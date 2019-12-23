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Все про:Медведєв (460) Росія (14740) санкції (2447)

 Медведєв заявив, що Росія готова скасувати санкції проти України "на двосторонній основі"

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв знову заговорив про торговельне партнерство України і Росії і не виключив відновлення контактів між Москвою і Києвом на рівні глав урядів.

Про це він сказав у розмові з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми їм (Україні. - Ред.) завжди говорили: "Ми готові розглянути питання про санкції в двосторонньому порядку, але для цього має бути ініціатива з вашого боку, тому що ви їх перші ввели", - заявив Медведєв.

Прем'єр РФ підкреслив, що Росія "все одно залишається для України найбільшим ринком і найбільшим торговим партнером, незважаючи ні на що". Він додав, що йдеться про мільярди доларів торгового обороту, що має велике значення і для Росії, і для України.

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Відповідаючи на запитання журналістів, Медведєв зазначив, що контактів на рівні глав урядів РФ і України поки не намічається.

Прем'єр РФ згадав, що свого часу спілкувався з главою уряду України Арсенієм Яценюком, а з Володимиром Гройсманом, який зайняв потім цей пост, "жодного разу не розмовляв".

"З нинішнім прем'єром (Олексієм Гончаруком. - Ред.) у нас контакти перервані, ми не зідзвонюємося і не листуємося. Але віце-прем'єр Дмитро Козак з українським віце-прем'єром вже спілкувався, міністри енергетики вже спілкуються, тому я нічого не виключаю, хочуть - будь ласка", - сказав Медведєв.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167019
 
 
 Топ коментарі
 
Вова, не дай Бог, и не думай....

а то, сам знаешь что такое АТО и зачистка патриотами... Медведев заявил, что Россия готова отменить санкции против Украины "на двусторонней основе" - Цензор.НЕТ 1055
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А компенсації за вкрадені підприємства та вбитих та покалічених українців? Чи ти проти, зебіл?
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зебики плавно переходят к договорнякам и торговле на крови
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А морда мокші то хитра, хитра. Заодно що б і Європа та США відмінили санкції. А ноти протесту українске МЗС нехай посилає...
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Отошлі фотку Путіну.

Он вмєстє с Януковічєм і Мєдвєдєвим, посмєются, над Порошенком.
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та не спішіть ви так, бо шмаркля ще не знає, як вам за попереднє добро віддячитися Медведев заявил, что Россия готова отменить санкции против Украины "на двусторонней основе" - Цензор.НЕТ 9881
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Вам ЗЕ! і так вже сильно допоміг! Чи ви хочете, щоб його змели з презеденства?
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Вова, не дай Бог, и не думай....

а то, сам знаешь что такое АТО и зачистка патриотами...
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А чего это ты президенту угрожаешь? Можно отменить санкции кацапам, на второй день после возврата Крыма и прекращении войны на Донбассе. Или ты против, порохобот?
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А компенсації за вкрадені підприємства та вбитих та покалічених українців? Чи ти проти, зебіл?
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преЗик вижу Президента - нет !

разве к Президенту обращаются Вова ? Медведев заявил, что Россия готова отменить санкции против Украины "на двусторонней основе" - Цензор.НЕТ 1145
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Дебіл! Це якщо тебе хтось пограбує і на додаток відріже тобі голову, тому що вона тобі і так не потрібна, то потім коли він віддасть награбоване то можна вже помиритись?
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ЗЕ согласится как всегда где то посередине. Санкции кацапам отменят а крым не отдадут. Но наших олигофренов ето вполне устроит будут нам рассказывать как ето полезно для Украины.
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А ты за себя говори кацап, а санкции без Крыма никто не снимет.
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Патриоты нынче параши в местах не столь отдалённых зачищают...
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Патриотов более полумиллиона - не только УБД, но и те, кто волонтерствовал. Они снесут любую власть, возомнившую себя крейсером.
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зебики плавно переходят к договорнякам и торговле на крови
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Та это уже даже не то, что называли "торговлей на крови".
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новая народная украинская поговорка для россиян - ХЕРА - МАХЕРА!
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Слово дело , ок скинем на туалетную бумагу так и быть !
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З'є#ніть з Криму та Донбасу..виплатіть компенсації, а потім може поговоримо..
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може поговоримо..а може і ні. Краще з парашастаном нічого спільного не мати. Ніяких стосунків
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Ага, щоб Україна зняла свої санкції з касапії, а за нею - США, Німеччина, Франція, Англія, Голандія, Італія і загалом весь Євросоюз? Знайшли дурних!
Втім, з зебілів станеться... Ці - можуть...
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+ о Крыме больше не заикались. Да и с Донбассом всё шито белыми нитками.
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ЗЕпадаль уже по ходу в дёсна целуеца с кацапами...ессно на условиях кацапов...да и как целуеца...точнее ЗЕпадаль в анус, в засос целует кацапов.
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Кацапы любят о таких вещах говорить, из книги "Как узнать кацапа?"
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вот давайте по чесноку: кто-нибудь ощутил козлорылые санкции? Шо там? Курским соловьям петь трели запретили? Какие санкции??? Короче говоря, кто прется брататься с парашкой, тот - вонючка и с борюсиком моисеевым целовался... это же касается ТВ-продуктов...
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продажа Мотор-Сича китайцам, окончательно умерший АН, ЗоряМашПроект, Южмаш, сотни заводов и заводиков...это все рабротавшие на российский рынок, или в тесной спайке с ним.
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Ты выдавил слезу... такое впечатление, что у украинского производителя имеется единственный рынок сбыта - страна козломордия, где дивут руские мрази....
Мировой рынок предлагает больше возможностей... шо? Не продается? Пусть учатся делать качественно... мой продукт продается в Европе, в частности, в Бельгии, Нидерландах, Франции, Уэльсе, Англии, реже в США... про кацапстан даже мысли не было...брезгую
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а ну расскажи что-нибудь об украинских товарах на мировом рынке, поржем вместе... Медведєв заявив, що Росія готова скасувати санкції проти України "на двосторонній основі" - Цензор.НЕТ 8061 да и о своем поделись, брезгливый ты наш...а то что ВВП до сих пор 120 миллиардов баксов, против 180 при яныке за счет чего относишь?...
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Санкции хоть завтра, а сегодня с Крыма и Донбасса войска к чертовой бабушке или дедушке.
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Он добавил, что речь идет о миллиардах долларов торгового оборота, что значимо и для России... Так у вас же полная дедолларизация, млять! Вы же гАвАрите, Шо доллар эта бАмАШка, млять!
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Это называется вербовка. Вербовка высшего уровня. Это когда завербованный даже не подозревает, что его так красиво вербанули.
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Так про лолиту тут не писали, зачем ты приплетаешь?
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Так я и говорю, ты обязан пить зелёнку))
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ЗЕленое говно не подозревает. Оно точно знает.

Коломойский даже цену предательства назвал - 100 ярдов баксов.
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"С нынешним премьером (Алексеем Гончаруком. - Ред.) у нас контакты прерваны, мы не созваниваемся и не переписываемся."...т е расстались?
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Открываешь кацапское маилСру и видишь, Шо вЯличием аж прЭ... Медведев заявил, что Россия готова отменить санкции против Украины "на двусторонней основе" - Цензор.НЕТ 8937
Медведев заявил, что Россия готова отменить санкции против Украины "на двусторонней основе" - Цензор.НЕТ 9561
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Путин во время продуктовой выставки потребовал от своего полпреда не трогать колбасу (видео)https://www.rosbalt.ru/russia/2019/12/23/1819966.html
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..думаю наши нынешние "мудрецы, уставшие от войны" за откат согласятся...и так дорогу в капкан кацы винторогие готовят нехило...ушлые они, и ресурса имеется играть как кот с мышей дурноватой... Медведев заявил, что Россия готова отменить санкции против Украины "на двусторонней основе" - Цензор.НЕТ 7744
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Скоро зебилов и в Таможенний Саюз вслед за бацькой потянут.
Зебилы, они ж необучаемы
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Небывалое потепление наступило у зеленых предателей.

Роися снова открыла свои объятия для хохлядских унтерменшей.

Если б еще не мешали Порошенко, бойцы ВСУ, волонтеры и добровольцы...
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Нахнен надо. Русские санкции Украине на пользу. Но зелёные уроды щас расскажут, как это классно - сближение братских народов, к бабке не ходи, уже ягодицы раздвинули. Думаю, чеченское торговое представительство уже ищет помещение поближе к Офису Президента.
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Не дипломатическими словами это налаживание торговых отношений из Украинским нынешним правительством в обмен на Крым,разведением войск на востоке страны и установлением негласной границы между Украиной и окупироваными териториями на что по видимуму команда ЗЕ согласна.
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......вот как росию ПОНЕСЛО , после как ей надавали по СУСАЛАМ !!!! росия встала с колен , а АМЕРИКА в этот момент застегнула ширинку ((((
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Мертведев!Як же ви зае...ли Украіну!*****.....ся не пробували зі своім газом,нацисти кацапські!Шоб ви здохли від свого газу,і захлебнулись кровавою нафтою,урки ботоксні!
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Сама кончена,нациска,рабська,тупа,бандюганська па-раша,колоте весь мир.Оккупанти прокляті!
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А мы должны вам тоже две области раздолбать и кусок земли украсть ? На двухсторонней основе! Ну вы же первые на нас напали.
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Jesli uberiote sankciji s rosiji,tak i Evropa s amerikoj uberiot s nix sankciji.Togo i xotiat ruskije
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Когда мировая история откроет правду, кто в этой парочке "активный",кто "пассивный "?
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Двусторонняя основа проста. Нафиг с Крыма + репарации. И никаких санкций.
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Зеленые барыги будут торговать на крови украинцев, да, зебилы? Медведєв заявив, що Росія готова скасувати санкції проти України "на двосторонній основі" - Цензор.НЕТ 5719
Это все Порошенко виноват)
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У Зели глупости хватит, чтобы отменить украинские санкции. А потом уже отменят США и ЕС.
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ручная машинка для закатки кацапских губ...хотя он и не совсем рускавый-зато захват губ будет надежнее Медведєв заявив, що Росія готова скасувати санкції проти України "на двосторонній основі" - Цензор.НЕТ 9711

Медведєв заявив, що Росія готова скасувати санкції проти України "на двосторонній основі" - Цензор.НЕТ 7282
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Не, ну а шо, зетипиллы. Вы устали прятаться от войны, нужен мир. будем мириться с макаками макшанскими. Клован - упердю до болота! И зетипиллов за собой веди.
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Кацапи - яка з вами може бути торгівля якщо ви кончені ?
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Санкции ввели из за международньіх политических преступлений кремлевской шайки, вернут территории, оплатят все єкономические потери (извинения могут оставить себе), тогда будет разговор.
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А что война уже закончилась? ***** хочет чтобы все оставили как есть и начали опять торговать и дружить? И конечно же воду в окупированный крым пустить. Да и Украина на кацапстан продавала меньше 1 млрд. товара. Кацапстан в Украину поставлял более 15млрд товара. так кому млять нужно ета отмена санкций?
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РФ готова скасувати санкції проти України за однієї умови - Медведєв .... такое впечатление ,что Медведев говорит о представителях народа Украины,которые готовы от..со .сать у московской Орды. Медведєв заявив, що Росія готова скасувати санкції проти України "на двосторонній основі" - Цензор.НЕТ 838
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Украина и без паРашки хорошо торгует. Пуйлу нужны детали для военной промышленности, а то у них никрена не летает. Будут под видом навоза через не чистоплотных вывозить детали для вертолетов, а потом убивать украинцев на Донбассе . Украине это не надо. Любые переговоры о каком то возобновлении должны вестись после освобождения Донбасса и Крыма .
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Вон с Крыма и Донбасса, репарации, а там подумаем.
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