 Росія тестує можливість ізолювати свій інтернет від світу, - "Reuters"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters на основі російської офіційної інформації.

Тестування мало проводитися на базі урядових установ Росії, включно з низкою міністерств, ФСБ, Ростелекому та інших. Приватні телекомунікаційні компанії, такі як Вимпелком, МТС, Мегафон і компанія з кібербезпеки Лабораторія Касперського також повинні були брати участь.

Тестування проводилося для реалізації закону про так званий "суверенний інтернет" в Росії.

Закон про "суверенний інтернет" набрав чинності в Росії наприкінці жовтня. За ним, інтернет-провайдери повинні встановити обладнання, яке дозволить владі виявити джерело трафіку і заблокувати його. Провайдери також пропускатимуть інтернет-трафік через пункти, контрольовані державою, зменшивши залежність від серверів, розташованих на Заході.

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Декларована мета цього російського закону - захистити інтернет від кібератак. Спікери держави заявляють, що зміни не позначаться на користувачах.

Критики зазначають, що Кремль може використовувати новий закон для того щоб, за прикладом Китаю, ввести цензуру і закрити інтернет від світу.

Після введення закону "російський уряд отримає ще більший контроль над свободою слова та інформації в інтернеті", йдеться в заяві міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch (HRW) про новий російський закон.

"Закон про "суверенний інтернет" має на меті створити законодавчу основу для масового спостереження і дозволяє уряду забезпечити дотримання інтернет-користувачами законів, які шкодять свободі вираження поглядів та правилам приватності", - зазначає організація.

"Цей закон дозволяє в значних масштабах і без рішення суду блокувати свободу слова та інформації без дотримання прозорості, відповідного судового нагляду, або контролю по суті, - каже Рейчел Денбер, заступник директора HRW з питань Європи та Центральної Азії. - Це погана новина для Росії, що створює небезпечний прецедент для інших країн. Росія має припинити втілювати цю систему і підтримати вільний і відкритий інтернет".