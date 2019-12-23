 Ощадбанк у 2020 році закриє 400-600 відділень з 2400

Про це глава наглядової ради "Ощадбанку" Байба Апіна розповіла в інтерв'ю виданню "FinClub", інформує Цензор.НЕТ.
"У нас зараз 2,4 тис відділень. За планом має залишитися близько 1,8-2 тис. При цьому ми акцентуємо на тому, що клієнтам по всій території України будуть доступні всі фінансові сервіси", - заявила Апіна.
За її словами, Ощадбанк вже почав оптимізацію мережі, оновивши понад 650 відділень. При цьому за старою моделлю все ще працюють близько 1,8 тис філій.
"Наступного року нам потрібно зробити вибір: переформатувати їх під нову бізнес-модель чи скоротити. І затягувати цей процес ми не можемо, тому що це негативно впливає на ефективність роботи банку", - зазначила глава Наглядової ради Ощадбанку.
Вона уточнила, що фахівці фінустанови також працюють над перенесенням сервісів із відділень в онлайн-режим.
"Адже філія - це тільки один із видів надання банківських сервісів. Можна надавати послуги онлайн, можна в партнерстві з кимось", - додала Апіна.
ЗЕбилы возрадуйтесь вот она -- диджитализация!! а Зебилов пинком под зад на увольнение.
Ось яка ти, діджіталізація !!
а по селах позакривають, землю селяни продадуть, то навіщо їм банки?
Вовік, так їх!
Каской онлайн? Ощад этот традиционно банк всех пенсов и бабушек и дедушек, они там и за комуналку платят и пенсию получают . Какой нах онлайн..большинство из них не знают что такое Интернет.
Не вписались они "Все в одном смартфоне" от Зе..."
У нас в городке бабушки и дедушки в большинстве за Зе топили... - "Молодой и резкий такой - он то тех воров поразгоняет...., на внучка нашего похож..."
Внучек расскажет сейчас им за жизнь...
А до слєдующіх виборов, вряд лі дотянут.
тобі мабудь тут плотять по найменшому розряду...інтелектуаліст з нульовою ерудицією....
Сегодняшний ощад напоминает совковые сберкассы - такой же затхлый и хамский.
NCH Capital
Земельный банк: 820 тыс. га.
Где находится компания: штаб-квартира в Нью-Йорке, США.
Земельный банк сконцентрирован в России и Украине. В Украине NCH представлен агрохолдингом "Агропросперис" с земельным банком 400 тыс. га.
В России сконцентрировано около 250 тыс. га. Остальные земли - в Молдове, Болгарии, Казахстане и Румынии.
Компания NCH была основана в 1993 году. Владеет холдингами не напрямую, а через кипрские офшоры NAP Holdings (Ukraine) Limited и ATS Agribusiness Investments Limited.
Владельцы: основатели компании Джордж Рор и Морис Табасиник. Американский бизнесмен Рор - сын строительного магната. Его отец родом из Львова, мать - из Мукачево.Источник: https://biz.censor.net.ua/r3104461
Зробили разом!
І цим дуже налякала, або хоч налаштувала проти нас населення східних провінцій. Явна робота на пуйло. Але бог не дав. І багато російськомовних, що до того вважали себе руськими, пішли захищати рідну землю від московської агресії.
"Ви хочете зайти? Дякуємо, пароль підтверджено. Ви хочете переказати 1000 грн? Дякуємо, пароль підтверджено. Вітаємо, гроші переказані". Я глибоко не рив чи можна зайві перевірки оминути, але так принаймні безпечніше.
Вполне логичен вопрос нах они такие нужны государству кроме как кормить правление Пышного и иметь кормушку для легальной вытяжки денег из бюджета?! Так что закрытие отделений вместо того чтобы продать или закрыть к чертям - это так чисто чтобы время потянуть а вдруг! Но по сути это бизнеструп в руках государства.
А вот цитата дня от Ощадбанка
Важлива інформація для субсидіантів та пільговиків у грудні 2019 року
У зв'язку з затримкою фінансування Ощадбанк у грудні 2019 року перераховує кошти за субсидіями та пільгами:
- до 20 грудня 2019 року - по м. Києву;
- до 23 грудня 2019 року - по областях.То есть люди белые и люди черные О КАК
Для цього потрібен комп з купою кулерів, які 24*7 будуть дзижчати "ззе-ззе-ззе-ззе..."
-чи тобі уже шифер з'їхав долу!?
Василий Рыбников
Никогда еще в Украине не было такого молодого, порядочного и честного корпоратива, как Зе-корпоратив - пир во время благоденствия, мир дворцам, война хижинам, ведущий вечера - Владимир Зеленский. И хотя теперь уже Владимир Зеленский настолько дорогой артист, что скидываться на него приходится всей страной, оно того, конечно, стоит.
В газетах пишут, что смех и радость, принесенные людям творческим коллективом слуг народа во главе с первым честным президентом Украины, обошлись государственному бюджету по итогам года приблизительно в 51 миллиард гривень.
Это абсолютный рекорд, как минимум, последнего десятилетия, но, разумеется, далеко не предел возможностей талантливых специалистов. Если бы Нацбанк, за политически незрелыми манипуляциями которого уже пристально следит СБУ, не откатил в бюджет 17 миллиардов, итоговая дыра могла бы официально подобраться к отметке в 70 миллиардов гривень.
Все эти удивительные достижения стали возможными благодаря тому, что в высших эшелонах власти, как неоднократно утверждал премьер Гончарук, полностью искоренена коррупция, а население страны в пересчете на курс доллара стало сильно богаче, и почему бы ему, населению, собственно, не заплатить за Зе-корпоратив, ведь для Володи это мероприятие всегда было так важно, а уж сейчас, когда он так устал, и подавно.
Когда-то Порошенко сфотографировали в дорогом ресторане, и он это запомнил. С тех пор этот мародерствующий барыга ненавидит всех, кто умеет отдыхать по-настоящему красиво, до такой степени, что с присущими ему подлостью и коварством, понимая, что скоро власть уплывет из его рук и в стране начнется Большой Корпоратив, еще год назад настолько неидеально спроектировал госбюджет-2019, что новогодний Зе-корпоратив оказался под скрытой угрозой. Но не тут-то было, дорогие друзья, дуже дякую.
Осознавая свои заслуги перед родиной, кардинально отличаясь от предшественников, не украв ни копейки из госбюджета, тем более что там уже и нет ничего, кроме долгов, зе-команда решила, что корпоративу быть, а коньяк по 35 тысяч гривень за бутылку - это по сравнению с дырой в 51 миллиард совсем не дорого. С другой стороны, понимая, сколько в людях еще зависти к молодым и успешным, не говоря уже о веселых и находчивых, участники гулянки вели себя в «Парковом» настолько скромно, что умылись слезами даже учителя со своей знаменитой зарплатой.
Так, зе-депутат Жан Беленюк мгновенно сожрал все три корочки хлеба за своим столиком и пошел побираться к соседям. К счастью, по слухам, в соседнем ресторане жадно насыщались краденым барыги из предыдущей власти, швыряя прохожим молочных поросят. Жан машинально поймал одного и поел. Зе-депутат Дубинский, выпив для храбрости стакан воды из-под крана, так как больше ничего не было, пошел петь караоке «Моя бабушка любит скорость, скорость любит бабушка моя». Потом он об этом ничего не помнил.
Зе-депутат Лиза Богуцкая вообще ничего не ела, да и не в столовую она пришла, чтобы есть. Лиза пила 50 г белого вина, «которые растянула на 2 часа», да и те 45 грамм, что остались, потом разлила нищим. Ну и морс клюквенный, конечно. На сцене Тина Кароль пела Зеленскому, что он «мужчина ее мечты», причем, бесплатно, поэтому Зеленский все время улыбался, а Богдана традиционно перло просто так. «Кстати, забыла, - многозначительно пишет Лиза. - Все были одеты чрезвычайно скромно. И без часов за 200 тыс долларов и сумочек за 100».
Многие пришли во власяницах, подпоясанные вервиями, часы были одни на пятерых, и те поломанные, а в клетчатую сумочку собирали кто сколько может. Самокат Гончарука во многих местах был перевязан трогательной изолентой, Милованов курил чай, Тищенко вулканизировал резиновую женщину вручную - он не мог позволить себе новую, Юзик ел табуретки. Большинство пришло пешком с Троещины и ушло с Зе-корпоратива пораньше, чтобы успеть вернуться в свои халупы к рассвету и сразу же приступить к дальнейшей работе по наполнению бюджета.
При том изобилии, что царит сейчас в стране, гулянка слуг народа была настолько скромной, честной, искренней и простой, что многим безотчетно захотелось залить там все бетоном и оставить так навсегда, но увы. К счастью, как бы там ни было, уже сейчас ясно, что Зе-корпоратив - лучшее, что случилось с Украиной, и праздник все еще не закончился. Наоборот, он только по-настоящему начался.
Фото Лизы Богуцкой
=якби ото зробили ще у 80-х ..то мабудь хоч потратили ті десятки тисяч "совєтських дєнєг" а не стояли сутками в черзі у сільське відділення ощадбанку щоб здати "рублі"на книжку -бо згорять))))