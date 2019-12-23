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Все про:Гідропарк (9) Київ (6727) Правоохоронні органи (570) вбивство (2002)

 Застреленим у Гідропарку виявився київський підприємець Бахвалов

Чоловіком, який помер від вогнепального поранення, якого зазнав у в Гідропарку, виявився житель Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

Пригода сталася о 15.30 в "Гідропарку" на парковці біля кафе "Очеретяний кіт". Повідомляється, що невідомий чоловік поранив із вогнепальної зброї водія автомобіля Toyоta, а потім втік з місця події на іншому автомобілі.

Зброю, з якої стріляли, не встановлено. На місці події виявлено чотири гільзи від патронів калібру 9 мм.

Автомобіль злочинця знайдено спаленим на одній із вулиць Дніпровського району.

Потерпілому надавали медичну допомогу, однак від отриманих вогнепальних поранень він помер. Померлим виявився київський підприємець Бахвалов, 1978 року народження.

Нагадаємо, 23 грудня в Дніпровському районі невідомий вистрілив у жителя Києва. Потерпілий загинув на місці. Проводиться спеціальна поліцейська операція з розшуку зловмисника.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167017
 
 
 Топ коментарі
 
Увы ,но в Украине предприниматель и бандит это слова синонимы ,поэтому ничего неожиданного.
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чем чаще зеМоника призывает перестать стрелять на фронте, тем все чаще раздаются выстрелы в тылу... и это еще зеленый шашель не амнистировал сепарскую блевотину ЛуГандона, а после этого "чикаго 30-х" или "девяностые" покажутся игрой в казаки-разбойники ...
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С приходом зеленых чепушил Коломойского пошел криминальный передел сфер влияния.
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Киев превратился в Чикаго 30-ых годов...
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Увы ,но в Украине предприниматель и бандит это слова синонимы ,поэтому ничего неожиданного.
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Большинство предпринимателей - абсолютно нормальные люди, еле сводящие концы с концами и никакого отношения к бандитизму не имеющие...
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- Поубивают вас всех когда-нибудь.
- Не мы такие - жизнь такая.
(с) к/ф Бумер.
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Так...замість подолання зубожіння маємо занепад в економіці та владу злодіїв.
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Тільки помітили..? Це ще років з двадцять тому вже було очевидно..
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чем чаще зеМоника призывает перестать стрелять на фронте, тем все чаще раздаются выстрелы в тылу... и это еще зеленый шашель не амнистировал сепарскую блевотину ЛуГандона, а после этого "чикаго 30-х" или "девяностые" покажутся игрой в казаки-разбойники ...
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Вали кацап в московию пока не поздно, дебил.
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а чого це він кацап з московії? тому що вашого зєлю сраного не поважає?
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а коли , до речі буде пізно? коли ти зі своїми зеленими уйопкамі віддасте країну русні, чи раніше треба тікати, га?
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Панове, профільний комітет ВР підтримав законопроект про цивільну зброю, простіше кажучи короткоствол нарізний...
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прийняли? я можу вже нарешті купити собі Форт-14ТП?
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Сабакову заратне до злочинності, він вже мітить на прем'єра. Ой зелений будеш ти відригувати це довго....
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С приходом зеленых чепушил Коломойского пошел криминальный передел сфер влияния.
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Ну, ну. Раскажи откуда у пороха 190 предприятий, если после развала союза оно было нищим барыгой.
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Ну давай начинай рассказывать про 190 предприятия тогда.

Полный перечень предприятий с датами приобретения, изменения собственника и бенефициаров в реесте, а не очередной высер про "он обогатился на стотыщмильярдов".
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Ах да. Заодно и список убитых при этом предпринимателей не забудь.

Сравним с убитыми за полгода безраздельной власти Коломойского.
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Olga Bilous Прекрасный вид и на этом всё... Кухня оставляет желать лучшего, а сервис... Здесь о нем не слышали!!! Сплошное разочарование после посещения...

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Застреленим у Гідропарку виявився київський підприємець Бахвалов - Цензор.НЕТ 1981



Застреленим у Гідропарку виявився київський підприємець Бахвалов - Цензор.НЕТ 1981Автор

Очеретяний Кіт Жизнь в Броварах без спорно накладывает определеный цвет на виденье индивида А отсуствие метро говорит о том что все его сотрудники дебилы. Хороших вам сновидений и удачи в личной жизни

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Застреленим у Гідропарку виявився київський підприємець Бахвалов - Цензор.НЕТ 1981

Olga Bilous Очеретяний Кіт Аххаха)))))) Уважаемый, Ваш комментарий говорит сам за себя😆😆😆 Как известно, рыба гниет с головы, поэтому совершенно неудивительно почему в Вашем заведении такая "благоприятная" атмосфера))) Всех благ😁

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Застреленим у Гідропарку виявився київський підприємець Бахвалов - Цензор.НЕТ 1981

Рената Бащенко Очеретяний Кіт, я смотрю у Вас обслуживание на высшем уровне, и Вы вправе обсуждать людей и писать свои безмозглые коменты в адрес людей которые живут в Броварах?!!?! У Вас не первый негативный отзыв по поводу обслуживания и отношения вашего персонала …Переглянути більше

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Застреленим у Гідропарку виявився київський підприємець Бахвалов - Цензор.НЕТ 1981



Застреленим у Гідропарку виявився київський підприємець Бахвалов - Цензор.НЕТ 1981Автор

Очеретяний Кіт Рената Бащенко уважаемая быдлом ваша. Подруга назвала сотрудников метрополитена за то что ей не вовремя продали жетон. А деньги нам приносят белые люди так что дебилам вход в убогое заведение запрещен

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Застреленим у Гідропарку виявився київський підприємець Бахвалов - Цензор.НЕТ 1981

Рената Бащенко Я, таким видом транспорта как метро, к сожалению не передвигаюсь)))) если вы хотите процветания в Вашем заведение, начните в первую очередь с персонала, и научите их здароваться с посетителями, прежде чем принять заказ!!! И алкоголь, который заказывает посититель, открывается при нем!! Могу дальше продолжать долго и нудно, но смысла в этом не вижу! Был горький опыт посещения Вашего заведения))))

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Застреленим у Гідропарку виявився київський підприємець Бахвалов - Цензор.НЕТ 1981



Застреленим у Гідропарку виявився київський підприємець Бахвалов - Цензор.НЕТ 1981Автор

Очеретяний Кіт Слишком много чести открывать бутылку на каждые сто грамм. А еще я повторюсь дебилам вход в убогое заведение запрещен

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Застреленим у Гідропарку виявився київський підприємець Бахвалов - Цензор.НЕТ 1981

Рената Бащенко ))))) даже не хочу тратить своё время, на общение с Вами!!
Мы заказали бутылку вина, которую принесли открытой, Вы владейте вначале информацией и наблюдайте, что и как делает ваш персонал!!!

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Застреленим у Гідропарку виявився київський підприємець Бахвалов - Цензор.НЕТ 1981

Olga Bilous Очеретяний Кіт 😊 "Определение человека - массы или проще сказать быдла, в сущности просто - это тот, кому чуждо интеллектуальное усилие. Его можно пропустить через университеты и академии, плотно оснастить званиями и регалиями, восславить - всё равно п…Переглянути більше

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Застреленим у Гідропарку виявився київський підприємець Бахвалов - Цензор.НЕТ 1981



Застреленим у Гідропарку виявився київський підприємець Бахвалов - Цензор.НЕТ 1981Автор

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Авакову не пруха, рано закрили Антоненка і команду, а то можна було б на них зкинуть і цей злочін.
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був би Петро при владі, такого б точно не сталось )))
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Мусора из 90-х вернулись а вместе с ними и бандитизм. Всё взаимосвязано...
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