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Все про:Крим (7005) Литва (475) Керченський міст (127)

 Відкриття залізничного сполучення Керченським мостом - ще одне порушення суверенітету України, - Лінкявічюс

Запуск залізничного руху Керченським мостом порушує міжнародне право.

Про це в Twitter написав глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс, інформує Цензор.НЕТ.

"Будівництво залізниці Керченським мостом між окупованим Кримом і Росією є ще одним порушенням суверенітету і територіальної цілісності України. Ми засуджуємо це порушення міжнародного права. Литва ніколи не визнає незаконну окупацію Криму", - написав дипломат.

Відкриття залізничного сполучення Керченським мостом - ще одне порушення суверенітету України, - Лінкявічюс 01

Нагадаємо, 23 грудня президент РФ Володимир Путін в окупованому Криму взяв участь у заходах, присвячених відкриттю залізничного руху Керченським мостом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна направила Росії ноту протесту у зв'язку з тим, що Путін відкрив залізничний рух Керченським мостом

Завершення будівництва залізничної ділянки Керченського моста і відкриття сполучення з Кримським півостровом без згоди Києва є порушенням суверенітету і територіальної цілісності України, заявив офіційний представник Європейської зовнішньополітичної служби.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167051
 
   
 Топ коментарі
 
интересно, а вазелин опять в коме или не знает чего сказать?
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А МИД зелебобиков что сказал, на этот счёт?
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ну хоть МИД Литвы завстыдав крымськых партызан...
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сразу после : Европейский Союз расценивает открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту из РФ в аннексированный у Киева Крым как "еще одно нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России". Об этом, как пишет Deutsche Welle, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
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Согласно Женевской конвенции обеспечение оккупированных территорий - обязанность оккупанта.
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И нафик на каждый пук ***** писать ноту? Гитлеру кто-то озабоченность высказывал, когда он этот мост строил или бункер себе в Украине копал? Ясен пень территория оккупирована и оккупант там строит то что считает нужным, чего бумагу тратить?
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не на пук а на деиствие рашки и за это ещё и дети будет отвечать, так что руцким мужяться, разплачиваться придёться.
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мож яку премию учредить ссо за нэвтручання?
в свиновоз из трёх вагонов хоть кто-то прицелился?
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22 ИЮНЯ 1941 г. ссср вероломно напал на союзную нацистскую Германию.Вячеслав МОЛОТОВ свидетель
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А МИД зелебобиков что сказал, на этот счёт?
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То же что и МИД порохосрани- торговля с врагом очень выгодна Украине чтобы из-за каких то мелочей ругаться с Расеей.
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Та ты шо) думаешь ты оправдаешь свой кретинизм на выборах за счет кого то? Ошибаешься, все что происходит сейчас с Украиной сделал ты и тебе подобные
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Если я не прав,то пусть рассекретят переговоры Молотова и Гитлера от 25 ноября 1940 года,под которыми стоит гриф.СОВЕРШЕНО СЕКРЕТНО!!!Хранить ВЕЧНО.
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интересно, а вазелин опять в коме или не знает чего сказать?
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Правда? А что же сделает Украина в ответ? Выдворит разейское посольство? Вряд ли. Скорее расставит ноги и тоже возобновит ж/д сообщение и торговлю с окупированными территориями.
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выразит сильную озабоченность, а может даже пальчиком погрозит 😂😂😂
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Крым должен житьь без коренного крымско-татарского населения.Ибооо Хан Крымский Девлет-Гирей сжег Москву до последнего дома в марте 1571 года.Мстя такая у рюсскага мира.
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А в следующем году получил люлей и бежал бежал что численность выжевших осталась 5-10 тыс человек, это был последний поход
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Быдло рюскае платило ДАНЬ крымским Ханам аж до 1701 года.Баран ты пацан))))))))
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крымский хан осман,странно да кац тупоголовый. А сынки его в моцкве чаи с царём гоняли.
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Литві Україна важливіша нід її презЕденту і міністру пристайці. Вони думають, як би пуйла не засмутити, чи може й про здачу криму в Парижі домовились, по тихому
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А зедебилу вообще насрать... Мы, по факту, без президента, в воюющей стране, из за зебилья остались -зато бегает, какое то гнусавое чмо, которое только все просырает...
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