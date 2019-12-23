 Медведєв заявив, що Росія готова скасувати санкції проти України "на двосторонній основі"

Про це він сказав у розмові з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми їм (Україні. - Ред.) завжди говорили: "Ми готові розглянути питання про санкції в двосторонньому порядку, але для цього має бути ініціатива з вашого боку, тому що ви їх перші ввели", - заявив Медведєв.
Прем'єр РФ підкреслив, що Росія "все одно залишається для України найбільшим ринком і найбільшим торговим партнером, незважаючи ні на що". Він додав, що йдеться про мільярди доларів торгового обороту, що має велике значення і для Росії, і для України.
Відповідаючи на запитання журналістів, Медведєв зазначив, що контактів на рівні глав урядів РФ і України поки не намічається.
Прем'єр РФ згадав, що свого часу спілкувався з главою уряду України Арсенієм Яценюком, а з Володимиром Гройсманом, який зайняв потім цей пост, "жодного разу не розмовляв".
"З нинішнім прем'єром (Олексієм Гончаруком. - Ред.) у нас контакти перервані, ми не зідзвонюємося і не листуємося. Але віце-прем'єр Дмитро Козак з українським віце-прем'єром вже спілкувався, міністри енергетики вже спілкуються, тому я нічого не виключаю, хочуть - будь ласка", - сказав Медведєв.
Он вмєстє с Януковічєм і Мєдвєдєвим, посмєются, над Порошенком.
а то, сам знаешь что такое АТО и зачистка патриотами...
разве к Президенту обращаются Вова ?
Втім, з зебілів станеться... Ці - можуть...
Мировой рынок предлагает больше возможностей... шо? Не продается? Пусть учатся делать качественно... мой продукт продается в Европе, в частности, в Бельгии, Нидерландах, Франции, Уэльсе, Англии, реже в США... про кацапстан даже мысли не было...брезгую
Коломойский даже цену предательства назвал - 100 ярдов баксов.
Зебилы, они ж необучаемы
Роися снова открыла свои объятия для хохлядских унтерменшей.
Если б еще не мешали Порошенко, бойцы ВСУ, волонтеры и добровольцы...
Это все Порошенко виноват)