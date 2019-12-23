 Вакарчук виступив на новорічному корпоративі в Мінську

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook партія "Голос", інформує Цензор.НЕТ.
"У суботу, 21 грудня, "Океан Ельзи" справді виступав у Мінську на новорічному заході ІТ-компанії. Як говорив Святослав, музикою займатися він не припиняє (і це дозволено законодавством)", - повідомили в "Голосі".
За даними видання "Белорусский партизан", Вакарчук виступав на корпоративі компанії Wargaming, яка відома грою World of Tanks.
При цьому за виступ нардепу нібито заплатили 100 000 євро, а райдер передбачав заборону на фото- і відеозйомку виступу.
Wargaming вже 20 років працює на ринку комп'ютерних ігор. Центральний офіс компанії розташовано на Кіпрі, а центри розробки - в Мінську, Києві і Санкт-Петербурзі.
Украинский информационный телеканал "Прямой"
Бабло не пахнеть
https://censor.net.ua/news/3166665/v_kvts_parkovyyi_prohodit_korporativ_slugi_naroda_priehal_zelenskiyi_vse_vypivayut_mnogo_shutyat_osadchaya
а патриотизмом детей не накормишь