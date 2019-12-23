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Все про:Бутусов Юрій (1158) ДБР (723) Венедіктова (13)

 Основним кандидатом на посаду глави ДБР є нардеп від "СН" Венедіктова, - Бутусов

Головним претендентом на посаду голови Державного бюро розслідувань є народний депутат від фракції "Слуга народу" Ірина Венедіктова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він зазначив: "Основним кандидатом на пост директора Державного бюро розслідувань на даний момент розглядається народний депутат Ірина Венедіктова

Сьогодні великий резонанс отримала чергова порція записів розмов у кабінеті ексглави ДБР Романа Труби, де Труба в липні 2019-го обговорював деталі кримінальних справ з Андрієм Смирновим - на той момент адвокатом, а нині - заступником голови Офісу президента.

Швидше за все, викид саме зараз розмов Смирнова пов'язаний із боротьбою за призначення голови ДБР. Президент Володимир Зеленський має намір найближчими днями визначитися з новим кандидатом на цю одну з ключових правоохоронних структур.

Однак, за даними джерел Цензор.НЕТ, в ОП Смирнов на даний момент не розглядається як імовірний кандидат на цю посаду. Справа в тому, що в системі влади Зеленського посада заступника глави ОП вагоміша, ніж посада керівника відомства. Смирнов займається координацією роботи всіх правоохоронних органів і судовими питаннями, це ширший функціонал і більші важелі впливу, ніж саме по собі ДБР, і що найважливіше в системі Зеленського - майже щоденний особистий контакт із президентом.

Читайте також: Процесуальні кодекси потрібно міняти, вони заточені на те, щоб процеси тяглися нескінченно, - Венедіктова

За даними наших джерел, президент розглядає на пост глави ДБР кандидатуру Ірини Венедіктової, депутата "Слуги народу", голови комітету з питань правової політики ВР.

Венедіктова на виборах була третім номером у списку СН. Венедіктова є відомим юристом в комерційному праві, доктором наук, працювала в низці великих юридичних компаній, арбітром арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України. Завідувала кафедрою цивільно-правових дисциплін на юридичному факультеті Національного університету імені Каразіна в Харкові. Є членом науково-консультативної ради при Верховному суді.

Венедіктова не має досвіду практичної роботи в правоохоронних органах, і не займалася кримінальним процесом. Водночас, вона закінчила Харківський університет внутрішніх справ і також займалася там науковою діяльністю, має, за даними наших джерел, звання капітана поліції.

Втім, великий досвід правоохоронної діяльності має чоловік Венедіктової - Денис Колесник, співробітник Національної поліції України, департаменту кіберполіції. А також багато порадити зможе батько Ірини, Валентин Венедіктов, перший проректор Харківського університету внутрішніх справ, генерал-майор міліції.

Чи зможе Венедіктова вибудувати таку роботу, чи зможе вона побудувати структуру, яка тільки в процесі створення - велике питання. Відомо, що вона брала участь у конкурсі на посаду судді цивільного касаційного суду в складі Верховного суду, але провалилася ще на етапі письмових іспитів, не набравши необхідної кількості балів.

Думаю, ключову роль в очах Зеленського має історія особистих стосунків і незалежність Венедіктової від впливу Андрія Богдана та Андрія Портнова, які, як відомо з аудізаписів та інформації ЗМІ, впливали на роботу глави ДБР Романа Труби. Публікація записів серйозно дискредитувала владу.

Поки констатуємо, що мотивація в призначеннях мала і матиме насамперед політичний характер".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167006
 
   
 Топ коментарі
 
Основным кандидатом на должность главы ГБР является нардеп от "СН" Венедиктова,- Бутусов - Цензор.НЕТ 4018 чергове смішне кадрове призначення...... пані вєнєдіктова, трубу вам в руки
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Она не имеет опыта практической работы в правоохранительных органах, и не занималась криминальным процессом.

Впрочем, опыт правоохранительной деятельности имеет муж Венедиктовой - Денис Колесник, сотрудник Национальной полиции Украины, департамента киберполиции.

А также многое посоветовать сможет отец Ирины, Валентин Венедиктов, первый проректор Харьковского университета внутренних дел, генерал-майор милиции.

Це не сон, це реальність? Ущипніть мене!!! Я думав що ми на дні, але тут із низу постукали!
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"Отец Венедиктовой", "муж Венедиктовой", "папа Зеленского"... далі без коментарів, бо забанять.
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чергове смішне кадрове призначення...... пані вєнєдіктова, трубу вам в руки
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"провалилась еще на этапе письменных экзаменов, не набрав необходимого числа баллов".... т.е. настолько тупое существо! А как может быть иначе у студентов голимой Школы Милиции СССР, уровень ПТУ, где учились самые тупые бараны, сержанты ППС, которые не могли поступить в нормальный ВУЗ. Теперь ПТУ это Университет. Выпускники-Кернес, Добкин, Фельдман....
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От поставила б попередня влада Генпрокугогом на Югу , а Ірусю Луценко, були б і результати. Баба за власну дурь і горло може перегризти.
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Типа совсем не узурпация власти Зеленым ничтожеством?
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Узурпация, капитуляция и поллюция.
Ведь только честный кандидат от ПЕСа идеально подходит на эту должность.
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Классные у тебя диагнозы Основным кандидатом на должность главы ГБР является нардеп от "СН" Венедиктова,- Бутусов - Цензор.НЕТ 3075 Сильно же тебя, тело, жизнь покидала Основным кандидатом на должность главы ГБР является нардеп от "СН" Венедиктова,- Бутусов - Цензор.НЕТ 3075 Ты держись там и про таблетки не забывай
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Во тебя колбасит. То ничтожество, то держись. Бот петин или псих.
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Опять всё тоже , что и при Инкогнито Мальдивском - деребанят власть , кто и из какой шоблы присядет на потоки , как будто в стране и проблем других нет .
Почему не снижены цены на газ ???
Почему не сидит Яйценюх , как инициатор этих цен ???
Почему нет ни слова об экономике страны ???
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иди толкай поезд с трусливой кремлевской крысой.
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Она не имеет опыта практической работы в правоохранительных органах, и не занималась криминальным процессом.

Впрочем, опыт правоохранительной деятельности имеет муж Венедиктовой - Денис Колесник, сотрудник Национальной полиции Украины, департамента киберполиции.

А также многое посоветовать сможет отец Ирины, Валентин Венедиктов, первый проректор Харьковского университета внутренних дел, генерал-майор милиции.

Це не сон, це реальність? Ущипніть мене!!! Я думав що ми на дні, але тут із низу постукали!
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Однако Венедиктова является известным юристом в коммерческом праве, доктором наук, работала в ряде крупных юридических компаний, арбитром арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины. Заведжовала кафедрой гражданско-правовых дисциплин на юридическом факультете Национального университета имени Каразина в Харькове

Это дно. Какой-нибудь ранее судимый инженер без юридического образования и с проблемами с алкоголем справится с этой должностью куда лучше.
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Вона на цій посаді має материх мусарів, прокурорів саджати, працювала у господарському суді! Це все одно, що УЗІста за операційний стіл поставити. ВИ взагалі ІПАНУЛІСЬ???
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Значит на эту должность надо назначить матерого мусора или прокурора? А при какой власти он должен был работать и добывать этот матерый опыт, чтобы знать в чью пользу пойдет деятельность ГБР? Ренат Кузьмин подойдет? Или может Князева давай? Как насчет бриллиантовых прокуроров - достойные кандидаты, матерые?
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вона кандидатка не погана, але якщо людина ніколи не працювала в кримінальному процесі- то дуже довго буде в'їжджати в тему, мінімум рік і то по верхам.
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Шо це ти бочку покотив проти зільоних? У неї є трускавецький диплом, а це не абищо.
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как может доктор юридических наук зельоным ?
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Ідеальна кандидатка. У 2018 подавала заяву на участь у конкурсі на суддю Верховного суду, але до конкурсу не допущена, бо не склала відбірковий тест на допуск до участі в конкурсі.
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Иными словами, занесла слишком мало "баллов" нужным людям, или вообще отказалась заносить.
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Вона курси в Трускавці слухала, а це вам не хухри-мухри.
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брехня - не було такого тесту. не допускали, якщо були проблеми поданими документами.
А далі були кваліфікаційний екзамен та практична робота.
Після цього були психологічні тести - де і відбувалися різні маніпуляції таким чином, що кваліфікаційний екзамен+ практична робота виявлялися такими, що нічого не значать.
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ВИБУЛА З КОНКУРСУ
Отримала менший за мінімально допустимий бал за результатами іспиту
Результати анонімного письмового тестування - 73,5 балів
Результати практичного завдання - 45 бали
Загальний результат іспиту - 118,5 балів
Кандидат на посаду судді касаційного цивільного суду у складі Верховного Судуhttps://chesnosud.org/candidate/venediktova-irina-valentinivna/?fbclid=IwAR1NyaOGtJrAQBpJaDyBZ-ky96jcg9jAxz13zZz3BYN7aPVeXsFiBYNcuYM
Основным кандидатом на должность главы ГБР является нардеп от "СН" Венедиктова,- Бутусов - Цензор.НЕТ 5065
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ну так я ж і кажу, що в конкурсі брала участь , а ви кажете, що не допущена до конкурсу. А потім самі собі спростовуєте.
Ще вона брала участь в конкурсі до Вищого антикорупційного суду, так само - зрізали на практичній роботі.
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ВИБУЛА З КОНКУРСУ. Отримала менший за мінімально допустимий бал за результатами іспиту. А той хто отримав допустимий бал, то брав участь у наступному етапі конкурсу.
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я брав участь в цих конкурсах - в обох - це була чиста маніпуляція. Людей, які по кваліфікаційному іспиту входили в першу-другу десятку викидали за прохідний список, а ті хто був в 5-6 десятках по кваліфікації успішно стали суддями Верховного суду.
За конкурс в антикорупційний суд - то взагалі окрема історія.
Так, що те, що Венедіктова не пройшла по конкурсу зовсім нічого не означає, скоріше свідчить на її користь - що вона не була в тих махінаціях з кандидатами.
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не приймайте відомості з сайту "чесно" за правду! Там багато маніпуляцій, і дискредитації кандидатів. По результатам - не ясно на кого вони взагалі працюють!
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Резолюція від прЕзідентіка- тока в гебеер,пля Основним кандидатом на посаду глави ДБР є нардеп від "СН" Венедіктова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7694 йосиповіч,печать шльопні Основним кандидатом на посаду глави ДБР є нардеп від "СН" Венедіктова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7694
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ТПшка, що всіма званнями й посадами завдячує своєму папіку,яка неодноразово вже осоромлювалась.рівноцінна заміна тупорилому Трубі.
"Венедиктова представляла кандидата в президенты Зеленского во время поездки представителей штабов в Брюссель и "экзамен" не сдала. Сделала она правовые ошибки и в выступлении, которое готовила заранее, перепутав слова "ратифицировать" и "имплементировать", заявляла об отсутствии в Украине закона о референдуме с 2012 г. (он действовал до 2018 г.) и намерении установить в стране "прямое народовластие", понятие которого противоречит Конституции, поскольку предусматривает утверждение норм права без согласия Верховной Рады."

Основним кандидатом на посаду глави ДБР є нардеп від "СН" Венедіктова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4725
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Блін, а я із плокулола сміявся... Коли рефередум про перейменування України в Дебіляндію?
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Судячи з різниці між декларованими доходами і декларованим майном - корупціонерка
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Командуют людишки не дня не служившие солдатом, офицером.
Им присваивают звания лейтенантов и они командуют генералами и полковниками.
Это точно квартал 95.
Дизель-шоу есть, что показать на эту тему.
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"Отец Венедиктовой", "муж Венедиктовой", "папа Зеленского"... далі без коментарів, бо забанять.
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так, ви звернули увагу, що про папу на ЦН не має нічого і банять відразу?
А мені сподобалось як Фаріон про нього сказала!
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а ще є "брат Венедиктовой" професор права
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Татусь усіх прилаштував. Скоро почуємо про "клан Вєнєдіктових".

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А ще є Мендель,також із поважної сімейки... та нехай банять...
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Витренко - вообще сын Витренчихи,ну так и что.А чем были лучше министры и прокуроры от Свободы?Я уже и ПИБ позабывал.
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Витренко со своей епнутой мамашей уже лет 20 не общается. При разводе его родителей он ушел с отцом. Так что не надо тут знала раскручивать
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Нехай би вже молода Венедиктова, чим клан богданів-портнових-медведчуків. Венедіктови старий клан професури, інтелігентів. Ще в 90 якісь його праці читав.
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вся муйня в тому, що їй будуть так само телефонувати і давати вказівки, які, ця туба баба, буде виконувати..... від зміни прізвища, ситуація не покращиться, поки не посадять всіх цих рєшал з офісу шмарклі, типу богдана, смірнова
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В открытом доступе есть только декларация за 2015 год. О об этом расскажем далее.

Кстати, какова зарплата преподавателя ВУЗа?

Так, например, в документе сказано, что Венедиктова владеет такими объектами недвижимости: офисным помещением площадью 150 кв. метров, парковочным местом. Детям юриста принадлежат два земельных участка и два жилых дома.
Ирина Венедиктова любит дорогие часы. Видимо поэтому у нее в коллекции целых две пары - Hublot стоимостью 115 тысяч гривен и Rolex, оцененный в 100 тысяч гривен.
Передвигается Венедиктова на Порше Кайен 2014 года выпуска, его стоимость на момент покупки составляла 867 тысяч гривен. Также юрист владеет автомобилем ВАЗ 21213 2003 года и Хюндай Акцент 2011 года.
Ее супруг в 2015 году владел автомобилем Мазда СХ-7 2006 года выпуска. Отец - Тойота Камри 2012 года.
Венедиктова держала на банковском счете 20 тысяч долларов, 5 тысяч евро и 32 тысяч гривен, наличными держит 550 тысяч гривен. Ее супруг держит в банке, согласно декларации, 20 тысяч долларов и 250 тысяч гривен.
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Поцікавтесь у її студентів, скільки коштує залік, або годна оцінка на екземенах.
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Нажаль, фахівці манкурти, це біда України.
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при сегодняшней архитектуре власти, Венедиктова скорее всего, неосторожно отсосала или перепихнулась в каком-то харьковском ночном клубе и попала на камеры, и поэтому не будет иметь своего профессионального мнения, и будет полностью зависима от Богдана - гнома с гипертрофированным ЭГО..
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еще Адин пАтомственный юрЫст... типа моники
клоуны.. научатся..)))
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копайте ще на брательніка "Венедіктов Сергій Валентинович професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення КНУ ім. Тараса Шевченка", Портнов теж був професором права в тому універі. Совпадєніє ?
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Накуй нужен ручной орган президента. СБУ и ГПУ недостаточно? Или это чисто брендовые закидоны для Европы, типа смотрите сколько у нас независимых институтов...
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что бы стать политиком нужно быть порядочным человеком, а что бы стать хорошим политиком нужно стать подлецом. ****.. в глаза смотрит и подсыпает в бокал яд мило при мило улыбаясь, заискивая ерзая камзолом по столу. записывают друг дружку! Господа, не уж то так устроен окружающий нас мир? я прозрел!
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Криза жанру. У зелених кожна наступна кандидатура "проффесінальніша" за попередню. "Венедиктова, отвечающая в команде Зеленского за реформу судебной власти, провалилась на экзамене в Верховный Суд, - ЧЕСТНО"
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Це просто пізд#ц який буде незалежний орган ДБР!!!
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Декларация:
В открытом доступе есть только декларация за 2015 год. О об этом расскажем далее.
Так, например, в документе сказано, что Венедиктова владеет такими объектами недвижимости: офисным помещением площадью 150 кв. метров, парковочным местом. Детям юриста принадлежат два земельных участка и два жилых дома.
Ирина Венедиктова любит дорогие часы. Видимо поэтому у нее в коллекции целых две пары - Hublot стоимостью 115 тысяч гривен и Rolex, оцененный в 100 тысяч гривен.
Передвигается Венедиктова на Порше Кайен 2014 года выпуска, его стоимость на момент покупки составляла 867 тысяч гривен. Также юрист владеет автомобилем ВАЗ 21213 2003 года и Хюндай Акцент 2011 года.
Ее супруг в 2015 году владел автомобилем Мазда СХ-7 2006 года выпуска. Отец - Тойота Камри 2012 года.
Венедиктова держала на банковском счете 20 тысяч долларов, 5 тысяч евро и 32 тысяч гривен, наличными держит 550 тысяч гривен. Ее супруг держит в банке, согласно декларации, 20 тысяч долларов и 250 тысяч гривен.
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Ну и что? У каждого успешного человека точно также.
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Человек преподает и является судьей. Это нихрена не коммерция и успешное предпринимательство.

Да и ничего в принципе. Зеленых надо уничтожать совсем не за часы.
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Призывы к уничтожению преследуются законом Украины и не разрешены правилами комментирования на сайте. Помни те об этом.
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Решаясь оскорбить женщину, надо помнить, что также могут оскорбить твою мать, сестру, жену. Вообще-то это не достойно нормального мужика, только не говори, что они только на лесоповале.
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Апять через пастель Основним кандидатом на посаду глави ДБР є нардеп від "СН" Венедіктова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6343 А шо же скажет муж, тіпа кіберпаліцай Основним кандидатом на посаду глави ДБР є нардеп від "СН" Венедіктова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6343 А папаша,каторий самих чесних правіл Основним кандидатом на посаду глави ДБР є нардеп від "СН" Венедіктова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6343
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Что-то среднее между Терешковой и Третьяком. Основним кандидатом на посаду глави ДБР є нардеп від "СН" Венедіктова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8225
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судя по коментам труба красавчег)))) ню ню свыноботы
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Из такой Ж страну уже без кровавой революции уже не вытащить.
Д.Б.
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А взагалі,пора робити ставки на нового прем'єра....
Основним кандидатом на посаду глави ДБР є нардеп від "СН" Венедіктова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3541
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Народ ждёт посадки мародеров, коррупционеров и тех, кто уклонялся от налогов, плять с конфискацией имущества по просьбе народа.
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Вот Луценко без юр. образования был достойным генпрокурором, то что пришлось изменить закон для назначения этого генпрокурора от Бога то фигня, все надежды которые были на него возложены он оправдал как гражданин и как кум. Основним кандидатом на посаду глави ДБР є нардеп від "СН" Венедіктова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7521
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Венедиктова не имеет опыта практической работы в правоохранительных органах, и не занималась криминальным процессом.

Клоун совсем с ума сошел... Назначает коо попало на такие должности.. Управлять своим самолетом наверное не посадил бы человека, ранее ни разу не летавшим... А управлять страной - да пофиг! делайте что хотите...
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