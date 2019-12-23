 Ощадбанк у 2020 році закриє 400-600 відділень з 2400

Про це глава наглядової ради "Ощадбанку" Байба Апіна розповіла в інтерв'ю виданню "FinClub", інформує Цензор.НЕТ.

"У нас зараз 2,4 тис відділень. За планом має залишитися близько 1,8-2 тис. При цьому ми акцентуємо на тому, що клієнтам по всій території України будуть доступні всі фінансові сервіси", - заявила Апіна.

За її словами, Ощадбанк вже почав оптимізацію мережі, оновивши понад 650 відділень. При цьому за старою моделлю все ще працюють близько 1,8 тис філій.

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"Наступного року нам потрібно зробити вибір: переформатувати їх під нову бізнес-модель чи скоротити. І затягувати цей процес ми не можемо, тому що це негативно впливає на ефективність роботи банку", - зазначила глава Наглядової ради Ощадбанку.

Вона уточнила, що фахівці фінустанови також працюють над перенесенням сервісів із відділень в онлайн-режим.

"Адже філія - ​​це тільки один із видів надання банківських сервісів. Можна надавати послуги онлайн, можна в партнерстві з кимось", - додала Апіна.