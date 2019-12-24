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 Противник 7 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС

23 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- поблизу Лебединського - із гранатометів різних систем;
- неподалік населеного пункту Старогнатівка - зі станкового протитанкового гранатомета;
- біля Василівки - зі стрілецької зброї;
- двічі в районі населеного пункту Широкине - з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- поблизу Новотроїцького - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог від початку доби тричі порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Один обстріл позицій українських захисників зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Противник здійснив обстріл з великокаліберних кулеметів неподалік Південного.

"Учора, 23 грудня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню.

"Із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів противник відкривав вогонь по захисниках населеного пункту Березове, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Втрат з нашого боку немає", - повідомили в пресцентрі ОС.

Противник 7 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167059
 
 
 Топ коментарі
 
Втрат у зведеннях стабільно нема, а Воїнів ховають по всій Україні.

Реально, війна іхтамнєтов з потєрьнєтамі.
Хомчак учився у кацапів брехати?
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Смерть расіянсько-масковським окупантам та путін-хуйло!!!! Палай у пеклі клята масковія!!!!
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На рассии в Хабаровском крае во время испытаний разбился супернавороченный истребитель пятого поколения Су-57, которым так гордится путлер. Земля ему стекловатой

Противник 7 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4141
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Втрат у зведеннях стабільно нема, а Воїнів ховають по всій Україні.

Реально, війна іхтамнєтов з потєрьнєтамі.
Хомчак учився у кацапів брехати?
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Смерть расіянсько-масковським окупантам та путін-*****!!!! Палай у пеклі клята масковія!!!!
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'Потерь нет'- лучшая и самая ожидаемая новость дня
Берегите себя, наши защитники
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Що таке "смерть в косою" для москалів?
- Воїн-укр з оселедцем
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На рассии в Хабаровском крае во время испытаний разбился супернавороченный истребитель пятого поколения Су-57, которым так гордится путлер. Земля ему стекловатой

Противник 7 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4141
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"Противник 7 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС" - нам врали, что Зеленский договорился о перемирии в Париже?
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Вої наші рідні! Наша слава, наша сила, наша мужність!
Покладіться на себе та бережіть один одного.
Доброго Вам здоров'я на довги роки!
Вклоняється Вам Україна.
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