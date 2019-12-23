 На "Електроважмаші" вперше за останній час борги із зарплати, світло відключають за несплату, - Харківська ОДА. ДОКУМЕНТ

Відповідні документи є в розпорядженні Цензор.НЕТ.
"На підприємстві вперше за останні роки має місце несвоєчасна виплата заробітної плати працівникам. А також виникла заборгованість у платежах за електропостачання, у зв'язку з чим підприємство повідомили про відключення від електромережі", - сказано в зверненні.
Глава ОДА зазначає, що одночасно відбувається звільнення висококваліфікованих працівників підприємства, що ставить під загрозу стабільну роботу "Електроважмашу" і своєчасне виконання замовлень.
"Обласна державна адміністрація просить втрутитися в цю ситуацію і сприяти вирішенню питання відновлення стабільної роботи підприємства і своєчасної виплати заробітної плати працівникам", - йдеться в документі.
"Електроважмаш" - провідне державне підприємство України з розробки та виробництва турбо- і гідрогенераторів, великих електричних машин постійного струму, єдиний в Україні постачальник комплектного електрообладнання для залізничного та міського електротранспорту.
Підприємство вже кілька років є у списку на приватизацію, зазначив міністр економіки Тимофій Милованов. За його даними, "Електроважмаш" утримували від передачі до Фонду держмайна "штучно, щоб продовжити дерибанити активи".
23 Грудня 2019
Браво !!! (Я закричал "Браво!" от прочитанной новости, все сотрудники оглянулись):
Приостановка выплаты возмещения НДС крупным промпредприятиям приведет к тому, что в преддверии праздников сотни тысяч людей останутся перед новогодними праздниками без средств.
"Мы говорим о городах Кривой Рог, Днепр, Запорожье, Мариуполь. Фактически это сотни тысяч людей, а если с членами семей - это и миллионы людей, которые остаются без средств к существованию. У предприятий просто в условиях кризиса нет этих денег на счетах и нет возможности в течение нескольких дней эти средства мобилизовать", - подчеркнул президент "Укрметаллургпрома" Каленков …
Вот так и надо - перед Новым Годом… тем, кто за них голосовал… Так и надо.
Опа-опа-опапа! Опа-опа-опапа!
Спросите народ, все говорят, пару высокопоставленных расстреляли бы и в Украине все было бы ОК. Расдерибанили такой цветущий край, сильную в прошлом Украину. Больно наблюдать как продолжают грабить, последнее уже растаскивают.
🤔
тьфу мразота
Ни одного коментария про барыгу, ни комментария про свинарчуков, ни слова про коррупцию.
Наверное у них у всех после победы Зе наступила благодать и они все отправились встречать новый год на сейшелы
Скорее всего заводу не жить.
Харьковский завод отгрузил статор турбогенератора ТГВ-250-2ПТЗ для индийской АЭС «Кайга», входящей в состав национальной корпорации по атомной энергетике NPCIL.
це лише остання з новин на сайті підприємства... срасія їм як клієнт і в ху не торохтить, ти не переймайся, криворотий!
проблема в іншому, проблема в **********, яке допустило подіьну ситуацію на державному підприємстві!!!
Чтоб вы представляли масштаб - эти реакторы по 220 мегаватт. И их 6 в плане (при том план этот длится уже лет 30. И этот вроде пятый). А РФ там же строит АЭС Куданкулан. 2 блока по гигаватту уже работают, два строятся, на 2 подписан контракт. И на последних четырёх теперь точно не будет Украинских турбогенераторов. А РФ кроме Индии строит ещё 6 энергоблоков за рубежом, на 17 подписаны контракты до 2030. Да и в самой РФ на разной стадии строительства (от стройки до подписанного контракта) более 10 энергоблоков. И всё это теперь БЕЗ Украины.
Государственное предприятие «Завод «Электротяжмаш» специализируется на разработке и выпуске мощных гидрогенераторов, гидрогенераторов-двигателей, турбогенераторов для тепловых и атомных электростанций, электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, водяных насосов оросительных каналов, тягового электрооборудования для железнодорожного и городского транспорта. Завод поставляет продукцию в Индию, Казахстан, Бангладеш и другие страны по всему миру.
знайди тут срасію
В конце концов, отчего же такое сверх успешное предприятие стало задерживать зарплаты? Может есть какие то причины?
Да были две танцовщицы, которые устраивали на манер видеоигр флэшмоб - они показывали танцевальные движения, а люди в зале их повторяли. Да и то не все поняли, шо это было потому, что зал большой и задние ряды не слышали ведущего.
Руководство поздравило сотрудников и через пару часов все разошлись.
Дубинский по себе всех меряет.
tZE inform
@tZEinform
С пророческими словами нашего аналитика "...фиг с ней с той зарплатой..." не согласилась Харьковская ОГА приславшее челобитную этой зеленой бестолочи. Там говорится, что даже в 2014-2015 годах такого пи...ца не было с зарплатами на крупнейших заводах. А в январе пенсии...
Василий Рыбников
Никогда еще в Украине не было такого молодого, порядочного и честного корпоратива, как Зе-корпоратив - пир во время благоденствия, мир дворцам, война хижинам, ведущий вечера - Владимир Зеленский. И хотя теперь уже Владимир Зеленский настолько дорогой артист, что скидываться на него приходится всей страной, оно того, конечно, стоит.
В газетах пишут, что смех и радость, принесенные людям творческим коллективом слуг народа во главе с первым честным президентом Украины, обошлись государственному бюджету по итогам года приблизительно в 51 миллиард гривень.
Это абсолютный рекорд, как минимум, последнего десятилетия, но, разумеется, далеко не предел возможностей талантливых специалистов. Если бы Нацбанк, за политически незрелыми манипуляциями которого уже пристально следит СБУ, не откатил в бюджет 17 миллиардов, итоговая дыра могла бы официально подобраться к отметке в 70 миллиардов гривень.
Все эти удивительные достижения стали возможными благодаря тому, что в высших эшелонах власти, как неоднократно утверждал премьер Гончарук, полностью искоренена коррупция, а население страны в пересчете на курс доллара стало сильно богаче, и почему бы ему, населению, собственно, не заплатить за Зе-корпоратив, ведь для Володи это мероприятие всегда было так важно, а уж сейчас, когда он так устал, и подавно.
Когда-то Порошенко сфотографировали в дорогом ресторане, и он это запомнил. С тех пор этот мародерствующий барыга ненавидит всех, кто умеет отдыхать по-настоящему красиво, до такой степени, что с присущими ему подлостью и коварством, понимая, что скоро власть уплывет из его рук и в стране начнется Большой Корпоратив, еще год назад настолько неидеально спроектировал госбюджет-2019, что новогодний Зе-корпоратив оказался под скрытой угрозой. Но не тут-то было, дорогие друзья, дуже дякую.
Осознавая свои заслуги перед родиной, кардинально отличаясь от предшественников, не украв ни копейки из госбюджета, тем более что там уже и нет ничего, кроме долгов, зе-команда решила, что корпоративу быть, а коньяк по 35 тысяч гривень за бутылку - это по сравнению с дырой в 51 миллиард совсем не дорого. С другой стороны, понимая, сколько в людях еще зависти к молодым и успешным, не говоря уже о веселых и находчивых, участники гулянки вели себя в «Парковом» настолько скромно, что умылись слезами даже учителя со своей знаменитой зарплатой.
Так, зе-депутат Жан Беленюк мгновенно сожрал все три корочки хлеба за своим столиком и пошел побираться к соседям. К счастью, по слухам, в соседнем ресторане жадно насыщались краденым барыги из предыдущей власти, швыряя прохожим молочных поросят. Жан машинально поймал одного и поел. Зе-депутат Дубинский, выпив для храбрости стакан воды из-под крана, так как больше ничего не было, пошел петь караоке «Моя бабушка любит скорость, скорость любит бабушка моя». Потом он об этом ничего не помнил.
Зе-депутат Лиза Богуцкая вообще ничего не ела, да и не в столовую она пришла, чтобы есть. Лиза пила 50 г белого вина, «которые растянула на 2 часа», да и те 45 грамм, что остались, потом разлила нищим. Ну и морс клюквенный, конечно. На сцене Тина Кароль пела Зеленскому, что он «мужчина ее мечты», причем, бесплатно, поэтому Зеленский все время улыбался, а Богдана традиционно перло просто так. «Кстати, забыла, - многозначительно пишет Лиза. - Все были одеты чрезвычайно скромно. И без часов за 200 тыс долларов и сумочек за 100».
Многие пришли во власяницах, подпоясанные вервиями, часы были одни на пятерых, и те поломанные, а в клетчатую сумочку собирали кто сколько может. Самокат Гончарука во многих местах был перевязан трогательной изолентой, Милованов курил чай, Тищенко вулканизировал резиновую женщину вручную - он не мог позволить себе новую, Юзик ел табуретки. Большинство пришло пешком с Троещины и ушло с Зе-корпоратива пораньше, чтобы успеть вернуться в свои халупы к рассвету и сразу же приступить к дальнейшей работе по наполнению бюджета.
При том изобилии, что царит сейчас в стране, гулянка слуг народа была настолько скромной, честной, искренней и простой, что многим безотчетно захотелось залить там все бетоном и оставить так навсегда, но увы. К счастью, как бы там ни было, уже сейчас ясно, что Зе-корпоратив - лучшее, что случилось с Украиной, и праздник все еще не закончился. Наоборот, он только по-настоящему начался.