EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Економіка, Суспільство
  4519  72
Все про:коньяк (7) експорт (169) шампанське (2)

 Україна припинила експортувати "коньяк" і "шампанське" - тепер це буде "бренді" і "вино ігристе"

Україна припинила експорт продукції під назвами "коньяк" і "шампанське". Про це розповів перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України Михайло Непран.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба палати.

Відповідно до додатка 3 регламенту Європейського парламенту та Ради, країнами походження, які можуть використовувати назви "коньяк", "арманьяк", "граппа", "бренді де херес", визначені відповідно Франція, Італія та Іспанія.

"З огляду на те, що в Україні закінчився перехідний період після підписання Угоди про зону вільної торгівлі [з Євросоюзом], Торгово-промислова палата України припиняє видавати сертифікати на напої під назвами "коньяк", "арманьяк", "граппа", "бренді де херес"", – сказав Непран.

У пресслужбі повідомили, що тепер, відповідно до кодів класифікації зовнішньоекономічної діяльності, з України будуть експортувати вино ігристе і бренді.

Згідно з міжнародним правом, використання назви "шампанське" закріплено за виробниками ігристого вина лише у французькому регіоні Шампані, а "коньяк" - у регіоні Шарант у Франції. Підписавши Угоду про асоціацію з Європейським Союзом, Україна взяла на себе зобов'язання дотримуватися міжнародних стандартів регіональних назв.

У жовтні 2018 року гендиректор корпорації "Укрвинпром" Володимир Кучеренко заявляв, що виробники виноробної продукції в Україні готові перейменувати шампанське і коньяк, як того вимагають у Європейському Союзі.

Закон №123-IX про вдосконалення правової охорони географічних позначень Верховна Рада ухвалила 20 вересня, а 9 жовтня його підписав президент Володимир Зеленський. Закон стосується, зокрема, брендів "шампанське" і "коньяк", а також сирів пармезан і рокфор. Документ набуде чинності 1 січня 2020 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стали відомі результати голосування за нову назву українських коньяків

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167057
 
 
 Топ коментарі
 
ну а шо?
Аукціон на видобуток нафти виграв топ-посадовець, який прописаний у квартирі із Зеленським.

https://othervision.com.ua/aukcion-na-vidobutok-nafti-vigrav-top-posadovec-yakij-propisanij-u-kvartiri-iz-zelenskim/?fbclid=IwAR1_qZpIx1mMeM5fjYDxHPnjWIyUMIBZC6-B0qSH4NuVoIY2ngzsSkTwBX8
 показати весь коментар
 
Потому что у нас это никакой не коньяк, и не шампанское...)
 показати весь коментар
 
Да чего уж там Кристала круче пишите )))
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Потому что у нас это никакой не коньяк, и не шампанское...)
 показати весь коментар
 
 
Глупости - Крым Брют был получше хваленой Мадам Клико.
 показати весь коментар
 
 
Да чего уж там Кристала круче пишите )))
 показати весь коментар
 
 
пардон, Вдова Клико. а не Мадам Клико, от которой дуреют большинство баб, походу там добавляют каку-то хрень, вызывающую у баб дикую потребность в немедленном сексе
 показати весь коментар
 
 
у баб щас все вызывает дикую потребность в сексе. Эт раньше ... секса не было.
 показати весь коментар
 
 
"дикую потребность в немедленном сексе" - вызывает только цена.
 показати весь коментар
 
Потому что все это в Украине - шмурдяк, самый что ни на есть, так как элитных сортов винограда здесь отродя не было.
 показати весь коментар
 
Вам лучше жевать чем говорить и писать, а для себя поехали бы на экскурсию в Шабо, полезно для развития вашего ватного мозга, это у тебя в кацапском свинарнике кроме боярышника ничего не знают ...
 показати весь коментар
 
 
Чудо- ты опять с колхозной фермы бежало.
 показати весь коментар
 
Ты окромя портвейна,золотой осени, или аромата садов в ссвоих задрыщенцах пробовал?. Ничего общего с винами Франции,Испании,Италии,Португалии,а про Шабо тебе так скажу - для экскурсий может и бочку имеют нормального вина, а на продажу тотже шмурдяк.
 показати весь коментар
 
пробовал на порядок или два больше чем ты. Хочешь обсудить или просто повонять?
 показати весь коментар
 
 
В Шабо вино хорошее -у меня бабушка за 20 мин от туда живет, в Аккермане... Но причем тут коньяк?
 показати весь коментар
 
все шмурдяк -это в козломордию, вино шабское даже Елизавета, королева Великобритании, пила
 показати весь коментар
 
Наши шмурдяки, под названием "кОняк", чем завалени полки в АТБ и прочих магАзинах, можно использовать только как омивательную жидкость...и то если машину не жалко.
 показати весь коментар
 
 
Я бы не был так катигоричен, просто научитесь пить...
 показати весь коментар
 
 
а ты настоящее шампанское попробуй, а не по рецепту совковому) а то что у вас, в стране боярышника вообще все боярышник -никого не удивит...
 показати весь коментар
 
Лера Лера, чой то у вас двоится. Смешали коньяк и игристое?
 показати весь коментар
 
насправді таврійські Імперіал, Дніпро, Херсон, нічим не гірші від французських коньяків середнього рівня, а може навіть і кращі. Трохи відстають коньяки Ужгородські, але цілком пристойні.
 показати весь коментар
 
У нас просто сырья нет, чтоб делать вообще коньяк... Мы по вину больше, но не по шампанскому
 показати весь коментар
 
що значить немає сировини? може й немає винограду сортів серії Блан (ш).
Але це не значить, що, якщо зробити коньяк із інших білих сортів, наприклад Рисус чи інші білі сорти, то ви отримаєте гірші якості коньяку, ще багато залежить не скільки від сортів, а від винокурні, правильної перегонки та бочок, в яких буде жити дистилят.
Не знаю,...я перейшов на українські дорогі коньяки, вони мені смачніші та цікавіші за смаком, можна сказати душевніші, ніж французькі.
 показати весь коментар
 
 
Все что не делают во Франции из их особого сорта винограда и по их особой технологии -бренди, смиритесь -они правообладатели...
 показати весь коментар
 
Торгово-промышленная палата Украины прекращает выдавать сертификаты на напитки под названиями "коньяк", "арманьяк", "граппа", "бренди де херес", - а буде продавати "коняка" , "ар-маньяк" , "храппа" , "сбрендил твой херес".
 показати весь коментар
 
 
Тут главное на боярышник не претендовать...
 показати весь коментар
 
 
ну,а шо ,вы разве против этого откровенного дерибана?)))
зелені ******* доляри зелені)
 показати весь коментар
 
 
Так назовите это например Одесса . Вот итальянцы продают это же шампанское , но называют это мартини
 показати весь коментар
 
 
кудись щезло совєцкоє шампанскоє преміум брют Київського заводу шампанських вин. Дуже достойне.

 показати весь коментар
 
 
Во первых оно давно уже не советское а совеТОвское, читайте название, а во вторых сменило этикетку...
 показати весь коментар
 
 
Натуральное Шампанское -- брют. Шампанское- игристое вино
произведенное в провинции Шампань и только там. Способ классический --
бытылочный-- не менее2-хлет выдержки.. Всё остальное игристые вина.
В Италии- Спуманте,В Германии- Сект. в СССР производилось двумя способами-
бутылочный- Новый Свет,Абрау-Дюрсо,Артёмовск,Криково(Молдавия)
Остальные-- акротофорные( автоклав,с виноматериалом при Т=-1С обогащением СО
в течении 17-22дней).
Полусладкое, сладкое,полусухое -разновидности, в зависимости от введенного ликёра.
В середине 50-х Киевский ЗШВ впервые в практике выпустил "Мускатное".

 показати весь коментар
 
всякіє слаткійє/полуслаткійє в продаже валом, а преміум брют - нєа
 показати весь коментар
 
ЯД всего лишь сменил своё торговое название ... 😝
Из-за этого легального наркотика, столько людей гибнет...
 показати весь коментар
 
 
але багато і оздоровлюється, якщо потрошки.
 показати весь коментар
 
 
Из легких виноградных вин предпочитаю коньяк. Он и вкусен, и не пьянит.
 показати весь коментар
 
 
В Словакии уже 25 лет коньяк называется БРЕНДИ . Карпатский бренди
 показати весь коментар
 
 
Россияне на зработках в Польше - делают то, что лучше всего умеют

Украина прекратила экспортировать"коньяк" и "шампанское" - теперь это будет бренди и вино игристое - Цензор.НЕТ 4227
 показати весь коментар
 
 
Потому что все это в Украине - шмурдяк, самый что ни на есть, так как элитных сортов винограда здесь отродя не было.
 показати весь коментар
 
Оно работает, это свинье приказано визжать...
 показати весь коментар
 
 
Надысь из любопытства на одном юбилее пригубил Старого Кахетти. После этого с двойным удовольствием пошел зерновой и фруктовый дистиллят. Однако тот коньячек пока вспоминается с содроганием.
 показати весь коментар
 
Про вино в СССР говорили так. Дескать виноград топчут ногами для выжимки сока. Ежели сок поднялся до верха портянок - прекращают давить - будет портвейн. Ежели сок дошел чуток ниже пояса - будет херес
 показати весь коментар
 
Это куда же, кроме Роиси и бывшего совка, мы могли поставлять наш шмурдяк под брендами "коньяк" и "шампанское"???!!!
 показати весь коментар
 
много куда. В германию, Италию и даже Францию.
 показати весь коментар
 
 
шмурдяк это не коньяк и не бренди...это то что они производят
 показати весь коментар
 
Зараз би бренді де херес трошечки подегустувати
 показати весь коментар
 
Можно купить франшизу!
Но для порошок+вода+спирт+СО2, могут и не дать "Шампанское".

 показати весь коментар
 
это не торговая марка, а защищённое наименование места происхождения Україна припинила експортувати "коньяк" і "шампанське" - тепер це буде "бренді" і "вино ігристе" - Цензор.НЕТ 2791
 показати весь коментар
 
В СССР был закон --на внутренний рынок - Советское Шампанское, на экспорт-
Советское Игристое. Никогда слово Шампанское на экспорте не было.
 показати весь коментар
 
 
Это логично, не понимаю почему раньше этого не было!?
 показати весь коментар
 
Осталось добраться только до "салата Оливье" и писец "совку"! Україна припинила експортувати "коньяк" і "шампанське" - тепер це буде "бренді" і "вино ігристе" - Цензор.НЕТ 8768
 показати весь коментар
 
Ой кажется мне что все наши вина делаются разведением чилийского порошка, а коньяки - разбавлением греческого спирта....
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору