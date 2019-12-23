EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Події, Київські новини
  3791  18
Матеріали за темою:
Все про:Гідропарк (9) Київ (6727) Нацполіція (8700) Правоохоронні органи (570) вбивство (2002)

 Невідомий застрелив киянина в Гідропарку, оголошено спецоперацію з розшуку того, хто стріляв, - поліція

У Дніпровському районі невідомий вистрілив у жителя Києва. Потерпілий загинув на місці. Проводиться спеціальна поліцейська операція з розшуку зловмисника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва, по спецлінії 102 надійшло повідомлення, що в парку "Гідропарк" поранено чоловіка. На виклик виїхали слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції, кінологи, патрульні поліцейські і лікарі.

Попередньо встановлено, що чоловік зазнав вогнепального поранення і помер на місці. Зараз поліцейські спілкуються із заявницею і оглядають місце події, щоб встановити всі обставини. У Києві проводиться спеціальна поліцейська операція з розшуку зловмисника.

Інформацію зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Дніпровського управління поліції. Вирішується питання про надання події правової кваліфікації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166999
 
 
 Топ коментарі
 
Гідропарк у останні років 10 - розсадник бидла і гопоти... зіпсували таке хороше місце. Тепер там сплошні розливайки для люмпенів, де "шансон" постійно грає, ігрових салонів купа. Постійно якісь бійки, якісь бухі лазять... Нормальні кияни там давно вже не відпочивають, на Трухановому чи Міністерці затишніше
 показати весь коментар
 
Закон паршивинского действует,в киевлян стрелять можно и за это наказывать нельзя.
 показати весь коментар
 
За каким хреном сейчас можно находиться на Гидропарке?
Бухать?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Закон паршивинского действует,в киевлян стрелять можно и за это наказывать нельзя.
 показати весь коментар
 
 
в деяких не тільки можна, а навіть нужно Неизвестный застрелил киевлянина в Гидропарке, объявлена спецоперация по розыску стрелявшего, - полиция - Цензор.НЕТ 7476
 показати весь коментар
 
 
В Украине запрещено обороняться и оборонять свою частную собственность. Ведь известная практика что того кто обороняется могут посадить на больший срок чем того кто нападает.
 показати весь коментар
 
 
це називається "перевищення самооборони".....
 показати весь коментар
 
Наприклад)) конкретно - киянина в якого або яку потрібно стріляти.
 показати весь коментар
 
там відсотків 10 махрової вати і мажорів точно набереться... то що поіменно 300 тисяч перерахувати?
 показати весь коментар
 
За каким хреном сейчас можно находиться на Гидропарке?
Бухать?
 показати весь коментар
 
 
Не, хочешь в табло от пьяного быдла - ласкаво просимо!
 показати весь коментар
 
Гідропарк у останні років 10 - розсадник бидла і гопоти... зіпсували таке хороше місце. Тепер там сплошні розливайки для люмпенів, де "шансон" постійно грає, ігрових салонів купа. Постійно якісь бійки, якісь бухі лазять... Нормальні кияни там давно вже не відпочивають, на Трухановому чи Міністерці затишніше
 показати весь коментар
 
 
Так там еще и раздолье для клофелинщиц.
Год назад травонули двух парней, бывших коллег по работе, по 30 лет, одного так и не откачали.
 показати весь коментар
 
Как застрелил? В Украине же запрещено огнестрельное оружие? В очередной раз хочется спросить рабов, ну как помогла вам ваша палюция?
 показати весь коментар
 
 
ALEX SUROVV Рабы те, кто выпрашивает оружие у власти, причем годами. Если кого-то хотят убить, то ему не поможет оружие и даже охрана.
 показати весь коментар
 
Киев превращается в Рио-де Жанейро.Где аваковские вертолёты? На гусиной или волчьей охоте?
 показати весь коментар
 
Если даже стрелка найдут что мало вероятно, то что ему грозит? Пару лет условно или домашний арест? Как там посадили уже мусоров застреливших 5-ти летнего ребенка?
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору