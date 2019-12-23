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 Політика України, Суспільство
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Все про:жінки (189) насилля (113) Міністерство соціальної політики (362) Ніжинський Сергій (1)

 Кожна п'ята жінка, яка звертається до президента за помилуванням, є жертвою домашнього насильства, - Мінсоцполітики

Міністерство соціальної політики заявляє, що кожна п'ята жінка, яка звертається до президента за помилуванням, є жертвою домашнього насильства.

"Кожна п’ята жінка, яка звертається до президента за помилуванням, – жертва домашнього насильства. Це жінки, які через певні життєві обставини опинились в ситуації, коли повинні були захищатись, і під час захисту нанесли тяжкі тілесні травми, які призвели до летального випадку", - заявив Сергій Ніжинський, заступник Міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції на національній зустрічі з розвитку спеціалізованих послуг для осіб, постраждалих від насильства, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

Зустріч відбулась в рамках проєкту "Комплексний підхід до вирішення проблеми насильства щодо жінок та дівчат в Україні" за участі Павла Замостьяна, заступника Представника Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні та Галини Скіпальської, виконавчої директорки МБФ "Українська фундація громадського здоров’я".

Сергій Ніжинський звернув увагу присутніх на плани на наступний рік, а саме на введенні в дію національного Кол-центру для постраждалих та осіб, які стали очевидцями випадків насильства та забезпеченні функціонування Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі.

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Також він наголосив на необхідності чіткої координації дій та спільних зусиль компетентних органів на всіх рівнях, що, в свою чергу, дасть можливість оперативно реагувати на випадки домашнього насильства.

"Постраждалі від домашнього насильства повинні мати можливість своєчасно отримувати доступні соціальні послуги, а саме отримувати якісну допомогу професійних психологів та реабілітологів", – резюмував Сергій Ніжинський.

За даними міністерства, за 9 місяців 2019 року зафіксовано близько 95 000 звернень з приводу домашнього насильства, що на 11 % більше, ніж за аналогічний період минулого року. Основна кількість звернень – від жінок, більше 84 000, більше 10 000 звернень – від чоловіків, 775 звернень – від дітей.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167005
 
 
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очередной дерибан денег крутят...
по моему есть суды, есть прокуратуры, есть законодательство, есть милиция....
в чём вопрос, гниды?

всё не нажрётесь, мрази?
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соглашусь тоько в том пункте, что во всех перечисленньіх вами структурах есть такое гуно, как мужики. єто они разрешили себе унижать и обижать женщину без права себя защитить. решила себя защитить, значит виновата. а причиньі, приводящие женщину на скамью есть те же самьіе, за что сейчас в школьньіх отношениях можно получить статью по статье "цькування (булинг)". в нашей школе тоже все еще виноват не тот, кто издевается, а тот, кто посмел себя защитить, ****** смачно по наглой харе.
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