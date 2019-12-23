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Все про:обстріл (5817) Донбас (12830) операція Об'єднаних сил (1891)

 Ворог від початку доби тричі порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню тричі. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил:

поруч із Лебединським - з гранатометів різних систем;

неподалік Старогнатівки - зі станкового протитанкового гранатомета.

Один обстріл з великокаліберного кулемета зафіксовано поблизу населеного пункту Південне, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

23 грудня, в результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає".

Читайте також: Найманці РФ від початку доби двічі обстріляли позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167012
 
 
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- 26 декабря на 11.00 утра, Маруся Звіробій, вызвали в ДБР на допрос в качестве свидетеля.
Думаю, в планах ДБР переквалифицировать ее в подозреваемую прямо во время допроса (как это любят делать), и задержать. Далее: суд, арест, зелёная власть набирает заложников.
В этой связи публикую ее обращение к нам:
- ШАНОВНІ ПОПРОШУ УВАГУ! І РЕПОСТ! 26 ГРУДНЯ сєго года (четвер) на 11:00 торжествєнно відбудеться мій допит в ДБР (вул Симона Петлюри 15 на 11:00) Як свідка. Вийду я з цієї красивої будівлі після допиту чи нє, то питання відкрите в світлі правового свавілля. Дєвочок на цю ісключітєльно мирну і дображелатєльну акцію не запрошую!!! Треба трохи юношей 🙂 щоб прослідкували за порядком аби ніхто не вчинив провокацій. Часи нинче неспокійні )
Запис в самооборону не ведеться в цілях безпеки особового складу.
Просто треба прийти, що робити і як - ви орієнтуєтесь вже й самі, самозорганізуватись в нашого народу теж досвіду вистачає. Прошу репост на сторінки фейсбуку. ДБР теж порожняк не гонить, зараз демонстративно в цім цирку намагатиметься переплюнуть Авакова. От усі празники людям попортили.Враг с начала суток 3 раза нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5183
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Потерь нет........будем надеяться, что это действительно(!!!) так.........
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