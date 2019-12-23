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Все про:газові переговори (132) Медведєв (460) транзит газу (140)

 "Це дуже гуманний тариф", - прем'єр РФ Медведєв про транзит газу через Україну

Величина плати "Газпрому" за послуги з транспортування газу через Україну залишиться на прийнятному рівні для російської сторони.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив журналістам прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв.

"Я можу вам сказати, що це дуже гуманний тариф. Дуже гуманний тариф. І всі їхні спроби його підвищити мало чим закінчилися. Ну, скажемо, практично нічим не закінчилися", - сказав Медведєв.

"Тому що якби вони нам підвищили тариф, ми з ними не домовилися б", - зазначив він.

Раніше віце-прем'єр Дмитро Козак під час наради в Медведєва заявив, що тариф для "Газпрому" за послуги з транспортування буде незмінним протягом 5 років.

"Ми домовилися і зафіксували у відповідних протоколах розмір плати "Газпрому" за надання цих послуг, агентських послуг із транспортування газу, який є твердим і визначеним усі 5 років", - сказав Козак.

"Ризики, пов'язані з тарифним регулюванням на транспортування газу, ризики, пов'язані зі зміною законодавства, це будуть ризики "Нафтогазу України" - або виграш, в разі якщо на українській стороні згідно з законодавством України, яке тепер має відповідати нормам Європейського Союзу, будуть встановлені низькі тарифи на транспортування газу", - зазначив віце-прем'єр.

Читайте також: Порошенко вимагає скликати РНБО через газовий протокол, що дозволяє українським компаніям безпосередньо укладати угоди з "Газпромом"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167022
 
 
 Топ коментарі
 
Спасибо, Зе от кацапов. Дужедякують.
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Понятно..значит 12 ярдрдов которые зеленый скот простил паРаше не отбить...следовательно пять лет Украина будет качать газ себе в убыток...
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Зебилы, Мендель вас уже спалил. Есть европейский тариф, а есть "гуманный". Угадайте, какой из них ниже и в чьи карманы капает % от разницы. "Это очень гуманный тариф", - премьер РФ Медведев о транзите газа через Украину - Цензор.НЕТ 4765
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Це сьогодні. А що буде завтра з такими "економістами"?
___________
Розмова ні про що. Час все поставить на свої місця.
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По моїм розрахункам в середині наступного року буде 50% інфляції. Якщо продадуть всю землю, то інфляції затримається, але почнуть вбивати один одного.
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Не ЮЛИ. Чи українською правильно "Не ЮЛІ"? У сенсі "не крутися дзигою".
Я відповів цифрами на твоє запитання. Якщо ти мужик - відповідай цифрами, а не марксіськими викрутасами. Ти мужик чи блаблабол?
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Хоч ти і юлебот, але майже правильно все написав.
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Это просто предательство...и работа на чужое государство.
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Нет Юлька сейчас не пиарится на этой теме ,сейчас у нее конек Земля.Вот на чем она опять хочет в президенты выехать...
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Хрен вам з соєвим соусом, а не Юлю-президента! Жмакайте зелений початок ще п'ять років! Якщо свій без солі не схарчуєте...
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Хто б пиндів за якусь гуманність,тільки не ви,цинічні,нациські,брехливі два метрових карлика,кокаінщік,і педофіл.*********-це криваве,рашистське болото,з рабським біосміттям,і головними непорозуміннями,хутлером,і сонним бетманом-сявкуном.Коли ж ви передохните,суки кацапячі!
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чо-чо, але договір на транзит ще не підписано. Лише - домовлено. Протокол - це ще не остаточний документ. Це - документ лише про наміри. Тому про тариф слід поговорити після підписання договору.
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Московия после Крыма ,гуманно зашла в Новоазовск, эта российская ёмнутасть уже весь Мир достала "Це дуже гуманний тариф", - прем'єр РФ Медведєв про транзит газу через Україну - Цензор.НЕТ 8344
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Кто о чём, а гуманоиды о гуманности.
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"тариф для "Газпрома" за услуги по транспортировке будет неизменным в течение пяти лет"
Тариф в рублях или у. е.?
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Mne interesno pocemu negovoryt skolko polucit za tranzit gaza?Gosudarstvenaja vet kompanija podpisala kontrakt ne casnaja kompanija
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Высказывания российских деятелей - всё хорошо, обо всем договорились, нет никаких претензий, отслюнявим даже три ярда зелёных, как будто не было ни Крыма, ни Донбасса. Это, по видимому, такая согласованная политика. Настоящим украинским патриотам нужна бдительность.
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какая бдительность, если тремя арбузами поманили?... от такого кусмана сыра НЕВОЗМОЖНО отказаться... "Це дуже гуманний тариф", - прем'єр РФ Медведєв про транзит газу через Україну - Цензор.НЕТ 826
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Ну... обещали. До Нового года. Прилюдно. Все слышали. Соскочить нельзя, кажись.
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Где "отслюнявили"? Номер платежного поручения хоть на один доллар сообщи...
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Знаю одне, якщо підоромоскалям подобається то Україна матиме збитки,а хтось отримав гроші.
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Мы договорились и зафиксировали в соответствующих протоколах размер платы "Газпрома" за оказание этих услуг, агентских услуг по транспортировке газа" - Это что еще за агентские услуги??
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Наші дебіли іздили до Франції,щоб по газу домовитися.Норманська четвірка виявляеться, займається перемовинами по газу.А що на мінских перемовинах оговорюють як самогон гнати?
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У тебе, дебіла, мабуть всі мізки шоколадом залило?
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Це повна здача України в аренду кацапам ! І цей процес набирає обертів в швидкому темпі ! Новини хоч не читай : що не новина , то все проти українського народу і на догоджання кацапам _ вони в шоколаді , а ми ... на роялі з голою задницею ! Якийсь страшний сон від 95 кварталу який ніяк не закінчиться ! Чи Пу поставив ЗЕ задачу таки навмисно довести людей до повстання??? Іншого пояснення просто важко знайти.
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Я фігєю. Педрофіли були б раді поразці країни, аби лише довести, що виборці даремно наклали на їхнього шоколадного фюрера.
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Не боись медведев, Зебобики могут еще и в опу поцеловать.
Им все пофиг, абы бабло пилить!
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