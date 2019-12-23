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Все про:обмін (555) Рада Європи (219) полонені (599)

 "Добрі новини", - у Раді Європи прокоментували домовленість про обмін полоненими між РФ і Україною

У Раді Європи вітають досягнення домовленості Тристоронньої контактної групи щодо обміну утримуваними особами.

Про це написав у Twitter прессекретар Ради Європи Даніель Хольтген, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Добрі новини від ОБСЄ про домовленість щодо взаємного звільнення і обміну до кінця року утримуваними особами, пов'язаними з конфліктом, до кінця року", - заявив він.

Добрі новини, - у Раді Європи прокоментували домовленість про обмін полоненими між РФ і Україною 01

Нагадаємо, під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи 23 грудня сторони домовилися про обмін утримуваними особами. За словами представниці України в ТКГ Валерії Лутковської, в рамках обміну повернуться ті, хто перебував у полоні після Іловайська і Дебальцевого, і кого не вдалося забрати 2 роки тому.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 48% українців вважають звільнення моряків і політв'язнів із полону РФ подією року, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167047
 
 
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Зе бобики всего мира обьединяйтесь !!!
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Хорошие новости это когда вернут Донбасс и Крым...
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Для свиноботов и 8% конечно же плохая.
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Порошенко каждий день по сто полонених звільняв! А шмаркля за пів року тіки якихось моряків освободив, і ще не ізвєстно, чи не шпіони вони. Не бачу ніяких заслуг у Зєбєнєй.
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Тут треба уважно дивитись, що нам пропонують на обмін. Бо при ******* з мертвейчуком вже підсунули свиней.
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поверніть Порошенка і Медведчука у них на цій темі краще виходило піаритись "Хорошие новости", - в Совете Европы прокомментировали договоренность об обмене пленными между РФ и Украиной - Цензор.НЕТ 4809
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