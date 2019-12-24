 Україна припинила експортувати "коньяк" і "шампанське" - тепер це буде "бренді" і "вино ігристе"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба палати.

Відповідно до додатка 3 регламенту Європейського парламенту та Ради, країнами походження, які можуть використовувати назви "коньяк", "арманьяк", "граппа", "бренді де херес", визначені відповідно Франція, Італія та Іспанія.

"З огляду на те, що в Україні закінчився перехідний період після підписання Угоди про зону вільної торгівлі [з Євросоюзом], Торгово-промислова палата України припиняє видавати сертифікати на напої під назвами "коньяк", "арманьяк", "граппа", "бренді де херес"", – сказав Непран.

У пресслужбі повідомили, що тепер, відповідно до кодів класифікації зовнішньоекономічної діяльності, з України будуть експортувати вино ігристе і бренді.

Згідно з міжнародним правом, використання назви "шампанське" закріплено за виробниками ігристого вина лише у французькому регіоні Шампані, а "коньяк" - у регіоні Шарант у Франції. Підписавши Угоду про асоціацію з Європейським Союзом, Україна взяла на себе зобов'язання дотримуватися міжнародних стандартів регіональних назв.

У жовтні 2018 року гендиректор корпорації "Укрвинпром" Володимир Кучеренко заявляв, що виробники виноробної продукції в Україні готові перейменувати шампанське і коньяк, як того вимагають у Європейському Союзі.

Закон №123-IX про вдосконалення правової охорони географічних позначень Верховна Рада ухвалила 20 вересня, а 9 жовтня його підписав президент Володимир Зеленський. Закон стосується, зокрема, брендів "шампанське" і "коньяк", а також сирів пармезан і рокфор. Документ набуде чинності 1 січня 2020 року.

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