 Сподіваємося вийти на підписання всіх документів на кінець тижня, - Вітренко про договір щодо газу з Росією

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив виконавчий директор НАК Юрій Вітренко в ефірі "Громадського" в понеділок увечері.
"Це дуже складна така справа, тому є ризик того, що навіть ці домовленості, які були досягнуті, вони не будуть реалізовані", - сказав він.
"Я сподіваюся, що конструктивна, сумлінна робота з усіх боків зробить так, щоб цього не сталося", - зазначив Вітренко.
Він додав, що в "Нафтогазі" розраховують на підтримку європейських партнерів і політичну підтримку з боку керівництва України, що все-таки буде певний тиск на російську сторону, щоб документи було підписано вже цього тижня, і підписаний 20 грудня тристоронній міжурядовий протокол був впроваджений у життя і не залишився тільки на папері.
Він нагадав, що "Газпром" і "Нафтогаз" мають відкликати багато позовів, і в юридичних командах обох компаній багато іноземних юристів, які від завтра по обіді і в середу будуть святкувати Різдво. Зокрема, за словами Вітренка, у НАК такі юристи працюють у Норвегії, Швеції, Нідерландах, Швейцарії, Англії, - це дуже складна робота.
"Ми все ж сподіваємося, що ми вийдемо на кінець тижня на підписання всіх документів", - заявив топменеджер НАК.
Снова нєпонятно?
Спрашьівай єслі што.
НАК и Витренко такая же прокладка как и диссюльдорф+
В.І. Ульянов - Бланк.
Про це в ефірі програми «Нині вже» на hromadske заявив виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко.
«Якщо ми відмовимось від нових позовів, а ми маємо це зробити, якщо транзит залишиться. А потім транзиту не буде, і виходить, що ми відмовилися від позовів без жодного сенсу, це є дуже великий ризик», - сказав він.
То що, зробили це разом?
2.Европа не замерзне. "Выразит глубокую озабоченность" Україні в теплі.
Таке враження, що якби не Україна, п.1, п.2 не вижив би цієї зими.