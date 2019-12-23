 Для клопотання про зміну запобіжного заходу ексберкутівцям, обвинуваченим у справі про розстріли на Інститутській, немає підстав, - прокурор Донський

Про це пише hromadske з посиланням на прокурора у справі Олексія Донського, передає Цензор.НЕТ.
Завтра, 24 грудня, у Святошинському суді відбудеться чергове засідання.
"Ні я, ні інші прокурори в цій справі не клопотатимуть про зміну запобіжного заходу для обвинувачених, оскільки для цього немає підстав", - сказав він.
Нагадаємо, під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи 23 грудня сторони домовилися про обмін утримуваними особами.
За даними ЗМІ, українська сторона планує передати бойовикам "ДНР" і "ЛНР" п'ятьох колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілі людей на Інститутській 20 лютого 2014 року.
Они тоже не были военнопленными.
Вышинский не был военнопленным.
Им насрать.
Его ФСБ вообще в плен в Беларуси захватила.
А если не на буркутовцев, то хоть на самого офшорного пусть меняют!
или на права на сериал Сваты
Эта Зелёная Пошесть поставила крест на принципи неотвратимости наказания в Украине.
Делай шо хочешь, убивай сколько хочешь и знай, что тебя обменяют
По данным издания, на связь предполагаемого убийцы со спецслужбами РФ указывают его тату. Правоохранители отказались от версии о том, что это тюремные «наколки» и теперь думают, что это татуировки, характерные для российских спецназовцев.