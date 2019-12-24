Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кореспондент", про це повідомляє журнал New York.
Зазначається, що особистий адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані зробив відповідну заяву в інтерв'ю журналу 8 грудня після повернення в Нью-Йорк з поїздки в Україну.
Джуліані стверджує, що Сорос "контролював" Йованович.
"Усі чотири посли там, у Києві, були ставлениками Сороса. І він користується послугами агентів ФБР", - заявив адвокат Трампа.
Нагадаємо, раніше Джуліані оприлюднив висновки зі своєї поїздки в Україну у справі про імпічмент Трампу.
Юрист заявив, що Йованович навмисне не видавала візи свідкам, які володіли інформацією щодо корупційної діяльності колишнього віцепрезидента США Джо Байден і його сина Гантера.
Як повідомлялося, Марі Йованович, експосол США в Україні, була несподівано відкликана зі свого поста у травні. За словами високопоставленого співробітника Держдепартаменту Джорджа Кента, Джуліані здійснював щодо Йованович "наклепницьку кампанію".
Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.
про його ставленників
Может лучше быть самостоятельными и независимыми?
у нас нормальные)))
Соглашайся.
им нравится быть под управлением воровского рошена )))
Упокой Господи его душу. Амэн.
Слава тебе Господи! Амэн.
Он диктует свои условия главам государств.
Купи себе уже штанци побольше.
14 травня 1995 року избран іноземним членом Национальной академии наук України за спеціальністю: економіка, фінанси [8] .
17 червня 2014 відбулася Зустріч Президента України Петра Порошенка з Соросом, Який через свой фонд «Відродження» ініціював создания стратегічної групи радніків для допомоги українській власти у проведенні реформ и поінформував главу держави про підготовку стратегічного плану реформ для України [9] .
Рішуче Виступає за підтримку України ЄС та США. [10]
У 2015 году Сорос пробув в Україні Шість днів и у розмові з журналістамі заявивши, що ні в одній стране, в Якій працює его фонд ВІН НЕ БУВ так Довгого. Кроме того ВІН сказавши, Що намерен зайнятості стимулювання українських переселенців займатіся бізнесом [11] .
12 листопада 2015 року Нагородження орденом Свободи - за значні Особисті заслуги у зміцненні МІЖНАРОДНОГО авторитету Української держави, вагомий внесок у Впровадження соціально-економічних реформ, багаторічну плідну благодійніцьку діяльність [12] [13]Погляди [ ред. | ред. код ] Критика російської автократії [ ред. | ред. код ]
Джордж Сорос є послідовнім критиком Росії з ее авторитарно-бюрократична Політичною моделлю. Зокрема у 2005 Сорос заявивши в інтерв'ю австрійському часопису Die Presse , что «Росія винна буті віключена з групи " восьми провідніх промислово розвинення стран " як країна, В якій НЕ існує функціонуючої демократії, немає незалежних ЗМІ, немає Політичної опозиції та судова влада Залежить від правительства. Росія Зроби кроки у зворотньому напрямку » [14] . У січні 2013 на всесвітньому економічному форумі в&nbs
гегемониям на чужих землях?И какая разница тогда,кому продаваться имперцу ху"лу или глобализатору соросу-у этих систем ведь- сдохнет один-придёт другой-
мафия бессмертна.
Шохин и Югик