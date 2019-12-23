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Все про:борг (172) заробітна плата (600) ОДА (714) Харківщина (834) Електротяжмаш (5) Кучер Олексій (7)

 На "Електроважмаші" вперше за останній час борги із зарплати, світло відключають за несплату, - Харківська ОДА. ДОКУМЕНТ

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер звернувся з проханням допомогти вирішити ситуацію з боргами по зарплаті на "Електроважмаші" до Зеленського, Кабінету міністрів та голови Фонду держмайна.

Відповідні документи є в розпорядженні Цензор.НЕТ.

"На підприємстві вперше за останні роки має місце несвоєчасна виплата заробітної плати працівникам. А також виникла заборгованість у платежах за електропостачання, у зв'язку з чим підприємство повідомили про відключення від електромережі", - сказано в зверненні.

Глава ОДА зазначає, що одночасно відбувається звільнення висококваліфікованих працівників підприємства, що ставить під загрозу стабільну роботу "Електроважмашу" і своєчасне виконання замовлень.

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"Обласна державна адміністрація просить втрутитися в цю ситуацію і сприяти вирішенню питання відновлення стабільної роботи підприємства і своєчасної виплати заробітної плати працівникам", - йдеться в документі.

На Електроважмаші вперше за останній час борги із зарплати, світло відключають за несплату, - Харківська ОДА 01
На Електроважмаші вперше за останній час борги із зарплати, світло відключають за несплату, - Харківська ОДА 02
На Електроважмаші вперше за останній час борги із зарплати, світло відключають за несплату, - Харківська ОДА 03

"Електроважмаш" - провідне державне підприємство України з розробки та виробництва турбо- і гідрогенераторів, великих електричних машин постійного струму, єдиний в Україні постачальник комплектного електрообладнання для залізничного та міського електротранспорту.

Підприємство вже кілька років є у списку на приватизацію, зазначив міністр економіки Тимофій Милованов. За його даними, "Електроважмаш" утримували від передачі до Фонду держмайна "штучно, щоб продовжити дерибанити активи".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167026
 
 
 Топ коментарі
 
На "Электротяжмаше" впервые за последнее время долги по зарплате, свет отключают за неуплату, - Харьковская ОГА - Цензор.НЕТ 7281

Сколько лет нам "зачитывали" о том, что власть воровала?
Воровала у армии, но армия откуда-то взялась, с новым питанием, вооружением, одета и обута. С планами на будущее, с переходом на стандарты НАТО. И мало кто из (по версии папы-Зе) биомассы задавал себе вопрос: откуда деньги? И не происходит ли наоборот, когда они не выводятся, а вваливаются в армию, армия деньгами накачивается. Если сегодня ведется речь о том, что останавливаются какие-то проекты по строительству казарм, жилья и прочего для Министерства обороны, то они же кем-то проводились ранее? Чтобы было что останавливать сегодня, нужно, чтобы это работало ранее. Оно и работало.
Власть воровала у пенсионера Васи, у работницы ЖЭКа Маши, у кассира и у парковщика, у торговки и у таких дельцов, как Дубинский, с десятками квартир и машин. К каждому залезла в карман, потому что, оказывается, только поэтому так "тяжко" жилось.На "Электротяжмаше" впервые за последнее время долги по зарплате, свет отключают за неуплату, - Харьковская ОГА - Цензор.НЕТ 5650
Сегодняшняя дыра в бюджете в 70 млрд - это, позвольте, ЧТО? Закинь эту цифру в любую очередь и выйди, закрыв за собой дверь, уверена, после волны про "парашенко" кто-то и задумается.
Достижений - ноль. Реформ - ноль. Окончания войны - ноль. Повышения качества жизни украинцев - ноль. Реального понижения тарифов на коммуналку - ноль. Я вообще думаю, что ситуацию немного спасает грядущий Новый Год. Пока люди запасаются продуктами, пока идет торговля на рынках и в супермаркетах, пока хорошая погода и даже солнышко, - они не замечают этой дыры. Она до них не дошла.
А после праздников будет штиль, причем не как обычно, а теперь такой приличный, долгоиграющий. Когда отголоски остановки финансирования региональных проектов коснутся как можно большего количества людей. Когда не получит свои деньги строитель, чей объект остановят. Когда останется без денег поставщик, поставивший товар в государственное учреждение. Когда в магазины потихоньку потянутся лишь бюджетники, которым еще платят (но покупательская способность там не ахти), и те, кто на волне "перемен" чувствует себя неплохо. Но такие чаще всего в тени, и налоги не платят либо недоплачивают.
И вот останется в Украине бюджетник и пенсионер. А ФОПы, с помощью которых всегда затыкали дыры в бюджете, посчитают свою прибыль и зададут еще больше вопросов: а где деньги, Зин?
Или теперь уже Зе?
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Для дуже дебільних зебілів:
На "Электротяжмаше" впервые за последнее время долги по зарплате, свет отключают за неуплату, - Харьковская ОГА.
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Чы Украине не пофиг куда продавать . Чего ж СНГ не покупает украинское ? Европейское же покупают , чего ж не покупают украинское-европейское .?? Абыделись что - Украина хочет жить по правилам ЕС . Ты смотри , какие цацы . На "Електроважмаші" вперше за останній час борги по зарплаті, світло відключають за несплату, - Харківська ОДА - Цензор.НЕТ 9594 .
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Ясно-видящий
23 Грудня 2019
Браво !!! (Я закричал "Браво!" от прочитанной новости, все сотрудники оглянулись):
Приостановка выплаты возмещения НДС крупным промпредприятиям приведет к тому, что в преддверии праздников сотни тысяч людей останутся перед новогодними праздниками без средств.
"Мы говорим о городах Кривой Рог, Днепр, Запорожье, Мариуполь. Фактически это сотни тысяч людей, а если с членами семей - это и миллионы людей, которые остаются без средств к существованию. У предприятий просто в условиях кризиса нет этих денег на счетах и нет возможности в течение нескольких дней эти средства мобилизовать", - подчеркнул президент "Укрметаллургпрома" Каленков …
Вот так и надо - перед Новым Годом… тем, кто за них голосовал… Так и надо.

На "Електроважмаші" вперше за останній час борги по зарплаті, світло відключають за несплату, - Харківська ОДА - Цензор.НЕТ 6940
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Не металлом единым живёт Ахметка.ОнЭлектотяжмаш банкротит.Не обеднеет Ахметка за несколько недель.И денег для работяг у него достачно,если скупиться не будет.пусть продаст Шахтёр и уменьшит рейды на ту сторону.
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А де новина про львівські шахти.? Їх відключили від електроенергії за борги.
Опа-опа-опапа! Опа-опа-опапа!
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Смеяться нечего. Львовщина Единственный регион где Зэ проиграл. Их жалко. Остальных-нет
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А почали її дерибанити --- "червоні директора" на чолі з парторгом кучмою і попередником--секретарем ЦК КПУ кравчуком. А потім "докрали" євреї--фірташі. пінчуки.розенблати.кернеси,коломойські і іще з пару десятків представників цієї нації.
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Не звізді, чого не знаєш, "Протон" всі в Харкові його знали, при Кравчуку було п'ять підприємств організовано сумісно з іностраним капіталом, все ахнулось при правлінні Кучми. Через пару років підприємства не стало, хто знає, що таке п/я 7360, той розуміє про що я кажу.
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Попередников в первую очередь.
Спросите народ, все говорят, пару высокопоставленных расстреляли бы и в Украине все было бы ОК. Расдерибанили такой цветущий край, сильную в прошлом Украину. Больно наблюдать как продолжают грабить, последнее уже растаскивают.
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Це добра ідея. Давай почнемо процес розстрілу з тебе та твоєї родини
🤔
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обожеслав отработал корпоративчик в москве в офисе "воролд оф танкс". говорят поднял сто штук. это ж круто - у тебя на корпоративе выступает депутат верховной рады Украины.
тьфу мразота
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Є товариш в Харькові-- "настоящий арієць--тобто кацап" на питання хто твої батьки віповідає--тато росіянин, мама--українка,народився в Харкові. А ти жив в росії--відповідає,коли було двароки жив тиждень в бабкі а що їсти любиш---люблю борщ. смажену картоплю. вареникі, А де російське "щі"--да ти що ? А застолам втебе матюкаються--да ти що? Але я настоящий росіянин і виріс на російській культурі. І таких там тисячі.
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Не інакше, як алкоголік, любитель бояришніка-глоду, той хто народився в росії-маць.
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зеЛебобам срут во рты!а он чавкают!
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Каждый внёс свою лепту, у Кравчука була хатинка, у всех остальных миллионы и миллиарды долларов. А лохи сопли жуют бесплатные.
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Нехай торчать торчки, які голосували за зебіла!!
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Пишите письма мелким почерком. Этот "тяжмаш" 21 апреля 2019 года, в 90 процентов голосовал за остановку зарплаты! Просто пока бюрократическая машина расчехлилась, пока сюда, пока туда.... да и на корпоративы на вертолетной площадке Януковича потратились.
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теперь анал Г+Г раскажет об необходимости интегрироватся к расасии.....
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судя по "тёплым" коментам медведева-таки да...готовят сценарий-"на хвоне эканамическай"разрухи нам надо мирится с парашкой -видима-"чтобы савместна,простив друг друга снова вместе строить святлае будущае""...не и Беларусь приплетут... На "Електроважмаші" вперше за останній час борги по зарплаті, світло відключають за несплату, - Харківська ОДА - Цензор.НЕТ 6348
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Такой вариант вполне возможен: доведут до серьёзного экономического кризиса, затем возьмут помощь от россии и будут по "1+1" и подобным говорить: "Вот видите россия показала себя братской страной, выручившей в трудное время, надо забыть все обиды и т.п. и помириться. И вообще в ухудшении отношений виноваты Порошенко и всякие разные бандеровцы."
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Что-то ни одного зеленого дебила в комментариях
Ни одного коментария про барыгу, ни комментария про свинарчуков, ни слова про коррупцию.
Наверное у них у всех после победы Зе наступила благодать и они все отправились встречать новый год на сейшелы
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Особенность основной продукции предприятия - она не является конечным продуктом. Она - составная часть продукции других производителей. И процентов 80 этих производителей было в РФ. Разорвана связь с РФ - предприятию просто некому продавать свою продукцию. Такую технику производят не так много стран, и у них нет никакого резона подстраивать свою продукцию под нужды Украины.

Скорее всего заводу не жить. На "Електроважмаші" вперше за останній час борги по зарплаті, світло відключають за несплату, - Харківська ОДА - Цензор.НЕТ 1705
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21.11.2019«Электротяжмаш» отгрузил статор для индийской АЭС
Харьковский завод отгрузил статор турбогенератора ТГВ-250-2ПТЗ для индийской АЭС «Кайга», входящей в состав национальной корпорации по атомной энергетике NPCIL.

це лише остання з новин на сайті підприємства... срасія їм як клієнт і в ху не торохтить, ти не переймайся, криворотий!
проблема в іншому, проблема в **********, яке допустило подіьну ситуацію на державному підприємстві!!!


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Ну я же сказал не 100%, а 80...

Чтоб вы представляли масштаб - эти реакторы по 220 мегаватт. И их 6 в плане (при том план этот длится уже лет 30. И этот вроде пятый). А РФ там же строит АЭС Куданкулан. 2 блока по гигаватту уже работают, два строятся, на 2 подписан контракт. И на последних четырёх теперь точно не будет Украинских турбогенераторов. А РФ кроме Индии строит ещё 6 энергоблоков за рубежом, на 17 подписаны контракты до 2030. Да и в самой РФ на разной стадии строительства (от стройки до подписанного контракта) более 10 энергоблоков. И всё это теперь БЕЗ Украины. На "Електроважмаші" вперше за останній час борги по зарплаті, світло відключають за несплату, - Харківська ОДА - Цензор.НЕТ 221
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Зря тратишь время. Это кацап-многостаночник из Кранодара. Из серии всезнающих радиолюбителей-пенсионеров в штопаных носках.
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Справка
Государственное предприятие «Завод «Электротяжмаш» специализируется на разработке и выпуске мощных гидрогенераторов, гидрогенераторов-двигателей, турбогенераторов для тепловых и атомных электростанций, электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, водяных насосов оросительных каналов, тягового электрооборудования для железнодорожного и городского транспорта. Завод поставляет продукцию в Индию, Казахстан, Бангладеш и другие страны по всему миру.

знайди тут срасію На "Електроважмаші" вперше за останній час борги по зарплаті, світло відключають за несплату, - Харківська ОДА - Цензор.НЕТ 9989
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Но России она поставляла гораздо больше. На "Електроважмаші" вперше за останній час борги по зарплаті, світло відключають за несплату, - Харківська ОДА - Цензор.НЕТ 895

В конце концов, отчего же такое сверх успешное предприятие стало задерживать зарплаты? Может есть какие то причины?
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громада-вот сейчас на "Г+Г" пан Дубинский реально "топитт" своей критикой уряд Гончаренко...и НБУ досталось-за "корпоратив"...по корпоратив "СН"-ни слова... На "Електроважмаші" вперше за останній час борги по зарплаті, світло відключають за несплату, - Харківська ОДА - Цензор.НЕТ 4756
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А шо про корпоратив НБУ? Не было стриптиза. Оно ж врет, как всегда. На "Електроважмаші" вперше за останній час борги по зарплаті, світло відключають за несплату, - Харківська ОДА - Цензор.НЕТ 2857

Да были две танцовщицы, которые устраивали на манер видеоигр флэшмоб - они показывали танцевальные движения, а люди в зале их повторяли. Да и то не все поняли, шо это было потому, что зал большой и задние ряды не слышали ведущего. На "Електроважмаші" вперше за останній час борги по зарплаті, світло відключають за несплату, - Харківська ОДА - Цензор.НЕТ 3806
Руководство поздравило сотрудников и через пару часов все разошлись.

Дубинский по себе всех меряет.
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От Зе помощь подоспеет, продать завод за 1гривну вместе с батраками. И искусно созданными проблемами.
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москальня у радянські часи навмисно створювала такі дебільні економічні зв'язки, коли у Харкові висококласні фахівці точили "високотехнологічну" гайку котру потім везли на гальванику до Кандалакші а звідти до Еревану де її закручували до шасі яке потім везли до Ташкенту...
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tZE inform

@tZEinform

С пророческими словами нашего аналитика "...фиг с ней с той зарплатой..." не согласилась Харьковская ОГА приславшее челобитную этой зеленой бестолочи. Там говорится, что даже в 2014-2015 годах такого пи...ца не было с зарплатами на крупнейших заводах. А в январе пенсии...
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Зе-корпоратив - лучшее, что случилось с Украиной

Василий Рыбников

Никогда еще в Украине не было такого молодого, порядочного и честного корпоратива, как Зе-корпоратив - пир во время благоденствия, мир дворцам, война хижинам, ведущий вечера - Владимир Зеленский. И хотя теперь уже Владимир Зеленский настолько дорогой артист, что скидываться на него приходится всей страной, оно того, конечно, стоит.

В газетах пишут, что смех и радость, принесенные людям творческим коллективом слуг народа во главе с первым честным президентом Украины, обошлись государственному бюджету по итогам года приблизительно в 51 миллиард гривень.

Это абсолютный рекорд, как минимум, последнего десятилетия, но, разумеется, далеко не предел возможностей талантливых специалистов. Если бы Нацбанк, за политически незрелыми манипуляциями которого уже пристально следит СБУ, не откатил в бюджет 17 миллиардов, итоговая дыра могла бы официально подобраться к отметке в 70 миллиардов гривень.

Все эти удивительные достижения стали возможными благодаря тому, что в высших эшелонах власти, как неоднократно утверждал премьер Гончарук, полностью искоренена коррупция, а население страны в пересчете на курс доллара стало сильно богаче, и почему бы ему, населению, собственно, не заплатить за Зе-корпоратив, ведь для Володи это мероприятие всегда было так важно, а уж сейчас, когда он так устал, и подавно.

Когда-то Порошенко сфотографировали в дорогом ресторане, и он это запомнил. С тех пор этот мародерствующий барыга ненавидит всех, кто умеет отдыхать по-настоящему красиво, до такой степени, что с присущими ему подлостью и коварством, понимая, что скоро власть уплывет из его рук и в стране начнется Большой Корпоратив, еще год назад настолько неидеально спроектировал госбюджет-2019, что новогодний Зе-корпоратив оказался под скрытой угрозой. Но не тут-то было, дорогие друзья, дуже дякую.

Осознавая свои заслуги перед родиной, кардинально отличаясь от предшественников, не украв ни копейки из госбюджета, тем более что там уже и нет ничего, кроме долгов, зе-команда решила, что корпоративу быть, а коньяк по 35 тысяч гривень за бутылку - это по сравнению с дырой в 51 миллиард совсем не дорого. С другой стороны, понимая, сколько в людях еще зависти к молодым и успешным, не говоря уже о веселых и находчивых, участники гулянки вели себя в «Парковом» настолько скромно, что умылись слезами даже учителя со своей знаменитой зарплатой.

Так, зе-депутат Жан Беленюк мгновенно сожрал все три корочки хлеба за своим столиком и пошел побираться к соседям. К счастью, по слухам, в соседнем ресторане жадно насыщались краденым барыги из предыдущей власти, швыряя прохожим молочных поросят. Жан машинально поймал одного и поел. Зе-депутат Дубинский, выпив для храбрости стакан воды из-под крана, так как больше ничего не было, пошел петь караоке «Моя бабушка любит скорость, скорость любит бабушка моя». Потом он об этом ничего не помнил.

Зе-депутат Лиза Богуцкая вообще ничего не ела, да и не в столовую она пришла, чтобы есть. Лиза пила 50 г белого вина, «которые растянула на 2 часа», да и те 45 грамм, что остались, потом разлила нищим. Ну и морс клюквенный, конечно. На сцене Тина Кароль пела Зеленскому, что он «мужчина ее мечты», причем, бесплатно, поэтому Зеленский все время улыбался, а Богдана традиционно перло просто так. «Кстати, забыла, - многозначительно пишет Лиза. - Все были одеты чрезвычайно скромно. И без часов за 200 тыс долларов и сумочек за 100».

Многие пришли во власяницах, подпоясанные вервиями, часы были одни на пятерых, и те поломанные, а в клетчатую сумочку собирали кто сколько может. Самокат Гончарука во многих местах был перевязан трогательной изолентой, Милованов курил чай, Тищенко вулканизировал резиновую женщину вручную - он не мог позволить себе новую, Юзик ел табуретки. Большинство пришло пешком с Троещины и ушло с Зе-корпоратива пораньше, чтобы успеть вернуться в свои халупы к рассвету и сразу же приступить к дальнейшей работе по наполнению бюджета.

При том изобилии, что царит сейчас в стране, гулянка слуг народа была настолько скромной, честной, искренней и простой, что многим безотчетно захотелось залить там все бетоном и оставить так навсегда, но увы. К счастью, как бы там ни было, уже сейчас ясно, что Зе-корпоратив - лучшее, что случилось с Украиной, и праздник все еще не закончился. Наоборот, он только по-настоящему начался.
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