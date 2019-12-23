 Невідомий застрелив киянина в Гідропарку, оголошено спецоперацію з розшуку того, хто стріляв, - поліція

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва, по спецлінії 102 надійшло повідомлення, що в парку "Гідропарк" поранено чоловіка. На виклик виїхали слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції, кінологи, патрульні поліцейські і лікарі.

Попередньо встановлено, що чоловік зазнав вогнепального поранення і помер на місці. Зараз поліцейські спілкуються із заявницею і оглядають місце події, щоб встановити всі обставини. У Києві проводиться спеціальна поліцейська операція з розшуку зловмисника.

Інформацію зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Дніпровського управління поліції. Вирішується питання про надання події правової кваліфікації.