 Зеленський підписав закон про зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави.
"Закон спрямований на зменшення корупційних ризиків у діяльності посадових осіб під час здійснення перевірок, а також на посилення захисту споживачів у разі виявлення на ринку небезпечної нехарчової продукції", - говориться в оприлюдненому на сайті президента в понеділок увечері повідомленні.
Документ також сприятиме виконанню зобов’язань України, передбачених Угодою про асоціацію з Європейським Союзом, у частині погодження українського законодавства у сфері державного ринкового нагляду із законодавством ЄС.
Закон усуває дублювання контролю за окремими видами продукції та уніфікує різновиди перевірок нехарчової продукції, що дасть змогу уникнути зловживань; встановлює чіткі й прозорі вимоги до інспекторів органів ринкового нагляду та суб’єктів господарювання щодо переліку та строків надання документів під час проведення перевірки.
Згідно з документом, перевірка характеристик продукції у її виробників здійснюється лише в разі, якщо наявні документально підтверджені підстави вважати, що продукція є небезпечною, становить ризик та/або не відповідає визначеним вимогам унаслідок дій чи бездіяльності виробника такої продукції.
Під час проведення перевірок продукції певного виду (типу), категорії та/або групи забороняється перевіряти іншу продукцію. Це дасть змогу сфокусувати перевірку та запобігти зловживанням.
Закон також передбачає відповідальність суб’єктів господарювання у вигляді штрафів за порушення законодавства у сфері ринкового нагляду.
Водночас встановлюється чіткий термін надсилання суб’єкту господарювання постанови про накладення штрафу (16 днів після проведення перевірки), що допоможе уникнути випадків надсилання постанов про накладення штрафу заднім числом.
"З-під дії ринкового нагляду виводяться: ядерні установки, об’єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами, ядерні матеріали, радіоактивні відходи, інші джерела іонізуючого випромінювання; об’єкти будівництва, визначені Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності"; дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння та вироби з нього (ювелірні й побутові)", - зазначається в повідомленні.
Цей закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.
Закон також передбачає відповідальність суб'єктів господарювання у вигляді штрафів за порушення законодавства в сфері ринкового нагляду.
я тоже это выложил ниже...
я поверил ....
могу добавить - этот Соловей довольно известная и информированная личность имеющая много друзей в рос.полит.тусовке...
Вал Мишель
@VALMICHEL7
·2 ч
ПОЛНЫЙ СЛИВ
Соловей: Последний спокойный год в Российской Федерации заканчивается.
К лету будет создано Союзное государство России и Белоруссии.
Есть вариант - присоединение Украины к Союзному государству.
Утвержден олигархами, обсуждался с Зеленским.
https://www.mk.ru/politics/2019/12/22/nazad-v-sssr.html
Пэт Люра
@Pet_lyra
Всегда так было.
Сначала набросить с одной стороны, а потом с другой.
А потом отойти в сторону и наблюдать.
Обратили внимание -- никто почти не воюет с ватой. А про регионалов давно забыли. Потому, что не актуально.
ФСБешный опыт не пропьешь.
В свое время так раскололи ОУН.
ну і вишенька та тортік Сила людей Бориспіль
та сама "Сила людей", співзасновником якої є Гончарук Олексій, угу, той самий, гуру іканомікє,
та сама "Сила людей", яка обіцяла що "вони нам покажуть"