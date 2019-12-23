 "Це законсервує в МП тисячі громад і внесе сум'яття в українське православ'я", - Зоря про введення григоріанського календаря в ПЦУ

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
На думку архієрея, перехід ПЦУ на григоріанський календар законсервує багато релігійних громад.
"Поспішна календарна реформа (і навіть непродумані одні лише спроби зараз прорекламувати її пропозиціями "подвоєння святкування") потенційно законсервують у Московському Патріархаті тисячі громад з мільйонами віруючих і внесуть сум'яття в українське православ'я на десятиліття вперед", - зазначив архієпископ Евстратій.
За його словами, ризики від реформи церковного календаря зараз очевидні і реальні.
Раніше предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній заявив, що церква не проти перенесення дати святкування Різдва Христового, але не може ставити таке питання на порядок денний, поки "стає на ноги".
Меня это вполне устраивает...
моя семья и многие мои знакомые уже отмечают Рождество 25-го..., как то это более естественно вписывается и в пост, и в Новый Год и со всем цивилизованным миром вместе...
Мы дома не решали специально..., само утвердилось 25-е...., а 7-е какая та мало разумная московская архаика...
Православні (ортодоксальні) християни заснували США.
І ще, ти свій День Народження, теж привязуєш, до метеоумов?
А 25 грудня, це дата Сонячно астрономічна. Починає прибувати денна частина доби.
А є Різдво ЗГІДНО ГРИГОРІАНСЬКОГО календаря (точного календаря), і ЮЛІАНСЬКОГО календаря, який кожні 128 років, дає похибку в ОДИН день !!!!!
І цих похибок за 2019 років від Народження Христа, набралось, аж 14 днів !!!!
не потрiбно поспiшати.
путинбог нападет
А не зло - ПОНЄДЄЛЬНІК.
(C)
@S_Vivat
Православные - ни.
Но по светскому это 7 января.
25 декабря, по светскому календарю - обычный день для православных.
Мы маем його!
Епифаний.
Мздыбул датский!
Начали с мовы, заканчивают верой.
Вот в Украине сейчас везде идет реклама - новогодняя - новогодние подарки, новогодние концерты, и т д
ПРАЗДНИК!! Выпить и пожрать!
В христианских странах ( а Украина страна христиан) сейчас готовятся К ГЛАВНОМУ ПРАЗДНИКУ ХРИСТИАН - РОЖДЕСТВУ
А ЭТО ЗНАЧИТ
Не елка - а РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ДЕРЕВО
Рождественское чудо, подарки, тихий семейный вечер в Рождество. А Новый год там не главное
Вот в этом и суть проблемы - вера у христиан - главное, а у секты- Новый год
З 25 грудня світовий день збільшується. В прадавніх калядках співали:
Добрий вечір тобі, пане господарю! Радуйся!
Ой радуйся земле! Світ Божий народився!
Застелай же столи, та все килимами. Радуйся!
Ой радуйся земле! Світ Божий народився!
Та клади калачі ярої пшениці. Радуйся!
Ой радуйся земле! Світ Божий народився!
Бо прийдуть до тебе три свята у гості. Радуйся!
Ой радуйся земле! Світ Божий народився!
А першеє свято: Різдво Колядове. Радуйся!
Ой радуйся земле! Світ Божий народився!
А другеє свято: Різдво Місяченька. Радуйся!
Ой радуйся земле! Світ Божий народився!
А третєє свято: Святе Водохреща. Радуйся!
Ой радуйся земле! Світ Божий народився!
Коляда - зимове сонце, Ярило - весняне, Купала - літнє, Миробог - осіннє.
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