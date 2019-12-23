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 Адвоката Чібірдіна звільнили з СІЗО, де він пробув 30 місяців, - Національна асоціація адвокатів

23 грудня адвокат Олександр Чібірдін вийшов з СІЗО в Одесі, де він пробув з березня 2017 року.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Національної асоціації адвокатів України.

Звільнення адвоката стало можливим завдяки тому, що необхідну суму застави зібрала Національна асоціація адвокатів України. Добровільні пожертви адвокатів акумулювалися в Благодійному фонді допомоги адвокатам. Зібраних коштів було недостатньо, тому було задіяно допомогу Вищої школи адвокатури

"Я хочу подякувати за підтримку голові Національної асоціації адвокатів України Лідії Ізовітовій, Вищій школі адвокатури, Комітету захисту прав адвокатів НААУ, а також усім колегам, які взяли участь у моїй долі. Сподіваюся, що надалі ми доведемо цю справу до справедливого кінця, і всі побачать наскільки безглуздим є обвинувачення і наскільки важко добитися правди в нашій державі", - сказав Олександр Чібірдін під час зустрічі з колегами одразу після звільнення.

Біля СІЗО Чібірдіна зустріли одеські адвокати Володимир Мацко і Світлана Немєрцалова, які працюють в молодіжному комітеті NextGen Odesa, а також захисник Чібірдіна – Іван Прилепський.

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"Сьогодні НААУ довела, що буде захищати права і свободи кожного адвоката, а також вимагати під держави дотримання професійних прав і гарантій. Порушення його прав було кричущим випадком, оскільки навіть без вручення підозри Чібірдін утримувався під вартою дуже тривалий період", - прокоментував Володимир Мацко.

Нагадаємо, справа адвоката Чібірдіна з моменту її початку перебувала у постійному фокусі уваги Національно асоціації адвокатів. Про порушення його професійних прав систематично повідомлялися не лише правоохоронні органи України, але і міжнародні інституції. У 2018 року про цю ситуацію було направлено звернення до уповноваженого представника управління спеціальних процедур офісу Верховного Комісара ООН з прав людини. Випадок прав адвоката Чібірдіна постійно фіксувався у тематичних звітах НААУ з порушень прав адвокатів в Україні, які поширюються у професійному середовищі в Україні та за кордоном. У жовні цього року захист Чібірдіна вперше домігся судового рішення про можливість внесення застави замість тримання під вартою.

За 5 років в Україні сталося більше 2500 злочинів проти адвокатів. Про це йдеться у звіті про порушення прав адвокатів в Україні за 2014-2018 роки, який підготував Комітет захисту прав адвокатів і гарантій адвокатської діяльності НААУ.

Адвоката Чібірдіна звільнили з СІЗО, де він пробув 30 місяців, - Національна асоціація адвокатів 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167032
 
 
 Топ коментарі
 
бляха!.. это достижение одесской рейдерской группы, в освобождении криминального элемента с корочкой адвоката..
хотя, источники говорят что редкостная взяточница и бывшая любовница Медведчука, Лидия Изовитова, взяла 150% от суммы залога, а еще Чибирдин подписал соглашение на безусловное сотрудничество с группой Медведчука, и на ближайших выборах ОТГ это рыло будет светится от имени ОПЗЖ.. Почему?.. потому шта, у этого уродца есть прямые выходы на судей,,которые будут судить результаты выборов в ОТГ.. Дело в том, что ОПЗЖ очень нужно набрать высокий процент в Одессе и области..
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Адвокат Чибирдин освобожден из СИЗО, где он пробыл 30 месяцев, - Национальная ассоциация адвокатов - Цензор.НЕТ 8253

Мне кажется, я ошибался, а все вокруг были правы.
Когда обсуждали судебную реформу, реформу полиции там, прокуратуры, я всегда говорил "Нельзя всех просто уволить. Где компетентных специалистов-то брать? Негде! Нельзя же таджиков из Москвы переманить с должности дворников!"
МОЖНО.
Потому что компетентных специалистов у нас нет в принципе. Ни в полиции, ни в судах, ни в прокуратуре, ни особенно в этих ваших ГБР, НАБУ и чтотамещё у нас есть, от чего никакого толку.
Понимаете, они путают пожарную сигнализацию с прослушкой. И телевизоры с мониторами. И свято уверены, что в мониторе есть винчестер с информацией.
И я понял почему.
ДА ОНИ ЖЕ СРАНЫЕ ХИПСТЕРЫ.
Они же выросли на сраных макинтошах с моноблоками, где винчестер действительно в монитор вмонтирован!
Вот они и считают, что в каждом мониторе или телевизоре тоже есть винчестер с информацией.
И ЧЕМ СЛОЖНЕЕ ЕГО НАЙТИ, ТЕМ СЕКРЕТНЕЕ ИНФОРМАЦИЯ!
Всё сошлось наконец-то.
Наконец-то появился смысл в происходящем.
Но надо было всё-таки таджиков, конечно.
Меня немного смущает, что они могут придерживаться законов шариата, могут быть побочные эффекты.
А так никакой разницы, мне кажется, но обходились бы дешевле.
А своим читателям, и особенно читателю Никите из города Харькова, я хочу снова подчеркнуть, как опасна тропа яблокопользователя.
Сегодня ты айфон купил, а завтра в ГБР вступил!
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Тобто, мєнти його тримали 30 місяців, тобто 2,5 роки, чекаючи що він визнає себе винним!
Вони нездатні нічого довести, не здатні нічого розслідувати крім очевидної битовухи, де все як на долоні, тому причиняють людину і тримають у нелюдських умовах, поки та людина не "зізнається" в тому чого не робила.
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Тобто, мєнти його тримали 30 місяців, тобто 2,5 роки, чекаючи що він визнає себе винним!
Вони нездатні нічого довести, не здатні нічого розслідувати крім очевидної битовухи, де все як на долоні, тому причиняють людину і тримають у нелюдських умовах, поки та людина не "зізнається" в тому чого не робила.
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добре, що хоч товкти перестали...поки що.
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Два с половиною роки адвокат в СІЗО навіть без висування підозри...
Кращої "реклами" для нашої судової системи і вигадати важко.
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как это без..без подозрения? Что Вы такое пишете ? Есть подозрение у него и не одно..да и ему просто поменяли арест на залог, а деньги насобирала руководитель НАУ т.к. они своих не сдают! В интернете вообще пишут что этот адвокат возглавлял целую банду, которая похищала у людей средства
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Адвокат Чибирдин освобожден из СИЗО, где он пробыл 30 месяцев, - Национальная ассоциация адвокатов - Цензор.НЕТ 8253

Мне кажется, я ошибался, а все вокруг были правы.
Когда обсуждали судебную реформу, реформу полиции там, прокуратуры, я всегда говорил "Нельзя всех просто уволить. Где компетентных специалистов-то брать? Негде! Нельзя же таджиков из Москвы переманить с должности дворников!"
МОЖНО.
Потому что компетентных специалистов у нас нет в принципе. Ни в полиции, ни в судах, ни в прокуратуре, ни особенно в этих ваших ГБР, НАБУ и чтотамещё у нас есть, от чего никакого толку.
Понимаете, они путают пожарную сигнализацию с прослушкой. И телевизоры с мониторами. И свято уверены, что в мониторе есть винчестер с информацией.
И я понял почему.
ДА ОНИ ЖЕ СРАНЫЕ ХИПСТЕРЫ.
Они же выросли на сраных макинтошах с моноблоками, где винчестер действительно в монитор вмонтирован!
Вот они и считают, что в каждом мониторе или телевизоре тоже есть винчестер с информацией.
И ЧЕМ СЛОЖНЕЕ ЕГО НАЙТИ, ТЕМ СЕКРЕТНЕЕ ИНФОРМАЦИЯ!
Всё сошлось наконец-то.
Наконец-то появился смысл в происходящем.
Но надо было всё-таки таджиков, конечно.
Меня немного смущает, что они могут придерживаться законов шариата, могут быть побочные эффекты.
А так никакой разницы, мне кажется, но обходились бы дешевле.
А своим читателям, и особенно читателю Никите из города Харькова, я хочу снова подчеркнуть, как опасна тропа яблокопользователя.
Сегодня ты айфон купил, а завтра в ГБР вступил!
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бляха!.. это достижение одесской рейдерской группы, в освобождении криминального элемента с корочкой адвоката..
хотя, источники говорят что редкостная взяточница и бывшая любовница Медведчука, Лидия Изовитова, взяла 150% от суммы залога, а еще Чибирдин подписал соглашение на безусловное сотрудничество с группой Медведчука, и на ближайших выборах ОТГ это рыло будет светится от имени ОПЗЖ.. Почему?.. потому шта, у этого уродца есть прямые выходы на судей,,которые будут судить результаты выборов в ОТГ.. Дело в том, что ОПЗЖ очень нужно набрать высокий процент в Одессе и области..
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"Адвокатов надо брать в ежовые рукавицы,и ставить в осадное положение,ибо эта интеллигенская сволочь часто паскудничает". Так колись сказав валодя члєнін,вошдь міравова пралєтаріата.Там далі він ще шось піздєл про лібералізм та соціал-деморкратію,та закликав боятись адвокатів та їм не вірити.Якщо кому цікаво,Google на допомогу...
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Мутный чёрт этот Чибердин. А то что менты просрали свидетелей и доказательную базу в инете много инфы.
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30 месяцев в СИЗО и это адвокат, а что про простых смертных говорить?
А закон Савченко плохой ... Адвокат Чибирдин освобожден из СИЗО, где он пробыл 30 месяцев, - Национальная ассоциация адвокатов - Цензор.НЕТ 3799
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Это который из одесской ОПГ что разбоями промышляла? Ну слава богу, наконец то на свободе, прям дышать стало легче...
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Недавно где-то читал, что эта ассоциация адвокатов Украины, создана одним сепарским адвокатом , там же у них недавно появился фонд, не понятно откуда пополняемый, для освобождения своих...
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