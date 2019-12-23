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Все про:Зеленський (3958) обмін (555) Небесна Сотня (254) полонені (599)

 Вимогою видати ексберкутівців РФ хоче змінити курс України на проросійський, - сім'ї Героїв Небесної Сотні звернулися до Зеленського

Президента Володимира Зеленського просять не допустити обміну колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілах людей на Майдані.

Про це йдеться в заяві організації "Батьківщина Героїв Небесної сотні", передає Цензор.НЕТ.

У документі наголошується, що ці колишні беркутівці не є ні учасниками, ні жертвами конфлікту на Донбасі, а також не пов'язані з сепаратизмом.

"Це звільнення унеможливить завершення головного судового процесу у справах Майдану, який зараз слухається в Святошинському суді Києва і має перспективи завершитися наступного року. Саме з цим процесом рідні загиблих Героїв Небесної Сотні і суспільство загалом пов'язують головним чином свої надії на справедливість. Оскільки всі інші судові справи розглядаються в десятки разів повільніше і не всі з нас доживуть до їхнього фіналу. І свідоме свавільне знищення цього процесу шляхом виведення із нього підсудних - спричинить непоправну шкоду і потерпілим, і надіям українців на справедливість і довірі до правосуддя в Україні, а також може призвести до розколу суспільства, хвилі протестів і соціальних вибухів", - йдеться в заяві.

Сім'ї Героїв Небесної сотні вважають, що вимогою видати ексберкутівців Росія хоче розколоти суспільство, зробити "ревізію оцінки Революції Гідності" і в підсумку змінити курс України з проєвропейського на проросійський.

Серед іншого, Зеленського просять не допустити втручання РФ у здійснення правосуддя в Україні і неправосудного звільнення обвинувачених у справі Майдану, а також запобігти спробі РФ "під виглядом кроків з вирішення конфлікту розширити його на всю Україну".

Читайте: Беркутівців, які проходять у справі про розстріл Майдану, готують до обміну, - ЗМІ

Вимогою видати ексберкутівців РФ хоче змінити курс України на проросійський, - сімї Героїв Небесної Сотні звернулися до Зеленського 01

Напомним, во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы 23 декабря стороны договорились об обмене удерживаемыми лицами.

По данным СМИ, украинская сторона планирует передать боевикам "ДНР" и "ЛНР" пятерых бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года.

Читайте также: В рамках обмена вернутся те, кто находился в плену после Иловайска и Дебальцево, и кого не удалось забрать 2 года назад, - Лутковская

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167014
 
   
 Топ коментарі
 
це не дилема. це співучасть у злочині проти Майдану.
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зєля взагалі лошара..... в Нормандії домовилися про обмін полоненими..... беркутня - українські громадяни, які вчинили важкі злочини на території України і є злочинцями, а не полоненими
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а дерьмо к дерьму всегда липнет, так сказать подтверждение закона всемирного тяготения дерьма под эгидой запоребрика
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ЗРЯ ГИТЛЕР ЗАСТРЕЛИЛСЯ, ЕГО ТОВАРИЩ СТАЛИН МОГ ПОМЕНЯТЬ И ЖИТЬ СЕБЕ НА РАСТОФФЕ
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Он очень хочет быть похожим на дядю Вову. И очёчки чёрные уже носит..
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Вот это дилемма ,не позавидуешь Зеленскому , я бы не отдавал ,но я не Зеленский ...
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Каждый должен заниматься своим делом . Хорошо поёшь - пой , клоун - весели людей .
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Та я бы не сказал,что при Пэте было весело .. Требованием выдать экс-беркутовцев РФ хочет изменить курс Украины на пророссийский, - семьи Героев Небесной Сотни обратились к Зеленскому - Цензор.НЕТ 9662
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Сейчас тоже не фонтан ,но хоть цены и тарифы в купе с курсом доллара не растут каждые полчаса .. Требованием выдать экс-беркутовцев РФ хочет изменить курс Украины на пророссийский, - семьи Героев Небесной Сотни обратились к Зеленскому - Цензор.НЕТ 1149
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Вот-вот. Или лепи ледяныки и неликвидные Богданы. Требованием выдать экс-беркутовцев РФ хочет изменить курс Украины на пророссийский, - семьи Героев Небесной Сотни обратились к Зеленскому - Цензор.НЕТ 7024
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це не дилема. це співучасть у злочині проти Майдану.
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>>но я не Зеленский ...<<
Тренуйся. Зіграти хабанеру Бізе з опери Кармен можна навчитися за два дні навіть якщо раніше ніколи не стояв за роялем.
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зєля взагалі лошара..... в Нормандії домовилися про обмін полоненими..... беркутня - українські громадяни, які вчинили важкі злочини на території України і є злочинцями, а не полоненими
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Если кацапы требуют, Зелемойский отдаст. Под благородным предлогом, конечно: нам нужен мир, прекратить страдания народа, мы всегда будем помнить и прочее бла-бла-бла..
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Изменить на проросийский?

Так 73,22% саме за це й голосували.
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і що прикро, оті члени Громадської організації "Родина Героїв Небесної сотні" галасували за клована... Якщо не всі оптом - то більшість...
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Так им же Лахта рассказывала, что Порошенко не расследует дело Майдана...
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Нічого дивного не відбувається. Сабаков вже давно погодив віддати злочинців мусорів в Рашку. Тепер дочекаємось коли всіх патріотів пересаджають. Зелений залазить в лайно все далі і назад дороги немає... Коломойський і Сабаков затягують його і його команду.
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73/43%зебілів, ви цю ганьбу і лайно забезпечили всі разом!
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Нужно отдавать. Мёртвых всё равно не вернёшь, а мы за этот биомусор сможем своих пацанов домой вернуть.
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Можно и без них провести суд и осудить, как это сделано в отношении овощя.
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Правильно пишут. Беркутню менять- это уже перебор. Нафига вообще тогда расследовать, судить и менять законодательство, если в один момент уродов- на свободу, а не на нары? Требованием выдать экс-беркутовцев РФ хочет изменить курс Украины на пророссийский, - семьи Героев Небесной Сотни обратились к Зеленскому - Цензор.НЕТ 7904
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Как и пять предыдущих лет... С той только разницей, что адвакатша Небесной сотни ВДРУГ (не прошло и пяти лет) решила "поголодать", чтобы таким образом привлечь внимание СН к необходимости внесения изменений в законодательство, ради эффективного расследования и наказания убийц. И к ней прислушались. Приняли. Мало того, даже предложили возглавить направление/департамент в ГПУ (если я не ошибаюсь), которое занимается расследованием этого дела. На что получили отказ. Голодать, наверное, легче, чем расследовать, собирать доказательства и наказывать...... Требованием выдать экс-беркутовцев РФ хочет изменить курс Украины на пророссийский, - семьи Героев Небесной Сотни обратились к Зеленскому - Цензор.НЕТ 5654 Требованием выдать экс-беркутовцев РФ хочет изменить курс Украины на пророссийский, - семьи Героев Небесной Сотни обратились к Зеленскому - Цензор.НЕТ 9534
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зебіл, розслідування по цим беркутятам завершене, справа слухається в суді!
А, якщо є претензії до інших розслідувань - то це до Горбатюка, якого ще при Луценку не дозволяли знімати з посади оті ж самі адвокати і члени Громадської організації "Родина Героїв Небесної сотні"!!!
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Порохнявые, а почему ваш соевый папа за 5 лет не смог это дело довести до конца? Не потому ли, что там шоколадных пятен докуя и больше? Требованием выдать экс-беркутовцев РФ хочет изменить курс Украины на пророссийский, - семьи Героев Небесной Сотни обратились к Зеленскому - Цензор.НЕТ 2340
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В турбо режиме, за день- два /как это умеет нынешняя власть/ впаять всей беркутне 10-15 лет и произвести обмен на наших военнопленных. При этом лишит всех беркутовцев украинского гражданства и лишить пожизненно права въезда на территорию Украины. Не отдав беркутню и не проведя обмен погибших небесной сотни не воскресить , а так спасем своих из плена. Думаю погибшие были бы не против.
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Не беркутня ***** нужна, а свидетели для Гааги.
В воскресенье на НТВ Цемах уже рассказывал новую версию своих "свидетельских" показаний и у него чуть ли на телегах ржавые пулемёты стояли и проволокой были прикручены, а не Бук...
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Зеленский подписал закон о предоставлении добровольцам статуса УБД...раніше такого не було
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Пепа і Пердюкофф з ганДоником вазмущєни - зрада зрадная!
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пэпастому мало было 5-ти лет для суда и следствия!
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чи не головна риса упоротого зебіла - нагла і цинічна брехня!
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особенно если учесть, что деревья на Аллее попилил пёс!
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пес - це у вас, там, в макаронії, касапії та лугандонії, диктатори штибу Мусоліні та *****. Одного з них, до речі, ви ж самі за ноги підвісили. В нас, поки що, такого диктатора ще не виросло. В нас ще досі перша особа держави не відповідає за рубку дров в лісі, чи де-інде.
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Ясный перец - не відповідає. Только приказы отдаёт и все 5 лет не расследовал. А спилил, когда проиграл выборы. Потому что сам там и замешан.
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чи не головна риса упоротого зебіла - нагла і цинічна брехня штибу "Только приказы отдаёт и все 5 лет не расследовал"
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Головне те, що пес з вирваними серверами себе уклав в полiтичну та кримiнальну труну.
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і не набридло фейками ригати? Ну, як знаєш.
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Я человек рациональный и реалистичный. Манипулировать - не мой стиль. Очевидное в данном случае на 100% вероятное.
Отрицать
- 5 лет стояния в пункте 0 с расследованиями беркутовцев.
- Прихватизацию серверов.
-Переписи на лёшика бизнеса.
-Уничтожения вещдоков на Аллее Небесной сотни.
-Посаду до сану генпрокурора дилетанта - кума.
-итд.
?
Соединить связь в единое целое.
Аналитическому уму хватило бы даже этого для выводов.
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Да поменяет он и беркутовцев и других тварей!Ему ведь надо будет куда-то потом бежать.Вот и готовит "запасной аэродром" по соседству с янучаром.
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Один вопрос к заявителям ЗА КОГО ОНИ ГОЛОСОВАЛИ НА ВЫБОРАХ?????
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Як та зелена гидота вже надоїла своїми рухами в обіймп параші!
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Корумпована судова система України гарантує безкарність навіть вбивцям. Звідси народу нічого не залишається як брати правосуддя у власні руки. Справедливість це покарання за злочин. Немає покарання - немає справедливості. Немає справедливості - немає держави. Немає держави? То хто ж ми? Денаціоналізовані політичні євробомжі?
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Интересно, убийцы родственников президентов попадут на обмен?!
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Зеленский, человек без чувства самоуважения. Он готов поступиться любыми принципами. Отдавая России тех преступников, кто убивал людей на Майдане или сбивал Боинг, он уничтожает уголовные дела и дает уйти от наказания убийцам.Есть поступки, граничащие с госизменой и уничтожение уголовных дел путем выдачи России фигурантов этих дел, и есть ЗРАДА!
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Ну да писать с израиля, который менят сотни террористов на десяток своих граждан это круто.
Но пусть наши ребята которые пошли с 2014 на фронт еще посидят в карцерах днр\лнр и параши, в угоду 2-3% диванным патриотам флага и герба.
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К кому обратились, к тому кто стоит на задних лапках перед Росией и мечтает сдать Укоаину. Вы верите его словам. Клоуны все вруны.
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Естественно менять! Пошли в ..опу эти родственники. Пять лет они языки свои в чужих попах держали а тут им подавай страдания наших людей в обмен на что? На их хотелки?
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