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 Робочий варіант участі європейського посередника між "Газпромом" і оператором ГТС України зірвався через відмову посередника, - Вітренко

Робочим варіантом, який розглядався під час тристоронніх газових переговорів Україна-РФ-ЄС в Берліні 19 грудня, був варіант, коли між "Газпромом" і українським оператором ГТС буде європейська компанія, яка отримуватиме газ на кордоні Україна-РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в ефірі "Громадського" в понеділок увечері.

"На жаль, не вдалося цього досягти, оскільки ця європейська компанія зараз відмовилася", - сказав він

"Але ми очікуємо, що багато європейських компаній, які раніше отримували газ від "Газпрому" в Словаччині, Австрії, Німеччині, Франції, Італії, отримуватимуть газ на кордоні Україна-РФ і зможуть потім продавати цей газ, зокрема, і в Україні за ціною, яка нижче ціни європейської плюс вартість транспортування з Європи в Україну", - додав Вітренко.

Читайте також: Нафтогаз збирається перенести "точки передачі газу" на російсько-український кордон

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167050
 
 
 Топ коментарі
 
"плюс стоимость транспортировки из Европы в Украину" И опять Витренко держит народ за дураков. Какая "транспонтировка из Европы"?! Нет обратного реверса из Европы в Украину и никогда не было, т.к. газ качают в одну сторону - в Европу.
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Значить кремблю не потрібні зайві свідки як вони кладуть на договори і звинувачують в цьому Україну.
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Зачем той компании возиться с газом , напрягаться , если они за отказ сразу больше получили .
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таки да, похоже ***** и тут подсуетился
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Значить кремблю не потрібні зайві свідки як вони кладуть на договори і звинувачують в цьому Україну.
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Врет как мама Наталья: скажи чесно - Раша отказалась!
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Украина откозалась - если кацапы откозались бы то арабы аплодировали и Украине компенсировали убитки.
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Так это ж было уже раньше. Но это не устраивало ни Газпром, ни Коболева с Витренко. . Темная водичка, и откаты затруднительны.
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чи не головна риса упоротого зебіла - нагла і цинічна брехня

Не було такого раніше! І, навпаки: це саме Коболєв+Вітренко з моменту заступу на посди в Нафтогазі хочуть запровадити оплату прокачки газу споживачами!
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Не полощите людям мОзги. Раша до упора сопротивлялась исключению Украины из цепочки оплаты газа раша-ЕС.
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"Беда не в том, что работа у нас дураков любит, а в том, что они у нас любят ею руководить."
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переговоры "Нафтогаза" и "Газпрома" напоминали Минские соглашения. Когда Украина идет на уступки России, принимая заведомо невыгодные для страны условия, а именно:
отказалась от исков в отношении "Газпрома" на сумму в 12,25 млрд долларов;
с 2021 объем гарантированного транзита составит 40 млрд куб. м. газа в год. Это граничный минимум, который позволит нам содержать ГТС и получать прибыль. Для сравнения - в 2018 году было более 80 млрд;
один из главных вопросов - транзитная ставка. Он все еще открыт;
переговоры прошли после "нормандской встречи" Зеленского и Путина. Не исключено, что подписание провальных соглашений, это уступка Киева взамен на возвращение пленных и поднятие рейтинга президента Украины.
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"плюс стоимость транспортировки из Европы в Украину" И опять Витренко держит народ за дураков. Какая "транспонтировка из Европы"?! Нет обратного реверса из Европы в Украину и никогда не было, т.к. газ качают в одну сторону - в Европу.
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Дело даже не в этом, а в том, что при оплате газа на границе раша -Украина газ на минуточку перестает быть рашинзким на территории Украины.
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посредник не хочет бабло терять. И кто этот загадочный посредник?
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