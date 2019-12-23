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Все про:борг (172) заробітна плата (600) ОДА (714) Харківщина (834) Електротяжмаш (5) Кучер Олексій (7)

 На "Електроважмаші" вперше за останній час борги по зарплаті, світло відключають за несплату, - Харківська ОДА. ДОКУМЕНТ

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер звернувся з проханням допомогти вирішити ситуацію з боргами по зарплаті на "Електроважмаші" до Зеленського, Кабінету міністрів та голови Фонду держмайна.

Відповідні документи є в розпорядженні Цензор.НЕТ.

"На підприємстві вперше за останні роки має місце несвоєчасна виплата заробітної плати працівникам. А також виникла заборгованість у платежах за електропостачання, у зв'язку з чим підприємство повідомили про відключення від електромережі", - сказано в зверненні.

Глава ОДА зазначає, що одночасно відбувається звільнення висококваліфікованих працівників підприємства, що ставить під загрозу стабільну роботу "Електроважмашу" і своєчасне виконання замовлень.

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"Обласна державна адміністрація просить втрутитися в цю ситуацію і сприяти вирішенню питання відновлення стабільної роботи підприємства і своєчасної виплати заробітної плати працівникам", - йдеться в документі.

На Електроважмаші вперше за останній час борги по зарплаті, світло відключають за несплату, - Харківська ОДА 01
На Електроважмаші вперше за останній час борги по зарплаті, світло відключають за несплату, - Харківська ОДА 02
На Електроважмаші вперше за останній час борги по зарплаті, світло відключають за несплату, - Харківська ОДА 03

"Електроважмаш" - провідне державне підприємство України з розробки та виробництва турбо- і гідрогенераторів, великих електричних машин постійного струму, єдиний в Україні постачальник комплектного електрообладнання для залізничного та міського електротранспорту.

Підприємство вже кілька років є у списку на приватизацію, зазначив міністр економіки Тимофій Милованов. За його даними, "Електроважмаш" утримували від передачі до Фонду держмайна "штучно, щоб продовжити дерибанити активи".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167026
 
   
 Топ коментарі
 
Для дуже дебільних зебілів:
На "Электротяжмаше" впервые за последнее время долги по зарплате, свет отключают за неуплату, - Харьковская ОГА.
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На "Электротяжмаше" впервые за последнее время долги по зарплате, свет отключают за неуплату, - Харьковская ОГА - Цензор.НЕТ 7281

Сколько лет нам "зачитывали" о том, что власть воровала?
Воровала у армии, но армия откуда-то взялась, с новым питанием, вооружением, одета и обута. С планами на будущее, с переходом на стандарты НАТО. И мало кто из (по версии папы-Зе) биомассы задавал себе вопрос: откуда деньги? И не происходит ли наоборот, когда они не выводятся, а вваливаются в армию, армия деньгами накачивается. Если сегодня ведется речь о том, что останавливаются какие-то проекты по строительству казарм, жилья и прочего для Министерства обороны, то они же кем-то проводились ранее? Чтобы было что останавливать сегодня, нужно, чтобы это работало ранее. Оно и работало.
Власть воровала у пенсионера Васи, у работницы ЖЭКа Маши, у кассира и у парковщика, у торговки и у таких дельцов, как Дубинский, с десятками квартир и машин. К каждому залезла в карман, потому что, оказывается, только поэтому так "тяжко" жилось.На "Электротяжмаше" впервые за последнее время долги по зарплате, свет отключают за неуплату, - Харьковская ОГА - Цензор.НЕТ 5650
Сегодняшняя дыра в бюджете в 70 млрд - это, позвольте, ЧТО? Закинь эту цифру в любую очередь и выйди, закрыв за собой дверь, уверена, после волны про "парашенко" кто-то и задумается.
Достижений - ноль. Реформ - ноль. Окончания войны - ноль. Повышения качества жизни украинцев - ноль. Реального понижения тарифов на коммуналку - ноль. Я вообще думаю, что ситуацию немного спасает грядущий Новый Год. Пока люди запасаются продуктами, пока идет торговля на рынках и в супермаркетах, пока хорошая погода и даже солнышко, - они не замечают этой дыры. Она до них не дошла.
А после праздников будет штиль, причем не как обычно, а теперь такой приличный, долгоиграющий. Когда отголоски остановки финансирования региональных проектов коснутся как можно большего количества людей. Когда не получит свои деньги строитель, чей объект остановят. Когда останется без денег поставщик, поставивший товар в государственное учреждение. Когда в магазины потихоньку потянутся лишь бюджетники, которым еще платят (но покупательская способность там не ахти), и те, кто на волне "перемен" чувствует себя неплохо. Но такие чаще всего в тени, и налоги не платят либо недоплачивают.
И вот останется в Украине бюджетник и пенсионер. А ФОПы, с помощью которых всегда затыкали дыры в бюджете, посчитают свою прибыль и зададут еще больше вопросов: а где деньги, Зин?
Или теперь уже Зе?
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Є товариш в Харькові-- "настоящий арієць--тобто кацап" на питання хто твої батьки віповідає--тато росіянин, мама--українка,народився в Харкові. А ти жив в росії--відповідає,коли було двароки жив тиждень в бабкі а що їсти любиш---люблю борщ. смажену картоплю. вареникі, А де російське "щі"--да ти що ? А застолам втебе матюкаються--да ти що? Але я настоящий росіянин і виріс на російській культурі. І таких там тисячі.
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Не інакше, як алкоголік, любитель бояришніка-глоду, той хто народився в росії-маць.
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зеЛебобам срут во рты!а он чавкают!
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Каждый внёс свою лепту, у Кравчука була хатинка, у всех остальных миллионы и миллиарды долларов. А лохи сопли жуют бесплатные.
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Нехай торчать торчки, які голосували за зебіла!!
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Пишите письма мелким почерком. Этот "тяжмаш" 21 апреля 2019 года, в 90 процентов голосовал за остановку зарплаты! Просто пока бюрократическая машина расчехлилась, пока сюда, пока туда.... да и на корпоративы на вертолетной площадке Януковича потратились.
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теперь анал Г+Г раскажет об необходимости интегрироватся к расасии.....
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судя по "тёплым" коментам медведева-таки да...готовят сценарий-"на хвоне эканамическай"разрухи нам надо мирится с парашкой -видима-"чтобы савместна,простив друг друга снова вместе строить святлае будущае""...не и Беларусь приплетут... На "Електроважмаші" вперше за останній час борги по зарплаті, світло відключають за несплату, - Харківська ОДА - Цензор.НЕТ 6348
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Что-то ни одного зеленого дебила в комментариях
Ни одного коментария про барыгу, ни комментария про свинарчуков, ни слова про коррупцию.
Наверное у них у всех после победы Зе наступила благодать и они все отправились встречать новый год на сейшелы
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Особенность основной продукции предприятия - она не является конечным продуктом. Она - составная часть продукции других производителей. И процентов 80 этих производителей было в РФ. Разорвана связь с РФ - предприятию просто некому продавать свою продукцию. Такую технику производят не так много стран, и у них нет никакого резона подстраивать свою продукцию под нужды Украины.

Скорее всего заводу не жить. На "Електроважмаші" вперше за останній час борги по зарплаті, світло відключають за несплату, - Харківська ОДА - Цензор.НЕТ 1705
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громада-вот сейчас на "Г+Г" пан Дубинский реально "топитт" своей критикой уряд Гончаренко...и НБУ досталось-за "корпоратив"...по корпоратив "СН"-ни слова... На "Електроважмаші" вперше за останній час борги по зарплаті, світло відключають за несплату, - Харківська ОДА - Цензор.НЕТ 4756
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От Зе помощь подоспеет, продать завод за 1гривну вместе с батраками. И искусно созданными проблемами.
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москальня у радянські часи навмисно створювала такі дебільні економічні зв'язки, коли у Харкові висококласні фахівці точили "високотехнологічну" гайку котру потім везли на гальванику до Кандалакші а звідти до Еревану де її закручували до шасі яке потім везли до Ташкенту...
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