 Основним кандидатом на посаду глави ДБР є нардеп від "СН" Венедіктова, - Бутусов

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він зазначив: "Основним кандидатом на пост директора Державного бюро розслідувань на даний момент розглядається народний депутат Ірина Венедіктова

Сьогодні великий резонанс отримала чергова порція записів розмов у кабінеті ексглави ДБР Романа Труби, де Труба в липні 2019-го обговорював деталі кримінальних справ з Андрієм Смирновим - на той момент адвокатом, а нині - заступником голови Офісу президента.

Швидше за все, викид саме зараз розмов Смирнова пов'язаний із боротьбою за призначення голови ДБР. Президент Володимир Зеленський має намір найближчими днями визначитися з новим кандидатом на цю одну з ключових правоохоронних структур.

Однак, за даними джерел Цензор.НЕТ, в ОП Смирнов на даний момент не розглядається як імовірний кандидат на цю посаду. Справа в тому, що в системі влади Зеленського посада заступника глави ОП вагоміша, ніж посада керівника відомства. Смирнов займається координацією роботи всіх правоохоронних органів і судовими питаннями, це ширший функціонал і більші важелі впливу, ніж саме по собі ДБР, і що найважливіше в системі Зеленського - майже щоденний особистий контакт із президентом.

Читайте також: Процесуальні кодекси потрібно міняти, вони заточені на те, щоб процеси тяглися нескінченно, - Венедіктова

За даними наших джерел, президент розглядає на пост глави ДБР кандидатуру Ірини Венедіктової, депутата "Слуги народу", голови комітету з питань правової політики ВР.

Венедіктова на виборах була третім номером у списку СН. Венедіктова є відомим юристом в комерційному праві, доктором наук, працювала в низці великих юридичних компаній, арбітром арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України. Завідувала кафедрою цивільно-правових дисциплін на юридичному факультеті Національного університету імені Каразіна в Харкові. Є членом науково-консультативної ради при Верховному суді.

Венедіктова не має досвіду практичної роботи в правоохоронних органах, і не займалася кримінальним процесом. Водночас, вона закінчила Харківський університет внутрішніх справ і також займалася там науковою діяльністю, має, за даними наших джерел, звання капітана поліції.

Втім, великий досвід правоохоронної діяльності має чоловік Венедіктової - Денис Колесник, співробітник Національної поліції України, департаменту кіберполіції. А також багато порадити зможе батько Ірини, Валентин Венедіктов, перший проректор Харківського університету внутрішніх справ, генерал-майор міліції.

Чи зможе Венедіктова вибудувати таку роботу, чи зможе вона побудувати структуру, яка тільки в процесі створення - велике питання. Відомо, що вона брала участь у конкурсі на посаду судді цивільного касаційного суду в складі Верховного суду, але провалилася ще на етапі письмових іспитів, не набравши необхідної кількості балів.

Думаю, ключову роль в очах Зеленського має історія особистих стосунків і незалежність Венедіктової від впливу Андрія Богдана та Андрія Портнова, які, як відомо з аудізаписів та інформації ЗМІ, впливали на роботу глави ДБР Романа Труби. Публікація записів серйозно дискредитувала владу.

Поки констатуємо, що мотивація в призначеннях мала і матиме насамперед політичний характер".