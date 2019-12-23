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 Вакарчук виступив на новорічному корпоративі в Мінську

Лідер партії "Голос" музикант Святослав Вакарчук виступив у Мінську на корпоративі в IT-компанії.

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook партія "Голос", інформує Цензор.НЕТ.

"У суботу, 21 грудня, "Океан Ельзи" справді виступав у Мінську на новорічному заході ІТ-компанії. Як говорив Святослав, музикою займатися він не припиняє (і це дозволено законодавством)", - повідомили в "Голосі".

За даними видання "Белорусский партизан", Вакарчук виступав на корпоративі компанії Wargaming, яка відома грою World of Tanks.

При цьому за виступ нардепу нібито заплатили 100 000 євро, а райдер передбачав заборону на фото- і відеозйомку виступу.

Wargaming вже 20 років працює на ринку комп'ютерних ігор. Центральний офіс компанії розташовано на Кіпрі, а центри розробки - в Мінську, Києві і Санкт-Петербурзі.

Вакарчук виступив на новорічному корпоративі в Мінську 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167041
 
 
 Топ коментарі
 
С новым хитом "Я продався без бою" ?
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А Петралексеич будет своих поросят ещё радовать концертом?
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а міг би на передовій безкоштовний концерт дати нашим захисникам...
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Откуда у зубожилого ЗЕбила срущего на Цензоре 150000К евриков?? твой уровень оторва с Окружной под коксом..да и то при условии что у тебя остануца деньги после того как твой ЗЕкловун снизит тебе тарифы.
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Что зебобик, приперло??? Хлебни бояры, попустит, а можешь фото клоуна поцемать.
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Интересно, за сколько бабла Славик спел песню на заказ "Смуглянка-молдаванка"? Вакарчук выступил на новогоднем корпоративе в Минске - Цензор.НЕТ 5024
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А, не фейковый порошенковский канал Кривой
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Вакарчук в Минске, Зе в Москве на рояле.

Бабло не пахнеть
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Пеця за 5 рокив стока стырил, что теперь ему Зе и Вакарчук сбацают.
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Славко один раз - не..., в общем, вы в курсе. Он же свой? Ему можно?
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А концерт для рояля с оркестром будет? Где и когда?
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Не вижу причин для истерики. Пока Беларусь еще не федеральный округ расеи. Потом, он же выступал не на концерте для Лукашенко, а на рядовом корпаративе. И главное. Вы же сами голосовали за артистов Зеленских, Вакарчуков, какие и кому теперь претензии?
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Вот к чему приводит общение с Порошенком
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Вам надо чуточку поднажать, вот пишут в цензоре, мол Белорусь до конца согласит все спорные вопросы с интеграцией в рашку, поднажмите и обоганите их, вы с тем зелёным мурло это можите а музиканты вам помогут, вот первые ласточки уже есть
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Что-то я сомневаюсь, что Варгейминг заплатил бы 100к евро за выступление на корпоративе. 10к... евро ну ещё может быть.
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Я тоже сомневаюсь. Не того уровня "звезда", что бы такие деньги за выступление платить...
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Краще би ти, Славко, співав та не робив нам нерви з цим депутатством.
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Взял бы собой клоуна на подтанцовку ато моника уже подиздержалась
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Шкура продажная. Как и большинство псевдо-поцреотов.
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учитывая что белоруссия почти интегрировалась в россию, то вакарчук выступил почти в россии? ну и дурак...надо было сразу в москву ехать - больше платят
а патриотизмом детей не накормишь
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Ну, Белоруссия не совершала актов агрессии против Украины; а топливом снабжает Украину регулярно ( в том числе соляркой для танков и БТР).
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