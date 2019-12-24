EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України
  912  13
Все про:посольство (352) Тейлор (82)

 З нового року посольство США в Києві очолить Крістіна Квін до призначення нового посла, - Тейлор

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор повідомив, що з наступного року американське дипломатичне представництво очолить Крістіна Квін.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це Тейлор сказав під час онлайн-спілкування у Facebook.

"Заступниця голови місії Крістіна Квін дуже добре кваліфікована і готова приступити з початку наступного місяця. Вона відповідатиме за наше посольство в наступні кілька місяців, поки справжній, наступний посол буде обраний і потім переданий у Сенат на затвердження", - сказав американський посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У США працюють над тим, щоб посольство в Україні очолила дуже кваліфікована людина, - Тейлор

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167056
 
 
 Топ коментарі
 
Тому, що посол повинен працювати з місцевою владою. Також відомо - з ким поведешся, то від того зебіліму наберешся.
 показати весь коментар
 
І нє только. В засрашє, скорєє всєго занімалась тєхніческой развєдкой.

«Народилася й виросла в Каліфорнії, має ступінь бакалавра з політології, який отримала у Західному коледжі[en] та ступінь магістра зі стратегічних досліджень Воєнного коледжу армії США.
Займала посаду економічного радника у Посольстві США в Бангкоку (Таїланд) з 2013 по 2016, а також економічного радника у Лондоні (Велика Британія) з 2010 по 2013. З 2008 по 2010 - директор з питань Європейського Союзу, України та Білорусі в Раді національної безпеки при Адміністрації[en] Президента (Вашингтон). З 2006 по 2008 - заступник радника з питань навколишнього середовища, науки, техніки та охорони здоров'я в Посольстві США в Москві, а з 2001 по 2005 - торговий директор Місії США при Європейському Союзі в Брюсселі (Бельгія). Вона також працювала в Манілі (Філіппіни), у Державному департаменті у Вашингтоні працювала над питаннями відносин з ЄС та двосторонніх відносин зі Словенією.
Заміжня, має дочку.»
 показати весь коментар
 
Чому американці так не поспішають спризнченням свого посла в Україні? Шо вони там собі задумали?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
трудилась в мацкве и париже...покращення,блеать.
 показати весь коментар
 
І нє только. В засрашє, скорєє всєго занімалась тєхніческой развєдкой.

«Народилася й виросла в Каліфорнії, має ступінь бакалавра з політології, який отримала у Західному коледжі[en] та ступінь магістра зі стратегічних досліджень Воєнного коледжу армії США.
Займала посаду економічного радника у Посольстві США в Бангкоку (Таїланд) з 2013 по 2016, а також економічного радника у Лондоні (Велика Британія) з 2010 по 2013. З 2008 по 2010 - директор з питань Європейського Союзу, України та Білорусі в Раді національної безпеки при Адміністрації[en] Президента (Вашингтон). З 2006 по 2008 - заступник радника з питань навколишнього середовища, науки, техніки та охорони здоров'я в Посольстві США в Москві, а з 2001 по 2005 - торговий директор Місії США при Європейському Союзі в Брюсселі (Бельгія). Вона також працювала в Манілі (Філіппіни), у Державному департаменті у Вашингтоні працювала над питаннями відносин з ЄС та двосторонніх відносин зі Словенією.
Заміжня, має дочку.»
 показати весь коментар
 
 
це саме той важковаговик,якого обіцяли американці?
 показати весь коментар
 
 
Чому американці так не поспішають спризнченням свого посла в Україні? Шо вони там собі задумали?
 показати весь коментар
 
 
Тому, що посол повинен працювати з місцевою владою. Також відомо - з ким поведешся, то від того зебіліму наберешся.
 показати весь коментар
 
 
Мабуть не можуть зрозуміти з ким їм треба мати справу - з зеленою папугою, чи з бородатою бабусею
 показати весь коментар
 
 
Кого бы не прислали - Трампа больше не изберут.
 показати весь коментар
 
этого перца надо сразу через детектор Большой Брехни пропустить, ибо в последние 30 лет только и Лжецов вашингтонский обком шлет
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору