 Застреленим у Гідропарку виявився київський підприємець Бахвалов

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.
Пригода сталася о 15.30 в "Гідропарку" на парковці біля кафе "Очеретяний кіт". Повідомляється, що невідомий чоловік поранив із вогнепальної зброї водія автомобіля Toyоta, а потім втік з місця події на іншому автомобілі.
Зброю, з якої стріляли, не встановлено. На місці події виявлено чотири гільзи від патронів калібру 9 мм.
Автомобіль злочинця знайдено спаленим на одній із вулиць Дніпровського району.
Потерпілому надавали медичну допомогу, однак від отриманих вогнепальних поранень він помер. Померлим виявився київський підприємець Бахвалов, 1978 року народження.
Нагадаємо, 23 грудня в Дніпровському районі невідомий вистрілив у жителя Києва. Потерпілий загинув на місці. Проводиться спеціальна поліцейська операція з розшуку зловмисника.
- Не мы такие - жизнь такая.
(с) к/ф Бумер.
Полный перечень предприятий с датами приобретения, изменения собственника и бенефициаров в реесте, а не очередной высер про "он обогатился на стотыщмильярдов".
Сравним с убитыми за полгода безраздельной власти Коломойского.
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Очеретяний Кіт Жизнь в Броварах без спорно накладывает определеный цвет на виденье индивида А отсуствие метро говорит о том что все его сотрудники дебилы. Хороших вам сновидений и удачи в личной жизни
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Olga Bilous Очеретяний Кіт Аххаха)))))) Уважаемый, Ваш комментарий говорит сам за себя😆😆😆 Как известно, рыба гниет с головы, поэтому совершенно неудивительно почему в Вашем заведении такая "благоприятная" атмосфера))) Всех благ😁
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Рената Бащенко Очеретяний Кіт, я смотрю у Вас обслуживание на высшем уровне, и Вы вправе обсуждать людей и писать свои безмозглые коменты в адрес людей которые живут в Броварах?!!?! У Вас не первый негативный отзыв по поводу обслуживания и отношения вашего персонала …Переглянути більше
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Очеретяний Кіт Рената Бащенко уважаемая быдлом ваша. Подруга назвала сотрудников метрополитена за то что ей не вовремя продали жетон. А деньги нам приносят белые люди так что дебилам вход в убогое заведение запрещен
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Рената Бащенко Я, таким видом транспорта как метро, к сожалению не передвигаюсь)))) если вы хотите процветания в Вашем заведение, начните в первую очередь с персонала, и научите их здароваться с посетителями, прежде чем принять заказ!!! И алкоголь, который заказывает посититель, открывается при нем!! Могу дальше продолжать долго и нудно, но смысла в этом не вижу! Был горький опыт посещения Вашего заведения))))
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Очеретяний Кіт Слишком много чести открывать бутылку на каждые сто грамм. А еще я повторюсь дебилам вход в убогое заведение запрещен
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Рената Бащенко ))))) даже не хочу тратить своё время, на общение с Вами!!
Мы заказали бутылку вина, которую принесли открытой, Вы владейте вначале информацией и наблюдайте, что и как делает ваш персонал!!!
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Olga Bilous Очеретяний Кіт 😊 "Определение человека - массы или проще сказать быдла, в сущности просто - это тот, кому чуждо интеллектуальное усилие. Его можно пропустить через университеты и академии, плотно оснастить званиями и регалиями, восславить - всё равно п…Переглянути більше
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