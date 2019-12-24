 З нового року посольство США в Києві очолить Крістіна Квін до призначення нового посла, - Тейлор

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це Тейлор сказав під час онлайн-спілкування у Facebook.

"Заступниця голови місії Крістіна Квін дуже добре кваліфікована і готова приступити з початку наступного місяця. Вона відповідатиме за наше посольство в наступні кілька місяців, поки справжній, наступний посол буде обраний і потім переданий у Сенат на затвердження", - сказав американський посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У США працюють над тим, щоб посольство в Україні очолила дуже кваліфікована людина, - Тейлор