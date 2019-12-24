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 Політика України
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 Дії РФ щодо Керченського мосту грубо порушують кілька міжнародних угод, - Україна звернулася до генсека ООН

Україна висловлює рішучий протест з приводу чергового "візиту" президента Російської Федерації в тимчасово окупований Крим і відкриття залізничного сполучення через Керченську протоку.

Про це йдеться в листі, написаному тимчасовим повіреним України при ООН Юрієм Вітренком на ім'я Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ні візити російських посадовців до Криму, ні будівництво мосту, як і будь-які інші дії окупаційної адміністрації, жодним чином не можуть змінити статус Автономної Республіки Крим та міста Севастополя як складової частини території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - зазначив Вітренко.

За його словами, дії Росії щодо так званого "кримського мосту" грубо порушують Конвенцію ООН про морське право 1982 року, двосторонні договірні зобов'язання перед Україною та принципово суперечать загальновизнаним нормам і принципам міжнародного права.

"Ні Україна, ні будь-яка інша цивілізована держава не визнають марних спроб Кремля легітимізувати анексію частини суверенної території України", - пише Вітренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відкриття залізничного сполучення Керченським мостом - ще одне порушення суверенітету України, - Лінкявічюс

Україна вимагає від російської сторони, ідеться далі в листі, "припинити протиправні дії та будь-яку діяльність на територіях України, тимчасово окупованих Російською Федерацією".

У постійному представництві України при ООН повідомили, що цей лист буде поширено як офіційний документ Генеральної Асамблеї ООН у рамках розгляду питання порядку денного "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України" та як документ Ради Безпеки ООН.

Раніше ухвалені резолюції Генеральної Асамблеї безпосередньо засуджують будівництво мосту як грубе порушення статуту ООН, а також застерігають російських посадовців від неузгоджених з Україною візитів на Кримський півострів.

Як повідомлялося, 23 грудня президент РФ Володимир Путін в окупованому Криму взяв участь у заходах, присвячених відкриттю залізничного руху Керченським мостом.

Завершення будівництва залізничної ділянки Керченського моста і відкриття сполучення з Кримським півостровом без згоди Києва є порушенням суверенітету і територіальної цілісності України, заявив офіційний представник Європейської зовнішньополітичної служби.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167053
 
 
 Топ коментарі
 
Опять громкие крики и при этом торговлишка с оккупантами процветает.....
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Мне кажется в Спортлото было бы надёжнее....
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Зато газ допомогаємо окупанту продавати.
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А на картинке что? Как там ***** смог проехать на паровозе?
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Зато газ допомогаємо окупанту продавати.
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Откуда дровишки?- «Из Крима, вестимо;
*****, слышишь, рубит, а я отвожу».
(В лесу раздавался топор генсека.)
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решительный протест это круто...поцилыты ракетой в паровоз любой идиот зможэ...
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Опять громкие крики и при этом торговлишка с оккупантами процветает.....
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Мне кажется в Спортлото было бы надёжнее....
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давайте дружно озабоченность выразим пусть им поплохеет
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ООН - це Організація Обдурених Націй.
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так кажуть шо воєнного решенія нєт - токмо діпломатіческі. Ну хоть так
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Ці заяви обнуляють домовленності з окупантом. В Україну йде газ, вугілля і електроєнергія з московії. А це означає, що ми розвиваємо їхні галузі, а свої вбиваємо. Що в нас немає газу, немає вугілля чи електроєнергії? Але спасаємо він санкцій парашу, а своїх заставляємо бути у них рабами.Ви це зробили разом. Я вас вітаю.
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