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Все про:Зеленський (3958) Антитерористична операція (4992) добровольці (375) УБД (65)

 Зеленський підписав закон про надання добровольцям статусу УБД

Закон передбачає, що статус учасника бойових дій і відповідні соціальні гарантії можуть отримати учасники АТО, що не увійшли до складу того чи іншого силового відомства.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

"Закон передбачає надання статусу УБД тим, хто брав участь в АТО не менше 30 календарних днів (зокрема за сукупністю днів перебування)", - сказано в повідомленні.

Рішення про надання статусу УБД прийматиме міжвідомча комісія.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, закон про надання статусу УБД добровольцям Верховна Рада прийняла 4 грудня.

За словами міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксани Коляди, завдяки цьому закону статус УБД зможуть отримати понад 3 тисячі добровольців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167008
 
 
 Топ коментарі
 
А шо заважало армовиру це зробити?
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Дааааа.....При пЭДРилле такого не было....Зрада зрадная.....
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От може , якщо захоче. А то один раз як людина, надцять раз як ск..ина.
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про євреїв так не можна.... мама рімма дуже ображається
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Дааааа.....При пЭДРилле такого не было....Зрада зрадная.....
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А шо заважало армовиру це зробити?
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Почти шесть лет помогаем бойцам . Мы тоже добровольцы .
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Это справедливо. Главное отсеять самозванцев мошенников.
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Интересно , в какой войне участвовали "самозванцы и мошенники" ?
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Это там, где для получения статуса участника боевых действий надо всего три нотариально заверенных свидетельства участников УБД? Скоро половина Украины будет с корочками УБД с их льготами и привилегиями. Экономике привет. Зеленский подписал закон о предоставлении добровольцам статуса УБД - Цензор.НЕТ 1922
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Соєва отара, є щось сказати, чи методички ще не оновили? Чи п'яти років не вистачило?
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Хоч і сопля зелена, але в цьому плані молодець. Аби такі як Короткіх по цьому закону не легалізувались ..
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А пьята свыня добробатов в тюрьму садил. Ведь патриот же
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шото підлога країни не может отдуплится ни как Зеленський підписав закон про надання добровольцям статусу УБД - Цензор.НЕТ 1264
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