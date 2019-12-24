 Сподіваємося вийти на підписання всіх документів на кінець тижня, - Вітренко про договір щодо газу з Росією

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив виконавчий директор НАК Юрій Вітренко в ефірі "Громадського" в понеділок увечері.

"Це дуже складна така справа, тому є ризик того, що навіть ці домовленості, які були досягнуті, вони не будуть реалізовані", - сказав він.

"Я сподіваюся, що конструктивна, сумлінна робота з усіх боків зробить так, щоб цього не сталося", - зазначив Вітренко.

Він додав, що в "Нафтогазі" розраховують на підтримку європейських партнерів і політичну підтримку з боку керівництва України, що все-таки буде певний тиск на російську сторону, щоб документи було підписано вже цього тижня, і підписаний 20 грудня тристоронній міжурядовий протокол був впроваджений у життя і не залишився тільки на папері.

Він нагадав, що "Газпром" і "Нафтогаз" мають відкликати багато позовів, і в юридичних командах обох компаній багато іноземних юристів, які від завтра по обіді і в середу будуть святкувати Різдво. Зокрема, за словами Вітренка, у НАК такі юристи працюють у Норвегії, Швеції, Нідерландах, Швейцарії, Англії, - це дуже складна робота.

"Ми все ж сподіваємося, що ми вийдемо на кінець тижня на підписання всіх документів", - заявив топменеджер НАК.

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