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Все про:імпічмент (179) Трамп (2061) Ненсі Пелосі (6)

 Речниця Палати представників США Пелосі заявила, що не знає деталей подальшої процедури імпічменту Трампу

Речниця Палати представників Конгресу США демократка Ненсі Пелосі та лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл заявили, що поки не уявляють собі деталей подальшого процесу імпічменту щодо президента Дональда Трампа в Сенаті.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Палата представників не може вибрати осіб, відповідальних за імпічмент, поки не дізнаємося, якого роду судовий розгляд буде вести Сенат", - написала Пелосі у Twitter.

"Президент Трамп заблокував (надання свідчень. - Ред.) від свідків з його сторони, а також передачу документів з Палати представників і від американського народу - за надуманими скаргами про хід справи в Палаті. Яке у нього виправдання зараз?" - додала вона.

Зі свого боку Мітч Макконнелл заявив на телеканалі Fox News, що республіканці не перешкоджатимуть наданню свідчень у передбачений процедурою момент. Він зазначив, що хотів би вдатися до тих же способів проведення розгляду, які використовувалися під час імпічменту президенту Біллу Клінтону.

Він також заявив, що Пелосі "очевидно, вірить, що вона може зауважувати, як вести процес (імпічменту. - Ред.)". Водночас, за словами Макконнелла, Пелосі так і не передала необхідні папери в Сенат.

"Документи фізично необхідно доставити в Сенат, і ми не можемо продовжувати, поки речниця не зробить цього", - зазначив він.

Макконнелл підкреслив, що "рано чи пізно" Пелосі все-таки передасть документи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Палата представників США схвалила імпічмент Трампу

Західні ЗМІ нагадують, що раніше конгресмени-демократи запросили у чотирьох нинішніх і колишніх співробітників апарату Білого дому надати свідчення в Сенаті. Однак Трамп заборонив їм це робити.

Демократи ініціювали процедуру імпічменту щодо президента 24 вересня 2019 року після того, як американський інформатор висловив стурбованість у зв'язку з телефонною розмовою Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським, яка мала місце 25 липня цього року. В ході розмови Трамп закликав Зеленського почати розслідування щодо ексвіцепрезидента США Джо Байдена і його сина Гантера, а також передбачуваного втручання в американські вибори 2016 року з території України.

У результаті минулого тижня Палата представників США оголосила імпічмент президенту країни Дональду Трампу за обома пунктами обвинувачення. Йдеться про зловживання владою і перешкоджання розслідуванню, яке проводив Конгрес.

Тепер очікується, що на початку 2020 року в Сенаті вирішать, чи дійсно слід усувати Трампа з посади.

У верхній палаті Конгресу в таких випадках передбачено судовий процес, у якому сенатори стають присяжними, а члени Палати представників виступають як сторона обвинувачення. Наприкінці процесу проводиться голосування. Щоб усунути президента з посади, необхідні голоси двох третин сенаторів.

Більшість у Сенаті зараз належить партії Трампа, республіканцям - 53 місця. Тому, як вважають спостерігачі, найімовірніше, на цьому етапі процедура відсторонення президента від влади буде заблокована.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167058
 
 
 Топ коментарі
 
нет, она знает что делает, она держит интригу до конца и не передает документы намеренно, пока республиканцы не гарантируют ей "дотримання всих процедур", это ты ее не понимаешь просто, потому что в голове у тебя ветер
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Спикер палаты представителей США Пелоси заявила, что не знает деталей дальнейшей процедуры импичмента Трампу - Цензор.НЕТ 3366
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ты шо-то путаешь. денежные переводы от хуйла получает трамп.
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Tesla code hints Model 3 might get 100kWh battery and Ludicrous Mode


Спикер палаты представителей США Пелоси заявила, что не знает деталей дальнейшей процедуры импичмента Трампу - Цензор.НЕТ 3402

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What is Ludicrous Mode?
На русский это переводится как "Смешной режим", а на украинский как "бездоганний режим". )) Кстати - это камень в огород американского GOOGLE.
Как вам такая новость?
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Смотреть надо Ludicrous Mode, а не отдельно Ludicrous. Интерпретация часто зависит от контента.
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Американцы единственная страна, которая не называет ЗЕ клоуном. У них есть свой клоун похлеще ЗЕ - Трамп. )))
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ей ботокс ударил в голову. она забыла кому отнести документы в Сенат . старушка в ноябре 2020 года пойдет на пенсию со всеми импичдаунами демократами .

...
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нет, она знает что делает, она держит интригу до конца и не передает документы намеренно, пока республиканцы не гарантируют ей "дотримання всих процедур", это ты ее не понимаешь просто, потому что в голове у тебя ветер
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Дірьмом намащено?Але поросячим-таки подобається-теж звикли у власне корито паскудити.
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Пафосно твоя задница пылает! Огнетушитель выслать?
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Торжественно вывести на порог Белого дома и дать пинка под зад. Вот и вся процедура.
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А денежный перевод от карлика-педофила пелоська получила? Или только клинтоны с байденами?
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ты шо-то путаешь. денежные переводы от ***** получает трамп.
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О, ну это - аргумент... это - документ... подтвержденный факт...
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Everything that defines democrats of US:Crooks, thieves, liars, cheaters, cowards, deceivers.
Все, що визначає демократів США: шахраї, злодії, брехуни,тріпачі, боягузи, обманщики.
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у народа должно быть право снимать гитлера при любом раскладе.обдрыстался вон.
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Яка полясіся гітля?Кочерга кккланівска гидка.
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Прям как здесь:главное, шоп Зеленского убрать из власти, а там чего-нибудь придумаем. Шариковшина.
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ну у нас шариковщина выражалась в том, что "главное не Порошенко"
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Точно.Партия плантаторов-колониалистов сама превратилась в трансгендерный туалет с марихуанщиками-нелегалами.Соросята,зарабатывающие на войнах,дефолтах в странах второго сорта,заразили социализьмом пол мира на лозунге "хлеба и зрелищь",а де-факто на беженцах паразитируют,как и их предки на рабах,бесконечно обещая блага за счет других,выискивая врагов и отбирая заработанное чужими руками добро.
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Процедура такая. В Сенате должно проводиться судебные слушания где присяжными должны выступать все сенатора, а обвинителями Палата Представителей.
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Все козломордые из Лахты тут топят за Лохматое Чмо. И с чего бы это?
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