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Все про:банкрутство (43) крадіжка (326) Дельта Банк (4)

 Керівництву правління "Дельта банку" оголошено підозру про розкрадання 4,4 млрд грн, - ГПУ

Генеральна прокуратура України змінила підозру двом колишнім чиновникам АТ "Дельта Банк" і директору одного з товариств з обмеженою відповідальністю за фактом заволодіння за попередньою змовою групою осіб засобами банку (ч.5 ст.191 КК України).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України.

"Сьогодні, 23 грудня, відповідні підозри було оголошено колишній Голові ради директорів АТ "Дельта Банк", заступнику начальника департаменту корпоративного бізнесу АТ "Дельта Банк" та директору одного з товариств з обмеженою відповідальністю", - повідомляє пресслужба поліції.

Так, правоохоронці встановили, що посадові особи АТ "Дельта Банк" незаконного виводили грошові активи в особливо великих розмірах. За схемою, вони упродовж 2012-2015 років здійснювали кредитування підконтрольного фіктивного суб’єкта господарської діяльності. Гроші перераховувалися на підставі фіктивних угод за межі території України на рахунки підконтрольних офшорних компаній.

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Крім того, згадані службові особи АТ "Дельта Банк", для прикриття такої незаконної діяльності, несанкціоновано втручалися в роботу міжнародної платіжної системи та вносили неправдиві відомості до автоматизованої банківської системи.

Такі дії стали підставою визнання АТ "Дельта Банк" неплатоспроможним та запроваджено тимчасову адміністрацію. Згідно з висновками судово-економічних експертиз підтверджено завдані посадовими особами АТ "Дельта Банк" збитки в сумі 4,4 млрд грн", - сказано в повідомленні.

Наразі перевіряється можлива причетність й інших службових осіб та власників АТ "Дельта Банк" до такої протиправної діяльності.

Зі свого боку пресслужба Генеральної прокуратури повідомила, що наразі органи прокуратури вживають заходи для встановлення місця перебування та затримання підозрюваних.

Як повідомлялося, 10 травня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) повідомив, що домігся відновлення кримінального провадження проти одного з колишніх топ-менеджерів неплатоспроможного Дельта Банку, який підозрюється у переведенні майже $50,63 млн.

Національний банк України від 2 жовтня 2015 року з пропозицією ФГВФО ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації Дельта Банку.

Дельта Банк заснований у 2006 році. Його найбільшими акціонерами на початку 2015 року були Микола Лагун (70,6059%) і Cargill Financial Services International, Inc. (29,3941%).

Згідно з даними Нацбанку України, на 1 січня 2015 року з розміром загальних активів Дельта Банк займав 4-те місце (60,303 млрд грн) серед 158 банків, що діяли на той момент.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167035
 
 
 Топ коментарі
 
а чого собака павлова цікавиться свинячими хвостами?
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Були тільки жаб'ячі лапки🐸
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Це фото з твого паспорта? Світла малувато, тінь якась тобі на очі падає.
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и свынячий хвост там тоже крутился?
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а чого собака павлова цікавиться свинячими хвостами?
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про свыню ни слова- то святое
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а где свыня с сивохой переплелась, али склещились? чисто обевропеились
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Та бог його знає де сівоха з лєнкою пересікався, може на розсміши коміка?
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зедрочерам свини везде мерщатся видно с голодухи
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Це фото з твого паспорта? Світла малувато, тінь якась тобі на очі падає.
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Попереду будуть нові махінації з подібними банками.
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Для тебе лише гнила голова зеленої риби.
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Интересно сколько потужному банкиру Гонтаревой отстегнули за такие операции. Без ее ведома это 100% делаться не могло.
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чего это? можно подумать все проводки лично через гонтареву шли.
мудаки, вроде коломойского денег клиентов накрали, а крайней пытаются гонтареву сделать.
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сначала отстегнули свынюке и свынюка вместе с гонтаревой за 25% прокрутили операцию, где-то читал, что столько стоит
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Опять ЗЕбил нагло брешет, при Гонтаревой этот на тот момент 3й банк по обьёмам депозитов успешно ликвидировали выплатив всем. Сам лично получил выплату до копейки. Было 2 депозита, гривна и баксы..всё вернули. И даже по лутшему курсу на момент введения временной администрации курс был 28, а на момент выплаты 26, Я получил баксовый депозит гривнами по курсу 28!! И сразу откупил баксы по 26 что мне было выгодно. Причём вернули всё с начисленными процентами!!! так что заткнись уже про Гонтареву визжать ЗЕбил.
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Правильно, при Гонтаревой банк дограбили, ликвидировали чтобы замести следы, ценное имущество продали за бесценок кому нужно, а лохам вроде тебя компенсировали вклады из государственного бюджета чтобы не сильно роптали. Перемога!
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А я смотрю тебе беня из украденного в приввте щедро платит ,Как там у мамы под юбкой не сильно селёдкой пахнет ?
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На строительство одной Республики был выдан кредит на 2,7 млрд гривен.По курсу 8.Сейчас едва продали залог за 600 млн по курсу 25.Итого только на одной стройке было украдено порядка 300 млн долларов.На строительство небоскреба возле ЗАГСа было взято в другом банке 500 млн долларов.Не построено и половины, хотя весь бюджет должен быть 500 млн.А еще есть Рамада, Гулливер, которые тоже обошлись в сотни миллионов долларов.Это только по нескольким бизнес центрам в Киеве украдено при Яныке более млрд долларов.То есть деньги были выведены задолго до Гонтаревой,залоги неликвидны.Гонтарева всего лишь пристрелила эти пустышки, чтоб не мучились, денег там не было
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Лагун уже вместе с Жеваго ловит рыбу на берегу Мертвого моря .
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Верной дорогой идут товарищи - беня путь указал
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Опять Гонтарева зебилам в штаны насрала
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Судя по всему у ЗЕбилов никаких перемог не предвидица, так что Гонтарева с Порошенко будут усиленно срать ЗЕбикам в штаны ещё около 5 лет точно.
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Не хотелось бы , чтобы они с обосраными штанами ходили , т к это ударит не только по зебилам , но и по всем в Украине , но похоже у нас карма такая (((
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к редактору: - подошло время печатать сводки приговоров.
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******** погнали защищать дельта банк))) значить пеця своє рило туди стопудова вмочив)))
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Коломойский денег не крал .А сберег .Хотел вернуть доллар к 12 .за это и банк забрали .

Соросята .

И не надо нам указывать и рассказывать
Огрызки времени , окурки обслюнявленные
Туберкулезные харьки ,неимоверные баРыги
Говнюки без всякого сомнения и недоверия ....


От всякого падения и лишения не оградит ни кто
Ведь наших -то детей не защитит ни кто ,
Всех наших матерей не предохранит ни кто ,
По мановению от чуждой нам породы вашей
И чуждой нам культуры Барыг и леших мразей.
Тех кто пришел из фиолетовой тьмы приношения
Хранители зла наследия , барыги и мрази без сомнения.
Тех, кто не радуется сидя чужому счастью
Тех,кто радуется стоя кроя чужому горю
Тех, кто радуется лежа чужому лиху и лишению
Тех, от кого судьба прикроет благодатью ...
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