 Робочий варіант участі європейського посередника між "Газпромом" і оператором ГТС України зірвався через відмову посередника, - Вітренко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в ефірі "Громадського" в понеділок увечері.
"На жаль, не вдалося цього досягти, оскільки ця європейська компанія зараз відмовилася", - сказав він
"Але ми очікуємо, що багато європейських компаній, які раніше отримували газ від "Газпрому" в Словаччині, Австрії, Німеччині, Франції, Італії, отримуватимуть газ на кордоні Україна-РФ і зможуть потім продавати цей газ, зокрема, і в Україні за ціною, яка нижче ціни європейської плюс вартість транспортування з Європи в Україну", - додав Вітренко.
Не було такого раніше! І, навпаки: це саме Коболєв+Вітренко з моменту заступу на посди в Нафтогазі хочуть запровадити оплату прокачки газу споживачами!
отказалась от исков в отношении "Газпрома" на сумму в 12,25 млрд долларов;
с 2021 объем гарантированного транзита составит 40 млрд куб. м. газа в год. Это граничный минимум, который позволит нам содержать ГТС и получать прибыль. Для сравнения - в 2018 году было более 80 млрд;
один из главных вопросов - транзитная ставка. Он все еще открыт;
переговоры прошли после "нормандской встречи" Зеленского и Путина. Не исключено, что подписание провальных соглашений, это уступка Киева взамен на возвращение пленных и поднятие рейтинга президента Украины.