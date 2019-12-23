 Застреленим у Гідропарку виявився київський підприємець Бахвалов

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

Пригода сталася о 15.30 в "Гідропарку" на парковці біля кафе "Очеретяний кіт". Повідомляється, що невідомий чоловік поранив із вогнепальної зброї водія автомобіля Toyоta, а потім втік з місця події на іншому автомобілі.

Зброю, з якої стріляли, не встановлено. На місці події виявлено чотири гільзи від патронів калібру 9 мм.

Автомобіль злочинця знайдено спаленим на одній із вулиць Дніпровського району.

Потерпілому надавали медичну допомогу, однак від отриманих вогнепальних поранень він помер. Померлим виявився київський підприємець Бахвалов, 1978 року народження.

Нагадаємо, 23 грудня в Дніпровському районі невідомий вистрілив у жителя Києва. Потерпілий загинув на місці. Проводиться спеціальна поліцейська операція з розшуку зловмисника.