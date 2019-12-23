 Основним кандидатом на посаду глави ДБР є нардеп від "СН" Венедіктова, - Бутусов

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Він зазначив: "Основним кандидатом на пост директора Державного бюро розслідувань на даний момент розглядається народний депутат Ірина Венедіктова
Сьогодні великий резонанс отримала чергова порція записів розмов у кабінеті ексглави ДБР Романа Труби, де Труба в липні 2019-го обговорював деталі кримінальних справ з Андрієм Смирновим - на той момент адвокатом, а нині - заступником голови Офісу президента.
Швидше за все, викид саме зараз розмов Смирнова пов'язаний із боротьбою за призначення голови ДБР. Президент Володимир Зеленський має намір найближчими днями визначитися з новим кандидатом на цю одну з ключових правоохоронних структур.
Однак, за даними джерел Цензор.НЕТ, в ОП Смирнов на даний момент не розглядається як імовірний кандидат на цю посаду. Справа в тому, що в системі влади Зеленського посада заступника глави ОП вагоміша, ніж посада керівника відомства. Смирнов займається координацією роботи всіх правоохоронних органів і судовими питаннями, це ширший функціонал і більші важелі впливу, ніж саме по собі ДБР, і що найважливіше в системі Зеленського - майже щоденний особистий контакт із президентом.
За даними наших джерел, президент розглядає на пост глави ДБР кандидатуру Ірини Венедіктової, депутата "Слуги народу", голови комітету з питань правової політики ВР.
Венедіктова на виборах була третім номером у списку СН. Венедіктова є відомим юристом в комерційному праві, доктором наук, працювала в низці великих юридичних компаній, арбітром арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України. Завідувала кафедрою цивільно-правових дисциплін на юридичному факультеті Національного університету імені Каразіна в Харкові. Є членом науково-консультативної ради при Верховному суді.
Венедіктова не має досвіду практичної роботи в правоохоронних органах, і не займалася кримінальним процесом. Водночас, вона закінчила Харківський університет внутрішніх справ і також займалася там науковою діяльністю, має, за даними наших джерел, звання капітана поліції.
Втім, великий досвід правоохоронної діяльності має чоловік Венедіктової - Денис Колесник, співробітник Національної поліції України, департаменту кіберполіції. А також багато порадити зможе батько Ірини, Валентин Венедіктов, перший проректор Харківського університету внутрішніх справ, генерал-майор міліції.
Чи зможе Венедіктова вибудувати таку роботу, чи зможе вона побудувати структуру, яка тільки в процесі створення - велике питання. Відомо, що вона брала участь у конкурсі на посаду судді цивільного касаційного суду в складі Верховного суду, але провалилася ще на етапі письмових іспитів, не набравши необхідної кількості балів.
Думаю, ключову роль в очах Зеленського має історія особистих стосунків і незалежність Венедіктової від впливу Андрія Богдана та Андрія Портнова, які, як відомо з аудізаписів та інформації ЗМІ, впливали на роботу глави ДБР Романа Труби. Публікація записів серйозно дискредитувала владу.
Поки констатуємо, що мотивація в призначеннях мала і матиме насамперед політичний характер".
Ведь только честный кандидат от ПЕСа идеально подходит на эту должность.
Почему не снижены цены на газ ???
Почему не сидит Яйценюх , как инициатор этих цен ???
Почему нет ни слова об экономике страны ???
Впрочем, опыт правоохранительной деятельности имеет муж Венедиктовой - Денис Колесник, сотрудник Национальной полиции Украины, департамента киберполиции.
А также многое посоветовать сможет отец Ирины, Валентин Венедиктов, первый проректор Харьковского университета внутренних дел, генерал-майор милиции.
Це не сон, це реальність? Ущипніть мене!!! Я думав що ми на дні, але тут із низу постукали!
Это дно. Какой-нибудь ранее судимый инженер без юридического образования и с проблемами с алкоголем справится с этой должностью куда лучше.
А далі були кваліфікаційний екзамен та практична робота.
Після цього були психологічні тести - де і відбувалися різні маніпуляції таким чином, що кваліфікаційний екзамен+ практична робота виявлялися такими, що нічого не значать.
Отримала менший за мінімально допустимий бал за результатами іспиту
Результати анонімного письмового тестування - 73,5 балів
Результати практичного завдання - 45 бали
Загальний результат іспиту - 118,5 балів
Кандидат на посаду судді касаційного цивільного суду у складі Верховного Судуhttps://chesnosud.org/candidate/venediktova-irina-valentinivna/?fbclid=IwAR1NyaOGtJrAQBpJaDyBZ-ky96jcg9jAxz13zZz3BYN7aPVeXsFiBYNcuYM
Ще вона брала участь в конкурсі до Вищого антикорупційного суду, так само - зрізали на практичній роботі.
За конкурс в антикорупційний суд - то взагалі окрема історія.
Так, що те, що Венедіктова не пройшла по конкурсу зовсім нічого не означає, скоріше свідчить на її користь - що вона не була в тих махінаціях з кандидатами.
"Венедиктова представляла кандидата в президенты Зеленского во время поездки представителей штабов в Брюссель и "экзамен" не сдала. Сделала она правовые ошибки и в выступлении, которое готовила заранее, перепутав слова "ратифицировать" и "имплементировать", заявляла об отсутствии в Украине закона о референдуме с 2012 г. (он действовал до 2018 г.) и намерении установить в стране "прямое народовластие", понятие которого противоречит Конституции, поскольку предусматривает утверждение норм права без согласия Верховной Рады."
Им присваивают звания лейтенантов и они командуют генералами и полковниками.
Это точно квартал 95.
Дизель-шоу есть, что показать на эту тему.
Д(З)*****!
А мені сподобалось як Фаріон про нього сказала!
Кстати, какова зарплата преподавателя ВУЗа?
Так, например, в документе сказано, что Венедиктова владеет такими объектами недвижимости: офисным помещением площадью 150 кв. метров, парковочным местом. Детям юриста принадлежат два земельных участка и два жилых дома.
Ирина Венедиктова любит дорогие часы. Видимо поэтому у нее в коллекции целых две пары - Hublot стоимостью 115 тысяч гривен и Rolex, оцененный в 100 тысяч гривен.
Передвигается Венедиктова на Порше Кайен 2014 года выпуска, его стоимость на момент покупки составляла 867 тысяч гривен. Также юрист владеет автомобилем ВАЗ 21213 2003 года и Хюндай Акцент 2011 года.
Ее супруг в 2015 году владел автомобилем Мазда СХ-7 2006 года выпуска. Отец - Тойота Камри 2012 года.
Венедиктова держала на банковском счете 20 тысяч долларов, 5 тысяч евро и 32 тысяч гривен, наличными держит 550 тысяч гривен. Ее супруг держит в банке, согласно декларации, 20 тысяч долларов и 250 тысяч гривен.
клоуны.. научатся..)))
В открытом доступе есть только декларация за 2015 год. О об этом расскажем далее.
Так, например, в документе сказано, что Венедиктова владеет такими объектами недвижимости: офисным помещением площадью 150 кв. метров, парковочным местом. Детям юриста принадлежат два земельных участка и два жилых дома.
Ирина Венедиктова любит дорогие часы. Видимо поэтому у нее в коллекции целых две пары - Hublot стоимостью 115 тысяч гривен и Rolex, оцененный в 100 тысяч гривен.
Передвигается Венедиктова на Порше Кайен 2014 года выпуска, его стоимость на момент покупки составляла 867 тысяч гривен. Также юрист владеет автомобилем ВАЗ 21213 2003 года и Хюндай Акцент 2011 года.
Ее супруг в 2015 году владел автомобилем Мазда СХ-7 2006 года выпуска. Отец - Тойота Камри 2012 года.
Венедиктова держала на банковском счете 20 тысяч долларов, 5 тысяч евро и 32 тысяч гривен, наличными держит 550 тысяч гривен. Ее супруг держит в банке, согласно декларации, 20 тысяч долларов и 250 тысяч гривен.
Да и ничего в принципе. Зеленых надо уничтожать совсем не за часы.
Д.Б.
Клоун совсем с ума сошел... Назначает коо попало на такие должности.. Управлять своим самолетом наверное не посадил бы человека, ранее ни разу не летавшим... А управлять страной - да пофиг! делайте что хотите...