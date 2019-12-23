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Все про:Газпром (485) Нафтогаз (663) транзит газу (140) Вітренко Юрій (91)

 Нафтогаз збирається перенести "точки передачі газу" на російсько-український кордон

Нафтогаз намагається домовитися про перенесення "точок передачі газу" на кордон України та Росії та залучити до їхньої роботи європейські компанії.

Про це виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко заявив в ефірі "Громадського", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Україна на переговорах з Росією хотіла домогтися того, щоб європейська компанія була посередником між Газпромом і українським Оператором газотранспортної системи. Ця компація отримувала би газ на українсько-російському кордоні.

"На жаль, не вдалося цього досягти, тому що ця європейська компанія наразі відмовилася, але ми очікуємо, що багато європейських компаній, які раніше отримували газ від Газпрому у Словаччині, в Австрії, Франції, Німеччині, Італії, будуть отримувати газ на кордоні України та Росії, і зможуть потім цей газ продавати зокрема і в Україні за ціною, нижчою, ніж відповідно ціна європейська, плюс вартість транспортування з Європи в Україну", — сказав Вітренко.

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Він наголосив, що це "логічний процес", і Нафтогаз хоче перенести так звані точки передачі газу на кордон України та Росії.

"Тому що якщо це станеться, я особисто не вбачаю у цьому ризиків, якщо звичайно це не буде певне політичне рішення, і будуть якісь непрозорі компанії, непрозоро будуть отримувати гроші для того, щоби вони допомагали РФ реалізовувати якісь політичні цілі на території України. Але це зовсім інша історія", — резюмував представник Нафтогазу.

Нагадаємо, 20 грудня Україна і Росія підписали документ про транзит газу. Договір між "Оператором ГТС України" і "Газпромом" підписано на п'ять років з можливістю пролонгації ще на 10 років. Водночас, сторони досягли домовленості, що "Нафтогаз" отримає від "Газпрому" майже $3 млрд і відкличе позов на $12,25 млрд.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167046
 
   
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весь в мамочку удался.молодец
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дивлюся в свій кондуїт - і справді, Bhakti Yoga - уродзоний зебіл. А кожен зебіл - як не збреше, так не існуватиме...
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З сином вони ідеологічні вогоги

6 листопада 2019 року, в Москві, де вона мешкає з 2014, Вітренко заявила, що «нацизм підняв голову в Україні. Колаборанти, прислужники Гітлера, вони зараз здійснюють реванш»[17]

Ната́лія Миха́йлівна Вітре́нко (у дівоцтві - Дубинська; *28 грудня 1951, Київ) - український політик, доктор економічних наук, лідер Прогресивної соціалістичної партії України. Політичні погляди та програма Вітренко характеризуються антизахідною та проросійською спрямованістю. Вона виступає проти вступу України до НАТО та інтеграції з Європейським Союзом, а натомість підтримує ідею міждержавного союзу з Росією та Білоруссю[4]. За власними твердженнями, є прихильницею соціалізму та радянської влади.
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это все двойные стандарты по жизни они мать и сын
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та не перший рік намагаються отримувати бабло за прокачку зі споживачів в Європі... Поки що - без толку: цього не хочуть ні касапія, ні проплачені газпуком єврошлюхи
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Молодец давно пора это сделать.
Вот Рашке потом нечем шантажировать и кричать газ воруют.Только надо допускать компанию не из Германии и Франции они там на подсосе с кремля сидят. Лучше бриты или поляки...
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Типа хотят слово реверс убрать что-ли? Будут говорить покупаем словацкий газ напрямую на границе с рф?)))) умора
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ткак не понял-это типа "завуалированые" прямые поставки...?! тем более если европейские компании отказались...? мутно это как-то...
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Доречі хід дуже вірний, мокшани не наважаться киданути європейську фірму.
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врёт как дышит, если бы так хотели(и это в принцыпе самый лучшый из вариантов), то минимум публично заявили о таком предложение, так выиграв не только на транзите и на помощи с США
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Витренко анансировал подписание Договора о присоединении (interconnection agreement) - он является юридическим основанием для операционного сотрудничества операторов соседних ГТС стран - членов Энергетического сообщества. Подписывая его, украинский оператор ГТС начинает работать по европейским правилам.
Подписание этого договора открывает еще и возможность для Украины продавать услуги по транспортировке газа не только "Газпрому", но и другим компаниям, которые захотят закупать газ у "Газпрома" на украино-российской границе, а затем оплачивать его транзит по территории Украины непосредственно компании-оператору украинской ГТС ("Оператор ГТС Украины"). Это создает возможность Украине заключать с такими покупателями российского газа долгосрочные контракты на транспортировку газа, например, на 10 лет. И при этом, у "Газпрома" нет никаких оснований отказать покупателям его газа в поставках именно на этих условиях.
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a jesly budet amerikanski zyzeny gaz dopustim s Polsi,tak togda toze nuzni posrednyki?
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не удивлюсь если завтра "торжественно" в кремле обьявят про скидку в 25% на газ-типа "дружественный " жест Украине...потом типа -"Мир" и требование снять санкции...видимо Зе снова "выручит" пу...в 4 раз...
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