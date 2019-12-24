 Видання "Страна" опублікувало фейк російських пропагандистів про загибель 4 співробітників СБУ на Закарпатті, - Бутусов

Про це він написав у фейсбуці.
Бутусов зазначив: "Черговий фейк російської пропаганди про "загибель опергрупи СБУ на кордоні з Угорщиною" вкинув проросійський сайт "Страна".
Жоден співробітник СБУ, жоден співробітник інших силових структур України на кордоні з Угорщиною не гинули, таку інформацію в Україні не приховують, ми не РФ, і, звичайно, я спеціально перевірив ці дані у деяких співробітників СБУ в Києві та на Закарпатті.
Дивовижно безглузду і страшну брехню сьогодні о 21:59 вкинув головний проросійський сайт українського інтернету "Страна":
"Цілу групу оперативників СБУ, до якої входили чотири офіцери, два тижні тому виявили вбитими на околицях містечка Виноградів на Закарпатті поблизу кордону з Угорщиною.
Про це "Стране" розповіло джерело в СБУ.
За словами офіцера спецслужби, знайдено мертвими чотирьох співробітників СБУ. За інформацією "Страны", оперативна група СБУ з трьох офіцерів столичного главку і прикомандированого до них співробітника районного управління спецслужби виконувала завдання з документування трафіку контрабанди через так звану приватну ділянку кордону України з Угорщиною та Румунією.
Про цю ділянку раніше багато писали в центральних і регіональних ЗМІ: справа в тому, що безпосередньо вздовж кордону України місцеві контрабандисти викупили і побудували безліч приватних домоволодінь. Через які і здійснювалася контрабанда з України.
Мабуть, СБУ вчергове спробувала з'ясувати, що відбувається на цій ділянці кордону. Але тут на них чекала пастка: оперативну групу просто вбили.
За інформацією джерел "Страны" в СБУ, спецслужба злила інформацію місцевим бандитам про прибуття спецгрупи оперативників. Після того як з опергрупою було втрачено зв'язок, їх почали шукати. І знайшли мертвими, всі тіла були зі слідами катувань. Людей вбито контрольними пострілами в голову".
Текст підписано Олександром Сибірцевим. Таким же ім'ям підписувалося багато вигадок "Страны" про війну на Донбасі - як нібито українці першими відкривають вогонь, як вони нападають самі, як зазнають величезних втрат - і все це завжди підписується невідомими джерелами. Головред "Страны" Ігор Гужва продовжує вести інформаційну війну проти України - цинічно і підло. І як зазвичай, у тісній зв'язці із засобами масової інформації РФ. Ось це реальна інформаційна війна і дестабілізація.
Поки наші офіційні структури розгойдаються до ранку, російські ЗМІ вже взялися за рознесення цієї брехні по всьому інтернету з посиланням на "Страну".
На жаль, у нас інформаційне реагування дуже повільне завжди, системи роботи на шостому році війни у держави немає. Тому це наша відповідальність, громадянського суспільства - не допомагати ворогу поширенням брехні".
Василий Рыбников
Никогда еще в Украине не было такого молодого, порядочного и честного корпоратива, как Зе-корпоратив - пир во время благоденствия, мир дворцам, война хижинам, ведущий вечера - Владимир Зеленский. И хотя теперь уже Владимир Зеленский настолько дорогой артист, что скидываться на него приходится всей страной, оно того, конечно, стоит.
В газетах пишут, что смех и радость, принесенные людям творческим коллективом слуг народа во главе с первым честным президентом Украины, обошлись государственному бюджету по итогам года приблизительно в 51 миллиард гривень.
Это абсолютный рекорд, как минимум, последнего десятилетия, но, разумеется, далеко не предел возможностей талантливых специалистов. Если бы Нацбанк, за политически незрелыми манипуляциями которого уже пристально следит СБУ, не откатил в бюджет 17 миллиардов, итоговая дыра могла бы официально подобраться к отметке в 70 миллиардов гривень.
Все эти удивительные достижения стали возможными благодаря тому, что в высших эшелонах власти, как неоднократно утверждал премьер Гончарук, полностью искоренена коррупция, а население страны в пересчете на курс доллара стало сильно богаче, и почему бы ему, населению, собственно, не заплатить за Зе-корпоратив, ведь для Володи это мероприятие всегда было так важно, а уж сейчас, когда он так устал, и подавно.
Когда-то Порошенко сфотографировали в дорогом ресторане, и он это запомнил. С тех пор этот мародерствующий барыга ненавидит всех, кто умеет отдыхать по-настоящему красиво, до такой степени, что с присущими ему подлостью и коварством, понимая, что скоро власть уплывет из его рук и в стране начнется Большой Корпоратив, еще год назад настолько неидеально спроектировал госбюджет-2019, что новогодний Зе-корпоратив оказался под скрытой угрозой. Но не тут-то было, дорогие друзья, дуже дякую.
Осознавая свои заслуги перед родиной, кардинально отличаясь от предшественников, не украв ни копейки из госбюджета, тем более что там уже и нет ничего, кроме долгов, зе-команда решила, что корпоративу быть, а коньяк по 35 тысяч гривень за бутылку - это по сравнению с дырой в 51 миллиард совсем не дорого. С другой стороны, понимая, сколько в людях еще зависти к молодым и успешным, не говоря уже о веселых и находчивых, участники гулянки вели себя в «Парковом» настолько скромно, что умылись слезами даже учителя со своей знаменитой зарплатой.
Так, зе-депутат Жан Беленюк мгновенно сожрал все три корочки хлеба за своим столиком и пошел побираться к соседям. К счастью, по слухам, в соседнем ресторане жадно насыщались краденым барыги из предыдущей власти, швыряя прохожим молочных поросят. Жан машинально поймал одного и поел. Зе-депутат Дубинский, выпив для храбрости стакан воды из-под крана, так как больше ничего не было, пошел петь караоке «Моя бабушка любит скорость, скорость любит бабушка моя». Потом он об этом ничего не помнил.
Зе-депутат Лиза Богуцкая вообще ничего не ела, да и не в столовую она пришла, чтобы есть. Лиза пила 50 г белого вина, «которые растянула на 2 часа», да и те 45 грамм, что остались, потом разлила нищим. Ну и морс клюквенный, конечно. На сцене Тина Кароль пела Зеленскому, что он «мужчина ее мечты», причем, бесплатно, поэтому Зеленский все время улыбался, а Богдана традиционно перло просто так. «Кстати, забыла, - многозначительно пишет Лиза. - Все были одеты чрезвычайно скромно. И без часов за 200 тыс долларов и сумочек за 100».
Многие пришли во власяницах, подпоясанные вервиями, часы были одни на пятерых, и те поломанные, а в клетчатую сумочку собирали кто сколько может. Самокат Гончарука во многих местах был перевязан трогательной изолентой, Милованов курил чай, Тищенко вулканизировал резиновую женщину вручную - он не мог позволить себе новую, Юзик ел табуретки. Большинство пришло пешком с Троещины и ушло с Зе-корпоратива пораньше, чтобы успеть вернуться в свои халупы к рассвету и сразу же приступить к дальнейшей работе по наполнению бюджета.
При том изобилии, что царит сейчас в стране, гулянка слуг народа была настолько скромной, честной, искренней и простой, что многим безотчетно захотелось залить там все бетоном и оставить так навсегда, но увы. К счастью, как бы там ни было, уже сейчас ясно, что Зе-корпоратив - лучшее, что случилось с Украиной, и праздник все еще не закончился. Наоборот, он только по-настоящему начался.
так работает система распространения фейков российской пропаганды..
по такой же схеме, нам вдували фейки про "распятого мальчика", про убийство Порошенко своего брата(которого никогда не было), про продажу в Китай АН-225 "Мрия", и так далее..
"Страна.уа" это российский фейковый сайт!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Я его уже одолжил, - ответил Насреддин.
В этот момент в сарае раздался ослиный рёв.
- Но я слышу ослиный рёв, - сказал сосед.
- Кому ты больше веришь: мне или ослу?
Про те. що Порошенко «Вальцман», про те, що у нього офшори. Що він «краде».
А з подачі русскіх фсбешників, наші ЗМІ 5 років ліпили БРЕХЛИВИЙ образ України, як: «самой коррумпірованной страньі в мірє !!!!»
Хоча не так важко впевнитись що то зовсім не так:
http://worldpopulationreview.com/countries/most-corrupt-countries/
«САМЬІЕ КОРРУМПИРОВАННЬІЕ СТРАНЬІ МИРА.
10 найбільш корумпованих країн за рейтингами американських новин та світових звітів за 2018 рік:
1. Нігерія
2. Колумбія
3. Пакистан
4. Іран
5. Мексика
6. Гана
7. Ангола
8. РОССІЯ
9. Кенія
10. Гватемала»
Ах! Тебе певно хвилює відпочинок Порошенка за власний рахунок, але ти радієш новорічному корпоративу Слуг урода з віскі по 35 000 гривень за пляхан?
Дблблд кацапские, не если у них в районах существуют управления фэсбэ... То пполный вперед. Тогда не знаю, на дЯревню идет отдел, на избу направление (сектор), ну в избе наверное сами поделяться на старших оперов, оперов и секретуток.
Давно так не ржал!!!
А оце-фейк ? :Президент України приїде на Прикарпаття відкривати міст
"Найімовірніше, глава держави прибуде на Івано-Франківщину у неділю, 29 грудня, інформує Бліц-Інфо.
Як відомо, у серпні Володимир Зеленський побував на обваленому внаслідок негоди мості через річку Чечву в селі Пійло та Довге-Калуське та пообіцяв, що ремонт завершать до 25 грудня. Відтак, оскільки будівництво підходить до завершення, вирішив особисто перерізати червону стрічку.
Восени Кабмін скерував 25 мільйонів гривень на відбудову моста, по якому вже зараз активно тривають роботи. Відведено річку в іншу сторону, побудовано захисні дамби та облаштовано під'їзні шляхи. Зараз міст на завершальному етапі, тут укладають останні бетонні блоки."
Щось не віриться.Ну от точно стрічки не різатиме !От ручки потягнуться,а йому:"ніззя як попередники !Треба по-своєму все робить!"
Там до Буковеля недалеко ?
Який сум....
Ключевые слова в этом вбросе, как мне кажется, - близ границы с Венгрией.
журнашлюхи назвали этот Закон - диктаторским.. и могут врать дальше..