EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Події
  2444  72
Матеріали за темою:
Все про:МЗС (1976) Чийгоз (231)

 "Це прагнення довести свою велич", - Чийгоз про міст в окупований Крим

Участю у відкритті залізничного руху Кримським мостом президент РФ Володимир Путін намагався лише довести свою велич, а економічний розвиток окупованого українського півострова його не цікавить.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку в коментарі виданню "ГОРДОН" висловив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, нардеп від "Європейської солідарності" Ахтем Чийгоз.

"Участю у відкритті Кримського моста Путін намагається показати своєму вата-населенню та світу власну велич. Мовляв, повернув Крим у якусь гавань. Він робить це демонстративно, щоб у такий спосіб образити нас. Це природна поведінка враженого шизофренією тирана. Ми постійно, з усіх трибун говорили про те, що він має відповідати за свої злочини. І міжнародні суди підтверджували правоту нашої позиції. Окрім того, ми давали Путіну по зубах і зі зброєю в руках. Але після зустрічі в нормандському форматі він ніби став нашим партнером. Коли це було таке, щоб ми називали його Володимиром Володимировичем? Із ворогом України не можна укладати жодних домовленостей. Це стосується, зокрема, й газових контрактів", – сказав нардеп.

Також читайте: Путін вирушив на відкриття залізничного сполучення РФ з окупованим Кримом

Він підкреслив, що російські окупанти придушують будь-який прояв інакомислення у Криму.

"У Росії ніколи не було свободи – тепер її немає й у Криму. Це найголовніше. Тому що так пригнічують будь-яке інакомислення й опір окупації. А в основі пропаганди Путіна – прагнення довести свою велич. Економічний розвиток того самого Криму його не цікавить. Навіть ті, хто зрадив Україну, розуміють, що накоїли. І тепер із надією чекають, що Україна їх звільнить і зрозуміє. Україна – не така, як Росія. І нам треба розуміти, які апетити у РФ – якщо ми їм дозволимо, то Кримом справа не обмежиться", – зазначив Чийгоз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це ще один крок до ізоляції Криму від України, - ЄС про відкриття залізничного сполучення Керченським мостом

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167025
 
 
 Топ коментарі
 
жажда, не жажда величия, а мост вопреки всему построен
 показати весь коментар
 
Построен.
Нехай моляться всім святим, щоб зими були теплими, та вітерець слабенький.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
жажда, не жажда величия, а мост вопреки всему построен
 показати весь коментар
 
 
Построен.
Нехай моляться всім святим, щоб зими були теплими, та вітерець слабенький.
 показати весь коментар
 
 
ага, и лишить украинцев обещаного долгожданного тетриса? неее, мною купленньій попкорн должен занять положенное ему место.
 показати весь коментар
 
Та нехай трохи потішаться "братья". Хоть ми і "фашисти", але не в такій мірі. "Це прагнення довести свою велич", - Чийгоз про міст в окупований Крим - Цензор.НЕТ 104
 показати весь коментар
 
А когда в Формуле-1 *********** примут участие или ************* какой нить сделают для людей богатейшей в мире страны или как привыкли мозги засирать зомбакам своим суперстройками при совке, так и продолжают. Короче пирамида ********.
 показати весь коментар
 
 
простите а у каких стран есть собственные смартфоны кроме Китая и Кореи ?
и в Формуле-1 много выступает бразильцев почему до сих пор нет бразильского болида ?
 показати весь коментар
 
 
Что же ты Штаты или Эвропу не вспомнил, ********** не позволяет?
 показати весь коментар
 
 
так вот говори почему у Штатов нет своего смартфона ? кстати честно говоря и болидов своих никто не имеет, кроме феррари, всё остальные это кооперации двух или более компаний и все они негосударственные
 показати весь коментар
 
 
Блекберри, моторолла, гугл, амазон ... американские смартфоны.
 показати весь коментар
 
нет, весь конструктив корея и китай, лишь по и дизайн из сша с таким же успехом можно и йтофон назвать российским.
 показати весь коментар
 
конструктив корея и китай??? Ваши фантазии смехотворны...
Благодаря яблочным (а не узкоглазым) конструкторам начали резать симки! Скажите еще, что это так было задумано узкоглазыми в американских iфонах.
 показати весь коментар
 
Причем тут фантазии, если это естественно, вся внутренность произведена и собрана в Китае и Кореи, кто является производителем экрана для яблофона ? Самсунг, это США или всё таки Корея ? При этом я и не спорю что большая заслуга в разработках стоит перед США, но назвать его исключительно американским просто рука не поднимется, так как полностью произведен из деталей созданных вне границ США, так же как и российский смартфон йота.
 показати весь коментар
 
Зато в параше у ***** есть всё государство и рабы. Даже удивляюсь как это до ***** могли написать - Я памятник воздвиг СЕБЕ нерукотворный...А смартфоны, круизные лайнеры и др. это для людей на Диком Западе, рабам смартфоны не нужны, вот ваше настоящее камунистическое будущее.
 показати весь коментар
 
Психически больной Царек-уе бан правит,а скотобыдло поклоняется.
 показати весь коментар
 
 
Да при Сралине тоже был построен. И где он?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
какой мост ? Там же опоры просели, а потом его смыло, ещё прошлой зимой ! Или шо нам тут ещё петики втирали
 показати весь коментар
 
Петики...Ты ************ под зелёных не коси, большинство из них вас ненавидят, не обольщайся.
 показати весь коментар
 
Мост который построить невозможно,потому как план АНАКОНДА,карстовые породы,подводные вулканы,перекрытие проливов,все кары Египетские,и Тарик Березовец,построен.
И это факт!
Что волнует и что не волнует ВВП,как то по....
 показати весь коментар
 
Зато когда чекистов вешать будут, времени на раскачку у них будет дофига. "Це прагнення довести свою велич", - Чийгоз про міст в окупований Крим - Цензор.НЕТ 6140
 показати весь коментар
 
 
Величие - это полететь на Марс, иметь самое большое ВВП в мире, побороть рак или спид...но в случае с па-рашей мы имеет страну, в которой уже без инцидентов не могут полететь в космос, где ВВП 140 млн страны меньше ВВП 10-млн Нью Йорка, где люди массово подыхают от употребления поддельного (!) боярышника. Вообщем вяличие ******** - дерьмо
 показати весь коментар
 
 
"о мосту"
Й не українською, й не російською...
"про мост" - може так?
 показати весь коментар
 
Тим часом молодий прогресивний лідер,Член Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, народний депутат України ....
Народний депутат України, голова фракції "Голос" виступив на корпоративі компанії Wargaming, яка відома грою World of Tanks.

"Зазначається, що за виступ Вакарчуку заплатили 100 тисяч євро, а за райдером було заборонено вести фотозйомку та відеозйомку виступу.
У партії "Голос" підтвердили факт виступу.
"Так, у суботу, 21 грудня, "Океан Ельзи" справді виступав у Мінську на новорічному заході ІТ-компанії. Як казав Святослав, музикою займатися він не припиняє (і це дозволено законодавством)", - зазначено у повідомленні прес-служби "Голосу". "
І тут Зєлєнскі задумався....
 показати весь коментар
 
 
Величие, серьёзно? Величие в одном галимом мосте? Тогда нужно поинтересоваться сколько в Китае за последние годы построили мостов и каких. Вот там реальное величие а не вот это...
 показати весь коментар
 
 
Возможно и жажда величия но что Украина грандиозное построила с 2014-го года?Ни одного месторождения ни газа ни нефти не запустила,ни фига не построила мост в Киеве как стоял не достроеный так и стоит а денег на него виделели столько что превышает в трое от изначального бюджета а воз и ныне там а выделеных денег уже нету.
 показати весь коментар
 
 
А Вы не оскорбляйте а пошевелите мозгами если есть чем,газ нефть это самая большая игла на которой мы сидим и что в Украине есть но законсервировано и блокируется заинтересоваными лицами в Украине и заинтересоваными в транзите и закупкам.Вы говорите война,а как думаете если начнется что-то серьезное с кацапией то она будет продолжать поставки топлива для техники?И тогда вся техника будет только грудой металоллома.И на Киевский мост во время войны выделены огромные суммы которые исчезли,и на строительство жилья для военнослужащих тоже исчезли,и так можна перечислять до бесконечности.
Так что лучше Вам извинится.
 показати весь коментар
 
 
А чого не добавив-Україна недогосударство..Вона не може існувати без Росії????? хахахахахаха! 😁😁😁😁
 показати весь коментар
 
А недогосударство...возможно Вы и правы.Ни одно уважающее себя государство не будет вести из окупантом и агрессором никакой бизнес когда кацапия убивает Граждан Государства Украина.
Торговля СССР из Германией во время войны 1939-1945гг,Вы себе это представляете?
 показати весь коментар
 
І не хочу представляти,який народ,такі і правителі!А пропаГандони із паРаші це на 100% використовують!
 показати весь коментар
 
Шановні, напишіть - "про мост", й не ґаньбіть себе.
 показати весь коментар
 
Сегодня росийскофашитская власть запустила поезд Санкт Питербург-Севастополь. А что сделала ноая ЗЕкоманда для возвращения Крыма ? 😕
 показати весь коментар
 
 
Запустила потяг Санкт- Петербург Севастополь
 показати весь коментар
 
Ну, шо-шо. Пустит поезд под откос. Так нормально? И, это, да, а шо сделал Порошенко за 5 лет, шо он хочет чтобы доделал Зеленский за полгода?
 показати весь коментар
 
 
То что малолетки читают цензор, это радует. Но то что они пишут тупые комментарии, показывая сепень своей умственной деградации, это печально... 😜
 показати весь коментар
 
 
Сынок, у меня уже не за горами времена старческой деменции. Не печалься. А о чтении Цензора хорошо сказал профессор Преображенский.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Иди партизанскую боротьбу организовывай, ********- собеседник
 показати весь коментар
 
 
шо можно сказать: НЕХАЙ ЩАСТАТЬ. А вообще, как заметили недавно, не хотели говорить по украински- молчите по русськи "Це прагнення довести свою велич", - Чийгоз про міст в окупований Крим - Цензор.НЕТ 1728 желаю всем свидетелям пуска жд сообщения в крым успехов в этом не легком деле - освоении крыма, ибо......................ибо "Це прагнення довести свою велич", - Чийгоз про міст в окупований Крим - Цензор.НЕТ 9178
 показати весь коментар
 
 
І я теж,бажаю всім пасажирам,які поїхали через цей міст,заїхати до Кабздона на концерт!
 показати весь коментар
 
Так нехай Чийгоз сделает что то величественное.
Или он кроме всех пострелять,более величественного ничего придумать не может.
Языком молоть он большей мастер!
 показати весь коментар
 
Может тусоваться в Киеве, бухать и пиз...деть, шесть лет кряду, ага
 показати весь коментар
 
 
Мост не будут строить, там никто не построит, не построят, не строят, не достроят, фуры не поедут, развалится весной, ж/д точно не достроят, мост - фигня, легкотня...
 показати весь коментар
 
 
ну, зато Северный Поток 2 теперь уже точно не построят !
 показати весь коментар
 
 
Дурэнь думкой богатие.
Закончат аж бегом,с опозданием конечно,но СП 2 не будет точно так же ,как крымского моста,даже еще точнее.
 показати весь коментар
 
 
Ничего. У нас в Витебске тоже мост новый строится, утрем нос РФ.
 показати весь коментар
 
 
Из того, что вы утераете Раше, нос, пожалуй, самое безобидное место.
 показати весь коментар
 
Будемо розбудувувати свої країни так, щоб в них гарно жилося звичайним людям. Наврядчи цей приклад змінить Росію на краще, але нас змінить.
 показати весь коментар
 
Нам бы Подольско Воскресенский мост достроить когда нибудь,а не скулить,как Чийгоз про чье то величие.
 показати весь коментар
 
 
Єто часть плана по реанимации империи зла куда хотят втянуть Украину
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору