 З нового року посольство США в Києві очолить Крістіна Квін до призначення нового посла, - Тейлор

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це Тейлор сказав під час онлайн-спілкування у Facebook.
"Заступниця голови місії Крістіна Квін дуже добре кваліфікована і готова приступити з початку наступного місяця. Вона відповідатиме за наше посольство в наступні кілька місяців, поки справжній, наступний посол буде обраний і потім переданий у Сенат на затвердження", - сказав американський посол.
«Народилася й виросла в Каліфорнії, має ступінь бакалавра з політології, який отримала у Західному коледжі[en] та ступінь магістра зі стратегічних досліджень Воєнного коледжу армії США.
Займала посаду економічного радника у Посольстві США в Бангкоку (Таїланд) з 2013 по 2016, а також економічного радника у Лондоні (Велика Британія) з 2010 по 2013. З 2008 по 2010 - директор з питань Європейського Союзу, України та Білорусі в Раді національної безпеки при Адміністрації[en] Президента (Вашингтон). З 2006 по 2008 - заступник радника з питань навколишнього середовища, науки, техніки та охорони здоров'я в Посольстві США в Москві, а з 2001 по 2005 - торговий директор Місії США при Європейському Союзі в Брюсселі (Бельгія). Вона також працювала в Манілі (Філіппіни), у Державному департаменті у Вашингтоні працювала над питаннями відносин з ЄС та двосторонніх відносин зі Словенією.
Заміжня, має дочку.»