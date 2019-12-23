 Вакарчук виступив на новорічному корпоративі в Мінську

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook партія "Голос", інформує Цензор.НЕТ.

"У суботу, 21 грудня, "Океан Ельзи" справді виступав у Мінську на новорічному заході ІТ-компанії. Як говорив Святослав, музикою займатися він не припиняє (і це дозволено законодавством)", - повідомили в "Голосі".

За даними видання "Белорусский партизан", Вакарчук виступав на корпоративі компанії Wargaming, яка відома грою World of Tanks.

При цьому за виступ нардепу нібито заплатили 100 000 євро, а райдер передбачав заборону на фото- і відеозйомку виступу.

Wargaming вже 20 років працює на ринку комп'ютерних ігор. Центральний офіс компанії розташовано на Кіпрі, а центри розробки - в Мінську, Києві і Санкт-Петербурзі.