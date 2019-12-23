 Вимогою видати ексберкутівців РФ хоче змінити курс України на проросійський, - сім'ї Героїв Небесної Сотні звернулися до Зеленського

Про це йдеться в заяві організації "Батьківщина Героїв Небесної сотні", передає Цензор.НЕТ.
У документі наголошується, що ці колишні беркутівці не є ні учасниками, ні жертвами конфлікту на Донбасі, а також не пов'язані з сепаратизмом.
"Це звільнення унеможливить завершення головного судового процесу у справах Майдану, який зараз слухається в Святошинському суді Києва і має перспективи завершитися наступного року. Саме з цим процесом рідні загиблих Героїв Небесної Сотні і суспільство загалом пов'язують головним чином свої надії на справедливість. Оскільки всі інші судові справи розглядаються в десятки разів повільніше і не всі з нас доживуть до їхнього фіналу. І свідоме свавільне знищення цього процесу шляхом виведення із нього підсудних - спричинить непоправну шкоду і потерпілим, і надіям українців на справедливість і довірі до правосуддя в Україні, а також може призвести до розколу суспільства, хвилі протестів і соціальних вибухів", - йдеться в заяві.
Сім'ї Героїв Небесної сотні вважають, що вимогою видати ексберкутівців Росія хоче розколоти суспільство, зробити "ревізію оцінки Революції Гідності" і в підсумку змінити курс України з проєвропейського на проросійський.
Серед іншого, Зеленського просять не допустити втручання РФ у здійснення правосуддя в Україні і неправосудного звільнення обвинувачених у справі Майдану, а також запобігти спробі РФ "під виглядом кроків з вирішення конфлікту розширити його на всю Україну".
Напомним, во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы 23 декабря стороны договорились об обмене удерживаемыми лицами.
По данным СМИ, украинская сторона планирует передать боевикам "ДНР" и "ЛНР" пятерых бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года.
Тренуйся. Зіграти хабанеру Бізе з опери Кармен можна навчитися за два дні навіть якщо раніше ніколи не стояв за роялем.
Так 73,22% саме за це й голосували.
А, якщо є претензії до інших розслідувань - то це до Горбатюка, якого ще при Луценку не дозволяли знімати з посади оті ж самі адвокати і члени Громадської організації "Родина Героїв Небесної сотні"!!!
В воскресенье на НТВ Цемах уже рассказывал новую версию своих "свидетельских" показаний и у него чуть ли на телегах ржавые пулемёты стояли и проволокой были прикручены, а не Бук...
Отрицать
- 5 лет стояния в пункте 0 с расследованиями беркутовцев.
- Прихватизацию серверов.
-Переписи на лёшика бизнеса.
-Уничтожения вещдоков на Аллее Небесной сотни.
-Посаду до сану генпрокурора дилетанта - кума.
-итд.
?
Соединить связь в единое целое.
Аналитическому уму хватило бы даже этого для выводов.
Но пусть наши ребята которые пошли с 2014 на фронт еще посидят в карцерах днр\лнр и параши, в угоду 2-3% диванным патриотам флага и герба.