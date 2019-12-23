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Все про:Нафтогаз (663) Росія (14740) транзит газу (140) Вітренко Юрій (91)

 Україна працює над системою договорів, які мінімізують або приберуть ризик відмови РФ від транзиту газу, - Вітренко

Існує ризик, що Російська Федерація відмовиться від транзиту газу через Україну.

Про це в ефірі програми "Нині вже" на hromadske заявив виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо ми відмовимось від нових позовів, а ми маємо це зробити, якщо транзит залишиться, а потім транзиту не буде, і виходить, що ми відмовилися від позовів без жодного сенсу, це є дуже великий ризик", — сказав він.

Вітренко наголосив, що саме тому Україна працює над "системою договорів, які мінімізують або повністю приберуть цей ризик".

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"І це складна така справа, і тому є ризик того, що навіть домовленості, які були досягнуті, вони не будуть реалізовані. Я сподіваюся, що конструктивна робота, добросовісна робота з усіх сторін зробить так, щоб цього не сталося", — зазначив представник Нафтогазу.

Він додав, що Нафтогаз розраховує на підтримку європейських партнерів і на політичну підтримку з боку керівництва України.

"Щоб все ж таки чинився певний тиск на російську сторону, щоби вони дійсно добросовісно відпрацювали ці документі, і вони були підписані вже цього тижня, і цей протокол був впроваджений в життя, а не залишився тільки на папері", — резюмував Вітренко.

Нагадаємо, 20 грудня Україна і Росія підписали документ про транзит газу. Договір між "Оператором ГТС України" і "Газпромом" підписано на п'ять років з можливістю пролонгації ще на 10 років. Водночас, сторони досягли домовленості, що "Нафтогаз" отримає від "Газпрому" майже $3 млрд і відкличе позов на $12,25 млрд.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167040
 
 
 Топ коментарі
 
пізно, ідіоти..... все, що можна - вже просрали..... тепер в мертвечука будете газ купувати Украина работает над системой договоров, которые минимизируют или уберут риск отказа РФ от транзита газа, - Витренко - Цензор.НЕТ 4389
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ЕСЛИ ОНИ СОБРАЛИСЬ ИСПОЛНЯТЬ КОНТРАКТ ТО НЕТ ПРИЧИН ДЛЯ ОТКАЗА ОТ БУДУЩИХ АРБИТРАЖЕЙ. А ТАК ОНИ НА ПЕРЕД СТАВЯТ УСЛОВИЕ ЧТО КОНТРАКТ НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ АРБИТРАЖЕЙ, ТО ЕСТЬ НЕ СОБИРАЮТСЯ ИСПОЛНЯТЬ КОНТРАКТ! И ТУТ РУКОВОДСТВО ВЕРИТ ПУЙЛУ ЧТО ОНО НЕ ОТКАЖЕТСЯ ОТ ТРАНЗИТА КОГДА ИМ ВЗДУМАЕТСЯ! А В АРБИТРАЖ УЖЕ НЕ ПОДАШ!
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Спочатку робимо, а потім думаємо що ж ми зробили.Украина работает над системой договоров, которые минимизируют или уберут риск отказа РФ от транзита газа, - Витренко - Цензор.НЕТ 9729
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пізно, ідіоти..... все, що можна - вже просрали..... тепер в мертвечука будете газ купувати Украина работает над системой договоров, которые минимизируют или уберут риск отказа РФ от транзита газа, - Витренко - Цензор.НЕТ 4389
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У нас с Россией отношения вроде налаживаются уже, так что риск её отказа от транзита минимизируется сам собой и без коболевых с витренками.
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Этих налаживателей могут снова наладить из Украины.
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забрали Крым, А Вы мол Слава богу "отношения налаживаются". Как по мне так это полный 3.14-ц
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ЕСЛИ ОНИ СОБРАЛИСЬ ИСПОЛНЯТЬ КОНТРАКТ ТО НЕТ ПРИЧИН ДЛЯ ОТКАЗА ОТ БУДУЩИХ АРБИТРАЖЕЙ. А ТАК ОНИ НА ПЕРЕД СТАВЯТ УСЛОВИЕ ЧТО КОНТРАКТ НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ АРБИТРАЖЕЙ, ТО ЕСТЬ НЕ СОБИРАЮТСЯ ИСПОЛНЯТЬ КОНТРАКТ! И ТУТ РУКОВОДСТВО ВЕРИТ ПУЙЛУ ЧТО ОНО НЕ ОТКАЖЕТСЯ ОТ ТРАНЗИТА КОГДА ИМ ВЗДУМАЕТСЯ! А В АРБИТРАЖ УЖЕ НЕ ПОДАШ!
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Спочатку робимо, а потім думаємо що ж ми зробили.
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Путлерская помойка сегодня,это что россия 1905 года.дело распада только в дате оного
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Так ведь уже распалась.. Нет ? Тут писали ч то осенью обязательно распадется. Каждое лето пишут. Неужели врали ?
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що він несе, цей вітренко, і в загалі, на кого він працює на народ України чи московії ???
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Добыча газа,нефти транзитные системы,тяжелая и энергетическая промышленности должны быть возвращены в государственную собственность так как безопасность самой страны зависит именно от них.А теперь мы отдали самое ключевое олигархам и фактически они управляют Украиной а не правительство страны.А эти олигархи все заточены в сторону кацапии.
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Меж тем банк развития Китая дал бацьке Лукашенко кредит в сумме 3,5 миллиаррда юаней.А где же союзное гасударства россии и белораши?Тазиком накрылоось.Ню ню
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Сказал сын матери которая по уши в ссср.
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Так. Отзовет при наличии транзита.
НО! Бодтики и полезные идиотик разгеняют "зраду" за 12,отвлекая от реальной зрады на 7,5 лярда от АМКУ.
Так от него отказываються или нет?! Этот вопрос гораздо ВАЖНЕЕ 3 лярдов!
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с россией в гоффне,зато не в обиде.барахзтаться с этим гофном надо до конца.это вам не Польша с Чехией и Словакией,а даже уже не страны Балтии
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Алексей Арестович.полномасштабная война с россией начнется в 2021 году.ютуб
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Сейчас порошенковские пропагандоны мочат украинские власти даже больше, чем русские. Совпадение? Не думаю
Порошенко и порохоботы орут о зраде. А вот руссоСМИ, как ни странно, говорят о победе Украины, хотя раньше всегда побеждал Путин.
===основные положения позволяют говорить, что Киев может праздновать победу. Главное - транзит по украинскому маршруту сохранен на годы вперед, а объем поставок будет не символическим, а реальным и гарантированным. ===

===Второй победой - возможно, даже более громкой - стало согласие России заплатить штраф в размере 2,9 миллиарда долларов с учетом пени, который назначен решением Стокгольмского арбитража. Ранее в Москве на всех уровнях заявляли о «нулевом варианте» как о главном условии транзитного соглашения. ===
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подписала договор и теперь работает над тем чтоб рашка не нудула - вы там что подписывали!
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да Рашке уже нечего бояться. Главное что Украина не подаст иск на 12.5лярда долларов на Газмпром. А за разрыв контракта по транзиту даже штраф будет на порядок меньше, хотя Рашку и так никто не заставит его уплатить.
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Я смутно представляю сколько % "зеленые" отгребли за отказ от 12,5 млрд. и отмену санкций.. Юльке за 2009 еще на три жизни хватит... но "юлечка" была одна а этих легион...
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Если сравнивать Юлины фокусы и Зелины, то Юле впору за 2009 Героя Украины выдавать...
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дебилы зеленомордые... Какие еще договоры, если вы уже подписали все?
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