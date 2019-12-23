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Все про:календар (10) Різдво (72) Євстратій (Зоря) (70) ПЦУ (497)

 "Це законсервує в МП тисячі громад і внесе сум'яття в українське православ'я", - Зоря про введення григоріанського календаря в ПЦУ

Член синоду Православної церкви України, глава синодальної богословсько-літургійної комісії архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря) прокоментував суперечки з питання про перенесення дати святкування Різдва і календарну реформу в ПЦУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

На думку архієрея, перехід ПЦУ на григоріанський календар законсервує багато релігійних громад.

"Поспішна календарна реформа (і навіть непродумані одні лише спроби зараз прорекламувати її пропозиціями "подвоєння святкування") потенційно законсервують у Московському Патріархаті тисячі громад з мільйонами віруючих і внесуть сум'яття в українське православ'я на десятиліття вперед", - зазначив архієпископ Евстратій.

Читайте також: ПЦУ не проти перенесення дати релігійних свят, але тільки за підтримки більшості віруючих і Синоду, - Епіфаній

За його словами, ризики від реформи церковного календаря зараз очевидні і реальні.

Раніше предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній заявив, що церква не проти перенесення дати святкування Різдва Христового, але не може ставити таке питання на порядок денний, поки "стає на ноги".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167039
 
 
 Топ коментарі
 
ну не знаю...
моя семья и многие мои знакомые уже отмечают Рождество 25-го..., как то это более естественно вписывается и в пост, и в Новый Год и со всем цивилизованным миром вместе...
Мы дома не решали специально..., само утвердилось 25-е...., а 7-е какая та мало разумная московская архаика...
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В цьому є певна логіка і здоровий глузд. Значить тоді розбуловуйте церкву а календар потім.
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Ты дэбил ? Какой раскол ? Объясни русская ты свинья
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В цьому є певна логіка і здоровий глузд. Значить тоді розбуловуйте церкву а календар потім.
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Хтось з тих, хто користується інтернетом, хвилюється з питань релігійного життя?
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А це нічого, що засновник Інтернету, Тім Бернерс-Лі, був віруючою людиною ?
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цікаво. Він вірив в те, що описані в єврейському фолклорі події дійсно відбувались? Що Бог говорив з Моісеєм , то що?
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некто Чарльз Дарвин, к слову, был просто фанатично верующим челом...
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Пусть будет два рождества!!!
Меня это вполне устраивает...
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кожний має святкувати Різдво, як вирішить сам
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ну не знаю...
моя семья и многие мои знакомые уже отмечают Рождество 25-го..., как то это более естественно вписывается и в пост, и в Новый Год и со всем цивилизованным миром вместе...
Мы дома не решали специально..., само утвердилось 25-е...., а 7-е какая та мало разумная московская архаика...
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Православие является самой примитивной и языческой религией.Дикая обрядность служение на церковно-славянском языке,который относится к т.н.мертвым языкам,жирные попы не знающие толком библию,25 тысяч святых и прочий бред.
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Ви плутаєте, вважаючи, що гібрид іслама, християнства і поганства на Россії, є «православієм/правовєрієм».

Православні (ортодоксальні) християни заснували США.
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Ви пишете про московський патріархат де "служение на церковно-славянском языке,который относится к т.н.мертвым языкам,жирные попы". А тут йдеться про Українську церкву, де богослужіння ведеться українською мовою. Церковні співи українською мовою - неповторна краса і святість. А з об'єднанням українських православних церков в ПЦУ вже і у Греції відслужили урочисту літургію українською мовою.

"Це законсервує в МП тисячі громад і внесе сум'яття в українське православ'я", - Зоря про введення григоріанського календаря в ПЦУ - Цензор.НЕТ 5090
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Абсолютно согласен, перенос даты празднования Рождества и календарная реформа в ПЦУ это настоящая глупость.
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У нас Григоріанський календар не співпадає з кліматичними умовами. Новий рік може бути з дощем, а по старому на Новий рік завжди мороз. Те ж саме і з Різдвом.
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Надо бы сместить земную ось и перенести дни солнцестояния
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У нас тепліше ніж в Європі?
І ще, ти свій День Народження, теж привязуєш, до метеоумов?
А 25 грудня, це дата Сонячно астрономічна. Починає прибувати денна частина доби.
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До чого тут клімат? На 4 Архієрейскому Соборі було прийнято вважати дату народження Спасителя саме 25 грудня, тому що по-перше, ніхто не знає точної дати його народження, по-друге, сам в цей час починає подовжуватися день, а ніч стає коротшою. Тому, Різдво-це є перемога світла над темрявою. А Христос своїм народженням приніс людям світло.
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Коли народився Христос, на дворі поруч з ним росли пальми.
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Та ви просто поясніть, людям, що немає ніякого КАТОЛІЧЄСКОГО і ПРАВОСЛАВНОГО Різдва !!!
А є Різдво ЗГІДНО ГРИГОРІАНСЬКОГО календаря (точного календаря), і ЮЛІАНСЬКОГО календаря, який кожні 128 років, дає похибку в ОДИН день !!!!!
І цих похибок за 2019 років від Народження Христа, набралось, аж 14 днів !!!!
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спочатку - Церква, потiм - нормальний календар зi всiм Християнським свiтом.
не потрiбно поспiшати.
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не делайте этого а то путин бог нападет
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Введите два календаря и не морочьте голову! И так все два раза "это всё" празднуют. "Это законсервирует в МП тысячи общин и внесет сумятицу в украинское православие", - Зоря о введении григорианского календаря в ПЦУ - Цензор.НЕТ 6341
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треба святкувати Різдво разом з усім світом, а думка кгбшних продавців віри цікавити нас не повинна
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О! Предлагаю сделать Рождество продолжительностью две недели! Никто не подкопается! "Это законсервирует в МП тысячи общин и внесет сумятицу в украинское православие", - Зоря о введении григорианского календаря в ПЦУ - Цензор.НЕТ 6333
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До войны пользовались Григорианский календарем в 43 Сталин передумал и перешли на юлианский"Это законсервирует в МП тысячи общин и внесет сумятицу в украинское православие", - Зоря о введении григорианского календаря в ПЦУ - Цензор.НЕТ 5347
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Головне, що Першим днем на тижні була НЕДІЛЯ !
А не зло - ПОНЄДЄЛЬНІК.
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Документы КГБ о создании РПЦ Московского патриархата. Собор проводят агенты КГБ. Прямо прописано о развитии агентурной сети КГБ в РПЦ Московского патриархата. Можно ли документ от 28.09.1944 считать Томосом?

"Это законсервирует в МП тысячи общин и внесет сумятицу в украинское православие", - Зоря о введении григорианского календаря в ПЦУ - Цензор.НЕТ 5908

(C)
@S_Vivat

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Для каждого Христиана Рождество 25 декабря , что здесь не понятного ? Все секты типа рпц могут праздновать и 1 мая . Секта ничего общего к христианству не имеет! Аминь
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Изучи вопрос. Даже те, кто празднует 7 января, на самом деле празднуют 25 декабря. Просто они пользуются устаревшим юлианским календарем, а по нему 25 декабря приходится 7 января григорианского календаря. В 2100 году уже будет на 8 января, в 2200 на 9 января.
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Так.
Но по светскому это 7 января.
25 декабря, по светскому календарю - обычный день для православных.
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Православные не христиане. Посмотри в ютубе, они об этом сами говорят .
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По какому советскому? Нет ни какого советского. Это григорианский календарь! Он был введен в Европе ещё в 16 веке, за больше чем 330 лет до появления советского. Кстати, по секрету, лампочку Ильича изобрел не Ленин,аамериканец Эдиссон.
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Нужен ещё один раскол внутри страны?

Мы маем його!

Епифаний.
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Ты дэбил ? Какой раскол ? Объясни русская ты свинья
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Объясни в чем будет выражаться раскол ? Дурной тебя поп крестил ?
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Православные не будут праздновать Рождество 25-го.
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Потому что они не христиане . Православия ничего общего с христианством не имеет. И как они могут праздновать в один день с христианами?
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вот и говорю - ещё один клин вбивают.
Начали с мовы, заканчивают верой.
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Это очень хорошо . Надо очищаться от лихого
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Почему православные Новый год отмечают и живут по одному календарю, а Рождество по другому ?
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Павел Константинов 29cd6933 что, "вата" кацапская, небось бухаешь там в Чехии каждый год 21 августа, "отмечаешь" оккупацию ЧехоСловакии твоим гребаным "совком"... так сказать, "ностальгируешь" за твоими обрыгаными березками и твоей родной сивухой, с бокалом Starobrno и мечтаешь, чтобы все чехи, наконец-то стали "рузьгоязычными", чтобы ты, "вата" кацапская наконец-то начал понимать, когда тебя по-чешски посылают нах... "Це законсервує в МП тисячі громад і внесе сум'яття в українське православ'я", - Зоря про введення григоріанського календаря в ПЦУ - Цензор.НЕТ 296
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В Дании 20 декабря был последний рабочей день в этом году . Все ушли на каникулы , и на работу аж 6 января . Работают только экстренные службы, пожарные , полиция , скорая и т д . Дети на каникулах , школи и садик закрытый . Все на рождественских каникулах . Почему так в Украине не сделать ?
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Ушла на каникулы, поехали концерты давать, подарки школьникам вручать, бухать ...
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Ну, да . А я то думал , что рада для людей так сделала . Виноват . Каюсь.
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Поки що це не потрібно робити! Бо дамо козир в руки Гундяєва,цій феесбешній церкві,буцім то ПЦУ- це католики-поляки, а ми українці! А так як у нас половина народу темні недолугі люди,які і клоуна собі в Презиком вибрали,то в це вони і повірять і ніколи не перейдуть в ПЦУ!
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Причём тут ПЦУ ? Я сам перешёл на 25 декабря и каждый это должен сделать , а не ПЦУ .
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Прям проблема! 7 января --рабочий день! 25 --красное число! И всё!!!! Протестов не будет!
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Епифаний -молодец! Куда пастырь,туда и паства !.А отщепенцы будут всегда.Они погоды в Украине не делают.Сменятся поколения и все забудут про 7 января.Как сейчас забыли про ордынских петушиных певцов.Кто помнит про Повалий,Киркорова или Азирова?
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Вот это будет батл между этими с погоняловами Епифаний иЗаря!
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Если попы так хотят пользоваться календарем 15 века, то они должны быть последовательным и пользоваться картами того времени, не ездить на автомобилях и не пользоваться электричеством. В общем так и остаться в 15 веке. Вот мормоны в этом плане куда честнее.
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В Украине все как не у людей. Новый год встречают и живут по одному календарю , Рождество по другому . Это не возможно в нормальных людей
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бред ... хххня это недорождество после Нового года
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Нікого не треба питати, а нарешті взяти та перейти на Григорианський календар та святкувати Різдво разом з усім світом.
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Православна церква вже давно є символом консерватизму і ортодоксії абсолютно відірваної від життя. Вона давно в минулому і не має майбутнього. От і хочуть попики спокійно дожити в "зоні комфорту". А що ж миряни? А хто і коли в православно-кацапській традиції вважав баранів за людей? Духовна лінь православних попів які оперують цитатами лише з 30 першоджерел включаючи Біблію просто вражає - 25 мегабайт інформації зацикленої по колу гарантують пожиттєвий паразитизм на мирянах "не докладаючи надмірних зусиль"... Але ж і миряни - тупа отара - того варті...
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Товарищ ошибается. 😀
Вот в Украине сейчас везде идет реклама - новогодняя - новогодние подарки, новогодние концерты, и т д
ПРАЗДНИК!! Выпить и пожрать!

В христианских странах ( а Украина страна христиан) сейчас готовятся К ГЛАВНОМУ ПРАЗДНИКУ ХРИСТИАН - РОЖДЕСТВУ
А ЭТО ЗНАЧИТ
Не елка - а РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ДЕРЕВО
Рождественское чудо, подарки, тихий семейный вечер в Рождество. А Новый год там не главное
Вот в этом и суть проблемы - вера у христиан - главное, а у секты- Новый год
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100 подтверждаю , так есть в Дании . Они грелянды на улицах которые развешивает коммунальные службы и елки уже убирают 27 декабря .
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Десь прочитав або почув - не пам'ятаю вперше, але ж насправді є так, що католицькі країни живуть краще, за православні, а протестантські ще багатіші за католицькі... якась залежність тут таки є, особливо якщо подивитись не православнутих на всю голову фєдєрастів...
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25 грудня Різдво Світа Божого - давнє дохристиянське православне свято, коли наши предки жили за сонячним календарем. Різдво Коляди. Зимове сонцестояння.
З 25 грудня світовий день збільшується. В прадавніх калядках співали:

Добрий вечір тобі, пане господарю! Радуйся!
Ой радуйся земле! Світ Божий народився!

Застелай же столи, та все килимами. Радуйся!
Ой радуйся земле! Світ Божий народився!

Та клади калачі ярої пшениці. Радуйся!
Ой радуйся земле! Світ Божий народився!

Бо прийдуть до тебе три свята у гості. Радуйся!
Ой радуйся земле! Світ Божий народився!

А першеє свято: Різдво Колядове. Радуйся!
Ой радуйся земле! Світ Божий народився!

А другеє свято: Різдво Місяченька. Радуйся!
Ой радуйся земле! Світ Божий народився!

А третєє свято: Святе Водохреща. Радуйся!
Ой радуйся земле! Світ Божий народився!

Коляда - зимове сонце, Ярило - весняне, Купала - літнє, Миробог - осіннє.
Кому цікаво про нашу давню культуру православіє - дивись сайт /svit.in.ua/.
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