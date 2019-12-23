 У найближчі 2-3 дні весь білорусько-російський інтеграційний пакет буде узгоджено, - віце-прем'єр Білорусі Крутий

Про це на прийомі в посольстві Росії в Білорусі заявив перший віце-прем'єр Білорусі Дмитро Крутий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

За словами Дмитра Крутого, сторони насамперед ведуть діалог із економічних питань, політичні теми не стоять на порядку денному.

"На сьогодні у нас за великим рахунком, за винятком кількох питань, які, думаю, доуточнятся в найближчі 2-3 дні, весь інтеграційний пакет узгоджено. І ми підберемо час, щоб наші лідери в урочистій обстановці його підписали або парафували. Це, звичайно, дасть абсолютно безпрецедентний новий імпульс розвитку наших відносин. Передусім це буде економіка", - заявив Дмитро Крутий.

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Перший віце-прем'єр констатував, що робота спочатку йшла дуже повільно, коли ще тільки почали готувати програму поглиблення інтеграції. "Тут немає нічого дивного. Особливо за останні роки, коли Російська Федерація опинилася в дуже складній ситуації і зіткнулася по суті з безпрецедентним зовнішнім тиском, вона була змушена трансформувати свою економічну і фінансову політику. Звідси і бюджетна консолідація, введення правил, податковий маневр, політика імпортозаміщення та інше, - зазначив Дмитро Крутий. - І нам як найближчим партнерам здавалося, що це багато в чому спрямоване проти нас. Російські колеги з галузевих відомств роз'яснили, що це не так. І сьогодні ми це відчуваємо".

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"Ці всі війни, які у нас відбувалися - газові, нафтові, цукрові, проблеми з доступом тракторів, молока чи чогось іще - звичайно, вони на галузевих наших регуляторів наклали відбиток певної абсолютно нездорової конфронтації, яка заважала на першому етапі роботи. Але коли люди зрозуміли, що це всерйоз, це спроба вибудувати на новій основі економічні відносини (надійшла з самого верху така вказівка), тепер не треба боятися найпрогресивніших форм співпраці та взаємодії, процес, відверто кажучи, пішов", - заявив перший віце-прем'єр.

Нагадаємо, 20 грудня близько півтори тисячі осіб, переважно молодь, пройшли ходою центром Мінська і провели біля Будинку уряду мітинг проти інтеграції з Росією.

Раніше того ж дня за результатами переговорів у Санкт-Петербурзі Росія і Білорусь не домовилися про податки, нафту і газ. Фінальні домовленості про поглиблення інтеграції між Росією і Білоруссю блокують ці три групи питань, заявив міністр економічного розвитку Росії Максим Орєшкін після переговорів.