нравится быть под управлением воровского рошена )))
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Зав'язуй Ярик, рошена вже нема з квітня місяця, тобі вже можна жити багато.
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І що, дідугану під 90, хтось теж роздавав ордери на квартири в раю та пеклі будучи діючим головою країни.
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Он не квартиры раздает.
Он диктует свои условия главам государств.
Купи себе уже штанци побольше.
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Так всі роблять, хіба фуйло не нав'язує? А штанці побільше щоб купити, треба мати хоча б трлн зо 5 дол в скарбничці і дохід в 1 трлн в рік.
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Треба подумати, може й продам поки гроші дають.
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Наїзди на Сороса стара кацапська мулька, пересічним українцям що Сорос що Джуліані, до того ж москальня не розуміє що таке меценатство, останніх російських меценатів повбивали ще в 1917.
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сколько Соросу лет, что ему нужно чего то от жизни, при его деньгах? Ну, шесть операций на сердце сделает, а дальше?
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Як що, між 3 і 4 операціями призначити посла в Україні, це його сенс життя.
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Сорос і Україна [ ред. | ред. код ]
14 травня 1995 року избран іноземним членом Национальной академии наук України за спеціальністю: економіка, фінанси [8] .

17 червня 2014 відбулася Зустріч Президента України Петра Порошенка з Соросом, Який через свой фонд «Відродження» ініціював создания стратегічної групи радніків для допомоги українській власти у проведенні реформ и поінформував главу держави про підготовку стратегічного плану реформ для України [9] .

Рішуче Виступає за підтримку України ЄС та США. [10]
У 2015 году Сорос пробув в Україні Шість днів и у розмові з журналістамі заявивши, що ні в одній стране, в Якій працює его фонд ВІН НЕ БУВ так Довгого. Кроме того ВІН сказавши, Що намерен зайнятості стимулювання українських переселенців займатіся бізнесом [11] .
12 листопада 2015 року Нагородження орденом Свободи - за значні Особисті заслуги у зміцненні МІЖНАРОДНОГО авторитету Української держави, вагомий внесок у Впровадження соціально-економічних реформ, багаторічну плідну благодійніцьку діяльність [12] [13]Погляди [ ред. | ред. код ] Критика російської автократії [ ред. | ред. код ]
Джордж Сорос є послідовнім критиком Росії з ее авторитарно-бюрократична Політичною моделлю. Зокрема у 2005 Сорос заявивши в інтерв'ю австрійському часопису Die Presse , что «Росія винна буті віключена з групи " восьми провідніх промислово розвинення стран " як країна, В якій НЕ існує функціонуючої демократії, немає незалежних ЗМІ, немає Політичної опозиції та судова влада Залежить від правительства. Росія Зроби кроки у зворотньому напрямку » [14] . У січні 2013 на всесвітньому економічному форумі в&nbs
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Та багато хто, хіба мало диктаторських режимів в світі, всі ці Асади, Мадури з Кімами ну і вся нацистська шмизь з Європи.
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Сорос один из немногих американцев, который искренне хотел помочь Украине избавиться от кремлевскеого ига. В отличи от нынешней администрации США, которая хочет только наживаться на наших бедах.
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Действительно?А почему хапнуть власть,чтобы выписать самому себе,как предпринимателю лицензию на использование надр,земли,трудовых ресурсов и взять кредит у фонда венгерского барыги Сороса,заложив эти земли,надра,народ-должно быть хорошо?Почему 2.76 млн.га с/х земли на сегодня,нефтегазодобыча,трудовая миграция Украины-это всё обязательно должно принадлежать одному заграничному глобалисту-кукловоду,ворочающему триллионами,нажитыми спекулятивно на дефолтах правительств и мировых войнах?Почему сами венгры его фонд с треском выгнали,хотя и склонны как и москали,к интервенциям и
гегемониям на чужих землях?И какая разница тогда,кому продаваться имперцу ху"лу или глобализатору соросу-у этих систем ведь- сдохнет один-придёт другой-
мафия бессмертна.
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А хто такий цей Сорос? Він з своїми активами не увійшов би до трійки українських олігархів. Чому Сорос - погано, а Ахметов - добре. І Бєня - добре. І Фірташ - добре. І Порошенко - добре. Розумію ненависть до Сороса в московитів. Він активно розвалював комуністичний табір, і давив комуністичні режими по всьому світові. Чому Україна з Сороса робить пугало?
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