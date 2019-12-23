 Росія тестує можливість ізолювати свій інтернет від світу, - "Reuters"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters на основі російської офіційної інформації.
Тестування мало проводитися на базі урядових установ Росії, включно з низкою міністерств, ФСБ, Ростелекому та інших. Приватні телекомунікаційні компанії, такі як Вимпелком, МТС, Мегафон і компанія з кібербезпеки Лабораторія Касперського також повинні були брати участь.
Тестування проводилося для реалізації закону про так званий "суверенний інтернет" в Росії.
Закон про "суверенний інтернет" набрав чинності в Росії наприкінці жовтня. За ним, інтернет-провайдери повинні встановити обладнання, яке дозволить владі виявити джерело трафіку і заблокувати його. Провайдери також пропускатимуть інтернет-трафік через пункти, контрольовані державою, зменшивши залежність від серверів, розташованих на Заході.
Декларована мета цього російського закону - захистити інтернет від кібератак. Спікери держави заявляють, що зміни не позначаться на користувачах.
Критики зазначають, що Кремль може використовувати новий закон для того щоб, за прикладом Китаю, ввести цензуру і закрити інтернет від світу.
Після введення закону "російський уряд отримає ще більший контроль над свободою слова та інформації в інтернеті", йдеться в заяві міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch (HRW) про новий російський закон.
"Закон про "суверенний інтернет" має на меті створити законодавчу основу для масового спостереження і дозволяє уряду забезпечити дотримання інтернет-користувачами законів, які шкодять свободі вираження поглядів та правилам приватності", - зазначає організація.
"Цей закон дозволяє в значних масштабах і без рішення суду блокувати свободу слова та інформації без дотримання прозорості, відповідного судового нагляду, або контролю по суті, - каже Рейчел Денбер, заступник директора HRW з питань Європи та Центральної Азії. - Це погана новина для Росії, що створює небезпечний прецедент для інших країн. Росія має припинити втілювати цю систему і підтримати вільний і відкритий інтернет".
не будет, потому что Интернет это - Мировая сеть,
а Суеверный нет это просто "дротовый звязок абонементов"
Северная Корея вам светит, касапята !
Боги! Я разрываюсь на части - куда мне записаться, к умным или к красивым?!
і колючий дріт по периметру
і віньєтка з крокодилів
і ще й Дустом посипати.....
Совпадение?
Все краины уже роблют над кибербезпекой.
"Кто не успел, тот опоздал"
Когда ***** это отключает, то я не верю этому плешивому...
А вот если мир отключит (изолирует) рашистов от цивилизации, то это реально будет хорошо и правильно...
в городе Тольятти по улице Базовая дом 20 обнаружена большая партия гнилого мяса от сдохших животных предназначенная для питания воинских частей.Директором и учредителем данной продукции является Наталья Рябинина.Предлагаю наградить даму орденом чЛенина за большой вклад в дохлость рф армии.
даже с сортирами на улице и с прорубями полоскальнями у них все тоже норм
Зараз в США на всіх парах, йдуть роботи, по створенню супутникової мережі роздачі інтернету.
Таким чином, те що зараз ліпить Рашка, в один момент, стане недіючим непотрібом.
Просто пиляють бало.
Але ж там не тільки Маск:
Даже если грандиозным планам Илона Маска не суждено сбыться, рынок спутникового интернета все равно будет освоен. Другими игроками. Перспективы и емкость этого рынка выглядят слишком многообещающими, чтобы конкуренты его проигнорировали.
Amazon заявила о планах запустить более 3000 спутников. OneWeb при поддержке Ричарда Брэнсона тоже начала подготовку к развертыванию сети из более 600 спутников.
Аналитики прогнозируют, что в ближайшие пять лет более 3 млрд жителей планеты получат доступ к высокоскоростному интернету. Если это действительно случится, произойдет технологическая революция, результаты которой сложно переоценить.
и закидает рашу интернетом из космоса
Железнодорожная станция Ками-Сиратаки на острове Хоккайдо в Японии работает ради одной школьницы..
Руководство японских железных дорог приняло решение о приостановке движения по непопулярному и удаленному направлению. Но потом после того, как руководство железной дороги узнало, что на станции Ками-Сиратаки живет школьница, движение было частично восстановлено.
Расписание движения поездов зависит от расписания занятий девочки. Когда девочка закончит школу движение поездов по этому маршруту прекратят.
А шо кацапи? Святкують самоізоляцію? Задізну завісу?
Самое эффективное ввести для них выездные визы.
Вот это был бы для всего мира праздник!!!