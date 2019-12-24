 Відкриття залізничного сполучення Керченським мостом - ще одне порушення суверенітету України, - Лінкявічюс

Про це в Twitter написав глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс, інформує Цензор.НЕТ.

"Будівництво залізниці Керченським мостом між окупованим Кримом і Росією є ще одним порушенням суверенітету і територіальної цілісності України. Ми засуджуємо це порушення міжнародного права. Литва ніколи не визнає незаконну окупацію Криму", - написав дипломат.

Нагадаємо, 23 грудня президент РФ Володимир Путін в окупованому Криму взяв участь у заходах, присвячених відкриттю залізничного руху Керченським мостом.

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Завершення будівництва залізничної ділянки Керченського моста і відкриття сполучення з Кримським півостровом без згоди Києва є порушенням суверенітету і територіальної цілісності України, заявив офіційний представник Європейської зовнішньополітичної служби.

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