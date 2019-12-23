 Україна направила Росії ноту протесту у зв'язку з тим, що Путін відкрив залізничний рух Керченським мостом

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сайт МЗС.
"МЗС України висловлює рішучий протест у зв'язку з неузгодженим візитом президента Російської Федерації В.Путіна в тимчасово окуповану Автономну Республіку Крим і відкриттям руху залізничною частиною так званого "Кримського моста" через Керченську протоку, який російська сторона побудувала без згоди України і з грубим порушенням норм міжнародного права, зокрема Конвенції ООН із морського права", - сказано в повідомленні.
У міністерстві підкреслили, що дії Росії грубо порушують Конвенцію ООН з морського права 1982 року і фундаментально суперечать загально визнаним нормам і принципам міжнародного права.
"Ні Україна, ні жодна цивілізована держава світу не визнає нікчемні спроби Кремля легітимізувати анексію частини суверенної території України", - підкреслили в МЗС.
Hellis
@13Hellis_1311 ч
а помните такого "нетакогорусского" Илью Пономарева, которого приютила Украина?
Так вот, он, оказывается участвовал в тендере на разработку украинского шельфа "Дельфин" на 50 лет. И выиграл.
Но тендер отменили и шельф отдали... Коломойскому.
Сцепка внешних и внутренних врагов