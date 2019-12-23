 "Це прагнення довести свою велич", - Чийгоз про міст в окупований Крим

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку в коментарі виданню "ГОРДОН" висловив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, нардеп від "Європейської солідарності" Ахтем Чийгоз.
"Участю у відкритті Кримського моста Путін намагається показати своєму вата-населенню та світу власну велич. Мовляв, повернув Крим у якусь гавань. Він робить це демонстративно, щоб у такий спосіб образити нас. Це природна поведінка враженого шизофренією тирана. Ми постійно, з усіх трибун говорили про те, що він має відповідати за свої злочини. І міжнародні суди підтверджували правоту нашої позиції. Окрім того, ми давали Путіну по зубах і зі зброєю в руках. Але після зустрічі в нормандському форматі він ніби став нашим партнером. Коли це було таке, щоб ми називали його Володимиром Володимировичем? Із ворогом України не можна укладати жодних домовленостей. Це стосується, зокрема, й газових контрактів", – сказав нардеп.
Він підкреслив, що російські окупанти придушують будь-який прояв інакомислення у Криму.
"У Росії ніколи не було свободи – тепер її немає й у Криму. Це найголовніше. Тому що так пригнічують будь-яке інакомислення й опір окупації. А в основі пропаганди Путіна – прагнення довести свою велич. Економічний розвиток того самого Криму його не цікавить. Навіть ті, хто зрадив Україну, розуміють, що накоїли. І тепер із надією чекають, що Україна їх звільнить і зрозуміє. Україна – не така, як Росія. І нам треба розуміти, які апетити у РФ – якщо ми їм дозволимо, то Кримом справа не обмежиться", – зазначив Чийгоз.
Нехай моляться всім святим, щоб зими були теплими, та вітерець слабенький.
и в Формуле-1 много выступает бразильцев почему до сих пор нет бразильского болида ?
Благодаря яблочным (а не узкоглазым) конструкторам начали резать симки! Скажите еще, что это так было задумано узкоглазыми в американских iфонах.
И это факт!
Что волнует и что не волнует ВВП,как то по....
Й не українською, й не російською...
"про мост" - може так?
Народний депутат України, голова фракції "Голос" виступив на корпоративі компанії Wargaming, яка відома грою World of Tanks.
"Зазначається, що за виступ Вакарчуку заплатили 100 тисяч євро, а за райдером було заборонено вести фотозйомку та відеозйомку виступу.
У партії "Голос" підтвердили факт виступу.
"Так, у суботу, 21 грудня, "Океан Ельзи" справді виступав у Мінську на новорічному заході ІТ-компанії. Як казав Святослав, музикою займатися він не припиняє (і це дозволено законодавством)", - зазначено у повідомленні прес-служби "Голосу". "
І тут Зєлєнскі задумався....
Так что лучше Вам извинится.
Торговля СССР из Германией во время войны 1939-1945гг,Вы себе это представляете?
"о мосте"
Так кращє!!!
Или он кроме всех пострелять,более величественного ничего придумать не может.
Языком молоть он большей мастер!
Закончат аж бегом,с опозданием конечно,но СП 2 не будет точно так же ,как крымского моста,даже еще точнее.