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Все про:закриття (24) Ощадбанк (49)

 Ощадбанк у 2020 році закриє 400-600 відділень з 2400

Закриватимуть насамперед філії зі старою бізнес-моделлю, що надають невелику кількість послуг. Як альтернативу запропонують онлайн-доступ.

Про це глава наглядової ради "Ощадбанку" Байба Апіна розповіла в інтерв'ю виданню "FinClub", інформує Цензор.НЕТ.

"У нас зараз 2,4 тис відділень. За планом має залишитися близько 1,8-2 тис. При цьому ми акцентуємо на тому, що клієнтам по всій території України будуть доступні всі фінансові сервіси", - заявила Апіна.

За її словами, Ощадбанк вже почав оптимізацію мережі, оновивши понад 650 відділень. При цьому за старою моделлю все ще працюють близько 1,8 тис філій.

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"Наступного року нам потрібно зробити вибір: переформатувати їх під нову бізнес-модель чи скоротити. І затягувати цей процес ми не можемо, тому що це негативно впливає на ефективність роботи банку", - зазначила глава Наглядової ради Ощадбанку.

Вона уточнила, що фахівці фінустанови також працюють над перенесенням сервісів із відділень в онлайн-режим.

"Адже філія - ​​це тільки один із видів надання банківських сервісів. Можна надавати послуги онлайн, можна в партнерстві з кимось", - додала Апіна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167048
 
 
 Топ коментарі
 
Она уточнила, что специалисты финучреждения также работают над переносом сервисов из отделений в онлайн-режим.

Каской онлайн? Ощад этот традиционно банк всех пенсов и бабушек и дедушек, они там и за комуналку платят и пенсию получают . Какой нах онлайн..большинство из них не знают что такое Интернет.
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В качестве альтернативы предложат онлайн-доступ.

ЗЕбилы возрадуйтесь вот она -- диджитализация!! а Зебилов пинком под зад на увольнение.
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сколько народу сократят столько гонтарева не вкрала
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Ну и что? Ну поедут в Польшу строить будки. Все равно все к етому шло.
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В качестве альтернативы предложат онлайн-доступ.

ЗЕбилы возрадуйтесь вот она -- диджитализация!! а Зебилов пинком под зад на увольнение.
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так єто зебы ощадбанк разворовали?или таки это ахметов имея два личных банка почему то имеет два миллиарда доларов долга перед ощадбанком,а его соратники кровосиси,а шоколядный барыга.....а уж каким это путём тот конченный пашинский заимел 5% акций державного ощадбанка!?
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он разгребает то что нагадил твой алкаш-неюрист..
Ощадбанк у 2020 році закриє 400-600 відділень з 2400 - Цензор.НЕТ 8975
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прорыв последует потом, ну не может же зелённое божество врать.
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ні, там нормально бабло на ремонтах відмивають.
Ось яка ти, діджіталізація !! Ощадбанк у 2020 році закриє 400-600 відділень з 2400 - Цензор.НЕТ 4257

а по селах позакривають, землю селяни продадуть, то навіщо їм банки? Ощадбанк у 2020 році закриє 400-600 відділень з 2400 - Цензор.НЕТ 4257
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И вообще в Кабмине Дубилет всех может один заменить - программист однако
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Звільнять скоріш за все від 600 до 1000 чол. скорочують відділення де працює 1, 2 людини - то як привило сільські відділення.
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А в пустые помешения значит Приват банк заедет 😀😀😀
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Ні Приват ніякий інший банк не рветься в село.
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Правильно - сєлянє ж не люди! Да і багаїзбраних на селі не зустрінеш
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сєлянє=організуються в отг та отримують можливість надати безкоштовно приміщення з безкоштовним отопленням та електрикою та зарплатнею касиру=любому банку на вибір-хоть швейцарському....але навіщо?вони ж не хочуть щоб іхній пай вартував десятки тисяч євро)))
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Она уточнила, что специалисты финучреждения также работают над переносом сервисов из отделений в онлайн-режим.

Каской онлайн? Ощад этот традиционно банк всех пенсов и бабушек и дедушек, они там и за комуналку платят и пенсию получают . Какой нах онлайн..большинство из них не знают что такое Интернет.
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бубушек и дедушек списываем на усушку и утруску, как в совке на прод.складах делали...
Не вписались они "Все в одном смартфоне" от Зе..."
У нас в городке бабушки и дедушки в большинстве за Зе топили... - "Молодой и резкий такой - он то тех воров поразгоняет...., на внучка нашего похож..."
Внучек расскажет сейчас им за жизнь... Ощадбанк у 2020 році закриє 400-600 відділень з 2400 - Цензор.НЕТ 5839
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Оні сдєлалі свойо дєло.
А до слєдующіх виборов, вряд лі дотянут.
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НО КАКИМ ТО ОБРАЗОМ ..большинство из них ТИСНУТЬ КНОПОЧКИ ЗАРАБАТЫВАЯ ПОРОХОБОТАМИ!!!!!!!!!!
Ощадбанк у 2020 році закриє 400-600 відділень з 2400 - Цензор.НЕТ 2090
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циля і зе?
тобі мабудь тут плотять по найменшому розряду...інтелектуаліст з нульовою ерудицією....
Ощадбанк у 2020 році закриє 400-600 відділень з 2400 - Цензор.НЕТ 1757
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Абсолютно правильное решение.
Сегодняшний ощад напоминает совковые сберкассы - такой же затхлый и хамский.
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Я бы не сказал, что Ощад сейчас чем-то отличается от других банков. Более того, есть отделения 24 на 7, которые покруче чем у большинства банков. А в селах не будет и таких. И вообще им не нужно и хлеб доствлять, и медицина там лишнее.
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так если они землю отдали порошенку-ахметову-бахматюку и т.д.так пускай они им и банки и медицину..-он какие сельские граждане трактора на майдан гнали...

NCH Capital
Земельный банк: 820 тыс. га.
Где находится компания: штаб-квартира в Нью-Йорке, США.
Земельный банк сконцентрирован в России и Украине. В Украине NCH представлен агрохолдингом "Агропросперис" с земельным банком 400 тыс. га.
В России сконцентрировано около 250 тыс. га. Остальные земли - в Молдове, Болгарии, Казахстане и Румынии.
Компания NCH была основана в 1993 году. Владеет холдингами не напрямую, а через кипрские офшоры NAP Holdings (Ukraine) Limited и ATS Agribusiness Investments Limited.
Владельцы: основатели компании Джордж Рор и Морис Табасиник. Американский бизнесмен Рор - сын строительного магната. Его отец родом из Львова, мать - из Мукачево.Источник: https://biz.censor.net.ua/r3104461Ощадбанк у 2020 році закриє 400-600 відділень з 2400 - Цензор.НЕТ 1235
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Беня решил сыграть по крупному. На хрена ему приват😀😀😀
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В ПГТ тепереча и отделений банка не будет. Пххха. Поздравляю.
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А ЗЕчем ЗЕбилам банки если у них денег нет??? А, а ,а?? Шах и мат вам порохоботы!!
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А зачем им там банк? Лопату выдадут и арбайтен 😀😀😀
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А кто будет много скиглить, тому тяпку дадут. Зеленую, с хорошим древком ))
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а зачем там банки ...вам что новай почты мало!?
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Ой, прежде чем на свои грабли наступать надо пробовать на чужие. У нас этот процесс привёл к тому, что народ требует создание государственного коммерческого банка или почтового.
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а нафига столько государственных банков:ощад,газбанк,эксим,.приват?
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Отож - їх треба об'єднати а вже потім скорочувати
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отож і надінуть на тебе сорочку з такими длінющими рукавами щоб об'єднались кругом твого тіла....
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так 5 лет же покращеватели старались!?
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Вход в морг с подобным ремонтом выглядит еще прикольнее.
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онлайн-доступ...а зникнення грошей на рахунках пояснять квантовою заплутаністю...
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А ще добавимо закриття мережі сільської медицини.

Зробили разом!
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Петя и петеботы зробылы всех вас разом. Задавил революцию на корню и спас Рашку от своего майдана. ***** премного благодарен Парашенку и неоднократно показывал кацапам в пример Украину где революция никчему хорошому не приводит а только меняются олигофрены местами.
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ну і як з такою .... голосувати за Свободу? завів зеленського до влади?- пуйло аплодує стоячи. Причина і наслідок? причина в тому що ця .... заявляла всім російськомовним українцям ( потенціальним союзникам україномовних), що вони балакають собачою мовою, мовою окупанта і так далі. В садок дитячий поперлась...
І цим дуже налякала, або хоч налаштувала проти нас населення східних провінцій. Явна робота на пуйло. Але бог не дав. І багато російськомовних, що до того вважали себе руськими, пішли захищати рідну землю від московської агресії.
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Онлайн терминал поставили, но банк закрівается в 5 часов вечера и к терминалам не пройти. Отаке. Диждитализация с 9 до 5 с перерывом на обед!!!
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В моєму відділенні можна зайти в тамбур банку в будь який час і день. Там термінал і банкомат. Двері відчиняються карточкою.
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очень правильно...можно всех этих куриц разогнать а добавить терминалов-банкоматов...всякой хрени диджитальной
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Краще сказати,що грошей вже не вистачає.Дебільна влада.
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Настільки вдало зебобіки "дохазяйнувались", що навіть банківські відділення рубають.
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Онлайн от Ощада если кто пробовал, то это просто перенос отделений из совка в интернет. Та же непроходимая тупость, заскорузлость и неповоротливость. Не уверен, что он изменится в лучшую сторону, а людей таки да - уберут
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Нещодавно відррив родичці екаунт. Нормальний сервіс. Хіба що надто дістає смс-ками.
"Ви хочете зайти? Дякуємо, пароль підтверджено. Ви хочете переказати 1000 грн? Дякуємо, пароль підтверджено. Вітаємо, гроші переказані". Я глибоко не рив чи можна зайві перевірки оминути, але так принаймні безпечніше.
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Главное что Ощадбанк и Укргазбанк за последние 5 лет вытянули из бюджета докапитализацией и прочей муйней примерно 7 млрд. долларов!
Вполне логичен вопрос нах они такие нужны государству кроме как кормить правление Пышного и иметь кормушку для легальной вытяжки денег из бюджета?! Так что закрытие отделений вместо того чтобы продать или закрыть к чертям - это так чисто чтобы время потянуть а вдруг! Но по сути это бизнеструп в руках государства.
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завтра выставят на продажу так порохнявые "майдан" устраивать будут)))
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Молодцы петеботы. Вместо развивать государственный Ощадбанк, они начали войну с Коломойским и вбухали 200лярдов в частный приватбанк спасая деньги олигархов. Я уже не говорю сколько миллиардов Гонтарева вбухала в спасение росийских банков.
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руководство Ощадбанка реально просрало момент и направления развития еще в период когда Приват только начинал работать, уже тогда закрывали часть отделений, сам когда-то в Ощадбанке работал, виде все что делалось
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услуги онлайн а там знают что есть такие услуги по моему Ощадбанк и онлайн услуги вещи не совместимые взять к примеру те же счета на субсидии и льготы по ним складывается впечатление что в этом банке работают люди с 3 классами церковно-приходский школы что то понять или получить вразумительный ответ невозможно
А вот цитата дня от Ощадбанка

Важлива інформація для субсидіантів та пільговиків у грудні 2019 року
У зв'язку з затримкою фінансування Ощадбанк у грудні 2019 року перераховує кошти за субсидіями та пільгами:
- до 20 грудня 2019 року - по м. Києву;
- до 23 грудня 2019 року - по областях.То есть люди белые и люди черные О КАК Ощадбанк у 2020 році закриє 400-600 відділень з 2400 - Цензор.НЕТ 1296
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Шо, плодоовочеві бабуськи, доголосувалися? Переходьте на майнінг криптовалют.
Для цього потрібен комп з купою кулерів, які 24*7 будуть дзижчати "ззе-ззе-ззе-ззе..."
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бабульки голосували за твого баригу!
-чи тобі уже шифер з'їхав долу!?
Ощадбанк у 2020 році закриє 400-600 відділень з 2400 - Цензор.НЕТ 3921
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Зе-корпоратив - лучшее, что случилось с Украиной

Василий Рыбников

Никогда еще в Украине не было такого молодого, порядочного и честного корпоратива, как Зе-корпоратив - пир во время благоденствия, мир дворцам, война хижинам, ведущий вечера - Владимир Зеленский. И хотя теперь уже Владимир Зеленский настолько дорогой артист, что скидываться на него приходится всей страной, оно того, конечно, стоит.

В газетах пишут, что смех и радость, принесенные людям творческим коллективом слуг народа во главе с первым честным президентом Украины, обошлись государственному бюджету по итогам года приблизительно в 51 миллиард гривень.

Это абсолютный рекорд, как минимум, последнего десятилетия, но, разумеется, далеко не предел возможностей талантливых специалистов. Если бы Нацбанк, за политически незрелыми манипуляциями которого уже пристально следит СБУ, не откатил в бюджет 17 миллиардов, итоговая дыра могла бы официально подобраться к отметке в 70 миллиардов гривень.

Все эти удивительные достижения стали возможными благодаря тому, что в высших эшелонах власти, как неоднократно утверждал премьер Гончарук, полностью искоренена коррупция, а население страны в пересчете на курс доллара стало сильно богаче, и почему бы ему, населению, собственно, не заплатить за Зе-корпоратив, ведь для Володи это мероприятие всегда было так важно, а уж сейчас, когда он так устал, и подавно.

Когда-то Порошенко сфотографировали в дорогом ресторане, и он это запомнил. С тех пор этот мародерствующий барыга ненавидит всех, кто умеет отдыхать по-настоящему красиво, до такой степени, что с присущими ему подлостью и коварством, понимая, что скоро власть уплывет из его рук и в стране начнется Большой Корпоратив, еще год назад настолько неидеально спроектировал госбюджет-2019, что новогодний Зе-корпоратив оказался под скрытой угрозой. Но не тут-то было, дорогие друзья, дуже дякую.

Осознавая свои заслуги перед родиной, кардинально отличаясь от предшественников, не украв ни копейки из госбюджета, тем более что там уже и нет ничего, кроме долгов, зе-команда решила, что корпоративу быть, а коньяк по 35 тысяч гривень за бутылку - это по сравнению с дырой в 51 миллиард совсем не дорого. С другой стороны, понимая, сколько в людях еще зависти к молодым и успешным, не говоря уже о веселых и находчивых, участники гулянки вели себя в «Парковом» настолько скромно, что умылись слезами даже учителя со своей знаменитой зарплатой.

Так, зе-депутат Жан Беленюк мгновенно сожрал все три корочки хлеба за своим столиком и пошел побираться к соседям. К счастью, по слухам, в соседнем ресторане жадно насыщались краденым барыги из предыдущей власти, швыряя прохожим молочных поросят. Жан машинально поймал одного и поел. Зе-депутат Дубинский, выпив для храбрости стакан воды из-под крана, так как больше ничего не было, пошел петь караоке «Моя бабушка любит скорость, скорость любит бабушка моя». Потом он об этом ничего не помнил.

Зе-депутат Лиза Богуцкая вообще ничего не ела, да и не в столовую она пришла, чтобы есть. Лиза пила 50 г белого вина, «которые растянула на 2 часа», да и те 45 грамм, что остались, потом разлила нищим. Ну и морс клюквенный, конечно. На сцене Тина Кароль пела Зеленскому, что он «мужчина ее мечты», причем, бесплатно, поэтому Зеленский все время улыбался, а Богдана традиционно перло просто так. «Кстати, забыла, - многозначительно пишет Лиза. - Все были одеты чрезвычайно скромно. И без часов за 200 тыс долларов и сумочек за 100».

Многие пришли во власяницах, подпоясанные вервиями, часы были одни на пятерых, и те поломанные, а в клетчатую сумочку собирали кто сколько может. Самокат Гончарука во многих местах был перевязан трогательной изолентой, Милованов курил чай, Тищенко вулканизировал резиновую женщину вручную - он не мог позволить себе новую, Юзик ел табуретки. Большинство пришло пешком с Троещины и ушло с Зе-корпоратива пораньше, чтобы успеть вернуться в свои халупы к рассвету и сразу же приступить к дальнейшей работе по наполнению бюджета.

При том изобилии, что царит сейчас в стране, гулянка слуг народа была настолько скромной, честной, искренней и простой, что многим безотчетно захотелось залить там все бетоном и оставить так навсегда, но увы. К счастью, как бы там ни было, уже сейчас ясно, что Зе-корпоратив - лучшее, что случилось с Украиной, и праздник все еще не закончился. Наоборот, он только по-настоящему начался.

Ощадбанк у 2020 році закриє 400-600 відділень з 2400 - Цензор.НЕТ 8135
Фото Лизы Богуцкой
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Банк - отстой. Недавно вынужден был с ним связаться - после Приват-банка глаза б мои его не видели.
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В Києві відділеня ощада стали схожими на нормальні банки
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Закривають вони в основному відділення в селах. Який там онлайн? Там інтернету немає. А у пенсіонерів ні комп'ютерів, ні смартфонів. В результаті десятки тисяч людей позбудуться банківських послуг. Державний банк має виконувати соціальні функції, а не лише дбати про прибуток. Але Ощадбанк вже знаходиться під управлінням іноземних фінансових структур. Їм на проблеми громадян України наплювати.
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А у пенсіонерів ні комп'ютерів, ні смартфонів. В результаті десятки тисяч людей позбудуться банківських послуг.

=якби ото зробили ще у 80-х ..то мабудь хоч потратили ті десятки тисяч "совєтських дєнєг" а не стояли сутками в черзі у сільське відділення ощадбанку щоб здати "рублі"на книжку -бо згорять))))

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В тому і проблема що бізнесмени забувають про соціальні функції
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Напевно тому , що людей стає менше . Старі вмирають , молодь масово емігрує . Така кількість відділень просто стає не рентабельною .
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