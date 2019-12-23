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Все про:АЗС (206) бензин (48) Зеленський (3958) ціни (230) паливо (235)

 Не надати знижки, а знизити ціну на табло, - Зеленський закликав АЗС зменшити вартість бензину

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з представниками компаній – учасниць паливного ринку, нафто- та газовидобувної галузі й мереж автозаправних станцій.

Під час наради сторони обговорили питання зниження цін на пальне на українських АЗС та детінізації ринку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Ми звертаємося до вас з пропозицією більш активно відреагувати на зміцнення курсу та зменшити відповідно ціну на бензин. Не надати знижки, а (зменшити ціну. – Ред.) на табло", – сказав Глава держави.

Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Сергій Ніколайчук зазначив, що останнім часом ціни на бензин та дизельне пальне почали знижуватися. Також спостерігається тенденція зміцнення курсу гривні, тому пальне продовжуватиме дешевшати.

АЗС мали б суттєвіше зменшувати ціни на пальне, але замість цього вони нарощують виплати за бонусними програмами.

Заступник керівника Офісу Президента Юлія Ковалів наголосила, що реальна ціна на пальне дуже відрізняється від ціни, яку встановлюють компанії відповідно до програм лояльності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зі зміцненням гривні громадяни України стають багатшими, а питання зниження цін - компетенція АМКУ, - Гончарук

"Така ситуація невластива більшості європейських ринків – коли є настільки великі програми лояльності. Ми пропонуємо ціну, за якою ви реально продаєте бензин, перекласти на стелу (електронне табло. – Ред.) й оптимізувати програми лояльності, чим збільшити конкуренцію на ринку", – підкреслила Юлія Ковалів.

Представники компаній – учасниць паливного ринку зі свого боку відзначили проблему нелегальних АЗС. За їхніми даними, майже 25% автозаправних станцій працюють поза законом. Також діють нелегальні нафтопереробні заводи.

Президент пообіцяв активно боротися з нелегальним ринком і вже на початку року провести нараду з правоохоронними органами на цю тему.

"Ми готові допомогти. Якщо у вас є дані по областях – надайте нам. З нелегалами ми розберемося… Я вам обіцяю, що з січня, після свят, почнемо дуже жорстко боротися зі всіма нелегалами", – зазначив Володимир Зеленський.

Учасники наради домовилися знову зустрітися в січні та обговорити проблему боротьби з нелегальними АЗС.

Читайте також: Ціни на бензин мають знизитися не на 30-80 копійок, а на 2 гривні, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166997
 
 
 Топ коментарі
 
Проклятые барыги охренели, не дают доброму царю снижать цены по просьбам нарида...
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Венесуэльские зубожили были очень рады. Но недолго. Всё закончилось тем, что на зарплату нельзя теперь купить даже рулон туалетной бумаги...
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Зеленский прокурор у Авакова или продавец у Ахметова ?
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Пороховата вже знайшла зраду)))
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А за зрадой далеко ходить не нужно. Вот твой ник например Днепропетровец, нам сразу говорит что перед нами недобитый совковйвый ЗЕбил. Наверняка сепарок прокацапский ностальгирующий по совку., скучающий за Сралиным....
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Всех буржуев в Украине уговорить снизить цены не получится, это мягко говоря не совсем правильная экономическая политика, нужно, чтобы экономика была более регулируемой со стороны государства, иначе от капиталистического беспредела население будет страдать и дальше.
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- Игорь Валерьич, снизьте цены на бензин на Ваших АЗС!
- Зачем, ты ж на велике на работу ездишь!
- Вы хотите, чтоб меня грохнули?
- А ты не так уж и глуп, бубочка!
Не надати знижки, а знизити ціну на табло, - Зеленський закликав АЗС зменшити вартість бензину - Цензор.НЕТ 5360
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Екловун покажи пример - снизь цены на билетики Шапито 95. Почему гривна укрепилась, а билетики на твоё Шапито 95 не дешевеют? Это не порядок, давай снижай цену.
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А давай на АЗС зробимо маскі-шоу Баканова? Як на Арселор Міттал? Оце буде інвестиційний клімат!!! Не надати знижки, а знизити ціну на табло, - Зеленський закликав АЗС зменшити вартість бензину - Цензор.НЕТ 9532
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