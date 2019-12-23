 "Це прагнення довести свою велич", - Чийгоз про міст в окупований Крим

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку в коментарі виданню "ГОРДОН" висловив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, нардеп від "Європейської солідарності" Ахтем Чийгоз.

"Участю у відкритті Кримського моста Путін намагається показати своєму вата-населенню та світу власну велич. Мовляв, повернув Крим у якусь гавань. Він робить це демонстративно, щоб у такий спосіб образити нас. Це природна поведінка враженого шизофренією тирана. Ми постійно, з усіх трибун говорили про те, що він має відповідати за свої злочини. І міжнародні суди підтверджували правоту нашої позиції. Окрім того, ми давали Путіну по зубах і зі зброєю в руках. Але після зустрічі в нормандському форматі він ніби став нашим партнером. Коли це було таке, щоб ми називали його Володимиром Володимировичем? Із ворогом України не можна укладати жодних домовленостей. Це стосується, зокрема, й газових контрактів", – сказав нардеп.

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Він підкреслив, що російські окупанти придушують будь-який прояв інакомислення у Криму.

"У Росії ніколи не було свободи – тепер її немає й у Криму. Це найголовніше. Тому що так пригнічують будь-яке інакомислення й опір окупації. А в основі пропаганди Путіна – прагнення довести свою велич. Економічний розвиток того самого Криму його не цікавить. Навіть ті, хто зрадив Україну, розуміють, що накоїли. І тепер із надією чекають, що Україна їх звільнить і зрозуміє. Україна – не така, як Росія. І нам треба розуміти, які апетити у РФ – якщо ми їм дозволимо, то Кримом справа не обмежиться", – зазначив Чийгоз.

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