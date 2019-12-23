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Все про:ВР (5549) кнопкодавство (45) ЧЕСНО (24) Кальцев (3) Опозиційна платформа - За життя (25)

 Депутати IX Ради кнопкодавили 45 разів, чемпіон - ОПЗЖ, - "Чесно". ИНФОГРАФИКА

Як мінімум 15 народних депутатів 45 разів за час роботи Верховної Ради IX скликання голосували не за себе.

Такі дані оприлюднив громадський рух "ЧЕСНО", інформує Цензор.НЕТ.

У 27 з 45 випадків "кнопкодавили" депутати від "Опозиційної платформи - За життя". "Рекордсмен" серед них - Володимир Кальцев, він порушив процедуру голосування 9 разів.

Депутати IX Ради кнопкодавили 45 разів, чемпіон - ОПЗЖ, - Чесно 01

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Кнопкодавів зафіксували під час голосувань щодо восьми законопроєктів, а також за процедурні рішення і під час реєстрації на пленарні засідання.

Депутати голосували не персонально за законопроєкти "Про Державне бюро розслідувань", про вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти, про забезпечення конституційних принципів у сферах енергетики і комунальних послуг, про поліпшення адміністрування акцизного податку та інші.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Верховна Рада криміналізувала кнопкодавство.

Також на розгляді в Конституційному суді перебуває законопроєкт №1027 президента України Володимира Зеленського про позбавлення мандата за кнопкодавство. Згідно із законопроєктом, порушником вважається також той, хто дозволив кнопкодавити за себе.

Голосувати персонально тільки за себе народних депутатів зобов'язує ст. 84 Конституції України. При цьому до криміналізації кнопкодавства законодавство не передбачало жодних санкцій для депутатів за порушення цієї норми.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167007
 
 
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Да, наш новый Президент обещал за это уволить!
Вот и посмотрим, хоть одно обещание он выполнит?
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наш преЗЕдент никому ничего не дожен.
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лохторату точно не должен... а нам - еще посмотрим!
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