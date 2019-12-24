 Україна припинила експортувати "коньяк" і "шампанське" - тепер це буде "бренді" і "вино ігристе"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба палати.
Відповідно до додатка 3 регламенту Європейського парламенту та Ради, країнами походження, які можуть використовувати назви "коньяк", "арманьяк", "граппа", "бренді де херес", визначені відповідно Франція, Італія та Іспанія.
"З огляду на те, що в Україні закінчився перехідний період після підписання Угоди про зону вільної торгівлі [з Євросоюзом], Торгово-промислова палата України припиняє видавати сертифікати на напої під назвами "коньяк", "арманьяк", "граппа", "бренді де херес"", – сказав Непран.
У пресслужбі повідомили, що тепер, відповідно до кодів класифікації зовнішньоекономічної діяльності, з України будуть експортувати вино ігристе і бренді.
Згідно з міжнародним правом, використання назви "шампанське" закріплено за виробниками ігристого вина лише у французькому регіоні Шампані, а "коньяк" - у регіоні Шарант у Франції. Підписавши Угоду про асоціацію з Європейським Союзом, Україна взяла на себе зобов'язання дотримуватися міжнародних стандартів регіональних назв.
У жовтні 2018 року гендиректор корпорації "Укрвинпром" Володимир Кучеренко заявляв, що виробники виноробної продукції в Україні готові перейменувати шампанське і коньяк, як того вимагають у Європейському Союзі.
Закон №123-IX про вдосконалення правової охорони географічних позначень Верховна Рада ухвалила 20 вересня, а 9 жовтня його підписав президент Володимир Зеленський. Закон стосується, зокрема, брендів "шампанське" і "коньяк", а також сирів пармезан і рокфор. Документ набуде чинності 1 січня 2020 року.
Але це не значить, що, якщо зробити коньяк із інших білих сортів, наприклад Рисус чи інші білі сорти, то ви отримаєте гірші якості коньяку, ще багато залежить не скільки від сортів, а від винокурні, правильної перегонки та бочок, в яких буде жити дистилят.
Не знаю,...я перейшов на українські дорогі коньяки, вони мені смачніші та цікавіші за смаком, можна сказати душевніші, ніж французькі.
Аукціон на видобуток нафти виграв топ-посадовець, який прописаний у квартирі із Зеленським.
https://othervision.com.ua/aukcion-na-vidobutok-nafti-vigrav-top-posadovec-yakij-propisanij-u-kvartiri-iz-zelenskim/?fbclid=IwAR1_qZpIx1mMeM5fjYDxHPnjWIyUMIBZC6-B0qSH4NuVoIY2ngzsSkTwBX8
зелені ******* доляри зелені)
произведенное в провинции Шампань и только там. Способ классический --
бытылочный-- не менее2-хлет выдержки.. Всё остальное игристые вина.
В Италии- Спуманте,В Германии- Сект. в СССР производилось двумя способами-
бутылочный- Новый Свет,Абрау-Дюрсо,Артёмовск,Криково(Молдавия)
Остальные-- акротофорные( автоклав,с виноматериалом при Т=-1С обогащением СО
в течении 17-22дней).
Полусладкое, сладкое,полусухое -разновидности, в зависимости от введенного ликёра.
В середине 50-х Киевский ЗШВ впервые в практике выпустил "Мускатное".
Из-за этого легального наркотика, столько людей гибнет...
Но для порошок+вода+спирт+СО2, могут и не дать "Шампанское".
Советское Игристое. Никогда слово Шампанское на экспорте не было.