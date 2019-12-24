 Противник 7 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- поблизу Лебединського - із гранатометів різних систем;

- неподалік населеного пункту Старогнатівка - зі станкового протитанкового гранатомета;

- біля Василівки - зі стрілецької зброї;

- двічі в районі населеного пункту Широкине - з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- поблизу Новотроїцького - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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Один обстріл позицій українських захисників зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Противник здійснив обстріл з великокаліберних кулеметів неподалік Південного.

"Учора, 23 грудня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню.

"Із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів противник відкривав вогонь по захисниках населеного пункту Березове, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Втрат з нашого боку немає", - повідомили в пресцентрі ОС.