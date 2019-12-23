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 Політика України
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Все про:МЗС (1976) Путін (4785) нота протесту (66) Керченський міст (127)

 Україна направила Росії ноту протесту у зв'язку з тим, що Путін відкрив залізничний рух Керченським мостом

Ні візити російських чиновників, ні будівництво моста не можуть змінити статус Криму як частини України, зазначили в міністерстві.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сайт МЗС.

"МЗС України висловлює рішучий протест у зв'язку з неузгодженим візитом президента Російської Федерації В.Путіна в тимчасово окуповану Автономну Республіку Крим і відкриттям руху залізничною частиною так званого "Кримського моста" через Керченську протоку, який російська сторона побудувала без згоди України і з грубим порушенням норм міжнародного права, зокрема Конвенції ООН із морського права", - сказано в повідомленні.

У міністерстві підкреслили, що дії Росії грубо порушують Конвенцію ООН з морського права 1982 року і фундаментально суперечать загально визнаним нормам і принципам міжнародного права.

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"Ні Україна, ні жодна цивілізована держава світу не визнає нікчемні спроби Кремля легітимізувати анексію частини суверенної території України", - підкреслили в МЗС.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167013
 
 
 Топ коментарі
 
Во Франции тоже появилось своё Ху*ло. Эти Ху*лы размножаются везде, где общество не способно развесить их по фонарным столбам. К сожалению, в Чехии это явление тоже есть.
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А де заява клована? Що, ще ролик пишеться? А на територіальні претензії Хуйла від 19.12. - де ролик?
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Яке жаль, що Пуйло і кобилкін користуаються туалетним папером. А то була б така своєчасна нота протесту.
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ето тот, шо одін голосовал ув думє протів, потомушо "нєправільно анексіровалі Крим"...



Hellis

@13Hellis_1311 ч

а помните такого "нетакогорусского" Илью Пономарева, которого приютила Украина?
Так вот, он, оказывается участвовал в тендере на разработку украинского шельфа "Дельфин" на 50 лет. И выиграл.
Но тендер отменили и шельф отдали... Коломойскому.
Сцепка внешних и внутренних врагов
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макет президента раши из ближайшего сексшопа по диппочте
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Ну да, у вас в Чехии появилось своё ху*ло которое называет Крым российским
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Во Франции тоже появилось своё Ху*ло. Эти Ху*лы размножаются везде, где общество не способно развесить их по фонарным столбам. К сожалению, в Чехии это явление тоже есть.
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пропонуєш повісити клована (***** з маленької) на ліхтарі? Потрібно подумати... Можливо, і за ноги...
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Быстрее развалится . Из дерьма на глине построили .
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Каацаапии! Де каацаапии? Пачіму ні зазчизчяіті сваіво насяльніка?
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Бомжи насрали под дверь, а ты им ноту! Сосед пялит твою жену, а ты ему вырази глубокую озабоченность.
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Да нота сама по себе заглохнет после проезда максимум второго поезда. Это у них традиция такая - по два раза открывать всякое говно?
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А де заява клована? Що, ще ролик пишеться? А на територіальні претензії ***** від 19.12. - де ролик?
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ну, не на наждачній... Старому мерину буде некомільфо...
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а зекретин и тут ничего не прогундосит?
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Спасибо фирмам Петра Алексеевича, принимавшим участие в строительстве крымского моста!
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Але МИД!А у ермака разрешение,на ноту, спросили?Или ему путин разрешил языком плести,что вздумается и нравится,главное чтобы делал,что надо роССии?
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Как ни прискорбно но собака лает а караван идет и чем далее тем быстрее.
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