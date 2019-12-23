 Кожна п'ята жінка, яка звертається до президента за помилуванням, є жертвою домашнього насильства, - Мінсоцполітики

"Кожна п’ята жінка, яка звертається до президента за помилуванням, – жертва домашнього насильства. Це жінки, які через певні життєві обставини опинились в ситуації, коли повинні були захищатись, і під час захисту нанесли тяжкі тілесні травми, які призвели до летального випадку", - заявив Сергій Ніжинський, заступник Міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції на національній зустрічі з розвитку спеціалізованих послуг для осіб, постраждалих від насильства, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.
Зустріч відбулась в рамках проєкту "Комплексний підхід до вирішення проблеми насильства щодо жінок та дівчат в Україні" за участі Павла Замостьяна, заступника Представника Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні та Галини Скіпальської, виконавчої директорки МБФ "Українська фундація громадського здоров’я".
Сергій Ніжинський звернув увагу присутніх на плани на наступний рік, а саме на введенні в дію національного Кол-центру для постраждалих та осіб, які стали очевидцями випадків насильства та забезпеченні функціонування Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі.
Також він наголосив на необхідності чіткої координації дій та спільних зусиль компетентних органів на всіх рівнях, що, в свою чергу, дасть можливість оперативно реагувати на випадки домашнього насильства.
"Постраждалі від домашнього насильства повинні мати можливість своєчасно отримувати доступні соціальні послуги, а саме отримувати якісну допомогу професійних психологів та реабілітологів", – резюмував Сергій Ніжинський.
За даними міністерства, за 9 місяців 2019 року зафіксовано близько 95 000 звернень з приводу домашнього насильства, що на 11 % більше, ніж за аналогічний період минулого року. Основна кількість звернень – від жінок, більше 84 000, більше 10 000 звернень – від чоловіків, 775 звернень – від дітей.
по моему есть суды, есть прокуратуры, есть законодательство, есть милиция....
в чём вопрос, гниды?
всё не нажрётесь, мрази?