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 Церемонія відспівування загиблого українського воїна Германа Соловйова відбудеться 26 грудня на Дніпропетровщині. ФОТО

26 грудня, в місті Кам'янське Дніпропетровської області, о 10.00 в церкві Пресвятої Покрови (Київський патріархат), за адресою: вул. Слісаренка, 34 (біля 7-ї міської лікарні) відбудеться церемонія відспівування загиблого українського воїна Германа Ігоровича Соловйова (позивний Маяк).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Герман Соловйов, 1994 року народження, уродженець Каменського, солдат, механік-водій 93-ї окремої механізованої бригади, який загинув 22 грудня внаслідок смертельного кульового поранення, якого зазнав під час бою з найманцями РФ у зоні проведення операції об'єднаних сил.

Поховають Германа Соловйова на Алеї Слави військового кладовища, розміщеному в районі "Соцмісто". У нього залишилися батьки.

Герман Соловйов став 50-м уродженцем Каменського, який загинув на російсько-українській війні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167020
 
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