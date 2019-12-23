 "Це законсервує в МП тисячі громад і внесе сум'яття в українське православ'я", - Зоря про введення григоріанського календаря в ПЦУ

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

На думку архієрея, перехід ПЦУ на григоріанський календар законсервує багато релігійних громад.

"Поспішна календарна реформа (і навіть непродумані одні лише спроби зараз прорекламувати її пропозиціями "подвоєння святкування") потенційно законсервують у Московському Патріархаті тисячі громад з мільйонами віруючих і внесуть сум'яття в українське православ'я на десятиліття вперед", - зазначив архієпископ Евстратій.

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За його словами, ризики від реформи церковного календаря зараз очевидні і реальні.

Раніше предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній заявив, що церква не проти перенесення дати святкування Різдва Христового, але не може ставити таке питання на порядок денний, поки "стає на ноги".