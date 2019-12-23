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Все про:полонені (599) злочини проти Майдану (56) Донський (2)

 Для клопотання про зміну запобіжного заходу ексберкутівцям, обвинуваченим у справі про розстріли на Інститутській, немає підстав, - прокурор Донський

Сторона обвинувачення не клопотатиме в суді про звільнення із СІЗО п'ятьох колишніх беркутівців, які є обвинуваченими у справі про розстріли на Інститутській.

Про це пише hromadske з посиланням на прокурора у справі Олексія Донського, передає Цензор.НЕТ.

Завтра, 24 грудня, у Святошинському суді відбудеться чергове засідання.

"Ні я, ні інші прокурори в цій справі не клопотатимуть про зміну запобіжного заходу для обвинувачених, оскільки для цього немає підстав", - сказав він.

Нагадаємо, під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи 23 грудня сторони домовилися про обмін утримуваними особами.

За даними ЗМІ, українська сторона планує передати бойовикам "ДНР" і "ЛНР" п'ятьох колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілі людей на Інститутській 20 лютого 2014 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вимогою видати ексберкутівців РФ хоче змінити курс України на проросійський, - сім'ї Героїв Небесної Сотні звернулися до Зеленського

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167031
 
 
 Топ коментарі
 
а помнишь тах, кто по следствию о поджоге на Куликовом поле в Одессе проходил ?

Они тоже не были военнопленными.

Вышинский не был военнопленным.

Им насрать.
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Нехай не вішають нам локшину на вуха. Віддадуть вбивць Путєну і виплатять компенсацію таку як прокурворові Кулику.
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Нехай не вішають нам локшину на вуха. Віддадуть вбивць Путєну і виплатять компенсацію таку як прокурворові Кулику.
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саме головне, що і підстав для обміну цих покидьків немає.... вони не є полоненими
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а помнишь тах, кто по следствию о поджоге на Куликовом поле в Одессе проходил ?

Они тоже не были военнопленными.

Вышинский не был военнопленным.

Им насрать.
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А Сенцов, Кольченко, Балух, Гриб - были военнопленными?
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Гриб так точно.

Его ФСБ вообще в плен в Беларуси захватила.
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Ага, во время боевых действий по покорению белорусской пелотки. Рекрут-новобранец.
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Скорей им уже объявляйте внушительный приговор и меняйте на пленённых в Иловайске и Дебальцево! Что 5 лет в параше сидят!
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Скоро в Украине вообще преступников не останется в тюрьмах.
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Згоден, садіть! Якщо у вас будуть докази, а не балабольство.
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Пусть барыга серверы вернёт - найдётся ему на 3 жизни.
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А гіперболоїд гаріна йому також повернути?
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ты, тварь, рада, что беркутня не будет наказана ?
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Не так. Это ты рад, чтоб наши защитники гнили в ********** лагерях! Завдяки пэдротовым преступлениям!
А если не на буркутовцев, то хоть на самого офшорного пусть меняют!
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на ферросплавные комбинаты Бени пусть поменяют

или на права на сериал Сваты
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Какое отношение имеют беркутовцы к войне? При чем здесь россия к расследованию уголовных дел в Украине, совершенных до войны и до оккупации украинской территории? Разве обмен "всех на всех" не имеет временных рамок? Может, рф еще выдать осужденных в каком-нибудь 2010 году? Ну, тех, на кого укажут.
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Хоть кто-то верит, что беркутню не отдадут на обмен ?

Эта Зелёная Пошесть поставила крест на принципи неотвратимости наказания в Украине.

Делай шо хочешь, убивай сколько хочешь и знай, что тебя обменяют
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Немецкие прокуроры могут располагать новыми свидетельствами того, что к покушению на Зелимхана Хангошвили причастны российские силовики. Об этом пишет Der Spiegel.
По данным издания, на связь предполагаемого убийцы со спецслужбами РФ указывают его тату. Правоохранители отказались от версии о том, что это тюремные «наколки» и теперь думают, что это татуировки, характерные для российских спецназовцев.
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