 Україна працює над системою договорів, які мінімізують або приберуть ризик відмови РФ від транзиту газу, - Вітренко

Про це в ефірі програми "Нині вже" на hromadske заявив виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо ми відмовимось від нових позовів, а ми маємо це зробити, якщо транзит залишиться, а потім транзиту не буде, і виходить, що ми відмовилися від позовів без жодного сенсу, це є дуже великий ризик", — сказав він.
Вітренко наголосив, що саме тому Україна працює над "системою договорів, які мінімізують або повністю приберуть цей ризик".
"І це складна така справа, і тому є ризик того, що навіть домовленості, які були досягнуті, вони не будуть реалізовані. Я сподіваюся, що конструктивна робота, добросовісна робота з усіх сторін зробить так, щоб цього не сталося", — зазначив представник Нафтогазу.
Він додав, що Нафтогаз розраховує на підтримку європейських партнерів і на політичну підтримку з боку керівництва України.
"Щоб все ж таки чинився певний тиск на російську сторону, щоби вони дійсно добросовісно відпрацювали ці документі, і вони були підписані вже цього тижня, і цей протокол був впроваджений в життя, а не залишився тільки на папері", — резюмував Вітренко.
Нагадаємо, 20 грудня Україна і Росія підписали документ про транзит газу. Договір між "Оператором ГТС України" і "Газпромом" підписано на п'ять років з можливістю пролонгації ще на 10 років. Водночас, сторони досягли домовленості, що "Нафтогаз" отримає від "Газпрому" майже $3 млрд і відкличе позов на $12,25 млрд.
НО! Бодтики и полезные идиотик разгеняют "зраду" за 12,отвлекая от реальной зрады на 7,5 лярда от АМКУ.
Так от него отказываються или нет?! Этот вопрос гораздо ВАЖНЕЕ 3 лярдов!
Порошенко и порохоботы орут о зраде. А вот руссоСМИ, как ни странно, говорят о победе Украины, хотя раньше всегда побеждал Путин.
===основные положения позволяют говорить, что Киев может праздновать победу. Главное - транзит по украинскому маршруту сохранен на годы вперед, а объем поставок будет не символическим, а реальным и гарантированным. ===
===Второй победой - возможно, даже более громкой - стало согласие России заплатить штраф в размере 2,9 миллиарда долларов с учетом пени, который назначен решением Стокгольмского арбитража. Ранее в Москве на всех уровнях заявляли о «нулевом варианте» как о главном условии транзитного соглашения. ===