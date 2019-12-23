 Кожна п'ята жінка, яка звертається до президента за помилуванням, є жертвою домашнього насильства, - Мінсоцполітики

"Кожна п’ята жінка, яка звертається до президента за помилуванням, – жертва домашнього насильства. Це жінки, які через певні життєві обставини опинились в ситуації, коли повинні були захищатись, і під час захисту нанесли тяжкі тілесні травми, які призвели до летального випадку", - заявив Сергій Ніжинський, заступник Міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції на національній зустрічі з розвитку спеціалізованих послуг для осіб, постраждалих від насильства, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

Зустріч відбулась в рамках проєкту "Комплексний підхід до вирішення проблеми насильства щодо жінок та дівчат в Україні" за участі Павла Замостьяна, заступника Представника Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні та Галини Скіпальської, виконавчої директорки МБФ "Українська фундація громадського здоров’я".

Сергій Ніжинський звернув увагу присутніх на плани на наступний рік, а саме на введенні в дію національного Кол-центру для постраждалих та осіб, які стали очевидцями випадків насильства та забезпеченні функціонування Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі.

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Також він наголосив на необхідності чіткої координації дій та спільних зусиль компетентних органів на всіх рівнях, що, в свою чергу, дасть можливість оперативно реагувати на випадки домашнього насильства.

"Постраждалі від домашнього насильства повинні мати можливість своєчасно отримувати доступні соціальні послуги, а саме отримувати якісну допомогу професійних психологів та реабілітологів", – резюмував Сергій Ніжинський.

За даними міністерства, за 9 місяців 2019 року зафіксовано близько 95 000 звернень з приводу домашнього насильства, що на 11 % більше, ніж за аналогічний період минулого року. Основна кількість звернень – від жінок, більше 84 000, більше 10 000 звернень – від чоловіків, 775 звернень – від дітей.