 Україна направила Росії ноту протесту у зв'язку з тим, що Путін відкрив залізничний рух Керченським мостом

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сайт МЗС.

"МЗС України висловлює рішучий протест у зв'язку з неузгодженим візитом президента Російської Федерації В.Путіна в тимчасово окуповану Автономну Республіку Крим і відкриттям руху залізничною частиною так званого "Кримського моста" через Керченську протоку, який російська сторона побудувала без згоди України і з грубим порушенням норм міжнародного права, зокрема Конвенції ООН із морського права", - сказано в повідомленні.

У міністерстві підкреслили, що дії Росії грубо порушують Конвенцію ООН з морського права 1982 року і фундаментально суперечать загально визнаним нормам і принципам міжнародного права.

Дивіться також: Поїзд із Путіним з метою безпеки штовхали з окупованого Криму два тепловози, - Чубаров. ФОТО

"Ні Україна, ні жодна цивілізована держава світу не визнає нікчемні спроби Кремля легітимізувати анексію частини суверенної території України", - підкреслили в МЗС.

Читайте також: Це ще один крок до ізоляції Криму від України, - ЄС про відкриття залізничного сполучення Керченським мостом