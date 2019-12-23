 На "Електроважмаші" вперше за останній час борги із зарплати, світло відключають за несплату, - Харківська ОДА. ДОКУМЕНТ

Відповідні документи є в розпорядженні Цензор.НЕТ.

"На підприємстві вперше за останні роки має місце несвоєчасна виплата заробітної плати працівникам. А також виникла заборгованість у платежах за електропостачання, у зв'язку з чим підприємство повідомили про відключення від електромережі", - сказано в зверненні.

Глава ОДА зазначає, що одночасно відбувається звільнення висококваліфікованих працівників підприємства, що ставить під загрозу стабільну роботу "Електроважмашу" і своєчасне виконання замовлень.

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"Обласна державна адміністрація просить втрутитися в цю ситуацію і сприяти вирішенню питання відновлення стабільної роботи підприємства і своєчасної виплати заробітної плати працівникам", - йдеться в документі.







"Електроважмаш" - провідне державне підприємство України з розробки та виробництва турбо- і гідрогенераторів, великих електричних машин постійного струму, єдиний в Україні постачальник комплектного електрообладнання для залізничного та міського електротранспорту.

Підприємство вже кілька років є у списку на приватизацію, зазначив міністр економіки Тимофій Милованов. За його даними, "Електроважмаш" утримували від передачі до Фонду держмайна "штучно, щоб продовжити дерибанити активи".