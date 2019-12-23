 Ворог від початку доби тричі порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил:
поруч із Лебединським - з гранатометів різних систем;
неподалік Старогнатівки - зі станкового протитанкового гранатомета.
Один обстріл з великокаліберного кулемета зафіксовано поблизу населеного пункту Південне, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
23 грудня, в результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає".
Думаю, в планах ДБР переквалифицировать ее в подозреваемую прямо во время допроса (как это любят делать), и задержать. Далее: суд, арест, зелёная власть набирает заложников.
В этой связи публикую ее обращение к нам:
- ШАНОВНІ ПОПРОШУ УВАГУ! І РЕПОСТ! 26 ГРУДНЯ сєго года (четвер) на 11:00 торжествєнно відбудеться мій допит в ДБР (вул Симона Петлюри 15 на 11:00) Як свідка. Вийду я з цієї красивої будівлі після допиту чи нє, то питання відкрите в світлі правового свавілля. Дєвочок на цю ісключітєльно мирну і дображелатєльну акцію не запрошую!!! Треба трохи юношей 🙂 щоб прослідкували за порядком аби ніхто не вчинив провокацій. Часи нинче неспокійні )
Запис в самооборону не ведеться в цілях безпеки особового складу.
Просто треба прийти, що робити і як - ви орієнтуєтесь вже й самі, самозорганізуватись в нашого народу теж досвіду вистачає. Прошу репост на сторінки фейсбуку. ДБР теж порожняк не гонить, зараз демонстративно в цім цирку намагатиметься переплюнуть Авакова. От усі празники людям попортили.