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 Росія тестує можливість ізолювати свій інтернет від світу, - "Reuters"

У понеділок, 23 грудня Росія провела низку тестів, щоб перевірити, чи працюватиме інтернет, якщо країну відключити від світової мережі,

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters на основі російської офіційної інформації.

Тестування мало проводитися на базі урядових установ Росії, включно з низкою міністерств, ФСБ, Ростелекому та інших. Приватні телекомунікаційні компанії, такі як Вимпелком, МТС, Мегафон і компанія з кібербезпеки Лабораторія Касперського також повинні були брати участь.

Тестування проводилося для реалізації закону про так званий "суверенний інтернет" в Росії.

Закон про "суверенний інтернет" набрав чинності в Росії наприкінці жовтня. За ним, інтернет-провайдери повинні встановити обладнання, яке дозволить владі виявити джерело трафіку і заблокувати його. Провайдери також пропускатимуть інтернет-трафік через пункти, контрольовані державою, зменшивши залежність від серверів, розташованих на Заході.

Читайте також: Росія готова до створення "альтернативного інтернету", - МЗС РФ

Декларована мета цього російського закону - захистити інтернет від кібератак. Спікери держави заявляють, що зміни не позначаться на користувачах.

Критики зазначають, що Кремль може використовувати новий закон для того щоб, за прикладом Китаю, ввести цензуру і закрити інтернет від світу.

Після введення закону "російський уряд отримає ще більший контроль над свободою слова та інформації в інтернеті", йдеться в заяві міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch (HRW) про новий російський закон.

"Закон про "суверенний інтернет" має на меті створити законодавчу основу для масового спостереження і дозволяє уряду забезпечити дотримання інтернет-користувачами законів, які шкодять свободі вираження поглядів та правилам приватності", - зазначає організація.

"Цей закон дозволяє в значних масштабах і без рішення суду блокувати свободу слова та інформації без дотримання прозорості, відповідного судового нагляду, або контролю по суті, - каже Рейчел Денбер, заступник директора HRW з питань Європи та Центральної Азії. - Це погана новина для Росії, що створює небезпечний прецедент для інших країн. Росія має припинити втілювати цю систему і підтримати вільний і відкритий інтернет".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167045
 
   
 Топ коментарі
 
Флаг вам в руки і барабан на шию.
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То то я смотрю половины зебилов сегодня не было на форуме...
Совпадение?
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російськи інтернет, самий російський інтернет в світі
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будет ли работать интернет, если страну отключить от мировой сети ?

не будет, потому что Интернет это - Мировая сеть,

а Суеверный нет это просто "дротовый звязок абонементов" Росія тестує можливість ізолювати свій інтернет від світу, - "Reuters" - Цензор.НЕТ 3901
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ЗАКУКЛИВАЮТСЯ

Северная Корея вам светит, касапята ! Росія тестує можливість ізолювати свій інтернет від світу, - "Reuters" - Цензор.НЕТ 8317
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Бог в помощь...чем раньше изолируют...тем лучше...мкньше винторого скота будет в инете...
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Пригожинська шобла лишиться, а от звичайна москальня не пролізе, бо тупа.
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У них будет односторонний доступ вне, чтобы засирать мир своей блевотой, внутрь будут принимать только из чрева *****.
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25 декабря россия выходит из мирового интернета.прощай Билл Гейтс.Фейсбук и прочие инстаграммы твиттеры.Незалежная помойка путлера,это вам не Инс сто грамм стекломоя
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Так и есть, недоросли ещё дети интернета до старческого возраста. Еду как то в троллейбусе, включил вай-фай, а его нету. Говорю тётке кондукторше, лет 60.-Включите вай-фай, она я таким не занимаюсь, я говорю.- Да, понятно, водителя попросите включить, раз такая услуга есть теперь в троллейбусах. Она мне опять. -Ничего не знаю, мне оно не надо. Всё занавес...
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Я - ЗА! Полная поддержка росо инициатив!
Боги! Я разрываюсь на части - куда мне записаться, к умным или к красивым?! Россия тестирует возможность изолировать свой интернет от мира, - "Reuters" - Цензор.НЕТ 4319 Россия тестирует возможность изолировать свой интернет от мира, - "Reuters" - Цензор.НЕТ 1460

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Как в том приколе,- Я хочу чтобы мышка закрывала окна... Вот кремлевская крыса скоро окна и закроет.
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Хунта одобрят логотип Суеверного-нета Росія тестує можливість ізолювати свій інтернет від світу, - "Reuters" - Цензор.НЕТ 7839

і колючий дріт по периметру
і віньєтка з крокодилів
і ще й Дустом посипати.....
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Холопам сидеть и сидеть молча. Пусть прикрывают свою лавочку. Зато сразу будет видно пригожинских тролей
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Вот это правильно. Не будет здесь всякая пи""""сня околачиваться.
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І то вiрно! А ще краще ізолювати взагалі кацапську орду від решти світу
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То то я смотрю половины зебилов сегодня не было на форуме...
Совпадение?
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Молодци.
Все краины уже роблют над кибербезпекой.

"Кто не успел, тот опоздал"
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Якщо московити відключаться, іншим країнам вже можна не працювати над тою безпекою.
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Яким боком ми до американо-китайських протиріч?
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Есть одно Но!
Когда ***** это отключает, то я не верю этому плешивому...
А вот если мир отключит (изолирует) рашистов от цивилизации, то это реально будет хорошо и правильно...
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Хорошая новость на ночь.
в городе Тольятти по улице Базовая дом 20 обнаружена большая партия гнилого мяса от сдохших животных предназначенная для питания воинских частей.Директором и учредителем данной продукции является Наталья Рябинина.Предлагаю наградить даму орденом чЛенина за большой вклад в дохлость рф армии.
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Дійсно гарна новина, ф якби ще там хтось здох, то взагалі була б святкова ніч
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ввести цензуру и закрыть Интернет от мира.Источник: https://censor.net.ua/n3167045 - а не навпаки? кацапів закрити від всього світу!

Россия тестирует возможность изолировать свой интернет от мира, - "Reuters" - Цензор.НЕТ 443
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молодцы! Они готовятся к войне настоящим образом.
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Тоді хай тестують, як жити без світла.
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думаю, что и с этим у них все в порядке, ...
даже с сортирами на улице и с прорубями полоскальнями у них все тоже норм
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Посмотрите как живут в Янгоне у них вообще интернета почти нет и все счастливы. Другие ценности! 54 кбит/с должно хватить всем!
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От цікаво.

Зараз в США на всіх парах, йдуть роботи, по створенню супутникової мережі роздачі інтернету.
Таким чином, те що зараз ліпить Рашка, в один момент, стане недіючим непотрібом.
Просто пиляють бало.
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Тут цікаве інше, американці ніколи не були альтруїстами, а тут такі гроші в халявний інтернет....
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А хто Вам сказав що безплатно? У Маска 50 долларів стартова цін.
Але ж там не тільки Маск:



Даже если грандиозным планам Илона Маска не суждено сбыться, рынок спутникового интернета все равно будет освоен. Другими игроками. Перспективы и емкость этого рынка выглядят слишком многообещающими, чтобы конкуренты его проигнорировали.
Amazon заявила о планах запустить более 3000 спутников. OneWeb при поддержке Ричарда Брэнсона тоже начала подготовку к развертыванию сети из более 600 спутников.
Аналитики прогнозируют, что в ближайшие пять лет более 3 млрд жителей планеты получат доступ к высокоскоростному интернету. Если это действительно случится, произойдет технологическая революция, результаты которой сложно переоценить.
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50 дол ціна за що, підключення чи в місяць?
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В месяц. Понятно, что это не будет "интернет для бедных", никто этого и не обещает.
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для подрыва обороноспособности России Маск легко сделает дисконт на время до и во время "цветной революции "

и закидает рашу интернетом из космоса
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Без Маска навіть Амазону буде непросто виводити супутники.
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Влонги думають,що на прошивці айфонів зароблять.Їхня госдура прийняла закон про попереднє встановлення кацапського софта на смартфони.Ібо нєфіг...
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Не было бы счастья,да дурь кацапская помогла!!!
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Интересно, как много ещё нашего народа хостинг свои сайты на серверах в России?
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Мєчта мóцкваля - звалити в США, влаштуватися водієм вантажівки, знімати ролікі про те що з"їв і викладувати на ютуб для тих мóцквалів яким не пощастило залишитися на рашці.
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если не лажа-то я падсталом!!!...пусть, быстрее маршировать вприпрыжку будут, как рабы другана Ына на потеху мира...да и одичают окончательно много быстрее... Россия тестирует возможность изолировать свой интернет от мира, - "Reuters" - Цензор.НЕТ 8993 Россия тестирует возможность изолировать свой интернет от мира, - "Reuters" - Цензор.НЕТ 8993 Россия тестирует возможность изолировать свой интернет от мира, - "Reuters" - Цензор.НЕТ 8993....
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А тем временем в соседней с Россией Японии: -
Железнодорожная станция Ками-Сиратаки на острове Хоккайдо в Японии работает ради одной школьницы..
Руководство японских железных дорог приняло решение о приостановке движения по непопулярному и удаленному направлению. Но потом после того, как руководство железной дороги узнало, что на станции Ками-Сиратаки живет школьница, движение было частично восстановлено.
Расписание движения поездов зависит от расписания занятий девочки. Когда девочка закончит школу движение поездов по этому маршруту прекратят.
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Отключилы бы от мира и своё быдловидение, а то городские очистные соружения не справляются с потоком российского дерьма
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Россия тестирует возможность изолировать свой русский язык от мира?
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Коли я працював у зв'язку, ми святкували кожне велике та маленьке досягнення. Ось ще одне місто на мапі України отримало "цифру". Ось вдало пройшли тести каналу Україна-Словаччина. Ось запропонували новий сервіс провайдерам...
А шо кацапи? Святкують самоізоляцію? Задізну завісу?
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Был железный занавес, теперь будет железная паутина с ******-пауком.
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Быстрей бы уже, так же пусть откажутся от Виндовс, Андроид, и от Айфонов проклятых. Ну вообщем от всего что сделано не в вяликой Расии.
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Кацапия тестирует возможность управления своими войсками через внуренний интернет так как обрыв связи из глобальной мировой сетью это не самоизоляция а потеря связи из межбанковой глобальной сетью что приведет кацапию к финансовому краху.
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КАЦАпсины - поздравляю вас с Новым 1937 годом!!! Росія тестує можливість ізолювати свій інтернет від світу, - "Reuters" - Цензор.НЕТ 5202

Росія тестує можливість ізолювати свій інтернет від світу, - "Reuters" - Цензор.НЕТ 4640




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Скоріше б це сталось,щеб заборонили своїм так званим громадянам виїзд з кацапстану щоб менше смерділо в світі
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Дуже ну дуже хороше потрібна річ правда запізнилися років на 10, але все одно відключити кацапам інтернет ніколи не пізно.
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Нехай бавляться, придурки. Якщо світовій спільноті забажається "просвітлювати" кацапів, що на мою думку даремна справа, то десяток сателітів і мільйони таких кругленьких антен забезпечать стабільний безкоштовний інтернет на всій території **********. Завадити цьому не можуть китайці. Куди там дрімучим кацапам... але нехай "відмивають" кошти від газпрому...
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Головне щоб конина була в Росії. Без інтернету обійдуться.

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Та не радуйтесь граждане---тише чуть. Передумают вдруг.
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Скорійше б вони повністю ізолювались від світу.... щоб не їздили навіть нікуди крим Сочі.
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Давайте спочатку ізолюємо кацапів від українських новин.Нахрін Україні новини з кацапії?
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я бы им и в рельсу стучать берёзовыми молотками забороныв...
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Такой план "Б" должен быть у любой страны. Сейчас США может кого угодно отключить от сети щелчком пальцев, а это парализация всего бизнеса и не только (факсами люди пользоваться разучились и про телеграф уже смутно помнят).
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Злые, злые буржуины. Обижают малышей Кибальчишей.
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США могут отключить кого угодно только от самих себя. Интернет в мире от этого никак не пострадает. Кацапы могут отключить себя и своих граждан от всего мира. Почувствуйте разницу. (с)
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Интересно, в какую страну в этом случае переедет "лахта".
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Лахте по служебным обязанностям "положен интернет". Для них будут отдельные каналы. Кацапы ведь не могут жить, не превращая всё, до чего могут дотянуться, в говно. Вот и будут специальные каналы для канализации говна во внешний мир.
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Фуу, какой совок 😈
Самое эффективное ввести для них выездные визы.
Вот это был бы для всего мира праздник!!!
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