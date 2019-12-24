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Все про:газові переговори (134) Газпром (488) Вітренко Юрій (94)

 Сподіваємося вийти на підписання всіх документів на кінець тижня, - Вітренко про договір щодо газу з Росією

Українська сторона працює над системою договорів, які мінімізують або повністю виключать дуже великий ризик того, що "Газпром" після відмови НАК "Нафтогаз України" від позовів до російської компанії відмовиться від домовленостей щодо транзиту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив виконавчий директор НАК Юрій Вітренко в ефірі "Громадського" в понеділок увечері.

"Це дуже складна така справа, тому є ризик того, що навіть ці домовленості, які були досягнуті, вони не будуть реалізовані", - сказав він.

"Я сподіваюся, що конструктивна, сумлінна робота з усіх боків зробить так, щоб цього не сталося", - зазначив Вітренко.

Він додав, що в "Нафтогазі" розраховують на підтримку європейських партнерів і політичну підтримку з боку керівництва України, що все-таки буде певний тиск на російську сторону, щоб документи було підписано вже цього тижня, і підписаний 20 грудня тристоронній міжурядовий протокол був впроваджений у життя і не залишився тільки на папері.

Він нагадав, що "Газпром" і "Нафтогаз" мають відкликати багато позовів, і в юридичних командах обох компаній багато іноземних юристів, які від завтра по обіді і в середу будуть святкувати Різдво. Зокрема, за словами Вітренка, у НАК такі юристи працюють у Норвегії, Швеції, Нідерландах, Швейцарії, Англії, - це дуже складна робота.

"Ми все ж сподіваємося, що ми вийдемо на кінець тижня на підписання всіх документів", - заявив топменеджер НАК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Робочий варіант участі європейського посередника між "Газпромом" і оператором ГТС України зірвався через відмову посередника, - Вітренко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167055
 
 
 Топ коментарі
 
Тому що Юрій Витренко виконавчий Директор НАК.

Снова нєпонятно?
Спрашьівай єслі што.
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«Із всєх ісскуств, для нас, важнєє всєго, відєо і цьірк !».
В.І. Ульянов - Бланк.
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СТРАНА ЮА ПОМОЙКА И ПОРА СБУ ИХ ПРОВЕРИТЬ
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Один вопрос - при чём здесь Юрий Витренко?
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Тому що Юрій Витренко виконавчий Директор НАК.

Снова нєпонятно?
Спрашьівай єслі што.
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Реформа Нафтогаза и анбандлинг на носу, да есть и премьер, которому НАК подчинен, А заявления Витренко - это конвульсии.
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Доки незрозуміло, шо у кого "на носу", а допоки Вітренко самокатчику два корпуси фори дасть...
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А почитайте-ка закон про анбандлинг, с 1 января 2020 Витренко - никто, точнее, как колея вывезет, вот он и трепыхается, пока деньги на рекламу есть. Но с такими аппетитами долго его терпеть не будут. Из-за чего, собственно говоря, и весь сыр-бор.
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А причеи здесь прокладка НАК,если произошло разделение на ГТС и НАК ( анбалдинг)? А притом что этим Фунтам, которые переставляют стулья и бумаги перекладывают бюджет на 800 чел 2,8 млрд.гр Это в среднем более 2 млн. гр. на человека в год счтая уборищиц.КОМУ ЭТО ВЫГОДНО? Овцам? Но Стадо хорошо жить не может это не его функция.
НАК и Витренко такая же прокладка как и диссюльдорф+
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Этот Витренко - не сын той натахи витренчихи, Конотопской ведьмы, которая истово встречала НАТОвские корабли, прибывшие в крысм с дружеским визитом? Помнится, она бегала по пирсу и во весь свой витренковский социалистический рот вопила "натонет"... да и к украинскому у нее особое отношение... вот уж не знаю... слышал что-то про яблоко и яблоню... не знаю, верить чи ни...
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Конечно, кремлёвское х**ло главнее Витренка, т.к. оно шизанутое, но есть 3-я сторона Европа и плешивый, как и Витренко вынужден с нею считаться.
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Витренко переговоров не вел, он только присутствовал. Переговоры вел Оржель.
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«Із всєх ісскуств, для нас, важнєє всєго, відєо і цьірк !».
В.І. Ульянов - Бланк.
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СТРАНА ЮА ПОМОЙКА И ПОРА СБУ ИХ ПРОВЕРИТЬ
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Так зебня закричит, что Петя прессует альтертивные СМИ!
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чувак с яценюком грозный защищал...согрешила маман с шухевичем...
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Тепер треба купити попкорн і чекати хто і кого обдурить. Робіть ставки, панове!
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...если отказ от 19 лярдов и без гарантий международных судов на случай споров по контракту, на будующий год кинут кацапы, если даже свою часть ветки трубопровода взорвать придется...гарантия-19 лярдов + межд.суд ,а в контракте санкции быть огромные должны за всякие похожие дела..
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не кинут через год - через 5 лет все равно действие соглашения закончится. Мы просрали 12 миллиардов ради того чтобы на 5 лет продлить жизнь ГТС, да еще и под сомнением. Браво зедебилам))))
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Прокакали в лучшем случае где-то около 500 млн. по статье недопоставки объемов газа по транзиту , а остальные 12 лярдов. это скорее хотелки, чем реальные деньги. Зато оставили в работе ГТС, которая если говорить откровенно превратилась бы в груду металла. Чтобы ее содержать в рабочем состоянии нужно было бы только одного технического газа порядка 6 млрд. куб, да еще откуда-то взять газ на прокачку по всей стране и по какой цене этот бы газ доходил до потребителей остается только гадать.
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кинут...Пу еще при жизни хочет Украину обескровить и накинуть ярмо свое..кинут во что бы не стало..его в мире так опустили, что он рвет последние волосюшки на все местах..
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Ну вот и договорились украинцы об отказе от перетензий к Газпрому . нашли обвищий езык с мышебратьями .
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Потужна перемога" от зеленогнойных тварей. Прессуют день и ночь Витренко и Коболева у клована, пытались их уволить до начала газовых переговоров, заступились американцы. Но это не помешает моникенелоху их все равно уволить- путлер требует сдачи интересов страны- зеоеногнойный берет под козырек и выполняет. И как оказалось- Украина отказывается от претезий в судах, а рашка может остановить транзит в любой момент, и Украина в мощном "пролете" . И еще Украина платит газовые долги за лугандон рашке. Это "полная" перемога кремлевского уе..ня вазелина! Мыздобулы! Страну доводят до дефолта семимильными шагами, и ставят раком перед ****** постоянно. Зеля под "мудрым" руководством пуйла рулит. Слава неуе...ному ***********!
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Какой интерес заступаться американцам? Им ГТС Украины, как кость в горле, мешает продвигать свой СПГ - где тут логика?
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просто лошенолаптям уже и американцы мешают))) Надеемся выйти на подписание всех документов на конец недели, - Витренко о договоре по газу с Россией - Цензор.НЕТ 5967
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А к чему такая спешка, почему договор после нового года нельзя подписать? Какие проблемы? Скорее выписать себе еще одну премию на проценты просрочки платежа?
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"Перемога" відклеїлась.У Нафтогазі визнали, що існує ризик, коли Росія може відмовитися від транзиту газу через Україну, а Україна вже відкличе свої позови проти російського Газпрому

Про це в ефірі програми «Нині вже» на hromadske заявив виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко.
«Якщо ми відмовимось від нових позовів, а ми маємо це зробити, якщо транзит залишиться. А потім транзиту не буде, і виходить, що ми відмовилися від позовів без жодного сенсу, це є дуже великий ризик», - сказав він.
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"...очень большой риск того, что "Газпром" после отказа НАК "Нафтогаз Украины" от исков к российской компании откажется от договоренностей по транзиту." Так ведь зебилы сами подписали п. 2.2.2, в котором как бы параша ни кинуля с транзитом- штрафных санкций не будет. Теперь жрите- не обляпайтесь. Надеемся выйти на подписание всех документов на конец недели, - Витренко о договоре по газу с Россией - Цензор.НЕТ 1493
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Ходять чутки що Зеленський взнав ;борги; за газ Лугандона перед РФ.
То що, зробили це разом?
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Кацахол.Забудьте о зеленском!Он кто?Он визирь,который визирует решения главы страны.А кто в Украине все решает - БАЙ и Ермак.
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У Украины был идеальный шанс довести путинский "газмяс" до банкротства и наказать оккупанта.Вместо этого ермак принял решение помочь рос.оккупационным властям.Отказываясь от исков в 12млрд. плюс три млрд. от антимонопольного комитета,он спасает путина от краха.Спасибо президенту ермаку за заботу и память о погибших в войне с, рос.национал-фашистом, путиным.
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1.Врятували Россію. Будуть гроші на війну. Ще постріляють.

2.Европа не замерзне. "Выразит глубокую озабоченность" Україні в теплі.
Таке враження, що якби не Україна, п.1, п.2 не вижив би цієї зими.
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Те що вигідно парашастану 100% не вигідно Україні. Ніколи б козломорді не пішли б на невигідну для себе угоду
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Яблоко від яблуні далеко не котиться. 5 років йшли від московії, а на 6-й почали рухатися назад. Але 5 років ми йшли поволі, а зараз за 8 місяців перебігли всю ту дорогу назад. Молодці. Просто забули, що вартує домовленості з окупантом. Кажу що буде - кацапи повернуть нас з дороги Європи на свою і кинуть посеред поля і ще будуть цькувати, вбивати і насміхатися. Ми бідні, тому, що дурні.
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