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Все про:Білорусь (852) інтеграція (23) Росія (14740)

 У найближчі 2-3 дні весь білорусько-російський інтеграційний пакет буде узгоджено, - віце-прем'єр Білорусі Крутий

Залишилося узгодити кілька питань, рішення щодо яких, як очікується, буде знайдено найближчими днями.

Про це на прийомі в посольстві Росії в Білорусі заявив перший віце-прем'єр Білорусі Дмитро Крутий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

За словами Дмитра Крутого, сторони насамперед ведуть діалог із економічних питань, політичні теми не стоять на порядку денному.

"На сьогодні у нас за великим рахунком, за винятком кількох питань, які, думаю, доуточнятся в найближчі 2-3 дні, весь інтеграційний пакет узгоджено. І ми підберемо час, щоб наші лідери в урочистій обстановці його підписали або парафували. Це, звичайно, дасть абсолютно безпрецедентний новий імпульс розвитку наших відносин. Передусім це буде економіка", - заявив Дмитро Крутий.

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Перший віце-прем'єр констатував, що робота спочатку йшла дуже повільно, коли ще тільки почали готувати програму поглиблення інтеграції. "Тут немає нічого дивного. Особливо за останні роки, коли Російська Федерація опинилася в дуже складній ситуації і зіткнулася по суті з безпрецедентним зовнішнім тиском, вона була змушена трансформувати свою економічну і фінансову політику. Звідси і бюджетна консолідація, введення правил, податковий маневр, політика імпортозаміщення та інше, - зазначив Дмитро Крутий. - І нам як найближчим партнерам здавалося, що це багато в чому спрямоване проти нас. Російські колеги з галузевих відомств роз'яснили, що це не так. І сьогодні ми це відчуваємо".

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"Ці всі війни, які у нас відбувалися - газові, нафтові, цукрові, проблеми з доступом тракторів, молока чи чогось іще - звичайно, вони на галузевих наших регуляторів наклали відбиток певної абсолютно нездорової конфронтації, яка заважала на першому етапі роботи. Але коли люди зрозуміли, що це всерйоз, це спроба вибудувати на новій основі економічні відносини (надійшла з самого верху така вказівка), тепер не треба боятися найпрогресивніших форм співпраці та взаємодії, процес, відверто кажучи, пішов", - заявив перший віце-прем'єр.

Нагадаємо, 20 грудня близько півтори тисячі осіб, переважно молодь, пройшли ходою центром Мінська і провели біля Будинку уряду мітинг проти інтеграції з Росією.

Раніше того ж дня за результатами переговорів у Санкт-Петербурзі Росія і Білорусь не домовилися про податки, нафту і газ. Фінальні домовленості про поглиблення інтеграції між Росією і Білоруссю блокують ці три групи питань, заявив міністр економічного розвитку Росії Максим Орєшкін після переговорів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167042
 
 
 Топ коментарі
 
все эти протесты за независимость , которые проходили недавно в Беларусь оказались до сраки...
Аншлюс, значит аншлюс.... - пускай и полу-добровольный....
Была такая страна....
Помянем...
Сначала они отказались от своей мовы.....


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а я говорил что рузький с белорусцем братьянавекъ. теперь белорусцы будут адиннарот с мордвой и удмуртами. и правильно. тут не прокотила у них болотная хитрожопость.
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тут не прокотила у них болотная хитрожопость..... Где то читал,что белоруссы в ГУЛАГе не сидели,что то у них стадное ,отрядное ,колхозно коллективное есть. В ближайшие 2-3 дня весь белорусско-российский интеграционный пакет будет согласован, - вице-премьер Беларуси Крутой - Цензор.НЕТ 8273
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В рос. СМИ, наверняка, читали. А так - ложь!
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всмысле у вас нет хитрожопости или вы стадо?что ложь?
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Где то читал,что белоруссы в ГУЛАГе не сидели

В рос. СМИ, наверняка, читали. А так - ложь!
Такого ответа будет достаточно /при вашем плохо скрытом желании оскорбить/?
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Кретин , У беларусов был писатель Франтишек Аляхнович который раньше Солженицина написал книгу о ГУЛАГЕ . Называлась она "У кипцюрох ГПУ" . Но тебе образованному это не важно . Ты же самый умный . ...

...
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тут не прокотила у них болотная хитрожопость.

почему же не прокатила??..минимум 73% ЗЕбилов уставших от войны вполне согласны с беларусами и тоже хотят интегрироваца с Рашкой..Да и местные шуты квартальные помогают.
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Не ..теперь пусть ЗЕбилы сами воюют...я загран паспорт уже оформил...ЗЕбилам удачи. ЗЕбилы сосут кацапский болт, а я должен за них воевать??? а они мне же в спину будут стрелять и называть агрессивным меньшинством которое против мира с Расиюшкой?? не не ..нема дурных, так не пойдёт...Пусть 73% Зебилятни сами разбираюца. Хотя думаю это быдло сразу сдасца рашке..
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над тобой адепты секты штейна которых ты зебилами назвал наверное поглумились сексуально?
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ну у меня загран ещьо с 2004, потом в 2015-ом переделал на биометрический, но никогда никуда не валил, а тут из-за каких-то питухов сваливать) та не братан, будем воевать, тока я пока не понял как
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то ясно, а нам , що робить. з західу приднестріввя, зі сходу ордло , з півночі ці ****** коаліції
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И стадо баранов вернётся в прежнее московское стойло,чтобы поднять величие Московии. на слово Россия язык не поворачивается ,так как это есть Московия + колонии Московии
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Ты не особо обольщайся . Стадо ЗЕбилов идет в это стойло практически одновременно .
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все эти протесты за независимость , которые проходили недавно в Беларусь оказались до сраки...
Аншлюс, значит аншлюс.... - пускай и полу-добровольный....
Была такая страна....
Помянем...
Сначала они отказались от своей мовы.....


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Угу, пока мы там собираемся, вы оп ,и обошли нас на повороте. Все подписали и наша скидка на газ к вам перешла. Ну что сказать, перехитрили Батьку.
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Все, скоро ты будешь таким же русским, как рамзанка дыркин. Радуйся. В ближайшие 2-3 дня весь белорусско-российский интеграционный пакет будет согласован, - вице-премьер Беларуси Крутой - Цензор.НЕТ 6973
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так это лукавый цыган сам и свозил их до менцка. он все выторговывает у ***** чтобы его коленька стал потомственным председателем беларпуского колхоза. в составе вяликой хакассии конечно.
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А как у нас ? Как в америке решат, так генпрокурора и заменят. Очень самостоятельная и независимая страна.
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Московия ордынская придумала чудные имена соседним колониям...БелаРУСЬ,,МалоРОССия, НовоРОССия и сама московская ОРДА стала РОССия В ближайшие 2-3 дня весь белорусско-российский интеграционный пакет будет согласован, - вице-премьер Беларуси Крутой - Цензор.НЕТ 7093
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Шутки шутками, а граица с непредсказуемой руской мразью продлевается на сотни км, и, т.о., оттягивает силы и ресурс...
Ну и еще: если белорусы формально впустят к себе кацапских свиней, если узаконят их у себя пребывание, Белорусь уже никогда не избааится от масквабадского ига. А там и чурбаны кадыровские гнездиться начнут, как в Киеве в начале-средине 90-х... тогда полная жопа
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Зачем спрашиваешь? По сравнению с Брежневым тут все вьюноши.
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Украинский народ уже стал "биомассой", мнением которого уже никто не интересуется, все решают за нас олигархи?
ГУЛАГ возрождается, украинцев - в Сибирь, а в Украину переселят благонадежных русских?
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...неважко здогадатися, ким їх замістили

bamr

@bamr69


Частка загиблого населення у Другій світовій війні країн Європи по відношенню до довоєнного.

В ближайшие 2-3 дня весь белорусско-российский интеграционный пакет будет согласован, - вице-премьер Беларуси Крутой - Цензор.НЕТ 4157
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Та м, ще й про частку територій на якій точилися руйнівні бої.
В Україні це 100% ×2, а на Россіі менше 10%.
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хєрово, враховуючі , що малорос Зє Україну зливає, а ту щє буде загроза не тількі зі Східа , щє й з Півночі. навіть незнаю
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а что малоросцы стали обрезными мыролюбцами? или наоборот обрезные мыролюбцы стали реформистами?
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нет такого народа - белорусы, есть тупое стадо баранов, ни языка своего, ни гордости, ни веры, ни родины..., все, аллес капут...
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Ну наши 73% ЗЕбилов уставших от войны, лёжа на диване и смотря Скотов по Г+Г тоже не сильно то отличаюца. Если бы не агрессивное меньшинство то 73% ЗЕбилов давно бы тоже интегрировались вместе с беларусами.
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в зеркало смотрелась ? Далеко ли вы от беларусов ушли ? Судя по всему не далеко . Прострали вы свою страну окончательно когда выбрали ЗЕклоуна .

...
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Моника Зеленски к 2024 году приведёт и Украину в союз с Россией . Так что вам украинцам рано радоваться и ничего с белорусов смеяться. Зачем Моника Зеленски зачищает ветеранов войны русско-украинской ?
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Перегорни сторінку.
Сьогодні про потяг через міст. В ближайшие 2-3 дня весь белорусско-российский интеграционный пакет будет согласован, - вице-премьер Беларуси Крутой - Цензор.НЕТ 1167
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Думаешь проблема в Монике? А что если проблема не в Монике, а в 73% ЗЕбилов малороссов?? А что если ЗЕбилы малороссы сами осознанно выбрали себе прокацапскую Монику шоб друж...сосать мышебратьям???
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кто такой этот макарчук? это свиносявка пинкиса эльза?
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да я и не сомневался .у ***** есть все рычаги для давления на БЕЛОРУСИЮ . и все военные там с ментами там за ***** . как и наши были в большинстве своем . пообещали зарплату .а больше менту нихуя и не надо . кому служить ***** .
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S Belorus vsio jasno.Budet gubernija rosiji.A mogla byt kak normalnaja Evropejskaja strana.
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не могла. слишком долго хитрожопый цыган доил русню.
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5 дней назад на тему интеграции России и Беларусь разговаривал с белорусом в Дании. Он мне сказал , что в Беларусь уже не хватает работников , все разъехались , остальные бухают . Так что Беларусь уже нет
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A портретами Сталина скоро будут торжественно украшать улицы, как в Воронеже ?
Ничему людей история не учит.
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Человек по своей натуре глуп,хуже таракана.Эволюция обделила мозгом вообще человека.Но природа уничтожает ту саранчу которая убивает планету.Хотя мы думаем что мы думаем что мы самые умные.История никогда человека не учила.История лишь писана.Человек @бнутое создание вместо того что бы брать уроки истории и не делать ошибки он её пишет. В своё время не завали Гитлера получили.Не завалили Путина открыли ящик пандоры.В той же Сирии можно всё решить быстро убрать проблему на высшем уровне очень просто.Но там на верху плевать на всё.Люди пешки и просто гныль под ногами.Минус тысяча минус сто тысяч да хоть голодомор.Всем плевать.Идёт игра там на верху больших дядей и это всего лишь игра ! По этому человек это ничтожное существо !Мы рвёмься в космос в науку но при этом человеческая жизнь не стоит и ломаного гроша.Человеческая раса ублюдков.
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Около 10% населения (любой страны, это статистика) обладает способностью к критическому анализу поступающей инфромации. Но, демократическая система правления приводит к тому что всё решает безмозглое большинство, которое легко управляется пропагандой.
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Если кто забыл то это уже было !!! И не так давно русские с сябрами уже подписывали документы и т.д.Итог всего всё до задницы.Также само будет и с этим договором.То что хочет путяра больше никогда не будет.
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У Беларуси слишком большая экономическая зависимость от россии, поэтому вряд ли им удастся избежать интеграции, т.е. присоединения к россии. Это хороший пример того, к чему приводит бездумная погоня за "дешёвым" газом, за который потом приходится расплачиваться независимостью. Так что, "слуги народа", думай-те. Умные учатся на чужих ошибках.
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Не будет никакой интеграции.Будет тупое доилово сябров.Им Белорусь нужна как собаке блохи.Очередной забор - заслон он пугающей до усраки Европы с НАТО. И эта территория со временем станет лишь очередным полигоном если сябры не проснуться.Хотя врятли.
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Рассея - от слова рассеянные орки по всем мокшанским болотам.
Монголы их до кучи собрали чтобы было легче собирать дань.
В ближайшие 2-3 дня весь белорусско-российский интеграционный пакет будет согласован, - вице-премьер Беларуси Крутой - Цензор.НЕТ 3771
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Не доведи Боже. "Братский союз" з мокшами, це національна смерть
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Все буде на папері-ху"ло треба препезентство в новому форматі-а бацьке-гроші.Шакальня!
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